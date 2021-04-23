В Германии не увидели препятствий для поставок «Спутника V» при одобрении препарата

|
23 апреля, пятница | Последнее обновление — 12:34 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Россия объявила о высылке пятерых дипломатов Польши
Разделы
Американский либеральный истеблишмент до сих пор находится в плену концепции «единственной силы» (sole power), согласно которой с 1992 года в мире не существует центров влияния, способных не то что противостоять США и объединенному Западу, но даже осуществлять независимое развитие в собственных макрорегионах без санкции из Вашингтона.
Подробности...
Вовсе не Пушкину и его друзьям – Гоголю, Петру Вяземскому, Одоевскому, Дельвигу, любомудрам-славянофилам – будет дано повести русскую общественную мысль по дорогам будущего, повести отнюдь не пушкинским уже путем, а по пути к революционной бездне, рекам крови гражданских и мировых войн ХХ века.
Подробности...
Заборы – реальные и символические – быстро и технично загоняют революционных жуликов в тупик, когда они вынуждены эмигрировать, а из их клиентов на улицах остаются только самые юные, самые безумные, словом, те, у кого в голове особенно сильный ветер, а таких много не бывает.
Подробности...
В субботу в королевской усыпальнице в Виндзоре был похоронен супруг королевы Великобритании Елизаветы II принц Филипп, который умер 9 апреля в 99-летнем возрасте. Траурная процессия прошла в соответствии с военными и королевскими традициями, но в урезанном формате. Перед тем, как гроб был доставлен в часовню Святого Георгия, в Великобритании была объявлена минута молчания в честь Филиппа
Подробности...
В Санкт-Петербурге после пожара на «Невской мануфактуре», где погиб пожарный, задержали гендиректора предприятия и его заместителя. По данным правоохранительных органов, в здании мануфактуры ранее выявили нарушения требований пожарной безопасности
Подробности...
Урожай французского вина 2021 года оказался под угрозой. Из-за аномальных для начала апреля морозов (до минус пяти) виноградники в регионах Бургундия, Шабли и Бордо пришлось обогревать с помощью костров и жаровен. Сообщается, что больше всего от заморозков пострадал цветущий раньше других сорт Шардоне
Подробности...
В городе Закаменск в Бурятии подходит к концу монтаж и установка виртуального концертного зала, приобретенного на средства федерального проекта «Цифровая культура» нацпроекта «Культура».
Подробности...
17:11
собственная новость
Детские школы искусств Ленинградской области получат новые музыкальные инструменты, оборудование и литературу, кроме того, будет произведена реконструкция Лодейнопольского детского центра эстетического развития.
Подробности...
Руководство Пермского края решило провести ремонт сразу в нескольких театрах региона, соответствующий вопрос обсуждался на заседании краевого правительства под председательством губернатора Дмитрия Махонина.
Подробности...
|
|
В Германии не увидели препятствий для поставок «Спутника V» при одобрении препарата
Подписывайтесь на ВЗГЛЯД в
Власти Германии не видят препятствий для поставок в страну и применения российской вакцины от коронавируса «Спутник V», если ее одобрит Евросоюз (ЕС), заявил глава МИД ФРГ Хайко Маас в ходе визита в Сербию.
Маас заявил, что если ЕС одобрит российскую вакцину, то в Берлине не видят препятствий для использования препарата, передает РИА «Новости».
«Но условие в том, что она будет одобрена и ЕС получит возможность осмотреть производство и получить необходимые данные для заключения о вакцине», – добавил он.
Напомним, эффективность вакцины против коронавируса «Спутник V» составила 97,6% по результатам анализа данных 3,8 млн вакцинированных россиян, это выше, чем данные, опубликованные ранее медицинским журналом The Lancet (91,6%).
При этом еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон заявил, что вряд ли в ЕС до конца 2021 года будет доступно необходимое количество доз «Спутник V».
При этом европейские эксперты отправятся в Россию для оценки препарата в начале мая.
