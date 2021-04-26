|
|
В Кремле допустили оперативные контакты руководства с Индией в связи с коронавирусом
Подписывайтесь на ВЗГЛЯД в
Рост числа случаев коронавируса в Индии вызывает беспокойство, в ближайшие дни могут состояться оперативные контакты между Москвой и Нью-Дели, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Мы весьма обеспокоены этими печальными новостями, которые приходят из Индии. Пока мне неизвестно о том, что были какие-то обращения со стороны индийских властей по вопросам помощи. Но мы не исключаем в ближайшие дни контактов телефонных, оперативных контактов между руководством России и Индии», – передает его слова РИА «Новости».
Ранее издание The Hindu со ссылкой на источники сообщило, что Россия может передать Индии кислородные генераторы, концентраторы, а также лекарства, необходимые для лечения коронавируса.
Ранее премьер-министр Индии Нарендра Моди заявил о потрясшем страну «коронавирусном шторме». В стране в последние дни регистрируется более 350 тыс. новых случаев коронавируса за сутки.
Венгрия признала «Спутник V» самой эффективной вакциной
Российская вакцина от коронавируса «Спутник V» во время вакцинации в Венгрии продемонстрировала наибольшую эффективность среди всех препаратов, применяющихся в стране, сообщило правительство республики.
Средняя смертность среди вакцинированных «Спутником V» в 20-32 раза меньше, чем при использовании других вакцин, число заболеваний коронавирусом – в 2-6 раз ниже. Об этом сообщает Российский фонд прямых инвестиций в Twitter отечественной вакцины.
Согласно инфографике, представленной РФПИ, среднее количество заболеваний COVID-19 среди привитых российским препаратом составило 95 на 100 тыс. человек, средняя смертность – один случай на 100 тыс. вакцинированных. Средняя заболеваемость привитых препаратом AstraZeneca – 700 человек, смертность – семь. После вакцинации продуктом компании Pfizer/BioNTech заболевает в среднем 555 человек, умирает 32. Среди привитых вакциной Moderna на 100 тыс. человек заболевают 176 пациентов, умирает 20, среди вакцинированных препаратом SihoPharm инфицируются коронавирусом 356 человек, умирают 16
Отмечается, что доля смертей у вакцинированных препаратом Pfizer/BioNTech в 32 раза выше, чем у «Спутника V». При этом смертность после вакцинации Pfizer в пять раз выше, чем у вакцины AstraZeneca.
Венгрия первой из стран Евросоюза начала использование российской вакцины. Первую партию «Спутника V» доставили в республику в начале февраля.
В марте министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава венгерского МИДа Петер Сийярто по телефону обсудили поставки препарата в Венгрию. Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) сообщил, что по результатам анализа данных 3,8 млн привитых россиян эффективность вакцины от коронавируса «Спутник V» составила 97,6%.
Напомним, эффективность вакцины на уровне 91,6% подтверждена публикацией данных в ведущем медицинском журнале The Lancet. В марте «Спутник V» назвали самой узнаваемой вакциной против коронавируса.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Медсестра в Германии подменила вакцину от коронавируса физраствором
Сотрудница прививочного центра в Германии вместо вакцины производства Pfizer/BioNTech влила в шприцы физраствор, прививку которым сделали шести пациентам, сообщило ведомство по вопросам здравоохранения федеральной земли Нижняя Саксония.
Медсестра Германского общества Красного Креста случайно уронила и разбила ампулу с препаратом от COVID-19. Решив это скрыть, она влила в шприцы вместо вакцины физраствор, при этом сотрудница не вводила инъекции, а лишь готовила их, передает ТАСС.
Об инциденте медсестра спустя три дня рассказала своей коллеге, которая в свою очередь проинформировала начальство. Как рассказали власти Нижней Саксонии, получившие физраствор пациенты чувствуют себя хорошо, угрозы их здоровью нет. Несмотря на это, всем 200 гражданам, которым могли сделать уколы физраствором, было назначено прохождение тестов на антитела. Медсестра подозревается в нанесении телесных повреждений, вероятнее всего, она будет уволена.
Ранее в городе Эперне на северо-востоке Франции 140 человек получили уколы физраствором вместо прививки вакциной Pfizer/BioNTech.
