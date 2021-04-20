«Челси» решил выйти из Суперлиги

Советский дипломат сказал, как отсутствие послов скажется на отношениях России и США

«Отъезд американского посла в Вашингтон не будет лишним, поскольку сейчас определяется дальнейшая судьба российско-американских отношений», – сказал газете ВЗГЛЯД экс-замглавы МИД СССР Александр Белоногов, комментируя отъезд американского посла в Вашингтон для консультаций после настоятельных рекомендаций со стороны Москвы.

«Время от времени столицы отзывают своих послов для политических консультаций. Это общепринятая практика. В одних случаях это связано с подготовкой к каким-то серьезным переговорам. Но бывают и выезды совершенно иного качества – когда МИД демонстративно вызывает своего посла в качестве знака неудовлетворения поведением своего партнера на международной арене», – отметил экс-замглавы МИД СССР, бывший постпред СССР при ООН и в Совбезе ООН Александр Белоногов.

«Ситуация, когда Москва вызывает своего посла из Вашингтона и настаивает на краткосрочном отъезде посла США, отвечает двум обозначенным выше целям. Кроме того, с участием посла иногда необходимо обсудить вопросы двусторонней повестки после «смены караула» в одной из стран», – пояснил собеседник.

«Отъезд американского посла не будет лишним. В российско-американских отношениях действительно назревает качественный рубеж, от которого будет зависеть, в какую сторону будут развиваться отношения двух стран. Новой администрации США и президенту Джо Байдену полезно из первых уст узнать мнение посла, представляющего интересы Соединенных Штатов в России», – считает дипломат.

При этом Белогонов не считает, что отношения России и США в настоящее время ухудшаются. «Плохие отношения между странами наступили гораздо раньше. Но есть и позитивные моменты в виде телефонных разговоров между главами государств и другими высокопоставленными лицами. Кроме того, на столе переговоров по-прежнему остается предложение президента России касательно встречи пятерки лидеров стран – постоянных членов Совета Безопасности ООН», – добавил собеседник.

«Потому отсутствие послов едва ли мешает развиваться нашим отношениям. Никто не скрывает, что между Москвой и Вашингтоном ведутся консультации по ряду вопросов, в частности, по стратегическим вооружениям. Эта тема является сердцевиной отношений между нашими державами», – убежден Белоногов. «Но, безусловно, сейчас российско-американский диалог достиг низкой точки, в связи с чем в обеих столицах будет решаться вопрос, что делать дальше», – заключил дипломат.

Во вторник посол США в России Джон Салливан подтвердил, что на этой неделе поедет в Вашингтон для консультаций. В Госдепе сообщили, что Салливан вернется в Москву в ближайшие недели.

Ранее во вторник Axios сообщал, что Салливан не планирует покидать Россию. Глава МИД России Сергей Лавров 16 апреля сообщил, что в Кремле рекомендовали Салливану «поехать в свою столицу и провести там подробные, серьезные консультации». 19 апреля МИД снова рекомендовал послу США отправиться в Вашингтон.

Напомним, российский посол в США Анатолий Антонов был вызван в Москву после того, как президент США Джо Байден позволил себе личные выпады в адрес президента России Владимира Путина. Пресс-секретарь лидера страны Дмитрий Песков заявил, что возвращение посла в США будет зависеть от решения главы государства Владимира Путина.

На минувшей неделе президент США Джо Байден подписал указ о новых антироссийских санкциях и выступил с противоречивыми заявлениями, которые не вызвали доверия в России. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, каким образом подобные действия Вашингтона отразятся на российской экономике.

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