Бретон заявил, что Евросоюзу «абсолютно не нужен» «Спутник V». Также он сказал, что даже если российскую вакцину против коронавируса разрешат в Европе, «Спутник V» придет слишком поздно.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Пушков усомнился в целесообразности пребывания России в ПАСЕ
|
|
Сенатор Алексей Пушков поставил вопрос о целесообразности пребывания России в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ), отметив, что с момента возвращения страны в организацию обстановка в ней не только не улучшилась, но даже ухудшилась.
Как отметил сенатор, очередная весенняя сессия ПАСЕ, открывшаяся в Страсбурге, ничем хорошим для отношений России с Советом Европы не закончится. «Враждебность к России по любому вопросу – Абхазия, Южная Осетия, Сирия, Украина, Донбасс, Приднестровье, Крым и т.д. – заложена в саму суть этой организации», – написал Пушков в своем Telegram.
По его словам, в ПАСЕ заседают депутаты национальных парламентов европейских стран. «Либо безликие, либо агрессивные и до предела идеологизированные. Отсюда и чудовищные двойные страндарты, когда на обстрел Цхинвала по приказу Саакашвили, массовое сожжение в Одессе от 2 мая 2014 года или годичное заточение в Киеве журналиста Кирилла Вышинского откровенно закрывают глаза», – отметил он.
Сенатор также напомнил, что «прочно забыта в ПАСЕ и Надежда Савченко». «По ее поводу большинство в ПАСЕ закатывало истерики нашей делегации, а саму Савченко там встречали овациями. Но стоило ей не вписаться в антироссийскую повестку Порошенко, как она была арестована в Киеве – и недавняя «героиня»тут же перестала интересовать недавно бурно апплодировавших ей евродепутатов», – напомнил Пушков.
В связи с этим сенатор заявил, что отношения России с ПАСЕ в нынешних условиях «не могут быть налажены по определению». «Наш уход оттуда в 2014-м, а затем и 2015-м гг. был неизбежен, как и почти 5-летняя пауза в нашей работе в этой организации. Но с 2019 г., когда мы вернулись туда без санкций и ограничений, обстановка в ПАСЕ не только не улучшилась, но даже ухудшилась, что в очередной раз ставит вопрос о целесообразности пребывания России в Ассамблее», – добавил он.
Ранее канцлер Германии Ангела Меркель, выступая по видеосвязи в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ), заявила о необходимости оставаться в диалоге с Россией, несмотря на конфликты.
Напомним, глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что, учитывая антироссийские шаги стран Европы, не исключен выход России из ПАСЕ.
Собянин сообщил об ухудшении ситуации с коронавирусом в Москве
В Москве начала ухудшаться ситуация с распространением коронавирусной инфекции, заявил мэр города Сергей Собянин.
«Действительно, последние две-три недели ситуация с распространением коронавирусной инфекции начала ухудшаться», – заявил Собянин в своем блоге.
По его словам, ухудшение эпидемиологической обстановки в городе обеспокоило бизнес, в Торгово-промышленной палате столицы предложили реализовать программу стимулирования вакцинации пожилых людей, которым вирус угрожает больше всего.
«Москвичи в возрасте 60+, сделавшие прививку, могли бы получать дополнительные скидки в магазинах, аптеках и других предприятиях потребительского рынка, которые присоединятся к этой программе», – указал градоначальник.
Он предложил расширить программу, сделавшие прививку пожилые люди могли бы получать целевую поддержку на покупку товаров и услуг повседневного спроса.
«Средства на финансирование программы можно было бы собрать за счет пожертвований со стороны актива Московской торгово-промышленной палаты и другого социально ответственного бизнеса», – пояснил Собянин.
По его словам, московские власти готовы обеспечить всю необходимую организационную поддержку с использованием инфраструктуры, созданной в прошлом году.
Ранее сообщалось, что москвичи, которые испытывают трудности в самостоятельном передвижении, смогут привиться от коронавируса на дому.
В конце марта Собянин отмечал, что ситуация с коронавирусом в Москве стабильная, но стало больше заболеваний и госпитализаций среди пожилых людей.
