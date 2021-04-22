«Барселона» отказалась покидать Суперлигу

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22 апреля, четверг | Последнее обновление — 21:03 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Посольство России в Словакии назвало абсурдными обвинения в адрес сотрудников дипмиссии
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Заборы – реальные и символические – быстро и технично загоняют революционных жуликов в тупик, когда они вынуждены эмигрировать, а из их клиентов на улицах остаются только самые юные, самые безумные, словом, те, у кого в голове особенно сильный ветер, а таких много не бывает.
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Сейчас не середина 19-го века, когда можно было, да и то ненадолго, затаиться и проводить внутренние реформы. Борьба за пространство ресурсного освоения ведется великими державами постоянно. Россия с ее колоссальными богатствами не может отгородиться от этого конкурентного мира.
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Кандидат в вожди скачет голым через мечи на потеху публике, осыпая оскорбительными твитами вождя соседнего племени, и будет скакать до тех пор, пока (и если) колесо истории не совершит очередной оборот и не сделает дипломатию вновь делом узкого круга аристократов.
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В субботу в королевской усыпальнице в Виндзоре был похоронен супруг королевы Великобритании Елизаветы II принц Филипп, который умер 9 апреля в 99-летнем возрасте. Траурная процессия прошла в соответствии с военными и королевскими традициями, но в урезанном формате. Перед тем, как гроб был доставлен в часовню Святого Георгия, в Великобритании была объявлена минута молчания в честь Филиппа
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В Санкт-Петербурге после пожара на «Невской мануфактуре», где погиб пожарный, задержали гендиректора предприятия и его заместителя. По данным правоохранительных органов, в здании мануфактуры ранее выявили нарушения требований пожарной безопасности
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Урожай французского вина 2021 года оказался под угрозой. Из-за аномальных для начала апреля морозов (до минус пяти) виноградники в регионах Бургундия, Шабли и Бордо пришлось обогревать с помощью костров и жаровен. Сообщается, что больше всего от заморозков пострадал цветущий раньше других сорт Шардоне
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В городе Закаменск в Бурятии подходит к концу монтаж и установка виртуального концертного зала, приобретенного на средства федерального проекта «Цифровая культура» нацпроекта «Культура».
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Детские школы искусств Ленинградской области получат новые музыкальные инструменты, оборудование и литературу, кроме того, будет произведена реконструкция Лодейнопольского детского центра эстетического развития.
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Руководство Пермского края решило провести ремонт сразу в нескольких театрах региона, соответствующий вопрос обсуждался на заседании краевого правительства под председательством губернатора Дмитрия Махонина.
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«Барселона» отказалась покидать Суперлигу
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Испанский футбольный клуб «Барселона» заявила об отказе покидать Суперлигу, руководство каталонцев считает, что выход из проекта стал бы исторической ошибкой.
«Барселона» разделяет мнение большинства крупных европейских клубов в необходимости структурных реформ, чтобы гарантировать финансовую устойчивость и жизнеспособность мирового футбола за счет улучшения продукта, который мог увеличить фанатскую базу. В этом контексте Совет директоров ФК Барселона принял в срочном порядке предложение принять участие в Суперлиге в качестве члена-учредителя…Решение было принято с убеждением, что отказ от возможности стать частью этого проекта в качестве одного из его учредителей был бы исторической ошибкой. Как один из ведущих спортивных клубов мира, мы стремимся всегда быть в авангарде, что является неотъемлемой частью идентичности клуба и его спортивного, социального и институционального духа», – говорится в сообщении на сайте «Барселоны».
В клубе отметили, что признает необходимость более глубокого анализа причин, вызвавших негативную реакцию болельщиков и футбольных функционеров на проект Суперлиги. Вместе с тем в «Барселоне» подчеркнули, что Европейский суд «уже предоставил срочную правовую защиту в соответствии с запросом, тем самым подтверждая право инициативы со стороны клубов-учредителей Суперлиги», в связи с чем клуб считает неправильным выстраивать процесс дебатов на «неоправданном давлении и запугивании».
В понедельник 12 европейских топ-клубов объявили о создании Суперлиги, старт которой был намечен на август. Это английские «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити», «Тоттенхэм», «Ливерпуль», «Челси» и «Арсенал», испанские «Барселона», «Атлетико» и «Реал», итальянские «Милан», «Интер» и «Ювентус». Они вошли в число клубов – основателей нового турнира. Еще три клуба-основателя должны были объявить о решении позднее. В среду Суперлига официально объявила о приостановке проекта.
ФИФА осудила создание Суперлиги, назвав соревнование «сепаратистской лигой». Глава УЕФА Александер Чеферин призвал отстранить участников Суперлиги от турниров ассоциации. Российский футбольный союз (РФС) поддержал протест УЕФА против создания Суперлиги. В понедельник стало известно о решении УЕФА исключить трех полуфиналистов Лиги чемпионов из текущего розыгрыша турнира за их участие в проекте Суперлиги.
