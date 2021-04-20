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Песков назвал абсурдными обвинения Чехии в адрес Петрова и Боширова
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал абсурдными обвинения Чехии в адрес граждан России Александра Петрова и Руслана Боширова, добавив, что Кремль не будут анализировать их, как и проверять, пересекали ли россияне границу.
«Нет, подобные совершенно абсурдные обвинения не являются поводом для какого-то анализа», – сказал Песков, отвечая на вопрос, пытались ли проанализировать с российской стороны, действительно ли Боширов и Петров ездили в Чехию.
Он добавил, что факт пересечения границы этими людьми также не будет проверяться, передает РИА «Новости».
Также в Кремле назвали голословными и безосновательными обвинения России в причастности к взрывам на складах в Чехии. «Абсолютно правильные формулировки звучат из министерства иностранных дел. Потому что это решение и эти голословные, безосновательные обвинения наших чешских оппонентов, конечно, возмутительны. И они не поддаются ни понимаю, ни анализу», – заявил Песков, говоря о том, согласны ли в Кремле с позицией МИД.
Ранее во вторник официальный представитель МИД Мария Захарова назвала ситуацию с расследованием взрывов складов в Чехии «маразматическим парадом». По ее словам, нет сомнений в том, что за действиями властей Чехии против России стоит Вашингтон.
Напомним, Чехия подозревает спецслужбы России в причастности к взрыву на складе боеприпасов в населенном пункте Врбетице в 2014 году. В связи с этим из страны выслали 18 сотрудников посольства России, которые, по утверждению местных спецслужб, якобы являются офицерами российской разведки. Москва в ответ объявила 20 сотрудников посольства Чехии персонами нон грата.
В Чехии заявили, что взрыв не был актом гостерроризма, «это было нападение на товар, который предназначался для болгарского торговца (оружием), который затем, наверное, хотел продать его». Речь идет о продаже вооружения Украине через печально известного болгарского «торговца смертью» Гебрева.
МИД отреагировал на требование Чехии отнять у России часть территории посольства
Участки посольства России в Праге были выделены СССР в начале 1970-х годах на основании действующих советско-чехословацких соглашений, заявил российский МИД в ответ на требования властей Чехии вернуть землю в парке Стромовка, где находится посольство России.
«Упоминаемые земельные участки были выделены СССР в начале 70-х годов на основании действующих советско-чехословацких соглашений», – говорится в сообщении в официальном аккаунте МИД в Telegram.
Как отметили в российском дипведомстве, «ранее, если у чешской или российской стороны возникали вопросы в сфере недвижимости, включая пользование земельными участками, задействовался механизм соответствующих экспертных консультаций». «Инструменты для профессионального и компетентного диалога у нас есть», – подчеркнули в МИД.
«Если Прага с ее особо ретивыми районными старостами рискнут прибегнуть к иному «инструментарию», напоминаем, что и у чешской стороны также есть немалая недвижимость в районе Тверской улицы российской столицы», – добавляется в заявлении.
Ранее власти Праги потребовали Москву вернуть часть парка Стромовка, которую с 1968 года занимало посольство СССР, а сейчас занимает посольство России.
В понедельник сотрудники посольства России покинули Чехию. Всего из Праги вылетели 62 человека, в том числе 28 детей. Днем ранее МИД сообщил, что Москва объявила 20 сотрудников посольства Чехии персонами нон грата, дипломаты должны покинуть Россию до конца дня 19 апреля.
Напомним, Чехия в субботу заявила, что высылает 18 сотрудников посольства России, которые, по утверждению местных спецслужб, являются офицерами российской разведки. Власти Чехии подозревают спецслужбы России в причастности к взрыву на складе боеприпасов в населенном пункте Врбетице в 2014 году. Прага пообещала рассекретить данные о взрыве на складе боеприпасов в Врбетице в 2014 году.
Между тем бывший президент Чехии Вацлав Клаус заявил, что не верит в причастность России к взрывам складов боеприпасов в Врбетице в 2014 году.
