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21 апреля, среда | Последнее обновление — 11:33 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Американский дрон-разведчик выполнил полет над закрытой зоной у побережья Крыма
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Творчество Моргенштерна – это подражание реперам из самых унылых и безнадежных мест Америки – тех гетто больших городов, культура которых порождена поколениями нищеты и криминала и воспроизводит всю ту же нищету и криминал.
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Манипуляторы, которые говорят: лезьте на баррикады, и будет вам свобода, лгут. В лучшем случае – искренне заблуждаются. Свобода – не манна небесная, на всех не падает. Почему-то еще ни одна революция не превратила рабов в свободных людей – скорее наоборот.
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Чехия сама по себе представляет определенную угрозу для России, и данную угрозу необходимо брать в расчет. В то же время надо помнить, что в чешской политической элите есть противники разрыва с Россией, а кроме русофобской, в стране есть и русофильская традиция.
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В субботу в королевской усыпальнице в Виндзоре был похоронен супруг королевы Великобритании Елизаветы II принц Филипп, который умер 9 апреля в 99-летнем возрасте. Траурная процессия прошла в соответствии с военными и королевскими традициями, но в урезанном формате. Перед тем, как гроб был доставлен в часовню Святого Георгия, в Великобритании была объявлена минута молчания в честь Филиппа
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В Санкт-Петербурге после пожара на «Невской мануфактуре», где погиб пожарный, задержали гендиректора предприятия и его заместителя. По данным правоохранительных органов, в здании мануфактуры ранее выявили нарушения требований пожарной безопасности
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Урожай французского вина 2021 года оказался под угрозой. Из-за аномальных для начала апреля морозов (до минус пяти) виноградники в регионах Бургундия, Шабли и Бордо пришлось обогревать с помощью костров и жаровен. Сообщается, что больше всего от заморозков пострадал цветущий раньше других сорт Шардоне
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В городе Закаменск в Бурятии подходит к концу монтаж и установка виртуального концертного зала, приобретенного на средства федерального проекта «Цифровая культура» нацпроекта «Культура».
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17:11
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Детские школы искусств Ленинградской области получат новые музыкальные инструменты, оборудование и литературу, кроме того, будет произведена реконструкция Лодейнопольского детского центра эстетического развития.
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Руководство Пермского края решило провести ремонт сразу в нескольких театрах региона, соответствующий вопрос обсуждался на заседании краевого правительства под председательством губернатора Дмитрия Махонина.
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Американский дрон-разведчик выполнил полет над закрытой зоной у побережья Крыма
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Стратегический беспилотный летательный аппарат ВВС США провел длительный разведывательный полет у берегов Крыма, где до 24 апреля введено ограничение на полеты воздушных судов, следует из данных западных авианаблюдателей.
Согласно международному извещению для пилотов (NOTAM), воздушное пространство высотой до 19 тыс. метров над югом Крыма (от Севастополя до Феодосии), прилегающими территориальными водами России, а также над частью международных вод к югo-востоку от полуострова объявлено временно опасным для полетов воздушных судов, передает «Интерфакс».
По имеющимся данным, американский дрон, вылетевший с авиабазы Сигонелла на итальянском острове Сицилии, выполнял полет вблизи морской границы Крыма на высоте 15 тыс. метров. Он также пролетел вдоль берегов Краснодарского края.
Напомним, в воскресенье замминистра обороны России Андрей Картаполов заявил, что самолеты-разведчики НАТО стали на 60% чаще летать у Крымского полуострова после провокации в Керченском проливе в 2018 году.
Москва ответила на требование США не мешать проходу кораблей Украины в Азовское море
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Россия, приостановив проход для иностранных военных кораблей и других государственных судов в трех районах Черного моря, действует в соответствии с международными договоренностями, заявил замглавы МИДа Сергей Рябков, комментируя реакцию Госдепа США.
