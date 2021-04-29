Песков назвал признание США геноцида армян частью игры в кнут и пряник

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29 апреля, четверг | Последнее обновление — 16:15 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Погранслужба Киргизии заявила об атаке военных Таджикистана на погранзаставы
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Про солидарную высылку русских дипломатов я уже не стану даже напоминать. Сказано – надо выслать. Значит – надо выслать. И совершенно не важно, хочет кто–то высылать дипломатов или нет. Важно лишь, чтобы все были повязаны одной общей ответственностью.
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Заявления нынешнего и бывшего президентов Чехии Милоша Земана и Вацлава Клауса свидетельствуют, что Чехия, несмотря на почти полный разрыв российско-чешских связей, не слилась в едином антироссийском экстазе. В стране по-прежнему есть и русофобы, и русофилы, и более умеренные критики России, и прагматики.
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В Лос-Анджелесе прошла 93-я церемония вручения кинопремии «Оскар». Главный фаворит прошлого года, фильм Хлои Чжао «Земля кочевников» получил статуэтки в трех номинациях, в том числе став лучшим фильмом года. На фото: продюсеры Питер Спирс, Фрэнсис МакДорманд, Хлоя Чжао, Моллье Ашер и Дэн Джанви
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В субботу в королевской усыпальнице в Виндзоре был похоронен супруг королевы Великобритании Елизаветы II принц Филипп, который умер 9 апреля в 99-летнем возрасте. Траурная процессия прошла в соответствии с военными и королевскими традициями, но в урезанном формате. Перед тем, как гроб был доставлен в часовню Святого Георгия, в Великобритании была объявлена минута молчания в честь Филиппа
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В Санкт-Петербурге после пожара на «Невской мануфактуре», где погиб пожарный, задержали гендиректора предприятия и его заместителя. По данным правоохранительных органов, в здании мануфактуры ранее выявили нарушения требований пожарной безопасности
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В городе Закаменск в Бурятии подходит к концу монтаж и установка виртуального концертного зала, приобретенного на средства федерального проекта «Цифровая культура» нацпроекта «Культура».
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Детские школы искусств Ленинградской области получат новые музыкальные инструменты, оборудование и литературу, кроме того, будет произведена реконструкция Лодейнопольского детского центра эстетического развития.
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Руководство Пермского края решило провести ремонт сразу в нескольких театрах региона, соответствующий вопрос обсуждался на заседании краевого правительства под председательством губернатора Дмитрия Махонина.
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Песков назвал признание США геноцида армян частью игры в кнут и пряник
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Признание Вашингтоном геноцида армян, вероятно, является частью игры в кнут и пряник, а не желанием сострадать армянскому народу и понять историю, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в эфире Первого канала.
«Я думаю, конечно, что в большей степени признание геноцида со стороны Вашингтона, скорее всего, это составная часть игры в кнут и пряник, ни что иное. Это не желание сострадать армянскому народу, это не желание глубинно понять историю Османской империи, историю Армении. Это моя точка зрения в данном случае личная», – сказал Песков, передает РИА «Новости».
Напомним, 24 апреля президент США Джо Байден официально признал геноцид этнических армян в Османской империи в начале XX века. В ответ Турция обвинила США в подрыве отношений между странами и предупредила Вашингтон о последствиях. Премьер-министр Армении Никол Пашинян приветствовал решение Байдена, а президенты Азербайджана и Турции Ильхам Алиев и Тайип Эрдоган осудили позицию Вашингтона.
Уже 29 апреля госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что президент Соединенных Штатов Джо Байден не пытался возложить на Анкару вину за геноцид армян в Османской империи в начале XX века, а Турция является критически важным союзником США и в НАТО.
В 2019 году за резолюцию о признании геноцида армян в Османской империи проголосовали Палата представителей Конгресса США и Сенат. Однако Госдеп отказался официально признать геноцид. Ранее геноцид армянского народа в Османской Турции признали около 20 стран, в том числе Россия.
Госдеп США снял с Турции вину за геноцид армян в Османской империи
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Президент Соединенных Штатов Джо Байден не пытался возложить на Анкару вину за геноцид армян в Османской империи в начале XX века, Турция является критически важным союзником США и в НАТО, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.
«Как отметил президент [США Джо Байден], стремление отмечать день поминовения призвано почтить [память] жертв [событий, произошедших в Османской империи в начале XX века], а не возложить [на кого-то] вину. И, конечно, в центре нашего внимания находились события последних дней Османской империи», – приводит слова Блинкена ТАСС.
Как отметил госсекретарь США, Байден изложил давно имеющиеся у него взгляды, когда от его имени Белый дом в минувшие выходные дни распространил заявление, в котором американский президент признал геноцид армян в начале XX века в Османской империи.
