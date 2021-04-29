Папа Римский ужесточил антикоррупционные требования к ватиканским чиновникам

Папа Римский Франциск обязал высокопоставленных чиновников Ватикана при вступлении в должность или раз в два года подписывать декларацию о том, что они были осуждены и не фигурируют в уголовных делах, сообщила пресс-служба понтифика.

Подписывая декларацию, ватиканские чиновники подтверждают, что они не причастны к уголовным процессам о коррупции, мошенничестве, отмывании денег, преступлениях в отношении несовершеннолетних и уклонении от налогов. Кроме того, они не имеют права иметь инвестиции или наличные в странах, находящихся в списке юрисдикций с высоким риском отмывания денег или финансирования терроризма, говорится в особом рескрипте, опубликованном на сайте Святого престола.

Все активы и вознаграждения чиновников должны быть получены ими только в результате законной деятельности, также служащим Римской курии и иных структур Ватикана запрещено принимать подарки стоимостью выше 40 евро, сказано в документе.

В марте Папа Римский сократил зарплаты кардиналам и служащим учреждений Святого престола: денежное вознаграждение кардиналов снизилось на 10%, сотрудников губернаторства града Ватикан и других руководящих органов – на 8%.