Слуцкий призвал к быстрому и адекватному ответу на высылку дипломатов из Словакии
Словакия, выслав трех российских дипломатов, вступила в вассалитет США, России придется ответить на провокации Братиславы быстро и адекватно, заявил председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.
«Братислава добровольно вступает в вассалитет США. Решение о высылке трех российских дипломатов в знак солидарности с шизофреническими обвинениями Праги – не меньший бред», – цитирует ТАСС депутата.
Слуцкий также выразил мнение, что «России придется ответить и на эти провокационные действия Словакии, причем, быстро и адекватно».
Ранее премьер-министр Словакии Эдуард Хегер заявил, что Братиславу в течение недели должны покинуть три сотрудника российского посольства в связи с ситуацией в Чехии.
Напомним, новый глава МИД Чехии Якуб Кулганек потребовал от Москвы вернуть 20 чешских дипломатов обратно в российскую столицу до полудня 22 апреля. Чехия сократила число российских дипломатов в Праге до пяти человек
Кроме того, Палата депутатов парламента Чехии приняла постановление с призывом к правительству республики потребовать от России выплаты «компенсации» за ущерб, причиненный взрывами на складах боеприпасов в деревне Врбетице в 2014 году.
Чехия обвинила спецслужбы России в причастности ко взрыву на складе боеприпасов в населенном пункте Врбетице в 2014 году, после чего выслала из республики 18 сотрудников посольства России, которые якобы являются офицерами разведки.
Москва в ответ объявила 20 сотрудников посольства Чехии персонами нон грата, разрешив оставить в Москве пять дипломатов. Прага пообещала ответить на высылку чешских дипломатов, предложив ЕС и НАТО выслать «офицеров российских спецслужб».
Гинцбург назвал число вакцинированных «Спутником V»
Процедуру вакцинации от коронавируса препаратом «Спутник V» прошли около 10–11 млн человек, рассказал директор Центра Гамалеи Александр Гинцбург.
«Вакцинировано порядка 10–11 миллионов [человек], а может быть и больше, если учесть зарубежные страны», – цитирует его слова ТАСС.
Ранее Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) сообщил, что по результатам анализа данных 3,8 млн привитых россиян эффективность вакцины от коронавируса «Спутник V» составила 97,6%.
Напомним, эффективность вакцины на уровне 91,6% подтверждена публикацией данных в ведущем медицинском журнале The Lancet. В марте «Спутник V» назвали самой узнаваемой вакциной против коронавируса.
Захарова назвала «чушью» слова Борреля про «подрывные действия» России
|
|
Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала «чушью» заявление главы дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля про «подрывные действия российских спецслужб против интересов и безопасности ЕС и его государств-членов».
«На эту чушь мы уже отвечали. Поэтому настало время для встречных вопросов: чем занимаются спецслужбы стран ЕС по всему миру? Пора главе евродипломатии выступить с подробным отчетом на этот счет в поддержку стран – членов: где, сколько, что делают», – написала она в среду на своей странице в соцсети Facebook.
Накануне Боррель поддержал высылку российских дипломатов из Чехии, призвал Россию «воздерживаться от действий, угрожающих безопасности и стабильности в Европе» и предупредил, что «подрывные действия российских спецслужб против интересов и безопасности ЕС и его государств-членов будут и впредь встречаться с самой твердой решимостью, в том числе и на уровне Европейского союза, по мере необходимости».
В среду фракции Европарламента призвали страны Евросоюза принять «решительные и конкретные меры» в отношении России в связи с ее якобы причастностью ко взрывами на складах боеприпасов в деревне Врбетице в 2014 году.
Перед этим новый глава МИД Чехии Якуб Кулганек потребовал от Москвы вернуть 20 чешских дипломатов обратно в российскую столицу до полудня 22 апреля. В противном случае Кулганек пообещал снизить число работников российского посольства в Праге, чтобы оно отвечало нынешнему составу чешского посольства в Москве.