Эксперты предположили реакцию России на ультиматум Чехии
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«Даже если предположить, что все заявления Чехии являются не блефом, а правдой, в чем я сильно сомневаюсь, это не тянет на разрыв дипломатических отношений», – заявил газете ВЗГЛЯД политолог Станислав Ткаченко, комментируя ультиматум главы МИД Чехии Якуба Кулганека вернуть 20 чешских дипломатов обратно в Москву до полудня 22 апреля. В противном случае Прага намерена выслать 60 российских дипломатов.
«В силу того, что в МИД Чехии и руководстве страны произошли изменения, нынешние лидеры, принимающие решения, оказались заложниками ситуации. Они должны что-то делать, но при этом не знают, что именно», – полагает профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай» Станислав Ткаченко.
«Решение начать эту дискуссию с Москвой, а затем выслать так много дипломатов, со стороны Праги было ошибочным. Далее Россия предприняла более жесткий шаг, чем рассчитывали чехи, выслала не 18, а 20 человек. И теперь маятник уже раскачался, и он дойдет до конца – вышлют всех российских и чешских дипломатов, кроме послов. Но при этом сохраняются квоты и понимание того, сколько должно быть дипломатов в обеих странах. В течение полугода новые дипломаты приедут, и отношения будут восстановлены», – прогнозирует политолог.
«Даже если предположить, что все заявления Чехии являются не блефом, а правдой, в чем я сильно сомневаюсь, пока что это не тянет на разрыв дипломатических отношений. С другой стороны, раскачавшийся маятник действительно сложно остановить», – добавляет эксперт.
Собеседник также обратил внимание на тот факт, что обращаясь к Великобритании и Нидерландам за помощью, Чехия пытается создать альянс сил, недовольных действиями России. «Стремление «прижаться» к более сильному партнеру ничего хорошего о современной чешской дипломатии не говорит. Но дело в том, что они ничем не рискуют, пытаясь представить себя членами более мощного клуба игроков, чем есть на самом деле».
В свою очередь гендиректор Российского совета по международным делам (РСМД) Андрей Кортунов расценил заявление главы МИД Чехии как довольно странное, «поскольку существуют определенные дипломатические традиции, в частности, практика ответной высылки сотрудников дипмиссии довольно распространена и подается в качестве стандарта».
Он отметил, что проблемы чешского посольства в Москве после высылки 20 сотрудников можно было бы понять, «сославшись на некоторую количественную асимметрию, но чешская сторона должна была предвидеть последствия своего решения и не должна удивляться ответной реакции Москвы».
«Очень трудно себе представить ситуацию, при которой Москва согласилась бы удовлетворить требование чешской стороны. В сложившихся обстоятельствах, особенно учитывая публичность оглашения ультиматума, это лишь ужесточит российскую позицию», – уверен Кортунов.
При этом эксперт не исключает и улучшения отношений между странами, но «исключительно на двусторонней основе». «Понятно, что стороны не вернут высланных дипломатов. Решение уже принято и назад его не отыграешь. Но сохранятся ли дипломатические квоты? Компромисс мог бы заключаться в том, чтобы Россия и Чехия заполнили свободные места другими сотрудниками», – предположил собеседник. При этом он отметил, что иногда стороны, объявляющие жесткие дипломатические требования, не допускают замены высланных сотрудников посольства кем-то еще.
Говоря о предложении Сената Чехии сократить численность посольства России в Праге до одного человека и расторгнуть договор о дружеских отношениях и сотрудничестве с Россией, Кортунов отметил, что зачастую законодательная власть идет дальше исполнительной в каких-то вопросах из-за внутриполитической ситуации в стране. «В Сенате сидят политики, которые думают в первую очередь о своем переизбрании, поэтому им выгодно делать громкие и эпатажные заявления. Но вопрос в том, хватит ли у исполнительной власти Чехии здравого смысла остановиться и не идти по пути дальнейшей эскалации?» – размышляет гендиректор РСМД.
По его словам, выиграть в этой дипломатической войне Чехии невозможно, поскольку при прекращении консульского обслуживания чешские экономические интересы пострадают гораздо больше, чем российские, учитывая, что туристический поток россиян в Чехию многократно превышает чешский поток в Россию. «Я могу лишь выразить надежду на то, что заявления Сената не станут руководством к действию для исполнительной власти в Чехии», – резюмировал Кортунов.
Ранее стало известно, что Прага может выслать около 60 сотрудников российского посольства, если Москва до полудня (13:00 мск) четверга не примет решение о возвращении объявленных персонами нон грата сотрудников чешского дипломатического представительства. Об этом заявил министр иностранных дел республики Якуб Кулганек.
Накануне Кулганек также потребовал от Москвы вернуть 20 чешских дипломатов обратно в российскую столицу. В противном случае Кулганек пообещал снизить число работников российского посольства в Праге, чтобы оно отвечало нынешнему составу чешского посольства в Москве.
