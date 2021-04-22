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Кремль разъяснил порядок выплат неполным семьям с детьми
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Выплаты неполным семьям с детьми от восьми до 16 лет будут назначаться исходя из принципа нуждаемости, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Это основано на понятии нуждаемости. Здесь главный принцип – это принцип нуждаемости», – передает ТАСС слова Пескова.
В среду президент Владимир Путин в послании Федеральному собранию поручил с 1 июля 2021 года назначить выплаты в размере 5650 рублей в месяц детям, растущим в неполных семьях. Путин подчеркнул, что семьи, «где мама или папа в одиночку воспитывают ребенка», нужно поддержать отдельно.
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В Кремле обозначили для Запада «красные линии»
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«Красными линиями» в отношениях между Москвой и Западом будут вмешательство во внутренние дела России, включая выборы, а также оскорбления и ущемление экономических интересов, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Песков заявил в эфире радио «Комсомольская правда», что «красные линии» очевидны – это «наши национальные интересы, интересы нашей безопасности внешней, интересы нашей безопасности внутренней по недопущению вмешательств кого-то извне, будь то наши выборы или другие внутриполитические процессы, это недопущение оскорбительного разговора с нашей страной, недопущение ущемления экономических интересов нашей страны».
Он также отметил, что президент Владимир Путин в своем послании Федеральному собранию 21 апреля «предупредил Шерхана и прилипал», передает РИА «Новости».
Напомним, президент в своем обращении заявил, что у России есть свои интересы, которые она будет отстаивать в рамках международного права.
«Если кто-то не хочет вести диалог, выбирает эгоистичный и высокомерный тон, Россия всегда найдет путь отстоять свою позицию», – указал он.
Кроме того, глава государства рассказал о недружественных акциях Запада по отношению к России, для зарубежных политиков это стало новым видом спорта.
«Мы видим, что происходит в реальной жизни. Как я уже сказал, цепляют Россию то тут, то там без всяких причин. Конечно, вокруг них сразу же, как вокруг Шерхана, крутятся всякие мелкие Табаки. Все как у Киплинга. Подвывают для того, чтобы задобрить своего суверена», – заявил Путин.
По его словам, у России хватит терпения и профессионализма на любые ответные меры. Он также предостерег все страны от пересечения красных линий в отношениях с Россией.
Рубль вырос на фоне послания Путина Федеральному собранию
Курс доллара в ходе торгов на Московской бирже снизился на 0,48% к уровню закрытия предыдущей сессии и достиг в моменте 76,465 рубля, следует из данных торгов.
По данным на 13.17 мск, евро снизился на 0,65% и в моменте торгуется по 91,82 рубля, передает ТАСС.
Рубль укрепляется на фоне заявлений президента России по вопросам международных отношений, сделанных в ходе послания Федеральному собранию.
Нынешнее послание стало уже 27-м в новейшей истории России и 17-м – для Путина.
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В России спрогнозировали влияние новых выплат беременным на рождаемость
Инициатива президента Владимира Путина о введении выплат беременным женщинам с низкими доходами позволит значительно снизить число абортов в стране, заявил зампредседателя комитета Госдумы по охране здоровья Леонид Огуль.
«Это очень важная мера поддержки. Если беременная женщина, оказавшаяся в трудной ситуации, будет иметь поддержку от государства, то она не встанет перед трудным выбором. Думаю, такая мера поможет значительно сократить число абортов в стране и повысит рождаемость», – цитирует ТАСС Огуля.
Между тем ведущий аналитик направления «Экономика и социальное развитие» ЦСР Екатерина Хейфец заявила, что объявленные президентом меры социальной поддержки семей не приведут к демографическому взрыву, но будут способствовать росту рождаемости в долгосрочной перспективе, передает РИА «Новости».
«Акцент оправдано был сделан именно на малообеспеченных семей с детьми, так как риск бедности для семей с детьми значительно превышает риск бездетных семей, а более 80% всего малоимущего населения страны проживает как раз с несовершеннолетними детьми», – сказала Хейфец.
По ее словам, предложенные механизмы – еще один шаг в сторону обеспечения уверенности семей и будущих родителей в завтрашнем дне, они направлены на корректировку текущей социальной конъюнктуры, что в долгосрочном периоде окажет положительное влияние на достижения национальных целей развития в части демографии.