Кроме того, Палата депутатов парламента Чехии приняла постановление с призывом к правительству республики потребовать от России выплаты «компенсации» за ущерб, причиненный взрывами на складах боеприпасов в деревне Врбетице в 2014 году.
В Кремле указали, что президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию подчеркнул, что Москва не приемлет стилистику требований от других стран.
Напомним, Чехия обвинила спецслужбы России в причастности ко взрыву на складе боеприпасов в населенном пункте Врбетице в 2014 году, после чего выслала из республики 18 сотрудников посольства России, которые якобы являются офицерами разведки.
Москва в ответ объявила 20 сотрудников посольства Чехии персонами нон грата, разрешив оставить в Москве пять дипломатов. Прага пообещала ответить на высылку чешских дипломатов, предложив ЕС и НАТО выслать «офицеров российских спецслужб».
Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала ситуацию с расследованием взрывов складов в Чехии «маразматическим парадом». По ее словам, нет сомнений в том, что за действиями властей Чехии против России стоит Вашингтон. Между тем в НАТО поддержали Чехию, обвинив Россию в «дестабилизирующем поведении».
В ЕС назвали условия для полноценного диалога с Россией
Полноценный диалог России и Евросоюза на высоком уровне возможен только при полном выполнении Минских соглашений по Украине, сказал официальный представитель внешнеполитической службы Евросоюза Питер Стано.
«Структурированный диалог с Россией на высоком уровне был приостановлен Евросоюзом из-за российской агрессии на Украине с 2014 года и продолжающейся нелегальной аннексии Крыма. Полное выполнение Минских соглашений остается ключевым для любых перемен в отношениях ЕС и России», – сказал Стано, передает РИА «Новости».
Так он ответил на вопрос о том, возможен ли диалог России и Евросоюза по вопросам безопасности после заявления главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля о «подрывной деятельности» России на территории европейских стран.
Стано добавил, что Россия, со своей стороны, «постоянно, особенно в последнее время, демонстрирует, что она не заинтересована в участии в конструктивном диалоге с Евросоюзом».
Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель в среду в своем заявлении на фоне обвинений Чехии в адрес России призвал Москву воздерживаться от деятельности, «угрожающей безопасности и стабильности в Европе», а также подчеркнул, что ЕС будет решительно реагировать на «подрывные действия российских спецслужб» против интересов и безопасности Евросоюза и стран-членов.
Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала «чушью» заявление Борреля и посоветовала странам ЕС заниматься своими проблемами, а не Россией, и опубликовать отчет о деятельности европейских спецслужб.
Названы преимущества вакцины от коронавируса в виде молочного напитка
Разработанная российскими учеными вакцина от коронавируса в виде молочного напитка по затратам на производство будет значительно дешевле других вакцин, сообщил президент Российской академии наук (РАН) Александр Сергеев.
По его словам, в петербургском Институте экспериментальной медицины создана первая в мире кандидатная вакцина на основе бактерий. Сергеев пояснил, что в геном бактерии внедряется ген шиповидного белка коронавируса, и дальше в результате размножения на поверхности бактерии появляется новый рецептор, который представляет из себя щупальцы S-белка коронавируса, передает ТАСС.
«Таким образом функционализируется бактерия, которая становится носителем информации относительно вредоносного S-белка. Важно, что раз это бактерия, то производство бактерий и вакцин на ее основе гораздо менее трудоемкое, более простое и дешевое, чем производство других вакцин», – сказал глава РАН.
Он отметил, что бактерия, на основе которой продемонстрировано действие такой вакцины, идентична с теми, которые используется при производстве обычных кисломолочных продуктов. Ученые в ходе исследований на лабораторных животных уже доказали иммуногенность такой вакцины, добавил Сергеев.
«Судя по интересу инвестора, с которым сейчас институт заключает инвестиционное соглашение, по-видимому, у этой вакцины может быть очень интересное будущее именно благодаря тому, что ее легко потреблять в виде молочного напитка, а производство ее гораздо дешевле, чем всех других вакцин», – пояснил он.