В Кремле указали, что президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию подчеркнул, что Москва не приемлет стилистику требований от других стран. Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что ультиматумы Чехии в адрес России недопустимы и неприемлемы, Прага должна это понимать.
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Чехия сократила число российских дипломатов в Праге до пяти человек
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Состав посольства России в Праге будет снижен до уровня дипмиссии Чехии в Москве до конца мая, заявил министр иностранных дел Якуб Кулганек.
«Состав посольства России в Праге будет снижен до уровня дипмиссии Чехии в Москве. Россия должна сократить штат до конца мая», – приводит слова главы МИД Чехии РИА «Новости».
В российском посольстве в Праге сейчас 27 дипломатов и 67 технических служащих, в чешском посольстве в Москве – 5 и 19, согласно данным МИД Чехии.
«Нам кажется, вполне достаточно. Соответствует масштабу отношений и роли в них дипломатии», – отреагировал на новость главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов в Telegram.
Ранее глава МИД Чехии заявил, что Прага может выслать около 60 сотрудников российского посольства, если Москва до полудня (13.00 мск) четверга не примет решение о возвращении объявленных персонами нон грата сотрудников чешского дипломатического представительства.
На фоне обострения российско-чешских отношений вы готовы бойкотировать чешские бренды?
Накануне новый глава МИД Чехии Якуб Кулганек потребовал от Москвы вернуть 20 чешских дипломатов в российскую столицу до полудня 22 апреля. В противном случае Кулганек пообещал снизить число работников российского посольства в Праге, чтобы оно отвечало нынешнему составу чешского посольства в Москве.
В Кремле указали, что президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию подчеркнул, что Москва не приемлет стилистику требований от других стран. Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что ультиматумы Чехии в адрес России недопустимы и неприемлемы, Прага должна это понимать.
Пушков допустил возможность разрыва дипотношений с Чехией
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Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков выразил мнение, что попытка нового министра иностранных дел Чехии Якуба Кулганека диктовать России условия и выдвигать Москве ультиматумы может привести к понижению уровня дипотношений между странами, либо к их разрыву.
«Невозможный сценарий: Чехия не может диктовать условия России и выдвигать ультиматумы. Она нарывается либо на понижение уровня дипотношений, либо на их разрыв», – написал Пушков в своем Telegram-канале.
Накануне новый глава МИД Чехии Якуб Кулганек потребовал от Москвы вернуть 20 чешских дипломатов обратно в российскую столицу до полудня 22 апреля. В противном случае Кулганек пообещал снизить число работников российского посольства в Праге, чтобы оно отвечало нынешнему составу чешского посольства в Москве.
Кроме того, палата депутатов парламента Чехии приняла постановление с призывом к правительству республики потребовать от России выплаты «компенсации» за ущерб, причиненный взрывами на складах боеприпасов в деревне Врбетице в 2014 году.
В Кремле указали, что президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию подчеркнул, что Москва не приемлет стилистику требований от других стран.
Напомним, Чехия обвинила спецслужбы России в причастности к взрыву на складе боеприпасов в населенном пункте Врбетице в 2014 году, после чего выслала из республики 18 сотрудников посольства России, которые якобы являются офицерами разведки.
Москва в ответ объявила 20 сотрудников посольства Чехии персонами нон грата, разрешив оставить в Москве пять дипломатов. Прага пообещала ответить на высылку чешских дипломатов, предложив ЕС и НАТО выслать «офицеров российских спецслужб».
Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала ситуацию с расследованием взрывов складов в Чехии «маразматическим парадом». По ее словам, нет сомнений в том, что за действиями властей Чехии против России стоит Вашингтон. Между тем в НАТО поддержали Чехию, обвинив Россию в «дестабилизирующем поведении».
Эксперт: Акции сторонников Навального провалились по всей стране
Крупная протестная акция оппозиции в день послания Владимира Путина парламенту собрала всего считанные тысячи человек по всей стране, хотя организаторы планировали вывести на улицы полмиллиона протестующих. Об этом заявил газете ВЗГЛЯД политолог Алексей Мартынов.
«Это даже не провал, это просто какое-то очередное мошенничество. Судя по всему, руководитель «штабов Навального» Леонид Волков своим кураторам пообещал невероятную по размаху, всероссийскую протестную акцию с полумиллионной явкой. Но на деле мы видим, что в совокупности по всей стране на улицы вышли считанные тысячи. В каком-то городе – сотня, где-то меньше, где-то – даже больше тысячи. Это несмотря на то, что на подготовку митингов были потрачены большие средства, она отрабатывалась в блогосфере пропагандистскими методами», – отметил директор Института новейших государств Алексей Мартынов.