Власти Праги потребовали отнять у России часть территории посольства
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Власти Праги требуют, чтобы Москва вернула часть парка Стромовка, которую с 1968 года занимало посольство СССР, а сейчас занимает посольство России, заявил староста района «Прага-7» Ян Чижински.
«Пражский городской совет призвал чешское правительство провести переговоры о приведении площади посольства РФ в состояние, предшествовавшее вторжению войск Варшавского договора в 1968 году. Через 53 года оккупация части Стромовки Российской Федерацией должна наконец закончиться», – цитирует его слова РИА «Новости». Как сообщает агентство со ссылкой на издание Novinky.cz, Чижински говорит о половине гектара земли в Праге, власти города хотят восстановить там зеленые насаждения.
Отмечается, что во время вторжения в Чехию войск Варшавского договора солдаты заняли пражский парк Стромовка, там они разбили лагерь и использовали его в качестве базы. Позже площадь посольства Советского Союза в Праге увеличилась на часть парка Стромовка.
Ранее МИД России сообщил, что Москва объявила 20 сотрудников посольства Чехии персонами нон грата, дипломаты должны покинуть Россию до конца дня 19 апреля.
В субботу стало известно, что Чехия высылает 18 сотрудников посольства России, которые, по утверждению местных спецслужб, являются офицерами российской разведки. Власти Чехии подозревают спецслужбы России в причастности к взрыву на складе боеприпасов в населенном пункте Врбетице в 2014 году. В тот же день полиция Чехии сообщила, что россияне Александр Петров и Руслан Боширов, которых Лондон считает подозреваемыми в отравлении Скрипалей, объявлены в розыск. Полиция пояснила, что Петрова и Боширова объявили в розыск в рамках расследования «обстоятельств серьезного преступления».
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что «Праге хорошо известно, что последует за подобными фокусами». Российский МИД выразил чешским властям решительный протест в связи с высылкой российских дипломатов, отметив, что Москва примет ответные меры в адрес Чехии.
В Чехии заявили, что взрывы на складах в Врбетице не были актом гостерроризма
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Взрывы на складах боеприпасов во Врбетице в 2014 году не были актом государственного терроризма, заявил премьер-министр Чехии Андрей Бабиш, отметив, что Россия не нападала на Чехию.
«Это не был акт государственного терроризма. Россия не напала на Чехию. Это было нападение на товар, который предназначался для болгарского торговца [оружием], который затем, наверное, хотел продать его», – цитирует ТАСС Бабиша.
В свою очередь генпрокурор Чехии Павел Земан сообщил, что следователи республики, расследующие инцидент со взрывом на складах в Врбетице, работают с версией, согласно которой целью нападавших было вооружение, предназначенное для отправки в Болгарию, передает РИА «Новости».
«Целью нападения (на склад во Врбетице) было вооружение, предназначенное для вывоза в Болгарию. При этом взрыв не должен был произойти на территории Чехии», – сказал Земан.
В понедельник сотрудники посольства России покинули Чехию. Всего из Праги вылетели 62 человека, в том числе 28 детей. Днем ранее МИД сообщил, что Москва объявила 20 сотрудников посольства Чехии персонами нон грата, дипломаты покинули Россию 19 апреля.
Напомним, Чехия в субботу заявила, что высылает 18 сотрудников посольства России, которые, по утверждению местных спецслужб, являются офицерами российской разведки. Власти Чехии подозревают спецслужбы России в причастности ко взрыву на складе боеприпасов в населенном пункте Врбетице в 2014 году. Прага пообещала рассекретить данные о взрыве на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году. Кроме того, власти Праги потребовали у Москвы вернуть часть парка Стромовка, которую с 1968 года занимало посольство СССР, а сейчас занимает посольство России.
Между тем бывший президент Чехии Вацлав Клаус заявил, что не верит в причастность России ко взрывам складов боеприпасов во Врбетице в 2014 году.
