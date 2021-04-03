Пушков предрек США мировое лидерство по социальной деградации

Лайф.ру рассказал, как Навальный выбивает привилегии в колонии

Журналисты портала Лайф.ру опубликовали видео из исправительной колонии во Владимирской области, где отбывает наказание Алексей Навальный, и указали, что условия пребывания блогера в тюрьме сильно отличаются от того, на что он жалуется в соцсетях.

На кадрах, сделанных 26 марта, видно, как Навальный прогуливается с чашкой чая в руках по второму отряду ИК-2 в Покрове. При этом в тот же день в Twitter Навального появилась запись о том, что ему якобы «с кровати встать тяжело и больно», что он не чувствует правую ногу. Кроме того, на видео зафиксировано неподобающее общение Навального с сотрудниками колонии, за что к концу марта у блогера накопилось уже шесть выговоров.

Лайф.ру также сообщает, что во втором отряде, где числится Навальный, всего 16 осужденных. «Многие койки тут пустуют – но койку «гонимого больного» можно отличить от других невооруженным взглядом. Именно из-за поблажек. В соответствии с рекомендацией врача-невролога после осмотра Навальному заменили его пружинную кровать – теперь у него спальное место с жестким дном. Он спит в берушах и маске», пишет издание.

Кроме того, оно отмечает, что некоторые в отряде признались, что им поступают денежные средства – по несколько тысяч рублей с неизвестных карт. Они полагают, что так Навальный пытается завоевать их расположение.

Тем временем член Общественной палаты Мария Бутина сообщила в Telegram, что после многочисленных запросов, связанных с условиями содержания в исправительных учреждениях ФСИН Владимирской области, она вместе с другими журналистами посетила колонии, одной из которых стала Покровская колония (ИК-2), в которой отбывает наказание Навальный.

«Увидев меня в отряде, Навальный сразу кинулся оскорблять. При этом могу сказать, что Навальный ходит абсолютно обычно. Сам же заявил, что никакой диклофенак ему не нужен. Выглядит он вполне нормально, на человека, которому «не дают спать» не похож, а я могу об этом судить после моего пребывания в тюрьме в США», – рассказала Бутина.

Она отметила, что другие заключенные «подтвердили, что никого из них «не будят ежечасно в целях контроля», а «побудки по ночам по факту оказались обычным обходом, который делают надзиратели во всех тюрьмах мира». «С другой стороны, сидельцы рассказали, что Алексей требует к себе особого отношения и особых условий. Сообщили мне, что не довольны поведением Навального, который весь день «лежит как барин», «за собой не убирает», – добавила журналистка.

Она отметил, что колония, в которой содержится Навальный, «практически образцовая и … скорее напоминает пионерский лагерь. Условия содержания аскетичные, но приемлемые». «Мое пожелание к Алексею, если ты совершил преступление – будь мужиком, отбудь наказание», – заключила Бутина.

Отметим, что Навальный в среду объявил голодовку «с требованием пустить приглашенного врача». Ранее адвокат Навального Ольга Михайлова после посещения его в колонии заявила РИА «Новости», что у ее подзащитного болят нога и спина. Между тем во ФСИН по результатам обследования назвали состояние здоровья Навального удовлетворительным и стабильным, отметив также, что он получает в колонии всю необходимую медицинскую помощь.

28 февраля Навального, осужденного за мошенничество, доставили в исправительную колонию во Владимирской области. Директор ФСИН Александр Калашников заявлял, что угрозы безопасности Алексея Навального нет, в колонии он будет содержаться в «абсолютно нормальных» условиях. В ОНК сообщили, что Навальный жалоб на условия содержания и действия сотрудников колонии не имеет, отношения с другими осужденными у него нормальные.