В России начали выпуск первых в мире комбинированных тестов на ВИЧ, гепатит и сифилис

Российская биотехнологическая компания «Биопалитра» запустила в Санкт-Петербурге серийное производство первой в мире комбинированной тест-системы «МультиСКРИН» для диагностики ВИЧ, гепатитов В и С, сифилиса, которая позволяет одновременно проверить наличие сразу четырех этих заболеваний.

Гендиректор «Биопалитры» Владимир Окруль рассказал, что для запуска серийного производства тест-систем компании понадобилось вложить свои 80 млн рублей, а Фонд развития промышленности России предоставил льготный заем в 50,7 млн рублей.

«В итоге на серийный запуск производства комбинированных тест-систем собственной перспективной разработки на начальном этапе вложения превысили 130 млн рублей. Мы начинаем производство промышленных партий продукта», – передает РИА «Новости» слова Окруля.

По словам директора по развитию «Биопалитры» Андрея Березина, в 6,7 млрд рублей оценивается рынок «госпитальной четверки» – тестов на гепатиты, сифилис, ВИЧ, сейчас компания занимает порядка 7% рынка диагностики в сфере ВИЧ-тестов. Этот опыт позволил компании прийти к решению о создании комбинированного теста.

«Наш опыт позволил смоделировать такую систему, чтобы за один анализ производить сразу четыре теста. Это позволит уменьшить количество импортных поставщиков тестов, увеличить экспортный потенциал страны, нашей продукцией уже заинтересовались страны Ближнего Востока. И самое главное – уменьшить трудовые и временные затраты на тесты. Результаты исследования можно узнать уже примерно через два часа, что в три раза быстрее, чем сейчас», – заявил Березин.

По данным компании, сейчас в мире нет подобных тест-систем, которые на молекулярном уровне могут диагностировать четыре инфекции в одном анализе. Это полностью отечественная разработка. Одна планшетная система «МультиСКРИН» включает компоненты на 96 тестов. Плановая мощность запущенного производства составит 60 тыс. планшетов или 5,76 млн тестов в год. «Биопалитра» рассчитывает, что новый тест откроет перспективный рынок комбинированных и мультиплексных систем. Благодаря «МультиСКРИН» компания планирует получить долю в сегменте массового скрининга, где на сегодняшний день превалируют тест-системы, требующие раздельных анализов.



Главный разработчик «МультиСКРИН» Николай Максимов отметил, что компания планирует развивать технологии и в ближайшее время работает над созданием технологии мультиплекса – тест-системы, которая покажет не только результат, положительный или отрицательный, но и какой именно вирус дал такой результат.

Напомним, в марте в России разработали ПЦР-тест для диагностики малярии.