«Изначально Волков и его единомышленники планировали акцию на теплое время года, ближе к концу мая и в июне, когда молодежь так и так любит гулять по вечерам на улице. Однако иностранные фонды, аффилированные с западными спецслужбами, решили, что было бы красиво пораньше устроить яркую манифестацию оппозиции, – полагает Мартынов. – Дело в том, что Запад начиная с марта «разогревает» ситуацию вокруг России. «Разогрев» начался противоречивыми заявлениями американского президента Байдена и усилился на днях дипломатическим скандалом вокруг Чехии, а также включением виртуального военного сценария на Украине».
«Вот на этом фоне кураторы живущего в Литве Леонида Волкова, видимо, и приняли решение «поддавить изнутри». Они поверили Волкову, пообещавшему им в день оглашения послания президента России вывести на улицы российских городов до 500 тысяч экзальтированных молодых людей и запустить тем самым маховик «оранжевой революции». Но мы сегодня в очередной раз стали свидетелями тому, что западные кураторы выдают желаемое за действительное», – сказал Мартынов.
«Не знаю, как теперь Волков будет оправдываться перед своими кураторами за расходы, – иронизирует политолог. – И даже не знаю, как относиться лично к Волкову. Ведь его обещания сработали как ложная цель и в итоге усилия наших оппонентов пошли прахом».
По данным МВД, в несанкционированных акциях, устроенных сторонниками блогера Алексея Навального, в целом по стране приняли участие менее 15 тыс. человек. Например, в Кызыле вышли два человека, в Череповце – 15, в Горно-Алтайске, как и в Комсомольске-на-Амуре, – трое. В Хабаровске – 200 и Владивостоке – 350. При этом на сайте организаторов манифестации было заявлено участие 460 тыс. человек по всей России. В ГУ МВД по Москве сообщили, что по состоянию на 20.30 в мероприятии в центре столицы принимало участие около шести тысяч человек. Напомним, что на сайте организаторов выйти на акцию пообещало более 115 тыс. человек. В Петербурге на несогласованную акцию вышли 4,5 тыс. человек.
Накануне МВД призывало россиян воздержаться от участия в незаконных акциях, пообещав пресекать любую агрессию и провокации. Это сообщение ведомство распространило на фоне призывов сторонников Навального выходить на несогласованные митинги в эту среду, 21 апреля, из-за ухудшающегося, по их данным, здоровья блогера. Генпрокуратура также предупреждала об ответственности за участие в незаконных массовых акциях.
Зеленский ввел санкции против 93 украинских компаний
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении в действие решения Совета национальной безопасности и обороны страны (СНБО) о санкциях против 93 украинских компаний.
«Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 15 апреля 2021 года «О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер – санкций», – говорится в тексте указа.
В дополнении к документу приводится перечень из 93 украинских компаний. Отмечается, что ограничения вводятся сроком на три года.
Напомним, 9 апреля Зеленский ввел санкции против ряда бывших украинских высокопоставленных чиновников, включая бывшего украинского президента Виктора Януковича и экс-премьера Николая Азарова. В начале апреля Зеленский ввел санкции против Россотрудничества и десяти российских организаций, среди них: «Волга-Днепр», 322-й авиационный ремонтный завод, 514-й авиационный завод, Севастопольский агрегатный завод, Центр судоремонта «Дальзавод», «Севмормаш-2М», «Снабком», завод «Спецагрегат», завод «Молот-механика», специальная производственно-техническая база «Звездочка».
Кроме того, в феврале Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины ввел санкции против лидера партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктора Медведчука и его жены Оксаны Марченко, а также против еще шести граждан и 19 юридических лиц. Кроме того, каналы «112 Украина», NewsOne и ZIK прекратили эфирное вещание после указа Зеленского о введении в действие решения Совета национальной безопасности и обороны о применении пятилетних санкций. Позже Медведчук оспорил санкции Зеленского в суде.
В партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» (ОПЗЖ) обвинили Зеленского в узурпации власти на Украине и решили начать процедуру импичмента.
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Глава МИД Чехии допустил высылку 60 дипломатов России
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Прага может выслать около 60 сотрудников российского посольства, если Москва до полудня (13:00 мск) четверга не примет решение о возвращении объявленных персонами нон грата сотрудников чешского дипломатического представительства, заявил министр иностранных дел республики Якуб Кулганек.
«Это будут около 60 человек. Наша цель состоит в том, чтобы это (количество сотрудников посольства России) соответствовало состоянию (штата сотрудников), которое сейчас находится в нашем посольстве в Москве», – сказал министр в интервью изданию Lidovky.cz.
Глава МИД Чехии добавил, что эта информация была доведена до российского посла в Праге.
Накануне новый глава МИД Чехии Якуб Кулганек потребовал от Москвы вернуть 20 чешских дипломатов обратно в российскую столицу до полудня 22 апреля. В противном случае Кулганек пообещал снизить число работников российского посольства в Праге, чтобы оно отвечало нынешнему составу чешского посольства в Москве.