США заподозрили в намерении использовать истребитель для подавления протестов
|
|
Национальная гвардия США в Калифорнии допускала вариант с использованием истребителя для подавления возможных беспорядков из-за введенных ограничений по коронавирусу, сообщают местные СМИ.
Издание The Los Angeles Times сообщает со ссылкой на источники, что в марте 2020 года гвардия получила приказ перевести F-15C в состояние боевой готовности для «возможной внутренний миссии», передает РИА «Новости».
Детали предполагаемой операции в указе не уточнялись, но, по мнению нацгвардейцев, истребитель могли использовать, чтобы запугать и разогнать протестующих, пролетев над ними на минимальной высоте. Такой способ уже ранее использовался в зонах боевых действий в Ираке и Афганистане.
«Этот приказ опозорил бы наших военных (...) Будто мы угрожаем мирным жителям», – отметил один из источников.
Директивы передавались устно или в текстовых сообщениях, а не в официальных письменных распоряжениях, что лишь усиливало опасения военных.
Вместе с тем представитель возглавляющего нацгвардию Калифорнии генерал-майора Дэвида Болудина подполковник Джонатан Широма опроверг данные о планах применить F-15C для подавления беспорядков.
«Мы не используем наши самолеты для запугивания мирных жителей», – заявил он.
Кроме того, источники The Times подчеркнули, что, хотя приказ о применении самолета так и не поступил, возможность принятия подобного решения встревожила нацгвардейцев.
Напомним, весной 2020 года в США прошли митинги протеста против жесткого карантина, поставившие страну на грань мятежа.
Моди заявил о «коронавирусном шторме» в Индии
|
|
Премьер-министр Индии Нарендра Моди заявил о потрясшем страну «коронавирусном шторме», сообщило Reuters.
«Мы были воодушевлены после успешной борьбы с первой волной инфекции, но эта буря потрясла нашу нацию», – приводит слова Моди РИА «Новости».
Так глава индийского правительства отреагировал на рекордный суточный прирост заразившихся коронавирусом. Число выявленных случаев коронавируса в Индии за последние 24 часа превысило 349 тыс. человек. Больницы в Дели отказываются принимать заболевших, поскольку испытывают острую нехватку медицинского кислорода и коек.
В пятницу стало известно, что Россия предложила Индии начать поставки противовирусного препарата ремдесивир. Кроме того, 12 апреля Индия одобрила заявку на экстренное использование российской вакцины от коронавируса «Спутник V». По словам гендиректора Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилла Дмитриева, к лету 2022 года ежемесячный объем выпуска «Спутника V» в Индии может превысить 50 млн доз.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Словакия обещала обнародовать договор о покупке «Спутника V»
Братислава опубликует договор о покупке российской вакцины «Спутник V» против коронавируса вне зависимости от позиции России, заявил глава минздрава Словакии Владимир Ленгварский.
Он сообщил, что российскую сторону проинформировали о решении Братиславы, но даже если Москва будет против, Словакия «договор опубликует». При этом ждать ответ в Братиславе готовы «максимально несколько дней». Ленгварский подтвердил, что Словакии грозят финансовые санкции, если текст документ будет обнародован без согласия Москвы, передает ТАСС.
Напомним, в Словакии разгорелся правительственный кризис из-за решения теперь уже бывшего премьера Игора Матовича закупить 2 млн доз «Спутника V». После этого «Спутник V» успешно прошел лабораторные испытания в Словакии, президент страны Зузана Чапутова признала надежность вакцины.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
В ЕС собрались пускать после вакцинации одобренной EMA прививкой
|
|
Все страны Евросоюза будут принимать туристов после проведения вакцинации от коронавируса сертифицированными Европейским агентством лекарственных средств (EMA) препаратами, сообщила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
«Совершенно ясно одно: все 27 стран, входящие в ЕС, будут безусловно принимать всех, кто вакцинирован препаратами, одобренными Европейским агентством лекарственных средств», – приводит ТАСС заявление фон дер Ляйен в интервью The New York Times.
Представитель ЕС добавила, что сроки возобновления путешествий пока еще зависят от эпидемиологической ситуации. Фон дер Ляйен не уточнила, какой будет политика Евросоюза в отношении тех путешественников, которые привиты другими вакцинами.