Рябков отметил, что речь идет о проходе судов через Керченский пролив. «Я обращаю внимание на то, что никаких ограничений для торгового судоходства, для использования украинских портов на Азовском море введено не было. А что касается ограничений тех или иных зон, где проводятся учения, это общепринятая международная практика. Мы действуем, строжайшим образом следуя соответствующим договоренностям многостороннего характера и любым другим договоренностям, в которых участвует Россия», – передает слова замминистра РИА «Новости».
Напомним, по данным бюллетеня управления Минобороны, «временно, с 21.00 24 апреля по 21.00 31 октября, приостанавливается осуществление права мирного прохода через территориальные воды России для иностранных военных кораблей и других государственных судов» в трех районах Черного моря. Керченский пролив и подход к нему, по данным бюллетеня, не попадает в указанные зоны.
Госдеп США заявил, что обеспокоен намерением России блокировать проход иностранных военных кораблей и государственных судов в некоторых частях Черного моря. В американском ведомстве назвали решение Москвы очередным «примером неспровоцированной эскалации» в рамках «кампании», которую Россия якобы ведет «с целью подорвать и дестабилизировать» ситуацию на Украине.
Обнародовано заявление «Ив Роше» по делу о мошенничестве братьев Навальных
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В Сети опубликована копия подписанного гендиректором «Ив Роше Восток» Бруно Лепру заявления о преступлении в отношении французской компании «Ив Роше», за которое были осуждены братья Алексей и Олег Навальные.
Документ, как следует из фото, был подан на имя председателя Следственного комитета Александра Бастрыкина 4 декабря 2012 года. В нем говорится, что в 2008 году злоумышленники убедили сотрудников «Ив Роше Восток» заключить договор на перевозку грузов и транспортно-экспедиционное обслуживание с ООО «Главное подписное агентство». В результате компания была вынуждена пользоваться услугами перевозчика без возможности выбора другого контрагента и согласования иных цен, в связи с этим «Ив Роше Восток» с августа 2008 года по ноябрь 2012 года мог быть причинен ущерб в крупном размере.
При этом в 2012 году ряд журналистов, выступая в защиту Навального, утверждали, что заявления от «Ив Роше» якобы не существует. Представители российского отделения французской компании также заявляли, что не подавали жалобы и судебные иски, в которых фигурировали бы братья Навальные. Отметим, что в заявлении, подписанном Лепру, действительно не фигурируют братья Навальные, однако сам факт обращения в СК задокументирован.
«Этот документ доказывает, что именно «Ив Роше» стал инициатором разбирательства с Навальными, а не власть, не госструктуры и не госкомпании, что годами пытались доказать либеральные СМИ. То есть братья Навальные развели крупную международную компанию, пользуясь служебным положением, нанесли «Ив Роше» ущерб, и те захотели разобраться по закону», – сообщает Telegram «Опер пишет...».
Алексей Навальный в 2014 году был приговорен за мошенничество по делу «Ив Роше Восток» к трем с половиной годам условно. 2 февраля 2021 года Симоновский районный суд Москвы удовлетворил ходатайство столичного УФСИН о замене условного наказания Навальному на реальное – по делу о мошенничестве в отношении компании «Ив Роше» сроком на три с половиной года. Суд постановил отправить Навального в колонию общего режима, зачтя проведенный под домашним арестом срок. В колонии Навальный должен провести около двух с половиной лет.
Олег Навальный летом 2018 года вышел из колонии № 5 в поселке Нарышкино Орловской области, где провел три с половиной года после приговора по делу о хищении средств компании «Ив Роше».
В Молдавии заявили, что склад боеприпасов в Чехии взорвал не Николае Попа
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Молдавский паспорт на имя Николае Попы 1979 года рождения, якобы использовавшийся российскими гражданами Александром Петровым и Русланом Бошировым, является фальшивым, Агентство государственных услуг Молдавии не выдавало такой документ, а удостоверение личности с номером A3194368 принадлежит другому лицу.