В Кремле указали, что президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию подчеркнул, что Москва не приемлет стилистику требований от других стран. Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что ультиматумы Чехии в адрес России недопустимы и неприемлемы, Прага должна это понимать.
«Адмирал Нахимов» может стать самым сильным надводным кораблем в мире
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Тяжелый атомный ракетный крейсер «Адмирал Нахимов» после модернизации станет самым сильным надводным кораблем в мире. Об этом в связи с отмечаемым 22 апреля 75-летием Северного проектно-конструкторского бюро (СПКБ, входит в Объединенную судостроительную корпорацию) сообщил гендиректор предприятия Андрей Дьячков.
«Высокий модернизационный потенциал этих кораблей (проектов 1144 и 11442), заложенный в них при проектировании, позволил провести определенные работы и оснастить «Адмирала Нахимова» самым современным оружием, что делает его сильнейшим боевым надводным кораблем мира», – цитирует ТАСС Дьячкова.
По его словам, несмотря на появление новых современных кораблей, «кораблей XXI века», тяжелые атомные ракетные крейсеры проектов 1144 и 11442, спроектированные в СПКБ, к которым относится, в частности, и «Адмирал Нахимов», по-прежнему являются визитной карточкой, своеобразным символом не только бюро, но и ВМФ России.
Крейсер находится в ремонте на «Севмаше» с 1999 года. Реальные работы на нем ведутся с 2013 года. Главный результат модернизации – заметное усиление ударной мощи крейсера.
Дьячков рассказал также, что строящиеся в настоящее время на «Северной верфи» фрегаты проекта 22350 в перспективе станут основой надводных группировок ВМФ России.
«Вскоре фрегаты проекта 22350 должны стать основой надводных группировок флота России. В настоящее время продолжаются работы над шестью кораблями серии», – отметил он.
По словам Дьячкова, новые фрегаты будут отличаться составом вооружения, что существенно усилит потенциал как самих кораблей, так и группировок, в состав которых они войдут, придаст им новые возможности и позволит решать дополнительные задачи. Кроме того, те корабли, которые сегодня строятся серийно, будут иметь, в отличие от головного фрегата, полностью отечественную главную энергетическую установку.
Дьячков напомнил, что головной в серии фрегат проекта 22350 «Адмирал Горшков» привлек к себе пристальное внимание специалистов всего мира в 2019 году, когда совершил кругосветный поход, что было признано достижением и занесено в Книгу рекордов Вооруженных сил Российской Федерации. «Подобные операции не проводились со времен распада Советского Союза. Во время похода корабль доказал свои отличные ходовые качества и надежность, правильность заложенных в него инженерных решений», – отметил он.
По словам Дьячкова, СПКБ представит вариант патрульного корабля проекта 22160.
«Если у заказчика появится потребность в наличии дополнительного количества кораблей проекта 22160 и для них будут определены дополнительные задачи, то, соответственно, будет проведен рестайлинг проекта, он получит новые возможности», – сказал он.
Дьячков напомнил, что первые шесть кораблей серии строились в соответствии с техническим заданием, которое было выдано заказчиком – ВМФ России. Именно под цели и задачи, определенные им, и был выбран оптимальный состав вооружения и оборудования корабля.
В дальнейшем, если у заказчика появится потребность в дополнительном количестве кораблей проекта 22160, они получат новые возможности. «Причем сделать это будет относительно несложно, поскольку все наши корабли спроектированы как базовые платформы с открытой архитектурой и возможностью установки разных комплексов вооружения и систем», – пояснил он.
По оценке Дьячкова, «за счет этого данный проект привлекателен и для инозаказчиков, поскольку позволяет реализовать их требования применительно к установке того набора вооружения и оборудования, который они посчитают оптимальным для себя».
Он рассказал также, что СПКБ представит на Международном военно-морском салоне обновленный вариант пограничного корабля проекта 22460.
«В этом году на Международном военно-морском салоне, который пройдет в Санкт-Петербурге в конце июня, мы покажем обновленный проект корабля, который будет существенно отличаться от тех, что уже построены», – сказал он.
Дьячков напомнил, что Пограничной службе ФСБ передано уже более десяти кораблей. «Все они прекрасно себя зарекомендовали. Их ходовые качества, условия обитаемости позволяют им эффективно выполнять задачи на всех морях практически в любых условиях. Корабли проекта 22460 служат сегодня и на Черном море, и на Севере», – сказал он.
Напомним, в начале апреля источник в ОПК сообщил, что из-за проблем с поставщиками передача крейсера «Адмирал Нахимов» флоту перенесена в лучшем случае на 2023 год.
Пушков оценил реакцию США на заявление Путина о Шерхане и Табаки
США напрасно не воспринимают на свой счет заявление президента России Владимира Путина, в котором тот сравнил враждебные акции ряда стран против Москвы с поведением одного из персонажей книги Редьярда Киплинга «Книга джунглей», заявил сенатор Алексей Пушков.