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МИД Чехии: Работа посольства в Москве парализована
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Высылка 20 сотрудников посольства Чехии в России парализовала работу чешского представительства, заявил первый вице-премьер и глава чешского МВД Ян Гамачек, также временно исполняющий обязанности главы МИД республики.
По его словам, полностью прекратили работу политический и экономический отделы посольства. В российскую столицу МИД Чехии планирует перевести часть дипломатов из генконсульств республики из других городов, передает РИА «Новости».
Он отметил, что если из посольства высылают 20 дипломатов, а в самом посольстве – около 30 дипломатов, «это парализует работу посольства».
«Русские ... утверждают, что у нас большое посольство. Мы говорим, что должны считать только граждан Чехии. Это еще одна дискуссия, которую мы ведем», – добавил он.
Ранее МИД России сообщил, что Москва объявила 20 сотрудников посольства Чехии персонами нон грата, дипломаты должны покинуть Россию до конца дня 19 апреля.
В субботу стало известно, что Чехия высылает 18 сотрудников посольства России, которые, по утверждению местных спецслужб, являются офицерами российской разведки. Власти Чехии подозревают спецслужбы России в причастности к взрыву на складе боеприпасов в населенном пункте Врбетице в 2014 году. В тот же день полиция Чехии сообщила, что россияне Александр Петров и Руслан Боширов, которых Лондон считает подозреваемыми в отравлении Скрипалей, объявлены в розыск. Полиция пояснила, что Петрова и Боширова объявили в розыск в рамках расследования «обстоятельств серьезного преступления».
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что «Праге хорошо известно, что последует за подобными фокусами». Российский МИД выразил чешским властям решительный протест в связи с высылкой российских дипломатов, отметив, что Москва примет ответные меры в адрес Чехии.
Экс-президент Чехии назвал причину обвинений в причастности РФ к взрывам в Врбетице
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Бывший президент Чехии Вацлав Клаус заявил, что не верит в причастность России к взрывам складов боеприпасов в Врбетице в 2014 году.
«Нашему правительству и связанной с ним псевдооппозиции становится понятно, что коронавирусом нельзя пугать людей бесконечно, и поэтому они отчаянно искали другое сконструированное пугало, чтобы держать людей в страхе. Они очень хорошо знают, что напуганными людьми легче управлять», – цитирует его слова РИА «Новости».
Клаус также отметил, что «если бы (президент США Дональд – прим. ВЗГЛЯД) Трамп снова победил на президентских выборах в США и был президентом сегодня, то не было бы никакой запоздалой истории про (взрывы в – прим. ВЗГЛЯД) Врбетице».
Ранее МИД России сообщил, что Москва объявила 20 сотрудников посольства Чехии персонами нон грата, дипломаты должны покинуть Россию до конца дня 19 апреля.
В субботу стало известно, что Чехия высылает 18 сотрудников посольства России, которые, по утверждению местных спецслужб, являются офицерами российской разведки. Власти Чехии подозревают спецслужбы России в причастности к взрыву на складе боеприпасов в населенном пункте Врбетице в 2014 году. В тот же день полиция Чехии сообщила, что россияне Александр Петров и Руслан Боширов, которых Лондон считает подозреваемыми в отравлении Скрипалей, объявлены в розыск. Полиция пояснила, что Петрова и Боширова объявили в розыск в рамках расследования «обстоятельств серьезного преступления».
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что «Праге хорошо известно
, что последует за подобными фокусами». Российский МИД выразил чешским властям решительный протест в связи с высылкой российских дипломатов, отметив, что Москва примет
ответные меры в адрес Чехии.
Колонна автомобилей покинула посольство Чехии в Москве
Колонна автомобилей выехала с территории чешского посольства в Москве, которое к концу понедельника должны покинуть 20 дипломатов.