Ранее глава Минтруда Антон Котяков заявил, что выплату в размере 6350 рублей в 2021 году получат более 700 тыс. нуждающихся беременных женщин, если они встанут на учет на раннем сроке.
Напомним, Путин в ходе послания уделил особое внимание социальным проблемам. Так, он предложил в середине августа осуществить единовременную выплату в 10 тыс. рублей семьям с детьми школьного возраста и будущими первоклассниками. Также с 1 июля в России будут назначены выплаты в размере 5650 рублей на детей от 8 до 16 лет, растущих в неполных семьях. Кроме того, Путин заявил, что уже в 2020 году больничные по уходу за ребенком до семи лет включительно должны оплачиваться до 100% от заработка. Одновременно Путин предложил поддержать беременных женщин, оказавшихся в сложных условиях и выплачивать им по 6350 рублей в месяц.
Климкина напугало послание Путина Федеральному собранию
Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин выразил опасения из-за послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию и призвал украинцев «не расслабляться».
«Выводы из обращения [президента России Владимира] Путина: он не будет с нами считаться; будет сам устанавливать красные линии; будет действовать асимметрично и жестко. Поэтому не расслабляемся, нам критически нужна готовность внутри страны и помощь извне», – приводит слова бывшего министра иностранных дел Украины РИА «Новости».
При этом Климкин не уточнил, к чему именно нужно «готовиться» жителям Украины.
В среду Путин, оглашая послание парламенту, обратил внимание на недружественные акции некоторых стран по отношению к Москве и сравнил ситуацию с подражанием «задирающим» Россию странам с шакалом Табаки, крутящимся вокруг тигра Шерхана. Он подчеркнул, что за любыми действиями, представляющими опасность для страны, последует жесткий и ассиметричный ответ. При этом Путин выразил надежду, что никому не придет в голову переходить так называемую «красную черту».
Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала, как яркая метафора Путина описала положение США и их вассалов.
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Поручение Путина позволит избавиться от второй и третьей смены в школах
Поручение президента Владимира Путина о постройке новых школ даст возможность исключить вторую и третью смены, заявила заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Лариса Тутова.
«Около 1,3 тыс. новых школ построят в России. Это напрямую связано с задачей ликвидации обучения в третью смену, а затем и во вторую посредством создания дополнительных мест... Та волна детей, которых сейчас устроили в детские сады, неизбежно придет в школы. Российская система образования должна перейти к односменному обучению в средних школах», – цитирует Тутову ТАСС.
Парламентарий добавила, что меры, озвученные главой государства, касающиеся образовательной сферы, потребуют больших финансовых ресурсов. «Но такие затраты государства, на мой взгляд, являются обоснованными», – указала депутат.
Напомним, президент Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию заявил, что до 2024 года в стране построят еще 1,3 тыс. новых школ для 1 млн школьников. Также глава государства поручил в середине августа провести единовременную выплату в 10 тыс. рублей семьям с детьми школьного возраста и будущими первоклассниками.
ЕС предложил России возродить диалог по разоружению
Евросоюз предлагает России возродить двусторонний диалог по вопросам разоружения и нераспространения ядерного оружия, сообщил представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано.
«ЕС упорно работает над поддержанием многосторонних процессов разоружения и нераспространения. Мы ведем диалоги по нераспространению и разоружению с десятком государств и предложили российской стороне возродить наши двусторонние диалоги по этим вопросам», – цитирует ТАСС Стано.
Таким образом Стано прокомментировал заявление российского президента Владимира Путина о том, что Россия настоятельно предлагает иностранным партнерам обсудить вопросы глобальной стабильности и выработать «уравнение безопасности».
В среду в послании Федеральному собранию президент Владимир Путин выразил надежду на то, что личную встречу глав государств «ядерной пятерки» постоянных членов Совбеза ООН удастся провести, как только это позволят эпидемиологические условия.
Официальный представитель МИД Китая Ван Вэньбинь после соответствующего предложения президента России Владимира Путина заявил, что Китай готов обсуждать со всеми сторонами широкий круг вопросов, касающихся глобальной стратегической стабильности.