«Однако также важно отметить, что у президента [США Джо Байдена] состоялся [23 апреля] хороший [телефонный] разговор с президентом [Турции Тайипом] Эрдоганом. Знаю, что они с нетерпением ждут возможности встретиться. Есть много вопросов и сфер, по которым мы тесно работаем вместе. Турция является критически важным союзником Соединенных Штатов и в НАТО. Мы действуем как партнеры по многим общим региональным и глобальным интересам», – отметил руководитель внешнеполитического ведомства США.
«Мы будем продолжать добиваться [поддержания] прочных двусторонних отношений [с Турцией], включающих расширенные области сотрудничества, а также эффективного управления [теми сферами], в которых между нами имеются разногласия. И, как между большинством стран, между нами есть противоречия», – подчеркнул Блинкен.
Накануне перед штабом командования сухопутных войск ОВС НАТО в турецком Измире прошел митинг против признания Байденом геноцида армян. Участники акции потребовали признать Крым российским и закрыть авиабазу Инджирлик для американских военных.
В понедельник генсек турецкой партии «Родина» на митинге перед посольством США призвал признать Крым российским, установить контроль над военными базами Инджирлик и Кюреджик, а американские войска в течение 15 дней вернуть в США. В Пентагоне сочли, что решение Байдена не должно отразиться на отношениях с Турцией в военной сфере.
Напомним, в прошлую субботу президент США Джо Байден официально признал геноцид этнических армян в Османской империи в начале XX века. В ответ Турция обвинила США в подрыве отношений между странами и предупредила Вашингтон о последствиях. Премьер-министр Армении Никол Пашинян приветствовал решение Байдена, а президенты Азербайджана и Турции Ильхам Алиев и Тайип Эрдоган осудили позицию Вашингтона.
В 2019 году за резолюцию о признании геноцида армян в Османской империи проголосовали Палата представителей Конгресса США и Сенат. Однако Госдеп отказался официально признать геноцид. Ранее геноцид армянского народа в Османской Турции признали около 20 стран, в том числе Россия.
Захарова оценила реакцию главы ЕК на инцидент со стулом в Анкаре
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Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала реакцию главы Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен на инцидент в Анкаре, когда ей не досталось стула на встрече президента Турции Тайипа Эрдогана и главы Евросовета Шарля Мишеля.
В Facebook Захарова, ссылаясь на СМИ, привела слова фон дер Ляйен после инцидента: «Мне было обидно! Я чувствовала себя одиноко и как женщина, и как европейка»: Урсула фон дер Ляйен – о своих ощущениях на диване у Эрдогана».
«Напомню, что именно эта «обиженная одинокая женщина-европейка», как она себя сама назвала, предлагала вести диалог с Россией с позиции силы. Хотелось бы большей определенности от партнеров в самоидентификации», – указала Захарова.
Напомним, Шарль Мишель и Урсула фон дер Ляйен находились с визитом в Турции, где провели переговоры с президентом Турции Тайипом Эрдоганом. При этом организаторы встречи предусмотрели только два стула для участников переговоров на фоне флагов Евросоюза и Турции. Стулья заняли президент Турции и Шарль Мишель, а главе ЕК пришлось сесть на диван в стороне – напротив министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу.
Чавушоглу заявлял, что визит Урсулы фон дер Ляйен и Шарля Мишеля был организован с учетом протокольных предложений ЕС, при этом в Анкаре «удовлетворили все требования», которые «были высказаны с той стороны».
Немецкий политолог Александр Рар в комментарии газете ВЗГЛЯД объяснил, почему глава Еврокомиссии стерпела унижение от Эрдогана.
«Софагейт» испортил отношения между двумя лидерами ЕС
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Инцидент в Анкаре, когда главе Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляйен не досталось стула на встрече президента Турции Тайипа Эрдогана и главы Евросовета Шарля Мишеля, испортил отношения между двумя лидерами ЕС, которым еще предстоит работать вместе до конца ноября 2024 года.
«Спустя почти три недели после инцидента в Анкаре Урсула фон дер Ляйен и Шарль Мишель в понедельник, 26 апреля, пришли объясниться перед Европейским парламентом. Депутаты Европарламента с волнением ожидали встречу с ними, поскольку отношения между двумя лидерами ЕС ухудшились после их поездки в Турцию и трансляции видео, где Урсула фон дер Ляйен стоит перед председателем Европейского совета и президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, уже удобно устроившимися в своих креслах, а потом во время переговоров садится на диван», пишет Le Figaro, перевод статьи которой приводит ИноПресса.