Несколько микроавтобусов и легковых автомобилей провожали аплодисментами и свистом оставшиеся на территории сотрудники. На одном из автобусов был знак «дети», на территории посольства было заметное количество младших членов семей дипломатов. Сборы в данный момент продолжаются, передает РИА «Новости».
Напомним, Чехия решила выслать в течение 48 часов 18 российских дипломатов, так как подозревает спецслужбы России в «причастности к взрыву» на складе боеприпасов в 2014 году. В ответ Москва объявила 20 сотрудников посольства Чехии персонами нон грата. Они должны покинуть территорию России в течение 24 часов. При этом в посольстве Чехии в Москве разрешено остаться только пяти дипломатам.
Власти Чехии удивились реакции России на высылку дипломатов из Праги и пообещали ответить на этот шаг.
Чехия предложила ЕС и НАТО выслать «офицеров российских спецслужб»
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Чехия приветствовала бы решение ее союзников по ЕС и НАТО выслать «офицеров российских спецслужб», заявил глава МВД и врио главы МИД страны Ян Гамачек.
Он заявил, что Прага «получила сильную поддержку», но ждет, что «реакция союзников будет более сильной». Чехия «приветствовала бы, чтобы они провели высылку офицеров российских спецслужб», передает ТАСС.
Реакцию Москвы Гамачек назвал «очень резкой», это не был «пропорциональный ответ». Кабмин Чехии решит, «что делать далее», сказал он. Гамачек не исключил, что со стороны Праги последует «новый пропорциональный ответ», передает РИА «Новости».
Одним из вариантов, по его словам, может быть приведение в паритетное соответствие числа сотрудников посольства России в Чехии с количеством дипломатов и служащих технического персонала в диппредставительстве республики в России.
Тем временем Чешское ТВ сообщило, что объявленные персонами нон грата в России 20 сотрудников посольства Чехии в Москве и члены их семей прилетели в Прагу. Самолет Airbus А319, принадлежащий минобороны Чехии, приземлился в аэропорту имени Вацлава Гавела.
В свою очередь, внешнеполитическая служба ЕС заявила, что Брюссель «полностью поддерживает и солидарен с Чешской Республикой и сожалеет о реакции России выслать 20 чешских дипломатов». Утверждается, что у Чехии есть «обоснованные подозрения в причастности агентов российской военной разведки к взрыву склада боеприпасов в городе Врбетице». «Эти агенты ГРУ также отвечали за покушение на убийство Скрипалей в Солсбери в 2018 году», – сказано в сообщении.
Напомним, Чехия утверждает, что подозревает спецслужбы России в причастности к взрыву на складе боеприпасов в населенном пункте Врбетице в 2014 году. В связи с этим из Чехии выслали 18 сотрудников посольства России, которые, по утверждению местных спецслужб, якобы являются офицерами российской разведки. Российский МИД выразил решительный протест. Москва объявила 20 сотрудников посольства Чехии персонами нон грата. В Чехии заявили, что взрыв не был актом гостерроризма, «это было нападение на товар, который предназначался для болгарского торговца (оружием), который затем, наверное, хотел продать его». Речь идет о продаже вооружения Украине через печально известного болгарского «торговца смертью» Гебрева.
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МИД назвал действия Чехии в отношении России низкопробными
Действия Чехии в отношении России низкопробны, заявила официальный представитель Мария Захарова, отметив, что чешские власти поставили на кон и профессиональную судьбу своих дипломатов.
«Это колоссальный удар по позициям Чехии как таковой. Это факт вопиющего неуважения политического истеблишмента, который находится у руля в этой стране, к собственным гражданам, потому что такого уровня политика свидетельствует именно об этом. Это низкопробно, я бы охарактеризовала именно так. Это их большая проблема – то, что они сделали», – сказала Захарова в эфире телеканала «Звезда», подчеркнув, что власти Чехии поставили на кон и профессиональную судьбу своих дипломатов, передает РИА «Новости».
В понедельник сотрудники посольства России покинули Чехию. Всего из Праги вылетели 62 человека, в том числе 28 детей.