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Политолог: Путин сконцентрировал внимание на наиболее острых внутренних проблемах
«Социальная направленность, пристальное внимание именно к внутренним вопросам развития страны, а не к внешним громким скандалам, еще раз доказывает, что президент ориентируется на реальную, а не медийную повестку дня», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Олег Матвейчев, комментируя послание Владимира Путина Федеральному собранию.
«Некоторые зарубежные политологи и журналисты в преддверии послания президента наперебой называли якобы самые страшные и главные вызовы, стоящие перед Россией, которые, дескать, окажутся краеугольными в послании президента. Говорили об обострении на Украине, о ситуации с Алексеем Навальным, о санкциях Запада, об отношениях с Джо Байденом. Но президент вместо этого сосредоточился на реальных вызовах стране», – отметил профессор Финансового университета при правительстве России Олег Матвейчев.
Владимир Путин сосредоточил внимание на том, что волнует сегодня подавляющее количество россиян: о жизненном уровне и качестве жизни, о решении демографической проблемы, помощи отечественной науке и развитии инфраструктуры, перечислил собеседник.
В этой связи странным выглядит удивление по поводу того, что президент не уделил внимания, например, Украине, заметил Матвейчев. «Любому разумному человеку понятно, что ни на какие нападения ни на кого – тем более на Россию – Украина сейчас не способна. Владимир Зеленский пытается военным спектаклем поднять свой рейтинг на фоне экономического коллапса и чудовищного положения в стране с COVID. Так зачем главе нашего государства вестись на этот цирк?» – задается вопросом эксперт.
Матвейчев отметил, что острота социальных вопросов, господдержка отдельных групп населения приобрела особенную остроту и важность на волне последствий пандемии коронавируса, до сих пор еще не пройденной до конца. «В этом смысле трудно переоценить объявленные Путиным и продление материнского капитала, и помощь неполным семьям, и систематизацию помощи государства в трудоустройстве граждан», – считает политолог.
«Меня, как человека науки, особенно впечатлила анонсированная президентом масштабная поддержка фундаментальных исследований. Очень воодушевляет то, до 2024 года будет выделен 1 трлн 630 млрд рублей», – отметил профессор Матвейчев.
Послание содержало информацию, близкую и интересную максимально широкому кругу граждан, далеко не в последнюю очередь – жителям регионов, подчеркнул собеседник. «В частности, это сообщение президента об упрощении газификации частных домов. Эта проблема долгие годы была камнем преткновения для многих сельских жителей, дачников. Рядом с ним идет газовая труба, а оплатить отводку от нее до их участка – пресловутую «последнюю милю» – они не могут из-за дороговизны. Газпром и «Межрегионгаз» не хотели до сих пор этим заниматься, но теперь придется», – констатировал Матвейчев.
Важный, но на первый взгляд неприметный вопрос о газификации частных домов связан с двумя важными моментами, отметил собеседник. «Это огромная программа, которая даст гигантский кумулятивный эффект: толчок к развитию получат и металлургия, и трубопрокат, и строительная отрасль, – отметил Матвейчев. – Газпром начнет, наконец, в полной мере осваивать огромный внутренний рынок. То есть поднимая уровень жизни соотечественников, мы будем одновременно развивать внутренний спрос, диверсифицировать экономику».
Во-вторых, «и в истории с газификацией, и по другим сюжетам» президент несколько раз указал на необходимость ликвидации бюрократического крючкотворства, подчеркнул эксперт. «Административные препоны замедляют или искажают смысл поручений президента, которые требуют безусловного исполнения в намеченные сроки. Антибюрократический пафос послания Путина был столь же четко выражен, как и социальная его направленность», – отметил Матвейчев.
В послании Федеральному собранию, которое президент озвучил в среду, глава государства уделил особое внимание социальным проблемам.
В частности, Путин говорил о поддержке семей с детьми. Так, к середине августа должна быть проведена единовременная выплата в 10 тысяч рублей семьям с детьми-школьниками и будущими первоклассниками. С 1 июля в России будут назначены выплаты в 5650 рублей на детей от 8 до 16 лет, которые растут в неполных семьях. Кроме того, Путин заявил, что уже в 2021 году больничные по уходу за ребенком до семи лет включительно должны оплачиваться в размере 100% от заработка. Одновременно Путин предложил поддержать беременных женщин, оказавшихся в сложных условиях, и выплачивать им по 6350 рублей в месяц.
Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что перечень поручений по итогам послания будет подготовлен оперативно. Правительство в течение двух лет потратит порядка 400 млрд рублей на социальные инициативы, содержавшиеся в обращении президента, сообщил министр финансов Антон Силуанов. По его словам, «все озвученные инициативы просчитаны, на них есть необходимые ресурсы», передает ТАСС.
Напомним, нынешнее послание стало уже 27-м в новейшей истории России и 17-м – для Путина.
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Путин: Вместе добьемся выполнения всех задач, которые перед собой поставили
Президент Владимир Путин, завершая оглашение послания Федеральному собранию, еще раз обратился ко всем россиянам и выразил уверенность, что вместе удастся добиться всех поставленных задач.
«А сейчас хочу еще раз обратиться ко всем гражданам России. Мы сделаем все, все сделаем для достижения поставленных целей. Уверен, будем идти вместе и добьемся всех задач, которые мы перед собой поставили. Спасибо вам большое за внимание», – сказал президент, завершая свою речь.
Послание президента Федеральному собранию продолжалось 1 час 18 минут. Трансляция началась в 12.04 и завершилась в 13.22. В прошлом году выступление заняло 1 час 12 минут, передает РИА «Новости».
Турчак: Послание Путина ляжет в основу предвыборной программы «Единой России»
Послание президента Владимира Путина Федеральному собранию будет основой предвыборной программы «Единой России» на выборах в Госдуму в 2021 году, сообщил секретарь генсовета ЕР Андрей Турчак.
«Единая Россия» безотлагательно приступает к реализации послания президента – оно станет основой программы, с которой партия пойдет на выборы в Госдуму», – приводятся его слова в Telegram-канале ЕР.
«Уже завтра состоится заседание программной комиссии партии, где будут даны поручения фракциям «Единой России» по законодательному обеспечению озвученных президентом целей», – сказал Турчак.
Он отметил, что в послании Путин «предложил план конкретных действий и мероприятий», в том числе в нем были учтены предложения «Единой России».
«Это повышение качества медицинской помощи и доступности лекарственного обеспечения, поддержка семей с детьми, беременных женщин, молодых родителей, жителей сельских территорий. Отражены наши инициативы о стопроцентной оплате больничных для родителей с детьми до семи лет, об обновлении в регионах парка автомобилей скорой помощи и парка школьных автобусов, о бесплатном подключении людей к газу», – добавил Турчак.
Секретарь генсовета партии добавил, что «решения о запуске программы замены коммунальных сетей и поддержке крупных инфраструктурных проектов могут стать локомотивами роста регионов», поскольку их реализация «потянет за собой экономику, позволит создать новые рабочие места, в конечном итоге повысит качество жизни людей».
В свою очередь первый заместитель руководителя фракции Андрей Исаев заявил, что для «Единой России» прозвучавшие в послании основные смыслы, основные идеи носят программный характер. «При разработке предвыборной программы партии в ее основу лягут те идеи, которые были изложены президентом в сегодняшнем послании», – сказал он.
Выборы в Госдуму должны пройти в сентябре 2021 года.
В послании Федеральному посланию Путин отметил, что России необходимо обеспечить устойчивую и стабильную государственно-политическую систему, это важно всегда, особенно в предвыборный период. Президент в преддверии выборов в Госдуму выразил надежду, что настрой на конкурентную политическую борьбу сохранится.
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В Кремле назвали условие ответа Путина на предложение Зеленского о встрече в Донбассе
Президент России Владимир Путин сам даст ответ на предложение украинского лидера Владимира Зеленского «встретиться в любой точке украинского Донбасса», если сочтет нужным, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
«Если президент посчитает необходимым, он ответит сам», – цитирует ТАСС представителя Кремля.
Также Песков переадресовал в российский МИД вопрос о требовании Украины усилить санкции в отношении России, в частности, отключить ее от Общества всемирных межбанковских финансовых каналов связи (SWIFT).
«Я не откажу в удовольствии своим коллегам в МИД прокомментировать эти заявления», – сказал он.