Ранее Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) сообщил, что по результатам анализа данных 3,8 млн привитых россиян эффективность вакцины от коронавируса «Спутник V» составила 97,6%.
В Европе перечислили конкретные меры поддержки Украины
|
|
Евросоюз поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины на фоне якобы имеющихся «негативных действий и провокаций» со стороны России, а также приветствует проводимые Киевом реформы, на реализацию которых с 2014 года было выделено уже больше 16 млрд евро, заявил Верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель.
Боррель резюмировал содержание видеоконференции глав МИД стран Евросоюза 19 апреля, в которой участвовал украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, передает Deutsche Welle.
Он подчеркнул, что Украина уже несколько лет якобы сталкивается с «российской агрессией», и Европа должна призывать Москву «к деэскалации и разрядке напряженности», а также противодействовать якобы имеющим место попыткам России «изобразить себя посредником, а не стороной в конфликте».
По его словам, Запад внимательно следит за развитием событий на востоке Украины.
«Мы должны быть готовы рассмотреть наши варианты действий в случае продолжения агрессии», – заявил глава европейской дипломатии.
Боррель также назвал «провокационным» решение Москвы до октября закрыть для судов других стран часть акватории Черного моря в направлении Керченского пролива. По его мнению, это якобы нарушает свободу навигации, гарантированную Конвенцией ООН по морскому праву.
Кроме того, наряду с председателем Евросовета Шарлем Мишелем он подтвердил свое участие в саммите Крымской платформы 23 августа в Киеве.
Также, по его словам, ЕС поддерживает проведение в Украине реформ, так как они укрепляют страну, однако Киеву еще многое необходимо сделать в области борьбы с коррупцией. В целом Европа выделил с 2014 года более 16 млрд евро на поддержку украинских реформ – больше, чем какой-либо иной стране.
В Брюсселе особо выделили поддержку Киева в борьбе с пандемией. Украина до конца июня получит около 3 млн доз нескольких вакцин в рамках механизма COVAX, отметил Боррель.
Напомним, ситуация на Украине была в понедельник главной темой видеоконференции глав МИД ЕС. На совещание был приглашен министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
По итогам встречи он сообщил, что «проинформировал коллег об опасном курсе России на обострение» и предложил подготовить пакет «секторальных санкций» против Москвы.
Боррель тогда заявил, что ситуация на границе России и Украины остается крайне опасной, и Евросоюз призывает Москву отвести войска от границы. Позже дипслужба ЕС изменила слова Борреля о численности войск России близ Украины.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Аргентина начала производство «Спутника V»
Производство российской вакцины против коронавируса «Спутник V» началось в Аргентине, произведенный в стране препарат может быть экспортирован в другие страны Центральной и Латинской Америки, сообщил Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).
«РФПИ и фармацевтическая компания Laboratorios Richmond SACIF объявляют о производстве первой партии российской вакцины против коронавируса «Спутник V» в Аргентине. Аргентина стала первой страной Латинской Америки, в которой начато производство вакцины «Спутник V», – приводит РИА «Новости» сообщение.
Отмечается, что произведенная партия будет доставлена в НИЦЭМ им Н.Ф. Гамалеи для контроля качества препарата. По данным РФПИ, полномасштабное производство «Спутник V» в Аргентине начнется в июне. «Вакцина, произведенная в Аргентине, в дальнейшем может быть экспортирована в другие страны Центральной и Латинской Америки», - уточнили в фонде.
Президент Аргентины Альберто Фернандес заявил: «Мы очень рады возможности производить вакцину «Спутник V» в Аргентине, с помощью которой мы уже защищаем наше население с превосходными результатами. Это будет большая возможность для того, чтобы продвинуться в борьбе с пандемией не только в Аргентине, но и в Латинской Америке».
