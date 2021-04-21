Суперлига официально объявила о приостановке проекта

Европейская Суперлига официально объявила о приостановке турнира, отметив, что проект будет пересмотрен. В организации заявили, что шесть английских клубов были вынуждены выйти из проекта, так как столкнулись с сильным давлением извне.

«Учитывая сложившиеся обстоятельства, мы обдумаем, что нужно предпринять, чтобы видоизменить наш проект», – говорится в заявлении организации, сообщает «Интерфакс».

В документе указывается, что участники проекта «уверенны, что нынешний статус-кво в европейском футболе нужно менять».

«Мы предлагаем новый европейский турнир. Потому что существующая система не работает», - подчеркивают в Суперлиге. В документе говорится, что проект в случае реализации позволит решить финансовые проблемы не только клубов-участников, но и футбольного мира в целом, пострадавшего финансово за время пандемии.

В заявлении утверждается, что шесть английских клубов были вынуждены выйти из проекта, так как столкнулись с сильным давлением извне. «Мы уверены, что наше предложение не нарушает европейские законы и правила. Это подтверждает решение суда (в Испании – прим. ВЗГЛЯД), нацеленное на защиту Суперлиги от действий третьих сторон», – говорится в заявлении.

Проект Европейской Суперлиги подразумевал под собой создание одной лиги, в которой будут участвовать 20 лучших клубов Европы.

Ранее о выходе из Суперлиги объявили английские «Арсенал», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Тоттенхэм» и «Челси». Накануне спортивный репортер Бен Рамсби сообщил, что ФК «Челси», принадлежащий российскому миллиардеру Роману Абрамовичу, решил выйти из Суперлиги.

Президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин поприветствовал отказ английских команд от участия в Суперлиге.

В понедельник 12 европейских топ-клубов объявили о создании Суперлиги, старт которой был намечен на август. Это английские «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити», «Тоттенхэм», «Ливерпуль», «Челси» и «Арсенал», испанские «Барселона», «Атлетико» и «Реал», итальянские «Милан», «Интер» и «Ювентус». Они вошли в число клубов – основателей нового турнира. Еще три клуба-основателя должны были объявить позднее.

ФИФА осудила создание Суперлиги, назвав соревнование «сепаратистской лигой». Глава УЕФА Александер Чеферин призвал отстранить участников Суперлиги от турниров ассоциации. Российский футбольный союз (РФС) поддержал протест УЕФА против создания Суперлиги. В понедельник стало известно о решении УЕФА исключить трех полуфиналистов Лиги чемпионов из текущего розыгрыша турнира за их участие в проекте Суперлиги.