В прошлую пятницу глава МИД ФРГ Хайко Маас заявил, что для начала поставок в Германию российской вакцины от коронавируса «Спутник V» препарат должен быть одобрен Европейским агентством лекарственных средств (EMA), а ЕС должен получить возможность осмотреть производство и получить необходимые данные для заключения о вакцине.
В марте еврокомиссар Тьерри Бретон выступил с утверждением, что Евросоюзу якобы «абсолютно не нужен» «Спутник V». Позже он заявил, что даже если российскую вакцину разрешат в Европе, «Спутник V» придет слишком поздно. Также еврокомиссар усомнился в том, что в ЕС до конца 2021 года будет доступно необходимое количество доз «Спутник V». Вопреки этому в начале мая инспекторы из ЕС собираются в Россию. В Кремле подчеркивали, что Москва представила все документы для одобрения «Спутник V» в ЕС.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Санду поблагодарила Россию за «Спутник V»
Президент Молдавии Майя Санду поблагодарила Россию за доставленную в качестве гуманитарной помощи партию вакцины «Спутник V». В республику спецбортом привезли 142 тыс. доз препарата, еще около 40 тыс. привезут в мае.
«Сегодня в Молдавию поступила партия из 142 тыс. доз вакцины «Спутник V», что ускорит процесс вакцинации. Благодарю Российскую Федерацию за это пожертвование нашей стране, открывающее возможность расширения категорий вакцинированных людей. Вакцинация и сохранение защитных мер – это наш шанс вернуться к нормальной жизни. Важно, чтобы за короткий период как можно больше граждан привились, чтобы мы берегли жизнь и здоровье наших близких. Государству еще нужно сделать все возможное, чтобы в страну привезти как можно больше доз вакцины, но и обеспечить доступ ко многим видам вакцины, чтобы граждане могли выбирать», – написала Санду на своей странице в Facebook.
В Молдавии до 30 мая действует режим чрезвычайного положения из-за коронавирусной инфекции.
Санду заявила, что Молдавия ведет переговоры с Россией по вопросам поставок вакцины против коронавируса «Спутник V».
В феврале бывший президент страны и председатель Партии социалистов Игорь Додон сообщал о регистрации «Спутника V» в Молдавии. При этом он обвинял Санду в попытках помешать регистрации.
Google обвинил RT в нарушении правил распространения информации о COVID-19
Часть контента RT удалили с YouTube в том числе из-за несоблюдения правил распространения медицинской информации о коронавирусе, заявила пресс-служба Google.
Каналам RT вынесено «предупреждение из-за нарушений политик, включая «Правила в отношении ложной медицинской информации о коронавирусной инфекции COVID-19». Кроме того, в Google заявили, что материалы RT «не содержали контекста, необходимого для удовлетворения» существующих требований к образовательному, документальному, научному и художественному контенту. Как заявила пресс-служба, у YouTube есть правила, которые должны обеспечивать безопасность пользователей. Подчеркивается, что такой подход применяется «одинаково по всему миру, независимо от того, в какой стране» создан контент, передает ТАСС.
RT в Telegram сообщал, что «YouTube заблокировал четыре видео на английском канале» якобы «за дезинформацию о COVID-19». «Теперь нам неделю запрещено публиковать видео или делать прямые трансляции», – говорится в сообщении. Уточняется, что «все эти видео старые, что достаточно симптоматично».
Заблокированы «перевод интервью легендарного советского вирусолога Дмитрия Львова Антону Красовскому», «подкаст республиканца Уэйна Дюпри о том, что Байден запретил своим сторонникам приходить на митинг из-за COVID» и две «новостные трансляции протестов против локдауна в Англии».
Глава отделения телеканала RT в Германии Динара Токтосунова позднее сообщила, что «YT решил, что мочить эртэшные ресурсы лучше оптом и кинул страйк RT DE», запретив «две недели публиковать видео». «У нас уже висит страйк за интервью с известным практикующим врачом Кенляйном, который, помимо прочего, неодобрительно высказывается о ПЦР тестировании на ковид. И хотя ведущая для баланса приводила контраргументы и данные ВОЗ, все равно нельзя!» – сообщила она в Telegram.
