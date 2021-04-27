МИД России вызвал послов прибалтийских стран и Словакии

Послы Словакии и прибалтийских стран должны будут прибыть в среду в МИД России, сообщили в российском министерстве иностранных дел.

«На среду в МИД вызваны послы прибалтийских стран и Словакии», – цитирует сообщение РИА «Новости».

Ранее сообщалось, что власти Латвии, Литвы и Эстонии заявили, что высылают российских дипломатов в знак солидарности с Чехией. Тогда официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что власти стран Прибалтики могут не сомневаться в ответе России на высылку дипломатов.

В субботу стало известно, что трех сотрудников российского посольства высылают из Словакии из-за того, что они попали под подозрение спецслужб, а также ради выражения солидарности с Чехией.

Напомним, страны Восточной Европы начали вслед за США высылку российских дипломатов, используя для этого надуманные поводы.

Также обострились отношения с Чехией, которая обвинила спецслужбы России в якобы причастности ко взрыву на складе боеприпасов в населенном пункте Врбетице в 2014 году.

Президент России Владимир Путин подписал указ о мерах противодействия недружественным странам.