«В контексте появившейся в СМИ информации о паспорте гражданина Молдавии, выданном на имя Николае Попы, рожденного 18 июля 1979 года, Агентство государственных услуг сообщает, что в государственном регистре населения Молдавии не существует человека с указанными данными. Паспорт гражданина Молдавии с номером A3194368 был выдан на имя другого человека», – передает сообщение пресс-службы ведомства РИА «Новости».
Власти Молдавии проводят внутреннее расследование в связи с появившейся в СМИ информацией об использовании российскими гражданами Александром Петровым и Русланом Бошировым молдавского паспорта.
Чехия подозревает спецслужбы России якобы в причастности ко взрыву на складе боеприпасов в населенном пункте Врбетице в 2014 году. В связи с этим из страны выслали 18 сотрудников посольства России, которые, по утверждению местных спецслужб, якобы являются офицерами российской разведки. Москва в ответ объявила 20 сотрудников посольства Чехии персонами нон грата.
По версии чешской полиции, некие мужчины, похожие на Петрова и Боширова, находились в Праге в дни, предшествовавшие взрыву на военном складе в Врбетице, а затем уехали в Северную Моравию. Якобы в Праге они находились с паспортами граждан Молдавии (Николай Попа) и Таджикистана (Руслан Табаров). Единственное, что их «связывает» со взрывом в Врбетице – это то, что он случился 16 октября 2014 года в 9.25 утра, а Попа и Табаров были зарегистрированы в небольшом отеле в Северной Моравии примерно в 200 километрах от Врбетице с 13 до 17 октября.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал абсурдными обвинения Чехии в адрес граждан России Петрова и Боширова, добавив, что Кремль не будет анализировать их, как и проверять, пересекали ли россияне границу.
Российские суда начали стягиваться к месту укладки «Северного потока – 2»
Российские суда снабжения начали стягиваться к трубоукладчику «Академик Черский», который готовится к укладке участка газопровода «Северный поток – 2» в водах Дании, сообщил сервис отслеживания судов MarineTraffic.
В непосредственной близости от трубоукладчика находятся суда «Иван Сидоренко», «Катунь», «Финвал», многофункциональное аварийно-спасательное судно «Мурман» и многофункциональное судно снабжения ледового класса «Венгери», передает ТАСС.
Координаты «Академика Черского» соответствуют координатам первой точки укладки газопровода, утвержденным Морским управлением Дании, отмечается в сообщении.
В начале апреля «Академик Черский» начал подготовку к укладке «Северного потока – 2».
Тем временем в МИД России заявили, что Вашингтон усиливает давление на «Северный поток – 2», поскольку строительство газопровода близится к завершению. Оператор проекта «Северный поток – 2» Nord Stream 2 AG сообщил об укладке уже 2339 километров протяженности труб, или 95% газопровода.
Напомним, минюст США утвердил два пакета санкций против газопровода «Северный поток – 2», однако окончательного решения по ним не принято, их должны представить в Конгресс в мае. По данным издания Politico, завизированные Минюстом списки затрагивают швейцарскую Nord Stream AG – компанию, созданную для управления газопроводом, и ее главу Матиаса Варнига.
Названы возможные причины протеста Колумбии из-за полета российского Ил-96
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«Если правительство Колумбии хочет сделать из этой истории хайп и рассказать об этом всей планете, то такую идею им наверняка подсказали в Вашингтоне», – сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Алексей Леонков, комментируя протест со стороны Колумбии в связи с якобы нарушением воздушного пространства страны российским самолетом Ил-96-400ВПУ.
«Самолет летел не в Колумбию, а в соседнее государство. Скорее всего, там произошла штурманская ошибка», – убежден член экспертного совета коллегии Военно-промышленной комиссии РФ, полковник запаса Виктор Мураховский. По его словам, Ил-96-400ВПУ оборудован системами связи и управления дальнего действия. Он входит в правительственный отряд, поэтому на нем летают в том числе высшие должностные лица государства.
