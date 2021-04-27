Эксперт назвал «мягким» наложенный ФАС на Apple штраф в 12 млн долларов

Штраф в размере 12 млн долларов, наложенный ФАС на Apple - мягкое наказание за злоупотребление доминирующим положением на рынке, если сравнивать его с аналогичными штрафами в отношении американского IT-гиганта в других странах, заявил газете ВЗГЛЯД член Общественной палаты Вадим Виноградов.

«Применение к IT-гигантам оборотных штрафов является действенной мерой воздействия в тех случаях, когда они злоупотребляют своим доминирующим положением на цифровом рынке. Причем на фоне Запада российские санкции по-прежнему остаются достаточно мягкими. Для сравнения: год назад французское антимонопольное ведомство оштрафовало Apple на 1,1 млрд евро за нарушение правил конкуренции», – напомнил руководитель рабочей группы по законодательству в сфере интернет-технологий и цифровизации Общественной палаты России, декан факультета права ВШЭ Вадим Виноградов.

Хотя Apple ожидаемо не согласилась с решением ФАС, отметил собеседник, «наивно полагать, что штраф в 12 млн долларов США или даже более жесткие взыскания подтолкнут иностранных гигантов к уходу с российского рынка, приносящего им прибыль». Об этом также свидетельствует иностранный опыт, подчеркнул Виноградов.

Член Общественной палаты призывает сделать более многогранным российское законодательство в этой сфере и включить в него «меры диверсифицированного воздействия, такие как ограничение ведения рекламной деятельности и участия в госконтрактах». «Так, Минцифры обсуждает идею ограничить размещение российскими юрлицами рекламы на иностранных интернет-платформах, систематически нарушающих российское законодательство», – подытожил Виноградов.

Во вторник ФАС наложила на компанию Apple штраф в 12 млн долларов за злоупотребление доминирующим положением на рынке мобильных приложений на iOS. В ФАС считают, что американская компания предоставляла конкурентные преимущества своим продуктам и одновременно ухудшала условия распространения для продуктов конкурентов – приложений «родительского контроля».

Компания в ответ пообещала оспорить штраф в суде. «Apple с уважением относится к Федеральной антимонопольной службе России, но не согласна с вынесенным решением» и будет его обжаловать в установленном порядке, сообщили в ее представительстве.