«Второе видео – это сюжет с протестов в Мельбурне, от октября 2020! YT не объяснил, что там не так, но у нас есть идеи. Когда одного из протестующих уволакивали полицейские, он крикнул: «COVID не существует!» YT, видимо, считает, что мы должны были телепортироваться к скептичному герою и, перед тем как его запихнули в демократический австралийский автозак, успеть ему убедительно возразить», – заявила Токтосунова.
Она пояснила, что это лишь «догадки», поскольку «YT крайне не прозрачен в своих решениях». «Да им и не нужно – вся «прогрессивная» общественность будет рукоплескать, если нас-таки выдавят с платформы. И ждать осталось недолго, ведь если придет третий страйк, канал сразу удалят», – сказано в сообщении.
Напомним, YouTube уже не в первый раз предъявляет претензии RT из-за «недостаточного контекста». Так, в марте RT получил предупреждение от YouTube из-за трансляции выступления экс-президента США Дональда Трампа. Роскомнадзор 28 октября направил в адрес компаний Facebook, Twitter и Google (которой принадлежит YouTube) требования прекратить цензуру российских СМИ.
Медицинские регуляторы США сняли ограничения на применение вакцины J&J
|
|
В США Центры по контролю и профилактике заболеваний (CDC) и Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) сообщили, что сняли ограничения на применение вакцины от коронавируса Jenssen (Johnson&Johnson).
Они полагают, что вакцину необходимо использовать. По мнению регуляторов препарат безопасен и эффективен. Как заявили CDC и FDA шанс того, что вакцина вызовет тромбоз, является «очень низким». Они пообещали внимательно следить за возможными проявлениями этого побочного эффекта, передает РИА «Новости».
Теперь каждый отдельный штат будет принимать решение о возобновлении использования вакцины. Процесс может занять несколько дней, передает ТАСС.
Напомним, в апреле в США закрыли два центра вакцинации препаратом компании Johnson&Johnson из-за выявления побочной реакции. Европейское агентство лекарственных средств подтвердило, что тромбообразование может быть спровоцировано вакциной. В пятницу эксперты CDC выступили за возобновление использования вакцины. При этом CNN сообщает, что число случаев редкой реакции на нее увеличилось до 16, трое пациенток скончались.
Санду назвала сроки визита в Россию
Молдавский лидер Майя Санду заявила о готовности нанести визит в Россию, как только позволит эпидемиологическая ситуация.
«Я готова к визиту в Москву, хотя санитарный кризис по всему миру стал препятствием для встреч с главами государств. У нас есть много проблем, которые нужно решить с Россией, например, просьбы о получении вакцин, а также продление беспошлинного экспорта некоторых видов товаров. Я готова поехать в Москву обсудить эти темы, когда позволит пандемическая ситуация», – заявила Санду в эфире местного телевидения, передает РИА «Новости».
По ее словам, диалог с Москвой поддерживается на уровне посольств обеих стран.
До этого Санду ездила с рабочим визитом на Украину, в Бельгию и Францию.
В Молдавии до 30 мая действует режим чрезвычайного положения из-за коронавирусной инфекции.
В среду Санду заявила, что Молдавия ведет переговоры с Россией по вопросам поставок вакцины против коронавируса «Спутник V».
В феврале бывший президент страны и председатель Партии социалистов Игорь Додон сообщал о регистрации «Спутника V» в Молдавии. При этом он обвинял Санду в попытках помешать регистрации.
Ученые назвали антисептик, способный снизить риск заражения COVID
Антисептические средства на основе йода и повидона, а также противомалярийного препарата гидроксихлорохина могут снизить риск заражения коронавирусом SARS-CoV-2, говорится в докладе ученых Национальной больницы Сингапура.
Ученые на протяжении шести недель проводили исследование в общежитиях, где проживают рабочие-мигранты. В прошлом году они стали основным источником распространения коронавируса в Сингапуре. «Мы пришли к выводу, что спрей для горла [на основе йода] в абсолютном значении снижает риск заражения инфекцией на 24%», – рассказал доцент медучреждения Раймонд Сит. Об этом сообщает ТАСС.
Он добавил, что участники исследования получали препарат три раза в сутки. Другая группа получала гидроксихлорохин один раз в день, было установлено, что этот препарат «снижает риск передачи инфекции на 21%».