«Толстая шкура не поможет США отвести от себя прямой аналогии, которую провел Путин. И всему миру все ясно и про Шерхана, и про шакалов», – написал Пушков в Telegram-канале.
Напомним, оглашая ежегодное послание парламенту, Владимир Путин указал, что «цеплять Россию» стало новым видом спорта. «Цепляют Россию то тут, то там без всяких причин. И, конечно, вокруг них сразу же, как вокруг Шерхана, крутятся всякие мелкие Табаки. Все как у Киплинга, подвывают для того, чтобы задобрить своего суверена», – отметил Путин.
Позднее на брифинге пресс-секретарь президента США Джен Псаки заявила, что у них «толстая кожа» и они не принимают на свой счет аллюзии Путина о Шерхане и Табаки. «Я не думаю, что мы принимаем что-либо сказанное президентом Путиным, персонально. У нас толстая кожа», – сказала Псаки, передает ТАСС.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, кого имел в виду глава государства, употребив метафору про Шерхана и шакала Табаки, который подвывает, «чтобы задобрить своего суверена».
В Чехии обвинили антироссийские силы в утрате исторической памяти
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Антироссийские силы в Чехии нет имеют исторической памяти и тем самым разрушают дружеские отношения народов двух стран, заявил экс-министр по делам спецслужб, а позднее замглавы МИД Чехии и посол в России Ярослав Башта.
По его мнению, отрицание необходимости сотрудничества с Россией активно проявляется в Чехии уже около двух лет. Он отметил, что началось это с демонтажа памятника маршалу Коневу в Праге и с той поры непрерывно усиливается, передает РИА «Новости».
«Чешско-российские отношения не раз переживали кризисы, но потом успешно восстанавливались. У антироссийских сил в Чехии нет исторической памяти. Не сомневаюсь, что возрождение хороших отношений наших народов произойдет и теперь», – сказал Башта.
Он отметил, что несмотря на противодействие правых сил, в последнее время в Чехии намечались признаки того, что истерия в отношениях Чехии с Россией начала отступать.
«Я бы отметил здесь два важных момента. Одним из них было решение главы минпромторга Карела Гавличека о том, что госкорпорация Росатом может участвовать в тендере на строительство нового энергоблока АЭС «Дукованы». Второй – то, что начались конкретные разговоры о возможной закупке Чехией вакцины «Спутник V». И то, и другое после высылки из Чехии 18 российских дипломатов и ответных действий Праги, естественно, отпало», – сказал он.
Кроме того, добавил Башта, инцидент в Врбетице может оказать влияние на предстоящие выборы в парламент Чехии. Также эксперт подчеркнул, что один из тех, кого оппозиция постоянно обвиняет в прорусских симпатиях – президент Милош Земан, все с нетерпением ждали, что он скажет после взрывов в Врбетице, но он молчит.
«Я думаю, что президент сделал очень разумную вещь, взяв на неделю паузу, не спешит с комментариями по актуальным событиям, хочет, чтобы до того времени были предложены более понятные доказательства того, что случилось», – отметил он.
Накануне новый глава МИД Чехии Якуб Кулганек потребовал от Москвы вернуть 20 чешских дипломатов обратно в российскую столицу до полудня 22 апреля. В противном случае Кулганек пообещал снизить число работников российского посольства в Праге, чтобы оно отвечало нынешнему составу чешского посольства в Москве.
Напомним, Чехия обвинила спецслужбы России в причастности ко взрыву на складе боеприпасов в населенном пункте Врбетице в 2014 году, после чего выслала из республики 18 сотрудников посольства России, которые якобы являются офицерами разведки.
Москва в ответ объявила 20 сотрудников посольства Чехии персонами нон грата, разрешив оставить в Москве пять дипломатов. Прага пообещала ответить на высылку чешских дипломатов, предложив ЕС и НАТО выслать «офицеров российских спецслужб».
Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала ситуацию с расследованием взрывов складов в Чехии «маразматическим парадом». По ее словам, нет сомнений в том, что за действиями властей Чехии против России стоит Вашингтон. Между тем в НАТО поддержали Чехию, обвинив Россию в «дестабилизирующем поведении». В Кремле указали, что президент Владимир Путин в послании Федеральному собранию подчеркнул, что Москва не приемлет стилистику требований от других стран.
Путин пригласил Зеленского в Москву
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Владимир Путин порекомендовал украинскому президенту Владимиру Зеленскому для решения конфликта в Донбассе сперва встретиться с руководством Донецкой и Луганской народных республик (ДНР, ЛНР), а двусторонние отношения с Россией обсудить в Москве.
«Если он [Зеленский] хочет обсуждать Донбасс – ему следует сначала встретиться с руководителями ДНР и ЛНР, а потом уже с российским. А если хочет обсудить двусторонние отношения – ждем в Москве в любое удобное время», – сказал российский лидер на встрече с белорусским коллегой Александром Лукашенко.
