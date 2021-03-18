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Самолеты НАТО значительно усилили разведывательную активность вблизи Крыма
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Самолеты-разведчики НАТО стали на 60% чаще летать у Крымского полуострова после провокации в Керченском проливе в 2018 году, сообщил замминистра обороны России Андрей Картаполов.
По его словам, после воссоединения Крыма с Россией в районе Черного моря резко возросло военное присутствие НАТО: американские корабли, разведывательные самолеты и беспилотники регулярно приближаются к российским границам, передает ТАСС.
«После керченской провокации ВМС Украины в ноябре 2018 года деятельность натовцев в регионе еще более активизировалась. Число полетов самолетов-разведчиков в регионе увеличилось на 40%, а вблизи Крымского полуострова – на 60%», – сказал Картаполов.
Напомним, три корабля ВМС Украины 25 ноября 2018 года в ходе провокации нарушили границу России и были задержаны. 7 сентября 2019 года моряков передали Украине в рамках обмена задержанных и осужденных лиц. При этом Киевский суд не дал разрешение задержать командиров двух российских кораблей, которые принимали участие в задержании нарушивших границу России украинских моряков.
Коломойский в 2014 году предложил «залить Крым миллиардами»
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В 2014 году украинский олигарх Игорь Коломойский добивался того, чтобы в Крыму проводили не референдум, а плебисцит, сообщил председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов.
«Все они испугались, когда было принято слово «референдум», – рассказал Константинов, отметив, что Коломойский лично звонил ему «через знакомого в Днепропетровске». Этот знакомый позвонил Константинову и «передает трубку».
«Слышу: ты понимаешь, кто с тобой разговаривает? Вот такое общение было: мы зальем Крым миллиардами, поменяйте слово «референдум» на «плебисцит», – приводит слова Константинова РИА «Новости» со ссылкой на канал «Крым 24».
Константинов сообщил, что отверг предложение Коломойского, поскольку уже принял для себя однозначное решение.
Крымский социолог, доцент Крымского федерального университета Наталья Киселева пояснила, что украинский олигарх хотел обмануть крымчан, так как в законах России или Украины нет понятия «плебисцит», есть только «референдум». Поэтому результаты плебисцита не имели бы юридической силы.
Крым стал российским регионом после референдума, более 96% участников которого высказались за воссоединение с Россией. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Президент России Владимир Путин подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно.
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В Раде призвали денонсировать Харьковские соглашения с Россией
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В Раде Украины предлагают денонсировать Харьковские соглашения с Россией по вопросам пребывания Черноморского флота в Крыму, подписанные в 2010 году.
«Соглашение между Украиной и Российской Федерацией по вопросам пребывания Черноморского флота Российской Федерации на территории Украины, подписанное 21 апреля 2010 года в г. Харькове, и ратифицированное Верховной Радой Украины 27 апреля 2010 года, денонсировать», – говорится в тексте законопроекта, передает РИА «Новости».
Документом предлагается кабмину уведомить Россию о денонсации соглашения. В случае принятия, законопроект вступит в силу со дня его опубликования в официальной прессе.
В пояснительной записке к проекту закона отмечается, что денонсация соглашения позволит сократить риски, связанные с национальной безопасностью Украины.
«Реализация положений закона в случае его принятия приведет к дополнительным доходам в государственный бюджет Украины в результате перевода (изменения целевого назначения) земель, занимаемых Черноморским флотом РФ, в рекреационную зону, и полученной возможности привлечения инвестиций в крымский регион», – говорится в документе.
Ранее Служба безопасности Украины провела обыски в рамках расследования подготовки и ратификации соглашений о размещении Черноморского флота России в Крыму, подписанных в 2010 году.
Напомним, на Украине возбудили уголовное дело о госизмене в связи с подписанием и ратификацией Украиной в 2010 году соглашения о пребывании Черноморского флота России в Крыму. Украинские силовики намерены изучить соблюдение регламента и процедур в ходе голосования депутатами Рады за ратификацию соглашения.
Крым стал российским регионом после проведенного там 16 марта 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма закрыт окончательно.
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Работающий на спецслужбы Украины россиянин задержан в Крыму
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Гражданина России, работающего на украинские спецслужбы, задержали в Крыму за «разведывательно-подрывную деятельность», в его автомобиле нашли самодельную бомбу, сообщает ЦОС ФСБ.