Как отмечает издание, во время дебатов, посвященных отношениям между ЕС и Турцией, и на последнем заседании Европейского совета дер Ляйен уделила первостепенное внимание этому делу, «обиду от которого ей, видимо, до сих пор нелегко снести».
«Я председатель Европейской комиссии, и когда я отправлялась в Турцию, я ожидала, что со мной будут обращаться в таком качестве. Как с председателем Комиссии. Но это было не так. Я не нахожу оправдания такому обращению в европейских договорах. Поэтому я должна сделать вывод, что это произошло потому, что я женщина», – предположила она, добавив, что «чувствовала себя оскорбленной и одинокой как женщина и как европейка».
Шарль Мишель выразил свои сожаления по этому поводу. «Мы уверены, Урсула фон дер Ляйен и я, что эта ситуация больше не повторится», – пообещал он. Подвергнувшись нападкам со стороны нескольких депутатов Европарламента, председатель Европейского совета ради умиротворения постарался дать обещания женщинам. Так, он пообещал оказать давление на государства-члены, чтобы они приняли директиву о присутствии женщин в советах директоров и уменьшили неравенство в оплате труда между мужчинами и женщинами. Он также упомянул о созыве саммита, посвященного гендерному равенству, с созданием в рамках Европейского совета органа, посвященного этим вопросам.
Издание отмечает, что инцидент в Анкаре испортил отношения между двумя лидерами ЕС. «В последние дни множились прямые и косвенные послания столиц, в частности Парижа и Берлина, направленные на то, чтобы убедить фон дер Ляйен и Мишеля положить конец их разногласиям. … (Однако) похоже, что пока такие запросы еще не полностью реализованы». «На саммите по климату с Байденом они потратили уйму времени, выясняя, кто и что скажет», – заявил один из европейских дипломатов.
«Софагейт» неизбежно оставит след в отношениях между двумя лидерами ЕС, которым, тем не менее, придется работать вместе еще несколько лет. До конца ноября 2024 года», отмечает издание.
Напомним, Шарль Мишель и Урсула фон дер Ляйен находились с визитом в Турции, где провели переговоры с президентом Турции Тайипом Эрдоганом. При этом организаторы встречи предусмотрели только два стула для участников переговоров на фоне флагов Евросоюза и Турции. Стулья заняли президент Турции и Шарль Мишель, а главе ЕК пришлось сесть на диван в стороне – напротив министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу.
Позже Чавушоглу заявлял, что визит Урсулы фон дер Ляйен и Шарля Мишеля был организован с учетом протокольных предложений ЕС, при этом в Анкаре «удовлетворили все требования», которые «были высказаны с той стороны».
Немецкий политолог Александр Рар в комментарии газете ВЗГЛЯД объяснил, почему глава Еврокомиссии стерпела унижение от Эрдогана.
Турецкая партия призвала признать Крым частью России
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В ответ на признание американским президентом Джо Байденом геноцида армян в Османской империи турецкая партия Vatan («Родина») на митинге перед посольством США в Анкаре предложила признать Крым территорией России и принять определенные меры.
«Мы обращаемся к правительству. На атаку Байдена нельзя ответить словами. Принятие мер является обязательным», – говорится в обращении, зачитанном генсеком партии Озгюром Бурсалы, передает РИА «Новости».
По словам генсека партии, турецкие ВС должны немедленно взять под свой контроль военные базы Инджирлик и Кюреджик, а войска США должны вернуться в свою страну в течение 15 дней.
«Для признания Крыма и Абхазии, а также (самопровозглашенной) Турецкой Республики Северного Кипра должны быть начаты дипломатические контакты с Россией, Ираном и Азербайджаном», – добавил он.
В субботу Байден официально признал геноцид армян в Османской империи. В ответ Турция обвинила США в подрыве отношений между странами.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян приветствовал решение Байдена. Президенты Азербайджана и Турции Ильхам Алиев и Тайип Эрдоган осудили признание геноцида армян в Османской империи 46-м президентом Соединенных Штатов.
Председатель турецкой партии «Родина» Догу Перинчек призвал власти Турции после признания Байденом геноцида армян незамедлительно установить полный контроль над авиабазой Инджирлик и вернуть американских военнослужащих в Соединенные Штаты.
Президент Турции Тайип Эрдоган, комментируя признание президентом США Джо Байденом геноцида армян в Османской империи в начале ХХ века, заявил, что тема геноцида может быть поднята по отношению к США, начиная от истребления индейцев и заканчивая войнами во Вьетнаме и Ираке. Кроме того, американский посол был вызван в МИД Турции.