Днем ранее МИД сообщил, что Москва объявила 20 сотрудников посольства Чехии персонами нон грата, дипломаты должны покинуть Россию до конца дня 19 апреля.
Напомним, Чехия в субботу заявила, что высылает 18 сотрудников посольства России, которые, по утверждению местных спецслужб, являются офицерами российской разведки. Власти Чехии подозревают спецслужбы России в причастности к взрыву на складе боеприпасов в населенном пункте Врбетице в 2014 году. Прага пообещала рассекретить данные о взрыве на складе боеприпасов в Врбетице в 2014 году. Кроме того, власти Праги потребовали Москву вернуть часть парка Стромовка, которую с 1968 года занимало посольство СССР, а сейчас занимает посольство России.
Между тем бывший президент Чехии Вацлав Клаус заявил, что не верит в причастность России к взрывам складов боеприпасов в Врбетице в 2014 году.
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Чехия исключила Росатом из кандидатов на строительство АЭС
Правительство Чехии исключило госкорпорацию Росатом из числа кандидатов на допуск к тендеру на строительство нового энергоблока АЭС «Дукованы», заявил вице-премьер республики Карел Гавличек.
«Российская фирма Росатом в свете новой известной информации не будет участвовать в тендере», – передает слова чешского вице-премьера РИА «Новости».
По словам Гавличека, члены правительства единогласно проголосовали за исключение Росатома из числа кандидатов. Участие в тендере примут американская компания Westinghouse, французская EdF и южнокорейская KHNP. Победитель тендера станет известен не позднее 2024 года, строительство энергоблока запланировано на 2029 год.
В субботу стало известно, что Чехия высылает 18 сотрудников посольства России, которые, по утверждению местных спецслужб, являются офицерами российской разведки. Власти Чехии подозревают спецслужбы России в причастности к взрыву на складе боеприпасов в населенном пункте Врбетице в 2014 году. В тот же день полиция Чехии сообщила, что россияне Александр Петров и Руслан Боширов, которых Лондон считает подозреваемыми в отравлении Скрипалей, объявлены в розыск. Полиция пояснила, что Петрова и Боширова объявили в розыск в рамках расследования «обстоятельств серьезного преступления».
В ответ Москва объявила 20 сотрудников посольства Чехии персонами нон грата, дипломаты покинули Россию 19 апреля.
МИД Чехии заявил о поддержке Земаном высылки российских дипломатов
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Глава МВД и врио главы МИД Чехии Ян Гамачек утверждает, что президент страны Милош Земан поддержал решение правительства выслать российских дипломатов.
Гамачек сообщил, что он и глава кабмина Андрей Бабиш проинформировали Земана о решении выслать россиян «в связи с подозрением об участии агентов спецслужб России во взрывах в Врбетице». Как заявил министр, Земан в ответ сказал, что в данном вопросе кабмин «имеет его поддержку», передает РИА «Новости» со ссылкой на Чешское ТВ.
Напомним, что Земан давно конфликтует с чешской контрразведкой и ее руководителем Михалом Куделкой. Их конфликт обострился после предыдущих нападок Чехии на Россию в рамках «рицинового скандала», который закончился серьезными неприятностями и для чешской службы безопасности, и для МВД страны. Куделка же пользуется поддержкой Запада.
Сейчас Чехия утверждает, что подозревает спецслужбы России в причастности к взрыву на складе боеприпасов в населенном пункте Врбетице в 2014 году.
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Захарова: За семь лет власти Чехии не разобрались в ситуации со взрывами в Врбетице
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Чешские власти за семь лет сами не смогли разобраться в ситуации со взрывами на складах в Врбетице, заявила представитель МИД России Мария Захарова в эфире «Вести FM».
«Мы пытались понять коллективом, коллеги помогали мне в этом разобраться. Посольство в Праге помогало мне – мы все подключились, чтобы понять, а что произошло с этими взрывами, с этими складами в Чехии… За семь лет официальные власти Чехии так и не смогли не то что ответить на вопрос, кто виноват. Они даже не смогли ответить на вопрос, а что там произошло», – заявила Захарова, передает РИА «Новости».