Ранее Зеленский в обращении по ситуации с безопасностью в стране, опубликованном во вторник, предложил президенту России «встретиться в любой точке украинского Донбасса, где идет война». Информированный источник в Москве заявил, что Зеленскому следует сперва встретиться с главами ДНР и ЛНР.
Замглавы администрации президента Дмитрий Козак заявлял о заинтересованности России в дружественной, спокойной и стабильной Украине. При этом он предупреждал, что в случае войны Россия встанет на защиту своих граждан в Донбассе.
В Министерстве иностранных дел подчеркивали, что Москва не заинтересована в военной конфронтации.
В Кремле назвали темы встречи Путина и Лукашенко
Президент России Владимир Путин и глава Белоруссии Александр Лукашенко встретятся в Москве 22 апреля и обсудят развитие отношений Москвы и Минска, а также взаимодействие в Союзном государстве, сообщает пресс-служба Кремля.
«22 апреля в Москве пройдут переговоры президента РФ Владимира Путина с президентом Республики Белоруссия Александром Лукашенко. Имеется в виду обсудить широкий круг вопросов дальнейшего развития российско-белорусских отношений стратегического партнерства и союзничества, а также перспективы взаимодействия в рамках Союзного государства», – говорится в сообщении, передает РИА «Новости».
Тем временем пресс-служба Лукашенко сообщила, что лидеры стран обсудят актуальную повестку белорусско-российских отношений, предметно остановившись на актуальных вопросах торгово-экономического взаимодействия, в том числе в продолжение состоявшихся ранее встреч и телефонных разговоров.
На прошлой неделе Лукашенко заявил, что планирует встретиться с президентом России Владимиром Путиным в Москве ориентировочно 22 апреля
Цитаты из послания Путина будут показывать на медиафасадах двое суток
Цитаты из послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию продолжат транслировать еще в течение двух суток. С инициативой вывести на уличные экраны важнейшие заявления главы государства выступил Общероссийский народный фронт.
Главные цитаты из речи Путина россияне увидели в режиме новостной видеоленты на цифровых экранах Москвы, Санкт-Петербурга, Волгограда, Нижнего Новгорода, Самары, Уфы, Перми, Екатеринбурга, Челябинска, Тюмени, Новосибирска и других городов. В Московском регионе к трансляции послания президента дополнительно была подключена сеть цифровых суперсайтов, расположенных на автомагистралях, в том числе на МКАД. Цитаты появились на экранах, принадлежащих медиахолдингу MAER, сообщается на сайте ОНФ.
«Уже стало доброй традицией у Общероссийского народного фронта вместе с нашим партнером Константином Майором, проводить такую акцию: транслировать ключевые тезисы послания президента России на крупнейших медиаповерхностях нашей страны. Они протянули нам руку помощи, и совместными усилиями уже второй год мы эти тезисы показываем на экранах. Это важно и нужно, потому что послание имеет с каждым годом все более социально выраженный характер. И наша непосредственная задача, чтобы как можно больше людей видело, знало и могло воспользоваться теми возможностями, которые дает им президент», – отметил заместитель руководителя исполкома ОНФ Артем Бичаев.
В течение 21 и 22 апреля с новыми решениями президента ознакомится более 10 млн россиян, а в общей сложности трансляцию на наружных носителях потенциально увидят 75 млн раз. «Рекламные технологии, которыми обладает наш медиахолдинг, позволяют транслировать события онлайн и выводить изображение на медиафасады в ключевых городах России. Мы старались донести до граждан нашей большой страны программные заявления президента, которые напрямую отражаются на нашей жизни», – сказал генеральный директор MAER Константин Майор.
Как отметили в ОНФ, прошлогодний опыт трансляции послания президента показал высочайший эффект вовлечения зрителя в происходящее событие: в регионах на фоне медиафасадов проводились репортажные съемки местных телеканалов, проводились опросы общественного мнения, фотографии с цитатами президента на уличных экранах сопровождали многочисленные новостные публикации отечественных и зарубежных СМИ, а граждане активно делились ими в социальных сетях.
В среду президент Владимир Путин обратился с посланием Федеральному собранию. Среди озвученных мер он предложил направить в ближайшие три года 24 млрд рублей на обновление домов культуры и музеев в селах и малых городах, а также объявил о создании президентского Фонда культурных инициатив, который займется выдачей президентских грантов на проекты в сфере искусства и творчества.