«ФСБ РФ в ходе проведенных оперативно-разыскных мероприятий пресечена разведывательно-подрывная деятельность в интересах украинских спецслужб гражданина России Есипенко В. Л. Указанный гражданин осуществлял фото- и видеофиксацию местности, объектов жизнеобеспечения и мест массового пребывания людей на территории Республики Крым», – говорится в релизе.
Мужчина был задержан, чтобы исключить проведение им «подрывных акций в интересах украинских спецслужб», передает РИА «Новости».
«В ходе обследования его личного автомобиля обнаружен и изъят предмет с внешними признаками самодельного взрывного устройства. Со слов задержанного Есипенко В. Л., указанную выше информацию он собирал в интересах спецслужб Украины по заданию офицера действующего резерва 8-го отдела 5-го департамента СВР Украины полковника Кравчука В. А., а самодельное взрывное устройство, по его рекомендации, хранил в автомобиле для обеспечения собственной безопасности», – отметили в ведомстве.
На кадрах оперативной видеосъемки, обнародованной ФСБ, зафиксировано, как оперативники блокируют на обочине машину Есипенко и укладывают его лицом вниз на землю. Оперативник задает ему вопрос, на что задержанный отвечает: «Есипенко Владислав Леонидович. [Год рождения] 1969-й». Также на видео можно увидеть разложенные на полу в салоне автомобиля бомбу в борсетке, флажок, символизирующий флаги Украины и Евросоюза, нож, смартфон и кнопочный мобильный телефон.
В отношении Есипенко заведено уголовное дело.
Депутат Бундестага заявил о легитимности референдума в Крыму
«Аннексии» или «оккупации» Крыма не было, референдум о воссоединении с Россией соответствовал международному праву, заявил депутат парламента Германии Вальдемар Гердт («Альтернатива для Германии»).
Он заявил, что «считать Крым аннексированной и оккупированной территорией – чистого рода политическая спекуляция». Гердт подчеркнул, что «референдум был вполне легитимным». Он отметил, что если и «были вопросы, сколько процентов «за», сколько «против», то последующие выборы в органы власти показали почти такой же результат».
При этом Гердт заявил, что украинские власти, если бы «считали крымчан своим народом», «не отключали бы воду, не лишали пенсий, не вводили санкции». Киев сделал «все, чтобы оттолкнуть народ от материковой части Украины». Как заявил депутат, «обратного пути для Крыма нет и не будет», передает РИА «Новости».
Он считает, что Запад не хочет признавать воссоединение Крыма с Россией, поскольку придется отказаться от планов расширения НАТО на восток и признать поражение своей военно-политической доктрины. Гердт считает, что «вопрос Крыма будет снят, а волеизъявление крымчан – признано», когда на Западе «сменится политическая элита».
Крым стал российским регионом после референдума, более 96% участников которого высказались за воссоединение с Россией. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Президент России Владимир Путин подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно.
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Украина назвала «возвращение» Крыма «моральной обязанностью» Германии
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Украинский посол в Берлине Андрей Мельник заявил, что Германия должна помочь «вернуть» Киеву Крым, поскольку она в ответе перед Украиной за «насилие национал-социалистов».
По его мнению, именно на Германии лежит «моральная обязанность» сыграть решающую роль в этом вопросе, поскольку она в ответе перед Украиной за насилие национал-социалистов. Посол отметил, что полуостров в этой ситуации имел особенно трагичную судьбу, о чем в нынешнем немецком обществе не принято вспоминать, передает РИА «Новости».
«Моральный долг Федеративной Республики исходит из исторической ответственности Германии перед Украиной за нацистскую тиранию. Германия дважды оккупировала Крым военными способами за последнее столетие», – пишет Мельник в статье для Berliner Zeitung.
Поэтому, считает дипломат, Германия, учитывая ее «колониальное прошлое в Крыму» и миллионы украинских жертв фашистского террора, должна использовать все политические и экономические инструменты для «возвращения» полуострова в состав Украины.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Киев заявлял о планах обсудить вопрос «возвращения» полуострова на саммите «Крымской платформы», запланированном на 23 августа.
