Стал известен источник информации о россиянах для мошенников

Мошенники, обманывающие россиян под видом сотрудников интернет-магазинов, получают информацию из колл-центров или с компьютеров операторов, рассказал специалист по информационной безопасности Григорий Пащенко.

Пащенко сообщил, что злоумышленникам для того, чтобы попытаться украсть сведения платежных инструментах или персональную информацию, нужны данные о заказе, который человек сделал в интернет-магазине, и номер телефона, передает радио Sputnik.

Все эти данные злоумышленники могут получить, если на них работают недобросовестные операторы кол-центра магазина. Они получают небольшую зарплату и за вознаграждение некоторые из них готовы предоставить жуликам информацию.

«Когда мы заказываем что-то в реальном интернет-магазине, то мошенники все равно могут узнать о заказе. После этого они связываются с жертвой и представляются сотрудниками торговой сети, а дальше начинаются мошеннические действия. Так происходит из-за того, что вас кто-то слил. Это могли сделать операторы из кол-центра магазина», – объяснил специалист.

Иногда информация попадает к мошенникам другим путем: если какой-то интернет-магазин не обладает большим штатом администраторов, которые занимаются информационной безопасностью, данные можно похитить с помощью взлома компьютерных сетей.

«Чаще всего операторы таких компаний работают удаленно с домашних компьютеров и мало задумываются о какой-то безопасности. Злоумышленники взламывают их и получают доступ к базе покупок. Отслеживая в реальном времени заказы, появляется возможность звонить клиентам и обманывать их», – рассказал Пащенко.

По его словам, если через несколько минут после заказа в интернет-магазине с человеком связываются, чтобы уточнить данные банковской карты, нужно понимать, что это могут быть мошенники.

Чтобы обезопасить себя от их действий, необходимо самому позвонить в интернет-магазин для подтверждения заказа или способа оплаты.

«Как правило, злоумышленники звонят человеку с подменой своего номера на телефон интернет-магазина. Если вы не уверены, что звонок поступил от оператора магазина, то проще всего самостоятельно позвонить в этот магазин и самостоятельно сделать заказ у оператора», – посоветовал Пащенко.

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