В свою очередь военный эксперт Алексей Леонков отметил, что хоть речь и идет о спецборте, но этот самолет позиционируется как гражданский. «Есть рейсы, которые прокладываются в Венесуэлу, а там до Колумбии рукой подать. Когда гражданские борты отклоняются от какой-то трассы, их видно на радарах, у них включен транспондер. Прецеденты с отклонением от маршрута разбираются в дежурном порядке», – пояснил он.
«Колумбия, вероятно, намерена рассмотреть этот случай в ключе российской угрозы и придумать, что на борту летели спецназовцы и обязательно угрожали безопасности страны», – полагает эксперт.
«Если правительство Колумбии хочет сделать из этой истории хайп и рассказать об этом всей планете, то такую идею им наверняка подсказали в Вашингтоне, потому что США сегодня оказывают серьезное влияние на состояние отношений между Колумбией и Венесуэлой», – заключил собеседник.
Во вторник МИД Колумбии вручил российскому послу в Боготе ноту протеста в связи с нарушением воздушного пространства страны российским самолетом Ил-96, заявила глава ведомства Клаудиа Блум.
«Послу (Николаю) Тавдумадзе сообщили о важности незамедлительного ответа его правительства и необходимости гарантировать, что серьезные и систематические нарушения воздушного пространства Колумбии не будут повторяться», – добавила Блум.
Минобороны Колумбии также сообщило, что поднимало в воздух истребители на перехват российского самолета. При этом Ил-96-400ВПУ следовал из Москвы и имел разрешение на пролет через акваторию Колумбии, однако действительные координаты его входа в воздушное пространство этой страны отличались от заявленных.
В России ранее неоднократно заявляли, что все полеты осуществляются в строгом соответствии с международными правилами, не нарушая границ других государств.
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МИД Чехии допустил высылку всех российских дипломатов
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Первый вице-премьер и глава МИД Чехии Ян Гамачек заявил, что из Праги могут быть высланы все российские дипломаты.
«Я ожидал немного иной реакции с российской стороны, но хорошо. Мы должны распределить по фазам [ответ Праги на выдвигаемые в адрес Москвы обвинения вокруг взрывов в деревне Врбетице]. Сегодня пришел черед [лишенного права на участие в тендере на строительство энергоблока на АЭС] Росатома, который их [Россию] не порадует. Мы должны посоветоваться о дальнейших вариантах. Я готов ко всему – и на строительство [чешско-российских] отношений с самого нуля. Это означает, что мы отправим их всех домой», – передает заявление чешского министра ТАСС.
Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш в свою очередь заявил, что Прага готовит меры в отношении России после решения Москвы выслать 20 дипломатов республики в ответ на объявление 18 сотрудников посольства России персонами нон грата.
«Мы с господином вице-премьером обсуждали дальнейшие шаги по отношению к России. Мы информируем наших союзников [по ЕС и НАТО] и готовим дальнейшие шаги [по отношению к России]», – сказал глава правительства Чехии.
Чехия подозревает спецслужбы России якобы в причастности ко взрыву на складе боеприпасов в населенном пункте Врбетице в 2014 году. В связи с этим из страны выслали 18 сотрудников посольства России, которые, по утверждению местных спецслужб, якобы являются офицерами российской разведки. Москва в ответ объявила 20 сотрудников посольства Чехии персонами нон грата.
Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала ситуацию с расследованием взрывов складов в Чехии «маразматическим парадом». По ее словам, нет сомнений в том, что за действиями властей Чехии против России стоит Вашингтон.
В Кремле отметили, что Прага в отношениях с Москвой пытается своими действиями быть похожей на старших товарищей за океаном, такая линия поведения лишена здравого смысла и является разрушительной для двусторонних отношений.
Пушков усомнился в целесообразности пребывания России в ПАСЕ
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Сенатор Алексей Пушков поставил вопрос о целесообразности пребывания России в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ), отметив, что с момента возвращения страны в организацию обстановка в ней не только не улучшилась, но даже ухудшилась.