Исследователи отмечают, что «это является лишь дополнительной мерой по недопущению распространения вируса в особых условиях». В первую очередь речь идет о местах компактного проживания людей: в тюрьмах, лагерях беженцев.
Ранее ученые из Британии исследовали воздействие воды из публичных бассейнов на коронавирус и выяснили, что при соблюдении всех санитарно-эпидемиологических норм там нейтрализуются все частицы вируса.
Привившимся от COVID пожилым москвичам решили выдавать подарочные карты
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что жители Москвы старше 60 лет, сделавшие первую прививку от COVID-19, с 27 апреля смогут получить подарочные карты номиналом 1000 баллов (рублей) или промокоды на такую же сумму.
Он рассказал, что несколько дней назад обратился к бизнесу с предложением организовать целевой сбор пожертвований на реализацию программы стимулирования вакцинации пожилых москвичей. По словам мэра, удалось собрать достаточную сумму, чтобы запустить программу «Миллион призов».
«Начиная со вторника, 27 апреля, жители города старше 60 лет, имеющие московский полис ОМС и сделавшие первую прививку от коронавируса, могут получить подарочную карту номиналом 1000 баллов (рублей), либо промокод на аналогичную сумму», – написал Собянин в своем блоге.
По его словам, выдача карт будет организована в городских поликлиниках и на других пунктах вакцинации. Отмечается, что для получения промокода необходимо зарегистрироваться на сайте ag-vmeste.ru до 27 апреля.
«Пожилые москвичи, которые сделали первую прививку до 27 апреля 2021 г. или полностью завершили вакцинацию, также могут стать участниками программы, зарегистрировавшись на сайте ag-vmeste.ru.», – подчеркнул он.
Мэр добавил, что потратить эти деньги можно будет на приобретение товаров и услуг повседневного спроса в магазинах, аптеках и кафе – партнерах программы «Миллион призов». Многие из них предусмотрели дополнительные скидки и бонусы для участников программы.
«Дорогие мои, не откладывайте прививку. От нее зависит ваше здоровье и здоровье близких вам людей», – заключил он.
Ранее Собянин сообщил, что в Москве начала ухудшаться ситуация с распространением коронавируса. По его словам, ухудшение эпидемиологической обстановки в городе обеспокоило бизнес, в Торгово-промышленной палате столицы предложили реализовать программу стимулирования вакцинации пожилых людей, которым вирус угрожает больше всего.
Для прилетающих в Абу-Даби россиян отменили 10-дневный карантин
|
|
Решение об отмене обязательного 10-дневного карантина для прилетающих в столицу Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) россиян вступило в силу в воскресенье, сообщила пресс-служба департамента культуры и туризма Абу-Даби.
Карантин также отменен для жителей ряда других стран, включая Австралию, Британию, Израиль, Китай, Португалию, Таджикистан, Узбекистан, Швейцарию и Японию, передает ТАСС.
Первый самолет с россиянами, которым не придется проходить карантин, должен прилететь в Абу-Даби в 09.55 по местному времени (08.55 мск). Это будет рейс авиакомпании Etihad Airways. При этом россиянам по-прежнему потребуется справка об отрицательном результате ПЦР-теста на коронавирус, выданная не раньше чем за 96 часов до поездки. Повторный тест необходимо сделать после прилета, а также на четвертый день поездки, если она продолжается четыре дня и более, и на восьмой день, если она продолжается восемь дней и более.
Авиасообщение между ОАЭ и Россией, приостановленное из-за пандемии коронавируса, было возобновлено в сентябре 2020 года. В Дубае россиянам требуются справка об отрицательном результате ПЦР-теста на коронавирус, выданная не раньше чем за 72 часа до поездки, и повторный тест после прилета. В Абу-Даби и Дубае тесты на коронавирус после прибытия делаются бесплатно в аэропорту, результат приходит в виде сообщения на мобильный телефон не позднее чем через 48 часов. Ношение медицинских масок в ОАЭ обязательно, за отсутствие предусмотрен штраф – 3 тыс. дирхамов (более 60 тыс. рублей).