В свою очередь глава РФПИ Кирилл Дмитриев отметил, что Аргентина первой в Латинской Америке одобрила применение вакцины «Спутник V» и стала вакцинировать население российским препаратом. «Сегодня мы рады объявить о том, что Аргентина также стала первым государством региона, где начато производство «Спутник V» благодаря партнерству между РФПИ и Laboratorios Richmond. «Спутник V» одобрен более чем в 10 странах Латинской и Центральной Америки, и производство в Аргентине позволит осуществить поставки другим нашим партнерам», – подчеркнул он.
В декабре 2020 года Буэнос-Айрес подписал контракт с Москвой на поставку российской вакцины от коронавируса. После этого Минздрав Аргентины разрешил экстренное применение российской вакцины. Первая партия первого компонента в количестве 300 тыс. доз была доставлена в Аргентину 24 декабря 2020 года.
В феврале Фернандес в ходе разговора с Владимиром Путиным высоко оценил вакцину «Спутник V» и попросил обеспечить российским препаратом всю Латинскую Америку.
Глава ВОЗ призвал к широкому использованию «Спутника V» в мире
|
|
Гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус в ходе переговоров с замминистра иностранных дел России Сергеем Вершининым выразил заинтересованность в широком использовании российской вакцины «Спутник V», сообщила пресс-служба МИД России.
«Тедрос Адханом высоко оценил весомый вклад России в многостороннее сотрудничество под эгидой ВОЗ, включая глобальные усилия по борьбе с пандемией COVID-19. Организация заинтересована в широком использовании российской вакцины «Спутник-V» и других ответственных препаратов для профилактики коронавируса в целях содействия нуждающимся странам, в том числе по каналам международных механизмов», – сообщается на сайте МИД России.
Отмечается, что стороны обсудили укрепление потенциала ВОЗ в сфере готовности и реагирования на вспышки опасных инфекционных заболеваний и другие чрезвычайные ситуации в области здравоохранения.
«Подтверждена приверженность нашей страны наращиванию конструктивного взаимодействия с ВОЗ в качестве ключевой организации системы ООН, обеспечивающей координацию международной работы в сфере здравоохранения», – добавили в министерстве.
Ранее директор Центра им. Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что процедуру вакцинации от коронавируса препаратом «Спутник V» прошли около 10-11 млн человек.
Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) сообщил, что по результатам анализа данных 3,8 млн привитых россиян эффективность вакцины от коронавируса «Спутник V» составила 97,6%.
Напомним, эффективность вакцины на уровне 91,6% подтверждена публикацией данных в ведущем медицинском журнале The Lancet. В марте «Спутник V» назвали самой узнаваемой вакциной против коронавируса.
США включили Германию в список не рекомендованных для поездок стран
Соединенные Штаты в связи с распространением коронавируса считают опасной эпидемиологическую обстановку в Германии и не рекомендуют американцам совершать поездки в страну.
Германию добавили в список стран, на которые распространяется статус «не рекомендуемые для поездок». США внесли в этот список еще 115 государств, в том числе Францию, Великобританию, Канаду, Мексику и Израиль, передает Deutsche Welle.
Накануне Госдеп объявил, что список стран, не рекомендуемых для посещения, будет расширен настолько, что он охватит до 80% государств. До сих пор перечень включал только 34 страны.
Ранее президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер в телеобращении предупредил сограждан о жестких ограничениях в следующие несколько недель из-за пандемии коронавируса.
Напомним, со 2 апреля власти Берлина ввели в городе комендантский час. 23 марта канцлер Германии Ангела Меркель объявила о продлении режима карантина в стране до 18 апреля. Месяцем ранее Меркель заявила о третьей волне коронавируса в Германии.
Ректор Сеченовского университета: Отношение общества к врачу изменилось
|
|
Для медика материальное вознаграждение и так далее – не самое главное, наиболее важно отношение врача и пациента, а также отношение общества к врачу, которые на сегодняшний день кардинально изменились, заявил газете ВЗГЛЯД ректор Первого МГМУ им. И.М. Сеченова, академик РАН, профессор Петр Глыбочко.