Как отметил сенатор, очередная весенняя сессия ПАСЕ, открывшаяся в Страсбурге, ничем хорошим для отношений России с Советом Европы не закончится. «Враждебность к России по любому вопросу – Абхазия, Южная Осетия, Сирия, Украина, Донбасс, Приднестровье, Крым и т.д. – заложена в саму суть этой организации», – написал Пушков в своем Telegram.
По его словам, в ПАСЕ заседают депутаты национальных парламентов европейских стран. «Либо безликие, либо агрессивные и до предела идеологизированные. Отсюда и чудовищные двойные страндарты, когда на обстрел Цхинвала по приказу Саакашвили, массовое сожжение в Одессе от 2 мая 2014 года или годичное заточение в Киеве журналиста Кирилла Вышинского откровенно закрывают глаза», – отметил он.
Сенатор также напомнил, что «прочно забыта в ПАСЕ и Надежда Савченко». «По ее поводу большинство в ПАСЕ закатывало истерики нашей делегации, а саму Савченко там встречали овациями. Но стоило ей не вписаться в антироссийскую повестку Порошенко, как она была арестована в Киеве – и недавняя «героиня»тут же перестала интересовать недавно бурно апплодировавших ей евродепутатов», – напомнил Пушков.
В связи с этим сенатор заявил, что отношения России с ПАСЕ в нынешних условиях «не могут быть налажены по определению». «Наш уход оттуда в 2014-м, а затем и 2015-м гг. был неизбежен, как и почти 5-летняя пауза в нашей работе в этой организации. Но с 2019 г., когда мы вернулись туда без санкций и ограничений, обстановка в ПАСЕ не только не улучшилась, но даже ухудшилась, что в очередной раз ставит вопрос о целесообразности пребывания России в Ассамблее», – добавил он.
Ранее канцлер Германии Ангела Меркель, выступая по видеосвязи в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ), заявила о необходимости оставаться в диалоге с Россией, несмотря на конфликты.
Напомним, глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что, учитывая антироссийские шаги стран Европы, не исключен выход России из ПАСЕ.
В Чехии призвали к сохранению торговых связей с Россией
Чешский вице-премьер, глава минпромторга Карел Гавличек выступил в защиту торговых связей с Россией, заявив, что важно, чтобы эти отношения не понесли потери.
«У нас есть тысячи фирм, которые торгуют с РФ. Важно, чтобы торгово-промышленные отношения (между Чехией и Россией), насколько возможно, не понесли серьезные потери. Нет цели, чтобы кого-то торпедировать снова и снова. Вместо продолжения взаимной «перестрелки» я был бы рад, чтобы ситуация успокоилась», – заявил Гавличек, передает РИА «Новости».
По словам вице-премьера, высылка дипломатов из Чехии и ответная мера России является, сама по себе, весьма серьезным делом. «То, что мы лишили Росатом возможности участвовать в тендере на АЭС «Дукованы» – это весьма резкий ответ. Было бы нехорошо, если бы мы соревновались в том, кто примет более серьезные меры», – подчеркнул Гавличек.
Тем временем первый вице-премьер и глава МИД Ян Гамачек не исключил новые меры в отношении Москвы. «Реакция российской стороны (на высылку 18 дипломатов из Праги) была очень резкой. Мы принимаем это во внимание и обсудим в правительстве, как далее действовать. Обсудим все возможности, которые у нас есть, в том числе и возможность установления этих отношений (с РФ) на основе принципа взаимности», – сказал Гамачек.
Ранее во вторник представитель МИД России Мария Захарова заявила, что чешские власти за семь лет сами не смогли разобраться в ситуации со взрывами на складах в Врбетице.
Напомним, Чехия подозревает спецслужбы России в причастности к взрыву на складе боеприпасов в населенном пункте Врбетице в 2014 году. В связи с этим из страны выслали 18 сотрудников посольства России, которые, по утверждению местных спецслужб, якобы являются офицерами российской разведки. Москва в ответ объявила 20 сотрудников посольства Чехии персонами нон грата.