Путин отметил, что если Зеленский хочет начать восстановление отношений, то Россия будет это только приветствовать.
«В последнее время действующее руководство Украины предприняло очень много шагов, разрушающих российско-украинские отношения. Это касается ряда проблем двусторонних отношений, это касается отношения к РПЦ и попытки ее разрушения, [отношения] к русскому языку, и к русскоговорящим гражданам Украины, и к российским гражданам, проживающим на Украине», – передает слова главы государства RT.
«Мне кажется, Зеленскому уже пора научиться конкретно дипломатично себя вести, кроме всего прочего», – в свою очередь сказал Лукашенко.
Зеленский в обращении по ситуации с безопасностью в стране, опубликованном во вторник, предложил президенту России «встретиться в любой точке украинского Донбасса, где идет война».
Замглавы администрации президента Дмитрий Козак ранее заявлял о заинтересованности России в дружественной, спокойной и стабильной Украине. При этом он предупреждал, что в случае войны Россия встанет на защиту своих граждан в Донбассе.
В Министерстве иностранных дел подчеркивали, что Москва не заинтересована в военной конфронтации.
Москалькова: Навальный оскорбил посетивших его правозащитников
Алексей Навальный оскорбил правозащитников, посетивших его в колонии, и грубо отказался от общения, говорится в письме уполномоченного по правам человека Татьяны Москальковой к генеральному секретарю Совета Европы Марии Пейчинович-Бурич.
«Навальный встретил их (правозащитников) крайне агрессивно, оскорблял Марию Бутину, допустил в ее адрес нецензурные высказывания, грубо отказался от общения с Кириллом Вышинским. Это вызвало резонанс в российском обществе», – отмечается в документе, передает РИА «Новости».
По данным омбудсмена, Вышинский и Бутина сами вызвались посетить Навального, разобраться в ситуации и оказать помощь. «Их намерения были самыми добрыми и искренними», – указывается в письме.
При этом она указала, что члены ОНК не выявили нарушений условий содержания блогера в колонии и других его прав. «Члены Общественной наблюдательной комиссии Владимирской области посетили Навального в исправительном учреждении 1 апреля 2021 года, они также не выявили нарушений условий содержания и неоказания ему необходимой медицинской помощи, а также каких-либо иных нарушений его прав», – говорится в письме.
По ее словам, условия содержания и медобеспечение Навального «соответствуют действующему законодательству Российской Федерации и международным стандартам. … Фактов применения к Навальному жесткого и грубого обращения не установлено».
Москалькова также указала, что Навальному неоднократно проводились медосмотры, было назначено медикаментозное лечение, но он отказался от него. «За время нахождения в исправительном учреждении Навальному неоднократно были проведены медицинские осмотры врачами различных специализаций: 19 марта 2021 года – врачом-неврологом, 23 марта 2021 года – врачом-психиатром, 6 апреля 2021 года – врачом-терапевтом... Информация о диагнозе, результаты МРТ-обследования, схема лечения 30 марта 2021 года доведены до сведения осужденного. Вместе с тем Навальный отказался от приема назначенного ему лечения, о чем имеется информация в амбулаторной медицинской карте», – говорится в письме.
19 апреля пресс-служба управления ФСИН по Владимирской области сообщила, что медики приняли решение о переводе Навального из колонии в Покрове в стационар областной больницы для осужденных во Владимире. После этого личный окулист Навального Анастасия Васильева заявила, что он здоров и нет необходимости переводить его в больницу.
28 февраля осужденного за мошенничество блогера доставили в исправительную колонию во Владимирской области. Директор ФСИН Александр Калашников заявлял, что угрозы безопасности Алексея Навального нет, в колонии он будет содержаться в «абсолютно нормальных» условиях. В ОНК сообщили, что Навальный жалоб на условия содержания и действия сотрудников колонии не имеет, отношения с другими осужденными у него нормальные.
В Кремле назвали условие ответа Путина на предложение Зеленского о встрече в Донбассе
Президент России Владимир Путин сам даст ответ на предложение украинского лидера Владимира Зеленского «встретиться в любой точке украинского Донбасса», если сочтет нужным, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
«Если президент посчитает необходимым, он ответит сам», – цитирует ТАСС представителя Кремля.
Также Песков переадресовал в российский МИД вопрос о требовании Украины усилить санкции в отношении России, в частности, отключить ее от Общества всемирных межбанковских финансовых каналов связи (SWIFT).
«Я не откажу в удовольствии своим коллегам в МИД прокомментировать эти заявления», – сказал он.
Ранее Зеленский в обращении по ситуации с безопасностью в стране, опубликованном во вторник, предложил президенту России «встретиться в любой точке украинского Донбасса, где идет война». Информированный источник в Москве заявил, что Зеленскому следует сперва встретиться с главами ДНР и ЛНР.