В 2019 году за резолюцию о признании геноцида армян в Османской империи проголосовали Палата представителей Конгресса США и Сенат. Однако Госдеп отказался официально признать геноцид. Ранее геноцид армянского народа в Османской Турции признали около 20 стран, в том числе Россия.
Напомним, Крым стал российским регионом после референдума, более 96% участников которого высказались за воссоединение с Россией. Президент Владимир Путин подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно.
США приготовились к «откровенным разговорам» с Россией
Вашингтон и Москву ждут «откровенные разговоры» о реакции России на санкции США, заявил высокопоставленный представитель Белого дома.
По его словам, сейчас американская сторона «пытается понять в точности намерения» России. Он заявил, что предстоят «очень откровенные разговоры в последующие дни с российскими коллегами». «Мы уже проводили их», – приводит его слова РИА «Новости».
В администрации США заверили, что Вашингтон не желает «эскалации» и собирается «показать России, какую именно деятельность не хочет терпеть». В целом, по его словам, США демонстрируют «долговременный» подход, в частности, к России и Афганистану. Представитель Белого дома, описывая первые 100 дней администрации Джо Байдена, заявил, что США «не старались получить моментальное удовлетворение, а хотели получить правильный ответ».
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В Турции объявили полный локдаун
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В Турции с 29 апреля по 17 мая вводится полный локдаун в связи с распространением коронавируса, сообщил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган.
«С 19:00 29 апреля до 05:00 17 мая вводится полный локдаун», – сказал турецкий лидер, передает RT со ссылкой на телеканал NTV.
По его словам, будут закрыты все рабочие места, кроме отдельно оговоренных со стороны МВД. Он отметил, что междугородные поездки будут осуществляться по обязательному разрешению, а общественный транспорт будет работать с 50-процентной загруженностью.
«Все офисы будут закрыты, работать будут только неотложные службы и производства, где процесс не может быть остановлен», – цитирует РИА «Новости» Эрдогана.
Напомним, Россия решила приостановить авиасообщение с Турцией и Танзанией. Российским туроператорам на фоне приостановки авиасообщения с Турцией рекомендовали временно прекратить продажу туров до 1 июня, российские туристы смогут вернуться домой чартерами.
Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что около 80% заразившихся коронавирусом россиян, возвращающихся из-за границы, приезжают из Турции.
Лавров: Россия предлагала США «обнулить» дипломатический конфликт
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Нормальные двусторонние отношения России и США были бы возможны, если бы это зависело только от Москвы, поскольку российская сторона предлагала Вашингтону «обнулить» дипломатический конфликт, но новая администрация Штатов «скользит по той же наклонной», заявил глава МИД Сергей Лавров.
«Если бы это зависело только от нас, наверное, мы бы вернулись к нормальным отношениям и в качестве первого и, по-моему, очевидного, совсем не сложного шага обнулили бы все те меры, которые предпринимались по ограничению работы дипломатов России в США – в ответ мы ограничивали работу дипломатов США в России», – передает его слова РИА «Новости».
Министр добавил, что Москва предлагала это администрации нового президента США Джо Байдена сразу, «как только она принесла присягу и вступила в свои полномочия». «Я упоминал об этом [госсекретарю США Энтони] Блинкену. Не навязываясь. Просто сказал, что очевидным шагом для того, чтобы мы могли нормально работать, стало бы обнуление всего того, что начал Барак Обама, когда за пару недель до ухода с поста президента, хлопая дверью, срывая раздражение, арестовал российскую собственность, нарушая все Венские конвенции, выгнал российских дипломатов», – заявил Лавров.
Он отметил, что беседа с Блинкеном после инаугурации Байдена была «доброжелательной, спокойной, прагматичной». «Я отметил, что когда наши американские коллеги завершат формирование всех своих штатов в Госдепартаменте, в том числе, мы будем готовы возобновлять контакты при том понимании, что мы будем искать взаимоприемлемые договоренности по многим проблемам, начиная с функционирования дипломатических миссий, завершая стратегической стабильностью и многими другими вещами», – продолжил глава МИД России.
По словам Лаврова, дальше пошла «цепная реакция». «Мы, кстати, долго терпели – мы же ждали до лета 2017 года, прежде чем отреагировать, потому что администрация [Дональда] Трампа нас просила не реагировать на уходящие эксцессы администрации Обамы, которая покидала Белый дом. Но и у администрации Трампа не получилось эту ситуацию вернуть в нормальное русло, поэтому мы вынуждены были ответить более-менее зеркально. Но американцы на этом не успокоились», – сказал он.
«Мы видим, что администрация Байдена тоже продолжает по этой наклонной плоскости скользить», – заявил Лавров.