В Чехии заявили, что взрыв не был актом гостерроризма, «это было нападение на товар, который предназначался для болгарского торговца (оружием), который затем, наверное, хотел продать его». Речь идет о продаже вооружения Украине через печально известного болгарского «торговца смертью» Гебрева.
Белого медведя-сироту в зоопарке Екатеринбурга убил мячик посетителя
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В екатеринбургском зоопарке умер белый медведь Умка, которому кинули в вольер детскую игрушку, сообщили в пресс-службе городского учреждения.
«Причиной смерти Умки стал детский мячик, брошенный кем-то из посетителей в вольер. Маленькая игрушка не приспособлена для игр такого крупного хищника. Проглотив мячик, медведь не смог с ним справиться, инородный предмет остался в желудке. Последствия оказались фатальными», – цитирует сообщение зоопарка РИА «Новости».
Там добавили, что Умка родился в дикой природе и рано остался без матери, его подобрали у поселка Биллингс в Чукотском автономном округе, на него напала стая поселковых собак.
Он четыре месяца прожил в сарае, в апреле 1998 года его решили перевезти. Его доставили самолетом из Чукотки в Москву, после чего – на Урал, и Умка поселился в екатеринбургском зоопарке.
В мае 2020 года в Москве в возрасте 84 лет умер миссисипский аллигатор Сатурн, которого якобы любил Адольф Гитлер.
Глава МИД Украины назвал возможный срок начала конфликта с Россией
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Глава украинского министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба выступил с утверждением, что через несколько недель Россия якобы будет готова к началу агрессии против Украины, однако, по его словам, сейчас невозможно конкретно сказать, пойдет ли Москва на обострение конфликта.
«Россия будет готова к тому, чтобы начать агрессию против Украины через несколько недель», – приводит слова украинского министра РИА «Новости».
По словам Кулебы, сейчас невозможно конкретно сказать, пойдет ли Москва на обострение конфликта. По его мнению, нельзя полностью исключать этот сценарий.
В прошлую пятницу Кулеба заявил, что для Украины «красной линией», которую «не должна переходить Россия», является государственная граница. Двумя днями ранее секретарь Совбеза России Николай Патрушев предупредил о возможных провокациях Украины при поддержке США с целью начала военных действий против Крыма. В начале апреля президент Владимир Путин в ходе телефонного разговора с канцлером Германии Ангелой Меркель обратил внимание на провокации Киева в Донбассе.
Между тем замглавы администрации президента Дмитрий Козак заявил о заинтересованности России в дружественной, спокойной и стабильной Украине. При этом он предупредил, что в случае войны Россия встанет на защиту своих граждан в Донбассе. В министерстве иностранных дел подчеркивали, что Москва не заинтересована в военной конфронтации.
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Зеленский заявил о поддержке Украины странами НАТО и готовности к войне
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Украина имеет мощную поддержку международных партнеров в лице Соединенных Штатов, Франции, Германии, Великобритании, Турции, Совета Европы и НАТО; Украина не хочет войны, но готова к ней, заявил украинский президент Владимир Зеленский.
«Мы не боимся, потому что имеем мощную поддержку международных партнеров. Я говорил с лидерами Соединенных Штатов Америки, Франции, Германии, Великобритании, Турции, с президентом Совета Европы и генсеком НАТО. Они, как и все другие партнеры, – на нашей стороне. Они прекрасно видят истинные мотивы России. Готовы поддерживать нас финансово. Готовые вводить все более жесткие санкции и принимать жесткие резолюции», – приводит слова Зеленского ТАСС.
В то же время он отметил, что этого Киеву может быть мало. «Украине, а вместе с ней всему миру, что верит в силу и непоколебимость международного права, может понадобиться значительно, значительно больше, чем дипломатическая обеспокоенность. Всем нам может понадобиться решительность», – заявил политик.
По словам Зеленского, гражданам Украины «нужны четкие сигналы» от Запада о готовности предоставлять Киеву поддержку не просто как партнеру, «а как игроку одной команды».