МИД отреагировал на призыв Украины к Германии помочь «вернуть» Крым
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Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала статью украинского посла в Германии Андрея Мельника с призывами к Берлину «приложить усилия для «возвращения» Крыма Украине».
«Раз посол Украины воззвал к «моральной ответственности» Берлина, то не должен был оставлять свою мысль как всегда недоразвитой. Ему следовало бы напомнить немецким друзьям, что нацистская Германия оккупировала Крым, который находился в составе России/РСФСР, и если кому за это и должны, то Москве, а не Киеву», – написала Захарова на своей странице в соцсети Facebook.
По ее словам, если «говорить о современной моральной ответственности Берлина перед Киевом, то лучше было бы отнести ее к поддержке антиконституционного переворота на Украине, невыполнению украинским руководством своих обязательств по Минским договоренностям, нарушению свободы слова и ущемлению прав коренных народов». «Поскольку Берлин сносит подобные и далеко не первые исторические аллюзии посла Украины, так значит их можно развивать и нам? Услышали. Будем», – добавила дипломат.
В свою очередь постпред России при ООН Василий Небензя в ходе дискуссии со своим немецким коллегой Кристофом Хойсгеном выразил сомнение, что Германии удастся «вернуть» Украине Крым, передает РИА «Новости». «Я прочитал в новостях, что украинский посол в Германии сказал, что это долг Германии – вернуть Крым на Украину. Думаю, вам следует серьезно это рассмотреть. Я хотел бы знать, что он имел в виду и каких действий он требовал от вас, чтобы добиться этого. Я сомневаюсь, что они будут успешными, но это говорящий пример», – сказал Небензя в ходе неформального заседания СБ ООН по Крыму. «Прочитайте также аргументацию, которую он привел», – добавил постпред.
Накануне украинский посол в Берлине Андрей Мельник заявил об обязанности Германии помочь Украине «вернуть» Крым. Крым стал российским регионом после референдума, более 96% участников которого высказались за воссоединение с Россией. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Президент России Владимир Путин подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно.
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Глава ДНР прибыл в Крым
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Глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин прибыл в Крым, где примет участие в торжественных мероприятиях по случаю годовщины воссоединения полуострова с Россией, сообщает его пресс-служба.
В сообщении пресс-службы указывается, что «делегация ДНР во главе с Денисом Пушилиным прибыла в Республику Крым», передает Донецкое агентство новостей (ДАН).
Во вторник состоится церемония вручения государственных наград ДНР и Республики Крым.
В четверг Пушилин примет участие в организованных мотоклубом «Ночные волки» ежегодном автомотопробеге и праздничной программе у подножья горы Гасфорта.
Напомним, Крым стал российским регионом после референдума, более 96% участников которого высказались за воссоединение с Россией. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года.
Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Президент России Владимир Путин подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно.
18 марта Крым отметит седьмую годовщину воссоединения с Россией. Основные праздничные мероприятия пройдут под девизом «Крымская весна – семь лет дома».
Глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что Крым всегда был и навсегда останется русской землей, Украина никогда не имела законного права на полуостров.
Аксенов рассказал о позиции Крыма при передаче Украине в 1954 году
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Крымчане выступили бы против передачи полуострова из РСФСР в состав Украинской ССР в 1954 году, если бы могли предвидеть будущее после распада Советского Союза, заявил глава Крыма Сергей Аксенов.
«В 1954 году первый секретарь ЦК КПСС Никита Хрущев принял решение (о передаче Крыма в состав УССР) в рамках одной страны, поэтому люди особо разницу не чувствовали. Был рубль, можно было ехать без загранпаспортов в любую республику, никаких проблем не было, поэтому так к этому люди и отнеслись», – сказал Аксенов в интервью РИА «Новости».
По его мнению, если бы кто-то мог предвидеть будущее, население и тогда было бы против. Также Аксенов добавил, что немаловажным мотивом решения людей на референдуме стало восстановление исторической справедливости.
«Историческая справедливость, поэтому высокий уровень поддержки... В 2014 году это было историческое решение, принятое президентом при поддержке, волеизъявлении крымчан. Он видел, что подавляющее большинство людей «за», и защита граждан лежала в основе этого решения о воссоединении», – сказал глава региона.