В разговоре президента России Владимира Путина с Байденом сразу после инаугурации последнего, в разговоре глав дипломатий «нам сказали наши американские визави, что они проводят серьезный обзор отношений с Россией и рассчитывают, что по итогам этого разговора многое станет понятным», заявил Лавров.
«Но итогом этого разговора стали новые санкции, на которые мы вынуждены были ответить уже не просто зеркально, а как многократно предупреждали – что мы в конце концов будем действовать асимметрично. Это касается в том числе и существенного диспаритета в количестве дипломатов и других сотрудников, которые работают в американских дипломатических миссиях в России, превышая количество наших дипломатов в США», – отметил министр иностранных дел.
Лавров подчеркнул, что от отношений России и США зависит международная стабильность. «Но если говорить о стратегическом видении наших отношений, то я очень надеюсь, что в Вашингтоне так же, как и мы, осознают ответственность за стратегическую стабильность в мире. Не только проблемы у России и США, не только проблемы, которые существенно осложняют жизнь наших граждан, их контакты, общение, ведение бизнеса и гуманитарных проектов – это еще и проблемы, которые подвергают серьезным рискам международную безопасность в самом широком смысле слова», – заключил Лавров.
15 апреля президент США Байден подписал указ о новых антироссийских санкциях, которые запрещают финансовым учреждениям США после 14 июня покупать российские гособлигации при первичном размещении. Также Вашингтон объявил санкции в отношении шести российских технологических компаний. Кроме того, США решили выслать десять российских дипломатов. Под санкции также попали 32 физических лица и объединения.
Представитель МИД Мария Захарова предупредила о «неотвратимом ответе» на новые рестрикции Вашингтона. 21 апреля Россия объявила о выдворении десяти дипломатов США, они должны покинуть Россию до 22 мая.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что заявления США о готовности вести диалог с Россией не совпадают с реальными делами, которые вредят двусторонним отношениям. Он добавил, что для улучшения отношений США и России необходима обоюдная политическая воля. «Президент (России Владимир) Путин неоднократно демонстрировал свою политическую волю. Он говорил о том, что мы заинтересованы в налаживании и восстановлении отношений с США», – сказал представитель Кремля.
При этом США попали в список недружественных России государств.
Лавров: Будем жестко реагировать на попытки США пересечь «красные линии»
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Россия будет реагировать на любые попытки Соединенных Штатов пересечь «красные линии», обозначенные Москвой, и готова жить в условиях холодной войны, если Вашингтон не прекратит действовать с позиции суверена, заявил глава МИД Сергей Лавров.
«Ну, если нет – это их выбор. Значит, будем жить в условиях то ли холодной войны, то ли в условиях еще хуже. Я считаю, что в холодную войну напряжение было, конечно, очень серьезное, не раз возникали рискованные ситуации, кризисные ситуации. Но было взаимное уважение, которое сейчас в дефиците», – передает слова Лаврова РИА «Новости».
«Президент четко сказал в послании (Федеральному собранию – прим. ВЗГЛЯД), подчеркнув, что мы готовы на самые широкие договоренности, если это отвечает нашим интересам… и, конечно, будем жестко реагировать на любые попытки пересечь «красные линии», которые, как вы слышали, мы определяем сами», – отметил министр.
Лавров подчеркнул, что в отношениях с Соединенными Штатами ничего не может измениться, пока они не «осознают бесперспективность каких-либо попыток возрождать однополярный мир, создавать какую-то конструкцию, где все будут подчинены западным странам и весь западный лагерь будет вербовать под свои знамена все другие страны на разных континентах против Китая и России». Как заявил глава МИД, Вашингтону следует понять, что в Уставе ООН «не зря прописаны такие принципы, как уважение суверенитета, территориальной целостности, невмешательства во внутренние дела и суверенное равенство государств». США должны начать диалог с Россией «взаимоуважительно, на основе баланса интересов, который должен быть найден», подчеркнул Лавров.
В послании Федеральному собранию Путин рассказал о недружественных акциях Запада по отношению к России, заявив, что «организаторы любых провокаций против России пожалеют так, как давно уже ни о чем не жалели».
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что «красными линиями» в отношениях между Москвой и Западом будут вмешательство во внутренние дела России, включая выборы, а также оскорбления и ущемление экономических интересов.
Ранее в МИД заявили о далеких от реальности представлениях Запада о России.
Соловьев: Госдеп нанес колоссальный удар по Эрдогану
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«Госдеп в очередной раз попытался исправить ситуацию в отношениях с Турцией, но сделал только хуже», – сказал газете ВЗГЛЯД тележурналист Владимир Соловьев, комментируя заявление главы Госдепа Энтони Блинкена о том, что Джо Байден не пытался возложить на Анкару вину за геноцид армян в Османской империи в начале XX века.