Президент Владимир Путин в ходе обращения с посланием к Федеральному собранию высоко оценил работу медицинских работников во время пандемии коронавируса, поблагодарил их, а также жителей страны за эффективную и порой самоотверженную работу, особо выделив кроме медиков соцработников, учителей и волонтеров.
«Я считаю, что врачи себя проявили как высококлассные профессионалы, а если брать и гражданскую позицию, то как герои, спасая население нашей страны. И мы на Совете ректоров по инициативе министра здравоохранения Михаила Альбертовича Мурашко договорились о создании памятника ко Дню медицинского работника, который будет посвящен подвигу врачей в борьбе с коронавирусной инфекцией. В пандемию врачи проявили себя очень достойно», – говорит Глыбочко.
Он объясняет, что медики рисковали своими жизнями в первую очередь потому, что это заложено в данную профессию исторически, да и в принципе учебные заведения воспитывают врачей в духе «пожертвования собой, чтобы спасти пациента». Причем такая политика у врачей была во все времена без исключения. В пример он приводит эпидемии чумы, холеры и обострение других заболеваний, где врачи всегда стояли на передовой, оказывали медпомощь и жертвовали собой. «Это передается из поколения в поколение и заложено в наших генах», – объясняет ректор.
Академик также рассказывает, что точное число медработников, ушедших из жизни во время пандемии назвать не может, но подчеркивает, что таких случаев не мало. «У нас ушел из жизни зам главного врача по лечебной работе ГКБ №4, другие сотрудники. Поэтому реально есть люди, которые работали в красных зонах и ушли из жизни, потому что помогали больным коронавирусной инфекцией. Причем потери были не только среди врачей, но пострадали и люди из среднего медперсонала, мне известны и случаи смерти среди волонтеров, которые сами заболевали и уходили из жизни», – подчеркивает собеседник.
Но несмотря на тот подвиг, который совершили и продолжают совершать медицинские работники, лучшим вознаграждением для них является то, что современное общество, население России, стали понимать, насколько ценен труд врача и насколько хорошо он подготовлен в плане оказания медицинской помощи, продолжает профессор.
«Даже само отношение к врачу в обществе изменилось – это самое главное и является важным посылом. Мы это видим и в СМИ, и среди населения, появилось уважение к профессии врача. Более того, сегодня мы видим, что в университете у нас сверхвысокий конкурс при поступлении молодых ребят, которые хотят пойти в медицину, оказывать помощь пациентам. Мне кажется, что это очень важно, что люди стали очень уважительно и достойно относиться к врачам. Ведь для врача материальное вознаграждение и так далее – не самое главное, наиболее важно отношение врача и пациента, а также отношение общества к врачу», – заключил Глыбочко, подчеркнув, что сегодня это отношение кардинально изменилось, а пандемия это показала.
На открытии V Всероссийского форума волонтеров-медиков глава Минздрава Михаил Мурашко высказался, что добровольчество вносит значимый вклад в развитие специалистов в сфере здравоохранения.
Дети в России из-за пандемии разучились понимать причины эмоций
За время пандемии коронавируса российские дети стали более тревожными, также у них поднялся уровень стресса и снизилось понимание причин эмоций, рассказал декан психологического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, президент Российского психологического общества Юрий Зинченко.
«У нас тоже большие исследования были проведены, более восьми тысяч детей 4-8 лет, 15 регионов, много чего. Конечно, в первую очередь вся эта пандемия сказалась на эмоциональном развитии. Цифры не буду приводить, но первое, что снизилось у нас, - понимание причин эмоций. Дети у нас хуже распознают эмоции, слабая регуляция эмоций, сложности с осмыслением, повышенная общая тревожность и стресс», – цитирует его слова РИА «Новости».
Он также отметил, что на данный момент первостепенным является не вопрос роста стресса, а то, как научить ребенка справляться с эмоциями и переживанием состояния, в котором он находится. Эксперт считает, что это новая компетенция, которую пандемия вывела на передний план.
Ранее психолог Наталья Панфилова рассказала газете ВЗГЛЯД, что делать, чтобы сохранить хорошее настроение, несмотря на пасмурную холодную погоду и пандемию коронавируса.