Ранее глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что Крым всегда был и навсегда останется русской землей, Украина никогда не имела законного права на полуостров.
Крым стал российским регионом после референдума, более 96% участников которого высказались за воссоединение с Россией. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Президент России Владимир Путин подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно.
В Крыму предложили Зеленскому ответить на четыре вопроса о блокадах
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Президенту Украины Владимиру Зеленскому вместо пустых обещаний о возвращении Крыма необходимо ответить жителям региона на четыре вопроса об устроенных Киевом блокадах полуострова, заявил первый вице-спикер парламента Крыма Ефим Фикс.
«Как наказали тех, кто устроил Крыму водную блокаду? Как наказали тех, кто устроил энергетическую блокаду? Как наказали тех, кто устроил транспортную блокаду? Как наказали тех, кто устроил нам продовольственную блокаду?» – сказал он РИА «Новости».
По его словам, Зеленскому «не надо лить крокодиловы слезы», поскольку в Крыму прекрасно знают, что никто даже не понес никакого порицания, никому даже «пальчиком не погрозили», а вместо этого только усилили преследование и угрозы крымчанам.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что любые усилия Киева по возвращению Крыма в состав Украины нелегитимны и будут восприниматься в качестве агрессии против субъектов России. Она отметила, что стратегии украинской стороны не способны вернуть доверие жителей полуострова.
11 марта министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал «три кита» политики, благодаря которой Киев надеется вернуть Крым: это принятая Советом национальной безопасности и обороны (СНБО) стратегия «деоккупации» и реинтеграции; консолидация, то есть объединение усилий всех партнеров на базе международной площадки «Крымская платформа», и синергия – «восстановление международного права» и полного украинского суверенитета над полуостровом. Москва назвала стратегию Киева по «деоккупации» Крыма посягательством на территориальную целостность России.
Немецкий эксперт оценил призыв посла Украины к ФРГ «вернуть» Крым
Немецкий политолог Александр Рар прокомментировал заявление посла Украины в Германии Андрея Мельника, возложившего на Берлин ответственность за «возвращение» Крыма Киеву.
По мнению Рара, Мельник позволяет себе выступать с такими заявлениями только из-за того, что на них никто не реагирует. «Это пустые слова, сказанные для давления на Германию. Этим занимается Польша, Греция, потому что они знают, что Германия не ответит», – передает РИА «Новости» слова политолога. Он выразил мнение, что Украина продвигает «культ жертвы» в Евросоюзе, чтобы к ней прислушивались, однако результата это не принесет.
Накануне украинский посол в Берлине Андрей Мельник заявил об обязанности Германии помочь Киеву «вернуть» Крым. В МИД напомнили, что нацистская Германия оккупировала Крым, который находился в составе России/РСФСР, и если кому за это и должны, то Москве, а не Киеву. Депутат Бундестага Вальдемар Гердт в беседе с газетой ВЗГЛЯД отметил, что заявление украинского посла маразматично, немцам лучше подумать, как отблагодарить Россию за воссоединение Германии.
Крым стал российским регионом после референдума, более 96% участников которого высказались за воссоединение с Россией. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Президент России Владимир Путин подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно.
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Крыму и Севастополю дополнительно выделили более 3 млрд рублей для решения проблем с водой
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Крым получит дополнительно 2,1 млрд рублей для решения проблем с водоснабжением полуострова, более 1 млрд получит на эти цели Севастополь, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.
«По поручению президента правительство продолжает работу по организации водоснабжения Крымского полуострова. В прошлом году мы приступили к реализации комплексного плана, который включает в том числе строительство современной инженерной инфраструктуры, и мы направим по поручению президента Республике Крым еще почти 2,1 млрд рублей на эти цели, городу Севастополю – более 1,1 млрд рублей», – цитирует РИА «Новости» Мишустина.
По его словам, средства пойдут на поиск новых месторождений питьевой подземной воды и модернизацию систем водоснабжения – эти меры позволят улучшить ситуацию с обеспечением водой.
«Жители Крыма будут получать в сутки дополнительно не менее 88 тыс. кубометров воды, которая будет поступать без перебоев и отключений», – добавил премьер. Также Мишустин добавил, что правительство выделит дополнительные средства на обновление жилищного фонда на полуострове.