Она добавила, что «это парадокс, но официальных материалов по этому делу практически нет».
Захарова также возмутилась, что за семь лет не были озвучены подробности, не были названы причины и виновники взрывов на складах. «Прошло семь лет. Состоялся ли суд? Суда не было. Погибло два человека», – возмутилась она.
«Вот вам ответ на вопрос, в том числе, кто является бенефициаром всего это парада маразматического – было следствие, было расследование, ни к чему не пришло. Людям нужно было что-то предъявить – нашли Петрова и Баширова. Стыдно? Стыдно», – добавила она.
Захарова также отметила, что «в ходе расследования выяснилась фантастическая вещь». «Местные власти не знали, что с 2006 года склад боеприпасов не используется армией, а Минобороны сдает помещения склада в аренду частным оружейным компаниям. Огромное количество оружия, которое находилось на складах восемь лет, было без какого-либо контроля властей», – добавила Захарова.
Проверки на складах профильными ведомствами, в том числе полицией, не проводились, отметила она.
Напомним, Чехия подозревает спецслужбы России в причастности к взрыву на складе боеприпасов в населенном пункте Врбетице в 2014 году. В связи с этим из страны выслали 18 сотрудников посольства России, которые, по утверждению местных спецслужб, якобы являются офицерами российской разведки. Москва в ответ объявила 20 сотрудников посольства Чехии персонами нон грата.
В Чехии заявили, что взрыв не был актом гостерроризма, «это было нападение на товар, который предназначался для болгарского торговца (оружием), который затем, наверное, хотел продать его». Речь идет о продаже вооружения Украине через печально известного болгарского «торговца смертью» Гебрева.
В Чехии призвали к сохранению торговых связей с Россией
Чешский вице-премьер, глава минпромторга Карел Гавличек выступил в защиту торговых связей с Россией, заявив, что важно, чтобы эти отношения не понесли потери.
«У нас есть тысячи фирм, которые торгуют с РФ. Важно, чтобы торгово-промышленные отношения (между Чехией и Россией), насколько возможно, не понесли серьезные потери. Нет цели, чтобы кого-то торпедировать снова и снова. Вместо продолжения взаимной «перестрелки» я был бы рад, чтобы ситуация успокоилась», – заявил Гавличек, передает РИА «Новости».
По словам вице-премьера, высылка дипломатов из Чехии и ответная мера России является, сама по себе, весьма серьезным делом. «То, что мы лишили Росатом возможности участвовать в тендере на АЭС «Дукованы» – это весьма резкий ответ. Было бы нехорошо, если бы мы соревновались в том, кто примет более серьезные меры», – подчеркнул Гавличек.
Тем временем первый вице-премьер и глава МИД Ян Гамачек не исключил новые меры в отношении Москвы. «Реакция российской стороны (на высылку 18 дипломатов из Праги) была очень резкой. Мы принимаем это во внимание и обсудим в правительстве, как далее действовать. Обсудим все возможности, которые у нас есть, в том числе и возможность установления этих отношений (с РФ) на основе принципа взаимности», – сказал Гамачек.
Ранее во вторник представитель МИД России Мария Захарова заявила, что чешские власти за семь лет сами не смогли разобраться в ситуации со взрывами на складах в Врбетице.
Напомним, Чехия подозревает спецслужбы России в причастности к взрыву на складе боеприпасов в населенном пункте Врбетице в 2014 году. В связи с этим из страны выслали 18 сотрудников посольства России, которые, по утверждению местных спецслужб, якобы являются офицерами российской разведки. Москва в ответ объявила 20 сотрудников посольства Чехии персонами нон грата.