«Я полагаю, что Энтони Блинкен в попытке сделать как лучше просто нанес колоссальный удар по неоосманским амбициям Эрдогана. Вероятно, таким образом глава Госдепа хочет показать, что Турция не является правопреемником Османской империи», – предполагает тележурналист Владимир Соловьев.
По мнению собеседника, такой подход однозначно повлияет на двусторонние отношения США и Турции. «Однако нельзя забывать, что пока Турция является членом НАТО, ей от США никуда не деться. Но Эрдоган зачастую воспринимает все происходящее очень личностно. У него не было никаких иллюзий по поводу антипатии к нему со стороны американского руководства. Поэтому теперь он будет еще внимательнее следить за сигналами со стороны США. Он ведь хорошо помнит предыдущую попытку переворота и постарается не допустить повторения такой ситуации», – заключил Соловьев.
Накануне госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что президент Соединенных Штатов Джо Байден не пытался возложить на Анкару вину за геноцид армян в Османской империи в начале XX века, а Турция является критически важным союзником США и в НАТО.
«Есть много вопросов и сфер, по которым мы тесно работаем вместе. Турция является критически важным союзником Соединенных Штатов и в НАТО. Мы действуем как партнеры по многим общим региональным и глобальным интересам», – отметил руководитель внешнеполитического ведомства США.
Ранее перед штабом командования сухопутных войск ОВС НАТО в турецком Измире прошел митинг против признания Байденом геноцида армян. Участники акции потребовали признать Крым российским и закрыть авиабазу Инджирлик для американских военных.
В понедельник генсек турецкой партии «Родина» на митинге перед посольством США призвал признать Крым российским, установить контроль над военными базами Инджирлик и Кюреджик, а американские войска в течение 15 дней вернуть в США. В Пентагоне сочли, что решение Байдена не должно отразиться на отношениях с Турцией в военной сфере.
В прошлую субботу президент США Джо Байден официально признал геноцид этнических армян в Османской империи в начале XX века. В ответ Турция обвинила США в подрыве отношений между странами и предупредила Вашингтон о последствиях. Премьер-министр Армении Никол Пашинян приветствовал решение Байдена, а президенты Азербайджана и Турции Ильхам Алиев и Тайип Эрдоган осудили позицию Вашингтона.
В 2019 году за резолюцию о признании геноцида армян в Османской империи проголосовали Палата представителей Конгресса США и Сенат. Однако Госдеп отказался официально признать геноцид. Ранее геноцид армянского народа в Османской Турции признали около 20 стран, в том числе Россия.
Ранее газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, что в отношениях Вашингтона и Анкары, которые не отличались прочностью, наступил критический момент. По мнению экспертов, Джо Байден приступил к «дрессировке» Турции.
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Байден пригрозил России последствиями
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Соединенные Штаты не стремятся к эскалации напряженности с Россией, но действия Москвы имеют последствия, говорится в обнародованном Белым домом тексте речи американского президента Джо Байдена перед членами обеих палат Конгресса США.
«Что касается России, я ясно дал понять президенту [Владимиру] Путину, что, хотя мы не стремимся к эскалации, их действия имеют последствия», – приводит слова Байдена ТАСС.
«Я прямо и соразмерно ответил на вмешательство России в наши выборы и кибератаки на наше правительство и бизнес – они сделали и то, и другое, и я ответил», – заявил американский президент.
Он добавил, что Москва и Вашингтон «могут сотрудничать, когда это отвечает взаимным интересам» обеих стран. В пример Байден привел продление в феврале на пять лет российско-американского Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3). «Как мы это сделали, когда продлили новый ДСНВ по ядерным вооружениям, и как мы работаем над решением климатического кризиса», – указал президент США.
«Я выполнил свое обязательство созвать саммит по климату прямо здесь, в Америке, со всеми крупнейшими экономиками мира – от Китая и России до Индии и Европейского союза – в первые 100 дней [президентства]», – продолжал глава Белого дома, говоря о борьбе с изменением климата.
Ранее временный поверенный в делах России в США отверг утверждения Госдепартамента Соединенных Штатов о «дестабилизирующих действиях» Москвы.
Накануне пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заметил, что Москва пока не согласилась на проведение саммита Россия – США, этот вопрос по-прежнему изучается. Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров в свою очередь сообщил, что списка недружественных России стран «ждать осталось недолго».
Напомним, 15 апреля Байден подписал указ о новых антироссийских санкциях. МИД официально объявил ответные меры в связи с враждебными действиями США. Президент России Владимир Путин подписал указ о мерах в отношении государств, совершающих недружественные России действия.