Глава государства много говорил о поддержке семей с детьми. Так, к середине августа должна быть проведена единовременная выплата в 10 тысяч рублей семьям с детьми-школьниками и будущими первоклассниками. С 1 июля будут назначены выплаты в 5650 рублей на детей от 8 до 16 лет в неполных семьях. Уже в 2021 году больничные по уходу за ребенком до семи лет включительно должны оплачиваться в размере 100% от заработка. Одновременно Путин предложил поддержать беременных женщин, оказавшихся в сложных условиях, и выплачивать им по 6350 рублей в месяц.
Хуснуллин оценил возможность строительства трассы Москва – Казань – Екатеринбург к 2024 году
Вице-премьер Марат Хуснуллин не сомневается, что поручение президента Владимира Путина по строительству автотрассы Москва – Казань – Екатеринбург к 2024 году будет выполнено.
«До Казани до конца 2023 года запланировали построить. До Екатеринбурга – до 2024 года. Мы никогда еще не строили за 3,5 года такие дороги», – передает ТАСС слова Хуснуллина. Вице-премьер уточнил, что сроки строительства сократятся благодаря снижению излишних требований, проектированию технологий и «серьезной штабной работе».
«Эта командная работа позволяет нам с уверенностью говорить, что мы поручение президента выполним», – заявил Хуснуллин.
Ранее Президент Владимир Путин в ходе оглашения послания Федеральному собранию рассказал, что скоростную трассу Москва – Казань продлят до Екатеринбурга.
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В Кремле назвали наиболее важную для Путина проблему в России
Для президента России Владимира Путина всегда самыми важными были проблемы бедности, это подтверждается его посланием Федеральному собранию, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Президент четко сказал, что он понимает, насколько всем тяжело пришлось, и он понимает, насколько актуальны проблемы доходов людей, которые понизились у многих, и проблемы бедности. И в этой связи вот эта последовательная линия президента на оказание помощи тем, кто нуждается в первую очередь, она нашла свое, конечно, подтверждение в полный рост», – сказал Песков в эфире радио «Комсомольская правда».
Также он добавил, что разбалансировки бюджета в связи с выполнением озвученных в послании Путина мер не будет, финансов безусловно хватит.
«Во-первых, это все не с потолка берется. Вот я когда сказал, что это плод коллективного труда и проработки во многом также с министерством финансов, потому что все эти инициативы тщательно прорабатываются и, разумеется, не допускается ситуация, когда какие-то инициативы могли бы привести к разбалансировке бюджета», – сказал Песков.
В среду Путин в ходе обращения с посланием к Федеральному собранию сообщил, что власти понимают какой удар нанесла пандемия по благосостоянию людей. Он поручил правительству подготовить комплексную программу, которая снизит уровень бедности семей с детьми.
Также Путин признался, что всегда был уверен в успешном преодолении испытаний, вызванных пандемией коронавируса.
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Слова Путина вдохновили Китай на обсуждение международных событий
Китай готов обсуждать со всеми сторонами широкий круг вопросов, касающихся глобальной стратегической стабильности, заявил на брифинге официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь после соответствующего предложения президента России Владимира Путина.
«Нынешняя ситуация в области международной безопасности остается сложной и изменчивой, а неопределенность в сфере стратегической безопасности возрастает. Китай всегда был привержен поддержанию международной системы контроля над вооружениями и нераспространения», – передает РИА «Новости» слова дипломата.
Он отметил, что «Китай готов работать со всеми сторонами, чтобы продолжать укреплять взаимодействие в рамках Конференции по разоружению, вести обсуждение широкого круга вопросов, касающихся глобальной стратегической стабильности, и вносить свой вклад в поддержание международного мира и безопасности».
Президент Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию заявил, что Россия предлагает мировому сообществу обсудить стратегическую и глобальную стабильность, создать среду бесконфликтного существования. Он добавил, что Россия, как лидер в создании боевых систем нового поколения и развитии новых ядерных сил, еще раз настоятельно предлагает партнерам обсудить вопросы, связанные со стратегическим вооружением.
Путин также заявил, что к 2024 году доля современной техники в российский армии составит 76%, а в ядерной триаде уже в 2021 году превысит 88%.
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