Замглавы администрации президента Дмитрий Козак заявлял о заинтересованности России в дружественной, спокойной и стабильной Украине. При этом он предупреждал, что в случае войны Россия встанет на защиту своих граждан в Донбассе.
В Министерстве иностранных дел подчеркивали, что Москва не заинтересована в военной конфронтации.
Лидер Rammstein спел на русском языке песню из советского фильма
Вокалист немецкой рок-группы Rammstein Тиль Линдеманн спел на русском языке песню «Любимый город» на слова Евгения Долматовского, которую в оригинале исполнил советский актер Марк Бернес.
Песня в исполнении Линдеманна опубликована на YouTube-канале, посвященном творчеству немецкого музыканта.
Как рассказал «Комсомольской правде» российский режиссер Тимур Бекмамбетов , композиция войдет в его фильм «Девятаев», рассказывающий о летчике-истребителе, Герое Советского Союза Михаиле Девятаеве, попавшем в плен к фашистам. Оригинальная версия песни «Любимый город» звучала в советском фильме «Истребители» 1939 года.
В мае прошлого года уругвайская певица и звезда сериала «Дикий ангел» Наталия Орейро спела фрагмент песни «Нам нужна одна победа» в честь 75-летия Победы на русском языке.
Прага призвала союзников по НАТО помочь «парализованному» посольству Чехии в Москве
Министр иностранных дел Чехии Якуб Кулганек попросил у союзников по НАТО оказать практическую помощь чешскому посольству в Москве, которое оказалось парализовано после высылки 20 дипломатов.
В МИД Чехии уточнили, что в посольстве России в Праге осталось 27 дипломатов и 67 техслужащих, в посольстве Чехии в Москве – пять дипломатов и 19 техслужащих, передает РИА «Новости».
Кулганек «ознакомил союзников в Североатлантическом совете НАТО с подробными доказательствами причастности российских агентов ГРУ к взрыву в Врбетице». Министр также выразил благодарность союзникам за их солидарность и попросил их о дальнейшей поддержке.
«Глава чешского внешнеполитического ведомства повторил просьбу Чехии к союзникам по НАТО о вызове российских послов в этих странах, что послужило бы доказательством протеста против деструктивной деятельности России в отношении безопасности стран НАТО, а также попросил оказать практическую помощь парализованному в настоящее время чешскому посольству в Москве», – говорится в сообщении чешского МИДа.
Накануне новый глава МИД Чехии Якуб Кулганек потребовал от Москвы вернуть 20 чешских дипломатов обратно в российскую столицу до полудня 22 апреля. В противном случае Кулганек пообещал снизить число работников российского посольства в Праге, чтобы оно отвечало нынешнему составу чешского посольства в Москве.
В Кремле указали, что президент Владимир Путин в послании Федеральному собранию подчеркнул, что Москва не приемлет стилистику требований от других стран. Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что ультиматумы Чехии в адрес России недопустимы и неприемлемы, Прага должна это понимать.
Напомним, Чехия подозревает спецслужбы России якобы в причастности к взрыву на складе боеприпасов в населенном пункте Врбетице в 2014 году. В связи с этим из страны выслали 18 сотрудников посольства России, которые, по утверждению местных спецслужб, якобы являются офицерами российской разведки. Москва в ответ объявила 20 сотрудников посольства Чехии персонами нон грата.
Чехия обратилась к опыту Британии по отравлению в Солсбери и Нидерландов по делу MH17
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Министерство иностранных дел Чехии проводит консультации с Великобританией и Нидерландами о дальнейших действиях в связи со взрывами на складах боеприпасов в Врбетице в 2014 году, заявил министр иностранных дел республики Якуб Кулганек.
«Министерство [иностранных дел] консультируется насчет методов [продвижения по делу о взрывах в Врбетице] со своими союзниками [по НАТО] из Нидерландов и Соединенного Королевства, а [именно] в связи [с их опытом о том], как эти государства действовали в случаях поражения [ракетой] рейса MH17 над Украиной или отравления бывшего [полковника ГРУ и] российского агента Сергея Скрипаля в британском Солсбери», – цитирует ТАСС Кулганек.
Накануне новый глава МИД Чехии Якуб Кулганек потребовал от Москвы вернуть 20 чешских дипломатов обратно в российскую столицу до полудня 22 апреля. В противном случае Кулганек пообещал снизить число работников российского посольства в Праге, чтобы оно отвечало нынешнему составу чешского посольства в Москве.
Напомним, Чехия обвинила спецслужбы России в причастности к взрыву на складе боеприпасов в населенном пункте Врбетице в 2014 году, после чего выслала из республики 18 сотрудников посольства России, которые якобы являются офицерами разведки.
Москва в ответ объявила 20 сотрудников посольства Чехии персонами нон грата, разрешив оставить в Москве пять дипломатов. Прага пообещала ответить на высылку чешских дипломатов, предложив ЕС и НАТО выслать «офицеров российских спецслужб».
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