В Кремле заявили об отсутствии ответа Москвы о проведении саммита Россия – США
Москва пока официально не согласилась на проведение саммита Россия – США, этот вопрос по-прежнему изучается, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Официального ответа не было. Мы по-прежнему изучаем это предложение и анализируем ситуацию», – передает его слова ТАСС.
«Ситуация требует глубокого анализа, потому что каждый раз слова о саммите в заявлениях американских коллег соседствуют со словами о необходимости России заплатить какую-то цену и со словами о неизбежности каких-то новых санкций», – пояснил Песков.
Напомним, 13 апреля президент США Джозеф Байден в ходе телефонной беседы с российским коллегой Владимиром Путиным высказал заинтересованность в нормализации дел «на двустороннем треке».
Пресс-служба Белого дома сообщила, что Байден в ходе телефонного разговора с Путиным предложил ему провести встречу. О готовности принять на своей территории российско-американский саммит на высшем уровне заявили в Финляндии. Также Вена предложила стать площадкой для саммита России и США.
При этом 15 апреля Байден подписал указ о новых антироссийских санкциях.
Пушков резко ответил на слова Псаки об отношениях с Россией
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Сенатор Алексей Пушков прокомментировал заявление пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки о том, что Вашингтон стремится снизить напряженность в отношениях с Москвой.
«О, да! Мы заметили – США только и делают, что «стремятся к снижению напряженности». И, конечно, санкции – не единственный инструмент! Есть еще угроза их расширения, есть размещение систем ПРО в Польше и Румынии, которые, разумеется, направлены против Ирана, есть регулярная отправка военных судов в Черное море, регулярная высылка российских дипломатов, есть объявленная на днях горячая поддержка массовой высылки наших дипломатов из Чехии, есть ожесточенная борьба против «Северного потока – 2» и много чего другого. Так что – да: санкции – не единственный инструмент», – написал Пушков в Telegram.
Так он отреагировал на слова Псаки о том, что Вашингтон стремится к снижению напряженности в двусторонних отношениях и не расценивает антироссийские санкции как единственный инструмент выстраивания диалога с Москвой.
На прошлой неделе зампомощника президента США по нацбезопасности Далип Сингх заявил, что результаты апрельских антироссийских санкций «достаточно близки» к тому, на что рассчитывал Вашингтон. В середине апреля Москва официально объявила ответные меры в связи с враждебными действиями США.
Россиянин задержан в США за отмывание трети миллиарда долларов
Гражданин России и Швеции Роман Стерлингов задержан в Соединенных Штатов по обвинению в отмывании 336 млн долларов через криптовалюту, свидетельствуют документы суда.
Стерлингов обвиняется по трем пунктам – отмывание денежных средств, денежные переводы без лицензии и руководство бизнесом по переводам без лицензии. Он находится под стражей, говорится в документах. Cтерлингова обвиняют в руководстве сайтом Bitcoin Fog, который помогал «заметать следы» транзакций в биткоинах, обеспечивая их анонимность, передает РИА «Новости».
«Более чем 1,2 млн биткоинов, оценивающихся в 335809383 доллара на время транзакций, были пересланы через сайт с октября 2011 года до нынешнего момента», – говорится в показаниях спецагента американской налоговой службы IRS Дэвида Беккета, на которых строится обвинение. В них также отмечается, что из 336 млн долларов по меньшей мере 78 млн проходили через услуги различных торговых площадок «теневого интернета», где продаются наркотики, таких как Silk Road, Agora и AlphaBay.
Напомним, в августе 2020 года гражданина России Егора Крючкова арестовали в США по обвинению в организации сговора с целью совершения киберпреступления. В июне 2020 года российский посол в США Анатолий Антонов рассказал, что в американских тюрьмах удерживают около 100 россиян, которых «по надуманным предлогам сажают в карцер, лишают адекватного медицинского обслуживания, лекарств, ограничивают в звонках родственникам».
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Эксперт объяснил цели создания списка недружественных России государств
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«Скорее всего в список войдет порядка 10-20 стран, которые активно используют санкции или инициируют недружественные действия в адрес России», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Иван Тимофеев, комментируя заявление главы МИД России Сергея Лаврова о необходимости тщательного анализа при составлении списка недружественных России стран.
«Такие списки встречаются в международной практике в разных видах и с разным назначением. Например, США классифицируют страны по различным угрозам и проблемным направлениям. Также есть списки стран, посещение которых не рекомендуется», – отметил программный директор международного дискуссионного клуба «Валдай» Иван Тимофеев. Политолог добавил, что практика создания подобных списков существует и в контексте санкционной политики, «когда классификация страны в качестве враждебной является предпосылкой к использованию против нее санкционного инструментария».
