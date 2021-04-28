Путин запланировал принять участие в пасхальной службе

Президент Владимир Путин планирует принять участие в пасхальной службе в ночь на 2 мая; где именно, Кремль уточнит позднее, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Насколько мне известно, в службе президент будет участвовать, где точно – мы уточним. Путин планирует принять участие в пасхальной службе», – передает ТАСС слова представителя Кремля.

Говоря о других планах на майские праздники, Песков сказал, что формат участия Путина в онлайн-акции «Бессмертный полк» пока неясен.

Кроме того, по его словам, в графике Путина на первые дни мая пока нет традиционной церемонии награждения Героев Труда.

«Как он будет участвовать в виртуальном («Бессмертном) «полке», пока не могу сказать, не располагаю информацией», – передает РИА «Новости» слова Пескова.

«И награждение (золотыми медалями Герой труда России) пока нет в графике», – сказал Песков, отвечая на вопрос о том, будет ли Путин вручать золотые медали «Герой труда Российской Федерации» во время майских праздников.

Звание Героя Труда России было установлено в марте 2013 года. Оно присваивается за выдающиеся результаты в государственной, общественной и хозяйственной деятельности, вклад в социально-экономическое развитие страны, в том числе в развитие промышленности, сельского хозяйства, транспорта, строительства, науки, культуры, образования, здравоохранения и других областей. Первая церемония состоялась 1 мая 2013 года в Константиновском дворце Санкт-Петербурга.

Ранее в среду РПЦ не нашла оснований ограничивать посещение храмов на Пасху.