Он обвинил Россию в создании предпосылок для эскалации, аргументируя это концентрацией российских войск вблизи границ с Украиной. Он подчеркнул, что Киев не боится, но настроен на мирное сосуществование.
«Хочет ли войны Украина? Нет. Готова ли она к ней? Да. Перестанет ли Украина бороться за мир дипломатическим путем? Никогда. Будет ли Украина в случае чего себя защищать? Всегда», – заявил Зеленский.
Ранее полномочный представитель России в Контактной группе по урегулированию конфликта на востоке Украины Борис Грызлов обвинил страны НАТО в поощрении военной активности Киева в Донбассе. В начале апреля в НАТО заверили главкома ВСУ в дальнейшей поддержке Киева со стороны Североатлантического альянса. После этого главком ВСУ заявил о готовности к обострению вдоль всей границы с Россией.
Между тем замглавы администрации президента Дмитрий Козак заявил о заинтересованности России в дружественной, спокойной и стабильной Украине. При этом он предупредил, что в случае войны Россия встанет на защиту своих граждан в Донбассе. В министерстве иностранных дел подчеркивали, что Москва не заинтересована в военной конфронтации.
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Генпрокурор Чехии заявил, что взрывы на складах в Врбетице не являются терактом
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Взрывы на складах боеприпасов в деревне Врбетице в 2014 году не являются терактом. Об этом заявил генпрокурор Чехии Павел Земан.
Как отметил Земан, с юридической точки зрения это дело не расследуется как уголовное преступление, определяемое как террористическое нападение. «По этому делу не [установлен факт наличия] интереса нарушить конституционное устройство или [нанести ущерб] обороноспособности Чехии», – написал он в своем Twitter.
По словам генпрокурора Чехии, «дело исключительно политиков, как произошедшее характеризовать в политике и СМИ».
Ранее представитель МИД России Мария Захарова заявила, что чешские власти за семь лет сами не смогли разобраться в ситуации со взрывами на складах в Врбетице. Она добавила, что «это парадокс, но официальных материалов по этому делу практически нет».
Напомним, Чехия утверждает, что подозревает спецслужбы России якобы в причастности к взрыву на складе боеприпасов в населенном пункте Врбетице в 2014 году. В связи с этим из страны выслали 18 сотрудников посольства России, которые, по утверждению местных спецслужб, якобы являются офицерами российской разведки. Москва в ответ объявила 20 сотрудников посольства Чехии персонами нон грата.
Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш заявил, что взрывы на складах боеприпасов в Врбетице в 2014 году не были актом государственного терроризма. Он также отметил, что Россия не нападала на Чехию. Земан сообщил, что следователи республики, расследующие инцидент со взрывом на складах в Врбетице, работают с версией, согласно которой целью нападавших было вооружение, предназначенное для отправки в Болгарию.
Между тем бывший президент Чехии Вацлав Клаус заявил, что не верит в причастность России к взрывам складов боеприпасов во Врбетице в 2014 году.
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Синоптик рассказал о погоде на майские праздники
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На майские праздники в России погода будет нестабильна: в первые – достаточно прохладной, а ко вторым намечается потепление, рассказал газете ВЗГЛЯД ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Михаил Леус.
Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что в мае граждан Москвы и Центральной России ожидают климатические качели. Он уточнил, что в начале месяца будет достаточно прохладно, а позже произойдет перелом в сторону стабилизации и даже превышения нормы.
«Первые майские праздники будут холодными с кратковременными дождями и температурой в дневные часы не выше плюс 5–10 градусов. А вот вторые майские праздники с большей долей вероятности больше будет довольно тепло, ближе к норме, в пределах плюс 10-15 градусов», – говорит Леус.
Если говорить конкретно о Москве и Московской области, то температура в первые дни последнего весеннего месяца будет чуть выше, +7–12 градусов в дневные часы и временами с дождями, а вторые майские праздники уже будут более теплыми. Температура в эти дни будет держаться в пределах 12–17 градусов.