В Чехии заявили, что взрыв не был актом гостерроризма, «это было нападение на товар, который предназначался для болгарского торговца (оружием), который затем, наверное, хотел продать его». Речь идет о продаже вооружения Украине через печально известного болгарского «торговца смертью» Гебрева.
Росатом счел исключение из тендера на достройку АЭС в Чехии политическим
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Исключение Росатома из тендера на расширение АЭС «Дукованы» в Чехии является политически ангажированным, заявила российская госкорпорация.
Росатом назвал решение властей Чехии «нерыночным», оно «не способствует развитию взаимовыгодного сотрудничества». Госкорпорация выразила сожаление и отметила, что «российский и чешский атомно-промышленные комплексы имели серьезные перспективы развития», в том числе в третьих странах.
Указывается, что предложение России по АЭС «Дукованы» предусматривало включение сотен чешских и европейских компаний в проект, могли быть «заключены контракты на миллиарды евро». «Исключая Росатом из тендера, чешские власти исключают в первую очередь свою национальную промышленность», – приводит ТАСС текст заявления.
Напомним, после того, как Прага заявила, что подозревает спецслужбы России в причастности к взрыву на складе боеприпасов в населенном пункте Врбетице в 2014 году, правительство Чехии исключило госкорпорацию Росатом из числа кандидатов на допуск к тендеру на строительство нового энергоблока АЭС «Дукованы».
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Эксперт назвал выгодоприобретателей от скандала вокруг «агентов ГРУ» в Чехии
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«Джо Байден намерен решить хотя бы частично задачу по поддержанию в Европе «управляемой напряженности» в отношениях с Россией. До этого момента США сталкивались с препятствиями на данном направлении», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Андрей Кортунов, комментируя высылку российских дипломатов из Чехии и общее усиление напряженности в Восточной Европе.
«Эскалация напряженности, которую мы наблюдаем в отношениях нескольких восточноевропейских государств и России, выгодна в первую очередь Соединенным Штатам – ведь российско-европейский диалог снижает степень зависимости Старого Света от США и является наглядной демонстрацией политической автономии Европы», – отметил генеральный директор Российского совета по международным делам (РСМД) Андрей Кортунов.
Можно спорить касательно того, насколько активной была непосредственная роль Вашингтона в развязывании скандала с российскими дипломатами в Чехии, но стремление администрации Джо Байдена поддерживать некоторый уровень напряженности, сомнений не вызывает, рассуждает политолог. По оценке Кортунова, «Байден намерен решить хотя бы частично задачу по поддержанию в Европе «управляемой напряженности» в отношениях с Россией».
«До этого момента США сталкивались с препятствиями на данном направлении, – отметил эксперт-международник. – Во-первых, Эммануэль Макрон периодически возвращается к идее общеевропейского пространства от Лиссабона до Владивостока, что в корне противоречит установкам администрации Байдена. Во-вторых, Германия не скрывает заинтересованность в получении российского газа через трубопровод «Северный поток – 2». Ангелу Меркель едва можно обвинить в мягком отношении к России, но тем не менее есть вещи, которые для Берлина более существенны, чем указания из Вашингтона». В целом, за время президентства Дональда Трампа наблюдалось ослабление трансатлантических связей, и у стран Евросоюза окрепло политическое и экономическое стремление к самостоятельности, отмечает эксперт. Новая администрация США намерена переломить этот тренд, но это будет трудной задачей, добавил Кортунов.
«Восстановить и цементировать евроатлантическое партнерство можно, постоянно муссируя тему «российской агрессии», – подчеркнул гендиректор РСМД. Собственно, Вашингтон не скрывает свое намерение консолидировать европейских союзников на антикитайской и антироссийской основе. «Но с антикитайской платформой возникают постоянные проблемы из-за сильной зависимости Европы от экономических отношений с Пекином, – указал Кортунов, – Поэтому, если не получается объединить европейцев на антикитайской платформе, то остается антироссийская». Если исходить из этой логики, разжигание шпионско-дипломатического скандала в отношениях Чехии и России, выглядит вполне логичным, делает вывод собеседник.
