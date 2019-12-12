Сенат США проголосовал за признание геноцида армян

Сенат конгресса США принял резолюцию, согласно которой Вашингтон официально признает геноцид армян.

Резолюция выражает мнение верхней палаты парламента о необходимости чтить в США геноцид армян путем официального признания и памяти, передает РИА «Новости».

Также в резолюции содержится призвал не допускать попыток ассоциировать власти США с отрицанием геноцида армян или «любого другого геноцида». Предлагается и поощрять информирование на эту тему.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявлял, что законопроект о признании геноцида армян в США является «ударом ниже пояса» для Анкары.

Палата представителей США проголосовала за аналогичную резолюцию в конце октября.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала об этом решении, на которое США не решались долгие годы.

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