«Климатические качели – это термин, обозначающий сильную нестабильность погоды. Такое явление мы наблюдаем в течение всей зимы и прошедшей первой половине весны, за все это время у нас не было длительных периодах тепла или холода. Три-четыре дня и резкая смена погоды. Такое колебание с резкой сменой погоды сохранится до конца весны», – рассказывает синоптик.
Причем сложно сказать, почему в этом году синоптическая ситуация складывается именно таким нестабильным способом, продолжает специалист. Он подчеркивает, что ничего необычного для переходных периодов нет, а весна и осень в принципе характерны быстрым перемещением атмосферных образований, соответственно, быстрой и частой сменой погоды. То есть это идет переход атмосферы из зимнего состояния в летнее, что и дает такой результат.
«И, поскольку в этот период наблюдается колебание атмосферного давления, колебание влажности воздуха, все это, безусловно, влияет на метеозависимых людей», – подытожил Леус, добавив, что точные прогнозы на май составлять еще рано, поэтому все цифры, которые он назвал, являются предположительными.
Ранее в Минприроды со ссылкой на данные Гидрометцентра сообщили, что во всей России ожидается теплый май с небольшими периодами похолодания. Также там отметили, что в большинстве регионов среднесуточная температура будет держаться в пределах нормы.
Продюсер рассказал о тяжелой депрессии Верки Сердючки
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Украинский артист Андрей Данилко, более известный под псевдонимом Верка Сердючка, после участия в конкурсе «Евровидение» в 2007 году столкнулся с травлей, это вызвало у него глубочайшую депрессию, рассказал продюсер певца Андрей Разин.
По словам менеджера, перед выступлением на конкурсе «Евровидение» музыкант приехал к своей бабушке в деревню, чтобы отвлечься от всего и настроиться на участие в состязании. Тогда Данилко был совершенно счастливым человеком, передает «Вести.ru».
После конкурса, на котором артист исполнил песню Dancing Lasha Tumbai, артист столкнулся с травлей, которая для его тонкой душевной организации оказалась слишком сложной. Слова из песни Dancing Lasha Tumbai интерпретировали как Russia goodbye, что вызвало негатив у российской публики, рассказал Разин. После этого скандала Верке Сердючке была закрыта дорога на российские концерты. Артист впал в депрессию.
Также менеджер артиста опроверг появившуюся в сети информацию о том, что Данилко якобы серьезно болен. По его словам, музыкант занимается своими проблемами со сном и налаживает циркадные ритмы.
В ноябре 2019 года сообщалось, что у Верки Сердючки случилась блокада сердца на съемках новогоднего шоу.
Украине предсказали «бессмысленный и беспощадный» бунт
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Украину из-за ухудшения социально-экономической ситуации может ожидать «бессмысленный и беспощадный» бунт, такое мнение выразил украинский эксперт Валентин Землянский.
Как заявил Землянский в эфире телеканала «Наш», на Украине о достоинстве «уже давно речи не идет». «Когда вам говорили в 2013 году, что все, что происходит на «майдане», в конечном итоге приведет к глобальной нищете, что стоят совершенно другие задачи перед кураторами Украины внешними, что это будет делаться плавно в ущерб населению, живущему здесь, потому что население перестанет быть наивысшим социальным приоритетом для государства», – передает слова эксперта РИА «Новости».
Как отметил Землянский, украинцы уже не верят в «майданы», при этом в стране осталось очень мало не дискредитировавших себя политиков, которым граждане могут поверить и за которыми они могут пойти на протест.
«Это будет бунт, это будет не протест уже, это не будет «майдан», это будет бунт, бессмысленный и беспощадный, который сметет все и вся. Без разбора на политическую окраску, кто в каком правительстве работал, кто при каком президенте был», – предупредил эксперт.
Землянский считает, что у украинцев есть четкое понимание, что их всех «кинули», причем сделали это дважды – сначала в 2014-м, затем после президентских выборов 2019 года.
Ранее Украине предрекали «холодные» и голодные бунты и даже бунт олигархов наоборот.
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