В заявлениях Байдена и членов его команды часто звучит «тема обеспечения единого западного фронта против российского авторитаризма», напомнил Корутнов. «Отсюда вытекает усиление дисциплины в НАТО, повышение военных расходов и другие сопутствующие меры, принятия которых Байден ожидает в том числе и от своих европейских партнеров», – поясняет аналитик.
В разворачивающемся противостоянии очевидна заинтересованность не только США, но и некоторых их младших партнеров, добавил Кортунов. «В частности, эту ситуацию будут активно использовать страны Балтии и Польша, чтобы зафиксировать «новую нормальность» в максимально жестком по отношению к России виде», – считает собеседник. Поэтому вполне объяснима высылка из Польши российских дипломатов на фоне скандала в Чехии, полагает эксперт.
В минувшую субботу стало известно, что Чехия высылает 18 сотрудников посольства России, которые, по утверждению местных спецслужб – офицеры российской разведки. Власти Чехии подозревают спецслужбы РФ в причастности к взрыву на складе боеприпасов в поселке Врбетице в 2014 году. В тот же день чешская полиция сообщила, что россияне Александр Петров и Руслан Боширов, которых Лондон считает подозреваемыми в отравлении Скрипалей, объявлены в розыск. Правоохранители пояснили, что Петрова и Боширова объявили в розыск в рамках расследования «обстоятельств серьезного преступления». При этом чешская сторона отказалась раскрывать детали расследования взрывов во Врбетице.
В ответ на демарш спецслужб Чехии в отношении наших дипломатов, представитель МИД России Мария Захарова заявила: «Праге хорошо известно, что последует за подобными фокусами». В МИДе сообщили о том, что Москва объявила 20 сотрудников посольства Чехии персонами нон грата, дипломаты должны покинуть Россию до конца понедельника. Отъезд этих сотрудников парализовал работу чешского представительства, признал и.о.главы МИД Чехии Ян Гамачек.
Посольствам США и Чехии в Москве будет запрещено нанимать российских граждан, поскольку прием россиян на работу является элементом вербовочной работы, сообщила Захарова в понедельник.
В тот же день власти Праги потребовали, чтобы Москва вернула часть парка Стромовка, которую с 1968 года занимало посольство СССР, а сейчас занимает посольство России.
Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о резком ухудшении чешско-российских отношений в связи со скандалом вокруг «агентов ГРУ», и приводила реакцию западной прессы на высылку дипломатов.
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Сотрудники посольства России покинули Чехию
Высланные властями Чехии 18 сотрудников посольства России в Праге выехали из страны, сообщила представитель российского посольства Мария Семенова.
«18 сотрудников посольства России и члены их семей покинули территорию Чехии. Они вылетели из Праги в Москву в 17:00 по местному времени (18:00 мск) спецбортом летного отряда «Россия», – цитирует ее ТАСС.
Уточняется, что всего из Чехии вылетели 62 человека, в том числе 28 детей.
Ранее МИД России сообщил, что Москва объявила 20 сотрудников посольства Чехии персонами нон грата, дипломаты должны покинуть Россию до конца дня 19 апреля.
В субботу стало известно, что Чехия высылает 18 сотрудников посольства России, которые, по утверждению местных спецслужб, являются офицерами российской разведки. Власти Чехии подозревают спецслужбы России в причастности к взрыву на складе боеприпасов в населенном пункте Врбетице в 2014 году. В тот же день полиция Чехии сообщила, что россияне Александр Петров и Руслан Боширов, которых Лондон считает подозреваемыми в отравлении Скрипалей, объявлены в розыск. Полиция пояснила, что Петрова и Боширова объявили в розыск в рамках расследования «обстоятельств серьезного преступления».
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что «Праге хорошо известно, что последует за подобными фокусами». Российский МИД выразил чешским властям решительный протест в связи с высылкой российских дипломатов, отметив, что Москва примет ответные меры в адрес Чехии.