Ранее глава крымского парламента Владимир Константинов сообщил, что организаторами водной блокады Крыма являются три бывших местных политика, покинувших полуостров после воссоединения с Россией.
Ранее Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. После воссоединения Крыма с Россией подача воды была полностью прекращена в одностороннем порядке. Вопрос водоснабжения решался за счет добычи воды из подземных источников, а также водохранилищ естественного наполнения, которые за последний год существенно обмелели из-за малого количества осадков.
Президент России Владимир Путин поручил правительству решить вопрос с водообеспечением Крыма. Правительство подготовило комплексный план по обеспечению надежного водоснабжения полуострова, выделив на эти цели около 50 млрд рублей.
Лавров: Крым вошел в состав России в полном соответствии с международным правом
Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что вхождение Крыма в состав России произошло в полном соответствии с международным правом, полуостров навсегда в составе России.
«Семь лет назад – в полном соответствии с международным правом – вы высказались за вхождение полуострова в состав Российской Федерации. Такая форма реализации закрепленного в Уставе ООН права народов на самоопределение стала единственным способом защиты интересов, достоинства, жизни крымчан на фоне угроз со стороны националистов и неонацистов, пришедших к власти в Киеве в результате антиконституционного вооруженного переворота», – заявил Лавров в эфире телеканала «Крым 24», текст выступления опубликован на сайте МИД России.
В своем выступлении он рассказал, что рад обратиться к крымчанам в преддверии седьмой годовщины воссоединения полуострова с Россией, а также подчеркнул, что судьба и будущее Крыма – навсегда с Россией.
«Никакие действия государств Запада во главе с США не могут изменить эту реальность – ни с международно-правовой, ни с политической, ни с моральной точки зрения. Со своей стороны наша дипломатия продолжит и далее вести энергичную работу по закреплению в сознании иностранных партнеров реалий, связанных с возвращением полуострова домой», – заявил Лавров.
Министр также отметил, что рост мирового интереса к развитию связей с Крымом не может не радовать. Таким образом представители зарубежных общественно-политических, деловых, научных, парламентских кругов могут убедиться, что жители Крыма остаются верными своему свободному выбору, сделанному в 2014 году.
Ранее в Кремле напомнили о законности референдума в Крыму в 2014 году.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма закрыт окончательно.
Болгары поддержали Россию в вопросе Крыма
Читатели болгарской газеты «Факты» поддержали заявление российского министра иностранных дел Сергея Лаврова о территориальной принадлежности Крыма.
Ранее глава МИД заявил, что вхождение Крыма в состав России произошло в полном соответствии с международным правом и никакие действия западных государств во главе с США не смогут изменить эту реальность.
Болгарские читатели встали на сторону Сергея Лаврова. «Режет правду в глаза – Лавров, как всегда, говорит адекватно и по существу», – отметил один из комментаторов, передает РИА «Новости».
«Давайте вспомним, как Крым вошел в состав Украины – его одной подписью «подарил» ей украинский мужик Хрущев. Россия должна потребовать у Украины плату за аренду территории», – добавил другой комментатор.
«Украина должна присоединиться к матушке России», – выразил мнение третий.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма закрыт окончательно.
В Крыму оценили позицию Турции по статусу полуострова
Позиция Турции, которая не признает российский статус Крыма, является недопустимой, заявил постпред республики при президенте России, вице-премьер правительства региона Георгий Мурадов.
«С Турцией у нас настолько широкие и плодотворные отношения на федеральном уровне, что вызывающе вести себя в отношении столь чувствительной темы, какой является принадлежность Крыма к России, на мой взгляд, недопустимо. Сидеть между двумя стульями не получится и в скором времени придется определяться», – сказал Мурадов в интервью РИА «Новости».
Также он отметил, что на сегодняшний день имеется объективная потребность для того, чтобы запустить морскую паромную линию между Турцией и Крымом.
«К нам поступает огромное количество сигналов от турецкого бизнеса с желанием работать в регионе. Турецкие бизнесмены уже реально активно работают в Крыму, но вынуждены прикрывать себя различного рода прослойками и дочерними компаниями. К сожалению, это экономическая и политическая необходимость», – подчеркнул Мурадов.
