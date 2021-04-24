Байден признал геноцид армян

Президент Соединенных Штатов Джозеф Байден официально признал геноцид этнических армян в Османской империи в начале XX века, соответствующее заявление опубликовала пресс-служба Белого дома.

«Каждый год в этот день мы вспоминаем жизни всех, кто погиб во время геноцида армян во времена Османской империи, и вновь обязуемся не допустить повторения подобного зверства. Начиная с 24 апреля 1915 года, когда османские власти арестовали представителей армянской интеллигенции и лидеров общин в Константинополе, 1,5 млн армян были депортированы, убиты или отправлены на смерть в рамках кампании по истреблению. Мы чтим память жертв Meds Yeghern («великое злодеяние»), чтобы ужасы случившегося никогда не были забыты историей», – говорится в заявлении, опубликованном на сайте резиденции президента США.

«Из тех, кто выжил, большинство были вынуждены искать новые дома и новую жизнь по всему миру, в том числе и в Соединенных Штатах. Обладая силой и стойкостью, армянский народ выжил и восстановил свою общину. За прошедшие десятилетия армянские иммигранты обогатили Соединенные Штаты бесчисленным количеством способов, но они никогда не забывали трагическую историю, которая привела так много их предков к нашим берегам», – сказал Байден.

Между тем, Турция отвергла заявление американского лидера в геноциде армян, обвинив Байдена в популизме. «Слова не могут изменить или переписать историю. Нам нечему учиться у кого-либо касательно нашего прошлого. Политический оппортунизм – величайшее предательство мира и справедливости. Мы полностью отвергаем это заявление, основанное исключительно на популизме», – говорится в Twitter главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу.

Опасаясь ухудшения отношений с Турцией, предшественники Байдена на посту главы государства избегали упоминания в заявлениях слова «геноцид». В частности, американские лидеры, включая Дональда Трампа, использовали термин Meds Yeghern, означающий «великое злодеяние», и такие определения, как «одно из худших массовых зверств XX века». Сенат и палата представителей конгресса США приняли резолюции о признании массового убийства армян в Османской империи геноцидом в 2019 году, отмечает РИА «Новости».

В 2019 году за резолюцию о признании геноцида армян в Османской империи проголосовали палата представителей Конгресса США и Сенат. Однако Госдеп отказался официально признать геноцид. Геноцид армянского народа в Османской Турции признали около 20 стран, в том числе Россия. Турция отвергает обвинения.