По мнению Тимофеева, российский список недружественных стран «будет носить скорее политический характер, то есть будет показывать уровень отношений с теми или иными странами». «Возможно, он будет подразумевать определенные ограничения во взаимодействии с этими странами. Более того, я не исключаю, что в дальнейшем такая классификация может использоваться и для применения против этих стран российских специальных экономических мер», – пояснил эксперт.
Собеседник предположил, в число «недружественных России стран» могут войти те, кто активно использует санкции или инициирует те или иные недружественные действия в адрес России. «Я думаю, что таких стран наберется десятка три-четыре. Например, коалиция во главе с США, которая против нас вводит санкции, составляет сейчас порядка сорока государств. Однако, я полагаю, на первых порах в списке будет фигурировать меньше стран. К тому же, еще необходимо узнать параметры и критерии для включения государств в этот список. Но предположу, что точно в список войдет порядка 10-20 государств», – резюмировал эксперт.
В среду глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что Москва не собирается огульно записывать в недружественные любую страну, решение будет предварять глубокий анализ, при этом составляемый сейчас список может быть со временем пересмотрен. Он также сообщил, что правительство России вскоре представит список недружественных государств.
Ранее президент Владимир Путин 24 апреля подписал указ о мерах в отношении государств, совершающих недружественные России действия, ограничивающий или запрещающий таким странам заключать трудовые и иные гражданско-правовые договоры в России и с россиянами. Представитель МИД России Мария Захарова заявила, что список недружественных России государств еще формируется, но США уже фигурируют в нем.
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Эксперт: США на России тестируют санкции против Китая
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Антироссийские санкции США являются тестовыми, впоследствии аналогичные меры Вашингтон может принимать в отношении Китая, считает директор ИМЭМО им. Е.М. Примакова РАН, член-корреспондент РАН Федор Войтоловский.
«Те ограничения, которые вводятся сейчас против России, и сами механизмы до этого отрабатывались в отношении Ирана, сейчас они, в общем-то, тестируются на России для того, чтобы их потом можно было использовать в отношении Китая. Мы видим, что в отношении Китая американское давление нарастает, администрация США открыто говорила о том, что у США два противника, сдерживание которых является приоритетным для внешней политики, национальной безопасности – это Россия и Китай», – цитирует его РИА «Новости».
Также он добавил, что товарооборот между Россией и США несравним с уровнем экономической взаимозависимости между США и КНР. При этом он отметил, что санкции могут быть разные и варьироваться от тех или иных задач. По его словам, если «в отношении России вводятся санкции, которые прежде всего бьют по финансовому сектору, по экспортно ориентированным отраслям российской экономики, по российскому ВПК, и сейчас американцы подбираются к нашему IT–сектору. То в отношении Китая уже проявляются меры прежде всего в научно-технологической сфере».
Политолог также считает, что приход к власти Джо Байдена не изменит политику США в отношении России и Китая. При этом эксперт отмечает, что «Байден понимает, что есть сферы, в которых без диалога с Москвой и с Пекином у США будут серьезные трудности. Есть сферы, в которых просто не избежать компромиссов». С Россией, по мнению Войтоловского, это сфера контроля над вооружениями, международной безопасности, региональные конфликты, а также темы, связанные с изменением климата. А с Китаем США не обойдутся без диалога по таким темам, как международная торговля и ее регулирование, технологические вопросы, кибербезопасность, безопасность на море и региональная безопасность в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
15 апреля президент США Байден подписал указ о новых антироссийских санкциях, которые запрещают финансовым учреждениям США после 14 июня покупать российские гособлигации при первичном размещении. Также Вашингтон объявил санкции в отношении шести российских технологических компаний. Кроме того, США решили выслать десять российских дипломатов. Под санкции также попали 32 физических лица и объединения. В ответ заместителю посла США в Москве вручили ноту об объявлении десяти сотрудников американского посольства персонами нон грата, они должны покинуть Россию до 22 мая.
В марте посол России в США Анатолий Антонов был вызван в Москву после того, как президент США Джо Байден позволил себе личные выпады в адрес президента Путина. Пресс-секретарь лидера страны Дмитрий Песков заявил, что возвращение посла в США будет зависеть от решения главы государства Владимира Путина.
На прошлой неделе МИД России официально объявил ответные меры в связи с враждебными действиями США. На санкции Россия решила ответить высылкой сотрудников дипмиссий США, ограничить практику краткосрочных командируемых по линии Госдепа, запретить наем дипмиссиями США работников из числа граждан России и третьих стран, прекратить деятельность на территории страны ряда американских фондов и НПО. В среду МИД пообещал новые меры в ответ на санкции США.
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