Кроме этого, он указал на то, что на территории Турции проживает большая диаспора крымских татар. Постпред отметил, что у России с Турцией много тем, которые нужно координировать в дружеском духе и решать с учетом исторических связей.
В феврале 2021 года в эфире турецкого телеканала TGRT1 показали карту, отражающую прогноз Stratfor по расширению сферы влияния Анкары. Там указывалось, что к 2050 году в нее якобы войдет ряд государств Северной Африки, Ближнего Востока, бывшего СССР, а также регионы юга России, включая Крым, Кубань, Ростовскую область и республики Северного Кавказа. В Крыму посоветовали Анкаре оставить мечты о юге России.
Напомним, Крым стал российским регионом после референдума, более 96% участников которого высказались за воссоединение с Россией. Киев отказался признавать воссоединение Крыма с Россией и считает его «оккупированной» территорией. Президент Владимир Путин подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно.
Посол в Германии напомнил Западу предпосылки воссоединения Крыма с Россией
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В Германии опубликована статья российского посла Сергея Нечаева, написанная по случаю годовщины референдума в Крыму.
Нечаев в статье для Berliner Zeitung пояснил, что «решение не было принято вдруг», но Запад «предпочитает не замечать, вытеснять из памяти» то развитие, которое «предшествовало» воссоединению Крыма с Россией, передает РИА «Новости».
Посол подчеркнул, что «внутриукраинский конфликт и все последующие проблемы» вызваны государственным переворотом на Украине, который нарушал как конституцию страны, так и международное право. Этот переворот произошел «при политической и финансовой поддержке» Запада с целью «вбить клин между Россией и Украиной» и «привязать Киев к евроатлантическим структурам и сделать послушным исполнителем чужой воли».
Нечаев отметил, что на Западе стараются не вспоминать о «подписании лидерами украинской оппозиции всеобъемлющих политических договоренностей с легитимным президентом Виктором Януковичем», которые «были растоптаны уже на следующий день» при «молчаливом согласии европейских посредников». Нечаев подчеркнул, что «никто не призвал стороны к соблюдению достигнутых договоренностей», а «значительные части» Украины оказались «во власти агрессивно настроенных националистов».
Как пояснил посол, он не считает евромайдан «демократической революцией», протест превратился в «погромы и беспорядки, убийства, запугивание инакомыслящих, запреты политических партий, масштабные атаки» на русский язык и православие. При этом «убийства так и не были расследованы», началась «героизация пособников нацистов», страна оказалась «расколота».
Учитывая это, «крымская весна» позволила сохранить мир в Крыму. Нечаев сравнил референдум в Крыму, где за воссоединение с Россией «проголосовало более 96% населения полуострова при явке в 83%» и «хрестоматийную» ситуацию с Косово, «независимость которого была декларирована Западом после «гуманитарных» бомбардировок Белграда».
Нечаев заявил, что «события тех лет на Украине», как можно теперь увидеть, «не были случайностью», там «продолжают бороться с неугодными политиками» и СМИ, причем меры борьбы «не имеют никакого отношения к конституции и законодательству Украины». Также в стране продолжается «наступление на русский язык». Однако на Западе с «полным пониманием» относятся к действиям Киева, демонстрируя практику «двойных стандартов»
Крым же тем временем «превратился в один из самых динамичных регионов России», этому не помешали даже санкции. В регионе «сформирована полноценная крымско-татарская национально-культурная автономия», а «язык этого народа, в отличие от украинского периода, закреплен в качестве государственного в республиканской Конституции». Но на Западе «об этом не принято говорить». На Западе заявляют «о якобы нарушениях прав человека в Крыму, разумеется, со слов Киева, без посещения Крыма и Севастополя», заявил Нечаев.
Он заверил, что Россия «справится со всеми трудностями, включая преодоление позорной блокады Крыма», регион «обрел мощные импульсы для развития». Нечаев считает, что пора «признать законный и демократичный выбор многонационального народа Крыма». Он посоветовал «формировать объективное впечатление о полуострове на основе личного опыта, поездок в регион и общения с местными жителями».
Крым стал российским регионом после референдума, более 96% участников которого высказались за воссоединение с Россией. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Президент России Владимир Путин подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно.
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