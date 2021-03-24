Папа Римский из-за пандемии урезал зарплаты кардиналам и служащим

Богослов Андрей Кураев не увидел оскорбления чувств верующих в выставке «Мир тела»

Когда православные противники начинают говорить, что демонстрировать мертвые тела невозможно и неэтично – это не так», – заявил газете ВЗГЛЯД богослов и философ Андрей Кураев, комментируя сообщение о проведении Следственным комитетом проверки выставки «Мир тела» доктора Гюнтера фон Хагенса в Москве.

Из-за некоторых высказываний в СМИ, о том, что выставка доктора Гюнтера фон Хагенса «Мир тела» (Body Worlds) в Москве нарушает нравственные ценности, выражает явное неуважение к обществу и может быть расценена как оскорбление религиозных чувств верующих, Следственный комитет решил дать правовую оценку целям и ее назначению, а также провести проверку в отношении организаторов мероприятия.

«Мне очень трудно давать оценку выставке, которую я не видел. Я сталкивался с фотографиями, но уверен, что она куда более обширная. Например, мне доводилось встречать утверждение, что на этой выставке есть соитие двух трупов – демонстрация полового акта в исполнении трупов. Но, опять же, я не знаю точно, это именно на московской выставке или же где-то в Гааге в Нидерландах», – говорит Кураев.

Он уточняет, что данной экспозиции уже более 20-ти лет и, скорее всего, она существует в нескольких экземплярах и проходит адаптацию, гастролируя по разным городам мира.

«Поскольку я эту выставку не посещал, могу только оценивать ее идею, а точнее аргументы за или против. Лично мне это не нравится, но это не значит, что все, что мне не нравится, должно быть запрещено и не может быть никому показано. Кроме того, мне не нравится, когда приводятся неверные аргументы. Когда православные противники начинают говорить, что демонстрировать мертвые тела невозможно и неэтично – это не так», – считает богослов.

Одной из шокирующих, например, для британцев отличий русской православной культуры является то, что прощание с усопшим проходит в открытом гробу, и его лицо и руки видят все, рассказывает собеседник. Митрополит Антоний Сурожский, который в течение последнего полувека являлся главой британской епархии РПЦ, говорил, что когда англичане приходили в храм на отпевание, чуть ли не теряли сознание и были в шоке, поскольку такого не привыкли видеть.

«Второе, в России со времен петровской кунсткамеры демонстрация трупов считается в порядке вещей. Все желающие могут до сих пор пойти и все посмотреть. Я уже молчу про Мавзолей Владимира Ильича Ленина. Дальше, в православной традиции демонстрация останков является предметом культа – мощи, которые в России самый по себе не видны, несколько прикрыты золотым платом или еще чем-нибудь, а в остальном мире все показывают – косточки, череп и так далее», – аргументирует Кураев.

Поэтому говорить, что данная выставка в корне противоречит всему, что принято в России нельзя, уверен богослов. По крайней мере те аргументы, которые представлены на сегодняшний день – некорректны. Кроме того, он подчеркивает, что данный бизнес-проект является западным, поэтому не вызывает сомнений то, что там все выверено с правовой точки зрения и имеются все необходимые согласия.

«Ну и самое главное, не стоит забывать, что посещение этой выставки – это факультатив. Кому интересно – пусть смотрят. Наверняка там есть возрастные ограничения, которые, скорее всего, соблюдаются. И еще нужно учесть еще одну простую вещь: протесты, массовое участие и подтанцовки Следственного комитета делают рекламу тому, против чего этот протест направлен», – заключил собеседник.

Выставка «Мир тела» – это передвижная экспозиция расчлененных человеческих тел и органов, обработанных с помощью метода полимерной пластинации – метод бальзамирования, который позволяет сохранить клеточную структуру и рельеф тканей. Впервые экспонаты были представлены в Токио в 1995 году.

Ранее журналист и блогер Максим Кононенко в беседе с газетой ВЗГЛЯД заявил, что итог проверки Следственным комитетом скорее всего будет таким же, как во время скандала из-за фильма «Матильда» Алексея Учителя в 2017 году – «нулевой, и все останутся при своих».