В посольстве Египта рассказали о скором возобновлении авиасообщения с Россией
Чартерное авиасообщение между Россией и египетскими курортами Шарм-эш-Шейха и Хургады вскоре возобновится, однако точной даты пока нет, заявил советник по СМИ египетской дипмиссии Ахмед Абдель Моэз.
«В ближайшее время, но конкретной даты еще нет», – передает его слова РИА «Новости».
Ранее замглавы МИД Михаил Богданов заявил, что Москва рассчитывает, что чартеры на египетские курорты – в Хургаду и Шарм-эш-Шейх – будут открыты в ближайшее время.
В оперштабе по борьбе с коронавирусом заявили, что решение о возобновлении авиасообщения с курортами Египта пока не принято, в случае принятия такого решения о нем сообщат дополнительно.
Москва указала Брюсселю на последствия поддержки недружественных шагов Праги
В Евросоюзе должны понимать последствия безоглядной поддержки действий Чехии в отношении России, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
«Безоглядная поддержка Евросоюзом откровенно политизированных действий Праги весьма опасна, поскольку подпитывает уверенность в безнаказанности, создает ложное ощущение вседозволенности. Исходим из того, что в Евросоюзе отдают отчет последствиям такой линии. Разговаривать с позиции силы, использовать язык ультиматумов в современной дипломатии непозволительно никому», – говорится в комментарии Захаровой, опубликованном на сайте МИД.
Заявление главы дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля о поддержке Чехии в Москве раценивают как продолжение недружественной политики со стороны ЕС, указала представитель ведомства.
«Вместо того, чтобы детально разобраться в причинах произошедшего семь лет назад инцидента на территории Чешской Республики, ЕС по сути присоединяется к голословным обвинениям чешских властей. Это очередное доказательство того, что пресловутая евросолидарность ставится выше здравого смысла и стремления установить истину», – подчеркнула она.
Россия не совершала на территории Евросоюза никаких «подрывных действий», Москва выступала и выступает за поддержание безопасности и стабильности континента, напомнила Захарова.
«Добиться этого можно только через взаимное уважение, учет интересов друг друга, равноправное и взаимовыгодное сотрудничество», – заключила дипломат.
Напомним, Захарова называла «чушью» заявление главы дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля про «подрывные действия российских спецслужб против интересов и безопасности ЕС и его государств-членов».
Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель назвал «диспропорциональной» реакцию России на высылку российских дипломатов из Чехии, пообещал поддержать все дальнейшие шаги Праги.
В среду новый глава МИД Чехии Якуб Кулганек потребовал от Москвы вернуть 20 чешских дипломатов обратно в российскую столицу до полудня 22 апреля. В противном случае Кулганек пообещал снизить число работников российского посольства в Праге, чтобы оно отвечало нынешнему составу чешского посольства в Москве.
Кроме того, Палата депутатов парламента Чехии приняла постановление с призывом к правительству республики потребовать от России выплаты «компенсации» за ущерб, причиненный взрывами на складах боеприпасов в деревне Врбетице в 2014 году.
В Кремле указали, что президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию подчеркнул, что Москва не приемлет стилистику требований от других стран.
Напомним, Чехия обвинила спецслужбы России в причастности ко взрыву на складе боеприпасов в населенном пункте Врбетице в 2014 году, после чего выслала из республики 18 сотрудников посольства России, которые якобы являются офицерами разведки.
Москва в ответ объявила 20 сотрудников посольства Чехии персонами нон грата, разрешив оставить в Москве пять дипломатов. Прага пообещала ответить на высылку чешских дипломатов, предложив ЕС и НАТО выслать «офицеров российских спецслужб».
Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала ситуацию с расследованием взрывов складов в Чехии «маразматическим парадом». По ее словам, нет сомнений в том, что за действиями властей Чехии против России стоит Вашингтон. Между тем в НАТО поддержали Чехию, обвинив Россию в «дестабилизирующем поведении».
|
|