В субботу общее число инфицированных коронавирусом в ОАЭ превысило 508,9 тыс. человек, из них 490,4 тыс. выздоровели и 1,5 тыс. умерли. За сутки зафиксированы 2 тыс. новых случаев заражения, два летальных исхода, вылечились 1,7 тыс. человек.
Из-за пандемии в ОАЭ продолжают действовать ограничения, которые отличаются от эмирата к эмирату. Так, в Дубае предел вместимости торговых центров, отелей, пляжей и бассейнов снижен до 70%, а кинотеатров – до 50%. Рестораны и кафе должны закрываться не позднее 01.00. Закрыты бары и пабы. В Абу-Даби максимальная разрешенная вместимость торговых центров снижена до 40%, а ресторанов, кафе, пляжей и парков – до 60%.
Напомним, 21 января министерство здравоохранения и профилактики ОАЭ одобрило применение в стране российской вакцины против коронавируса «Спутник V». В марте в ОАЭ стартовали исследования однокомпонентной вакцины «Спутник Лайт».
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
ЦКПЗ США выступили за возобновление использования вакцины J&J
Плюсы применения вакцины от коронавируса Johnson&Johnson перевешивают риск возможных побочных эффектов, заявили эксперты федеральных Центров по контролю и профилактике заболеваний США.
Состоялось голосование по вопросу о том, нужно ли рекомендовать «экстренное использование вакцины» для лиц в возрасте 18 лет и старше. 10 членов экспертного совета выступили за то, чтобы людей старше 18 лет снова начали прививать данным препаратом, четверо были против, еще один воздержался, передает ТАСС.
При этом CNN сообщает, что число случаев редкой реакции на вакцину Johson&Johnson увеличилось до 16, трое пациенток скончались. Большинство из тех, у кого была выявлена опасна реакция – женщины в возрасте от 30 до 40 лет, передает РИА «Новости».
Напомним, Европейское агентство лекарственных средств подтвердило, что тромбообразование действительно может быть спровоцировано вакциной от коронавируса компании Janssen – подразделения американской корпорации Johnson&Johnson. В США закрыли два центра вакцинации препаратом компании Johnson&Johnson из-за выявления побочной реакции.
США пообещали Индии поддержку в связи с пандемией
Власти Соединенных Штатов предоставят Индии дополнительную поддержку в связи с ситуацией с распространением коронавируса, сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен.
«Мы искренне сочувствуем жителям Индии в разгар этой ужасной вспышки COVID-19. Мы тесно сотрудничаем с нашими партнерами в правительстве Индии, мы оперативно предоставим дополнительную поддержку жителям Индии и героям, [работающим в сфере] здравоохранения», – приводит слова Блинкена ТАСС.
Индия вновь вышла в мировые лидеры по числу заболевших за сутки. Страна уже лидировала по этому показателю в сентябре 2020 года, когда отмечалось более 90 тыс. случаев инфицирования за 24 часа. Теперь этот показатель значительно увеличился: третьи сутки подряд в Индии регистрируют более 300 тыс. заразившихся (в пятницу было выявлено 332730 случаев), и уже третий раз подряд это мировой антирекорд. Число летальных исходов, связанных с коронавирусной инфекцией, возросло за 24 часа на 2624 и составило 189544. В то же время число выздоровевших увеличилось за сутки на 219 838 и достигло 13867997. На лечении находятся 2552940 пациентов с коронавирусом, что на 124324 больше, чем сутками ранее. Прививку от коронавирусной инфекции в Индии за последние сутки сделали 2901412 человек, общее число привитых граждан составило 138379832.
В пятницу стало известно, что Россия предложила Индии начать поставки противовирусного препарата ремдесивир. Кроме того, 12 апреля Индия одобрила заявку на экстренное использование российской вакцины от коронавируса «Спутник V». По словам гендиректора Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилла Дмитриева, к лету 2022 года ежемесячный объем выпуска «Спутника V» в Индии может превысить 50 млн доз.
Между тем в начале апреля британский штамм коронавируса стал самым распространенным в США, в этом же время в Штатах выявили первый случай заражения индийской мутацией коронавируса. На этом фоне президент США Джо Байден заявил о быстром распространении мутаций COVID-19 в США. В феврале число жертв COVID-19 в США превысило общие потери Соединенных Штатов в Первой мировой, Второй мировой и Вьетнамской войнах.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД