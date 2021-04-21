Американский дрон-разведчик выполнил полет над закрытой зоной у побережья Крыма

Синоптик рассказал о погоде на майские праздники

На майские праздники в России погода будет нестабильна: в первые – достаточно прохладной, а ко вторым намечается потепление, рассказал газете ВЗГЛЯД ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что в мае граждан Москвы и Центральной России ожидают климатические качели. Он уточнил, что в начале месяца будет достаточно прохладно, а позже произойдет перелом в сторону стабилизации и даже превышения нормы.

«Первые майские праздники будут холодными с кратковременными дождями и температурой в дневные часы не выше плюс 5–10 градусов. А вот вторые майские праздники с большей долей вероятности больше будет довольно тепло, ближе к норме, в пределах плюс 10-15 градусов», – говорит Леус.

Если говорить конкретно о Москве и Московской области, то температура в первые дни последнего весеннего месяца будет чуть выше, +7–12 градусов в дневные часы и временами с дождями, а вторые майские праздники уже будут более теплыми. Температура в эти дни будет держаться в пределах 12–17 градусов.

«Климатические качели – это термин, обозначающий сильную нестабильность погоды. Такое явление мы наблюдаем в течение всей зимы и прошедшей первой половине весны, за все это время у нас не было длительных периодах тепла или холода. Три-четыре дня и резкая смена погоды. Такое колебание с резкой сменой погоды сохранится до конца весны», – рассказывает синоптик.

Причем сложно сказать, почему в этом году синоптическая ситуация складывается именно таким нестабильным способом, продолжает специалист. Он подчеркивает, что ничего необычного для переходных периодов нет, а весна и осень в принципе характерны быстрым перемещением атмосферных образований, соответственно, быстрой и частой сменой погоды. То есть это идет переход атмосферы из зимнего состояния в летнее, что и дает такой результат.

«И, поскольку в этот период наблюдается колебание атмосферного давления, колебание влажности воздуха, все это, безусловно, влияет на метеозависимых людей», – подытожил Леус, добавив, что точные прогнозы на май составлять еще рано, поэтому все цифры, которые он назвал, являются предположительными.

Ранее в Минприроды со ссылкой на данные Гидрометцентра сообщили, что во всей России ожидается теплый май с небольшими периодами похолодания. Также там отметили, что в большинстве регионов среднесуточная температура будет держаться в пределах нормы.