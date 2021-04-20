Песков назвал абсурдными обвинения Чехии в адрес Петрова и Боширова

Эксперт назвал выгодоприобретателей от скандала вокруг «агентов ГРУ» в Чехии

«Джо Байден намерен решить хотя бы частично задачу по поддержанию в Европе «управляемой напряженности» в отношениях с Россией. До этого момента США сталкивались с препятствиями на данном направлении», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Андрей Кортунов, комментируя высылку российских дипломатов из Чехии и общее усиление напряженности в Восточной Европе.

«Эскалация напряженности, которую мы наблюдаем в отношениях нескольких восточноевропейских государств и России, выгодна в первую очередь Соединенным Штатам – ведь российско-европейский диалог снижает степень зависимости Старого Света от США и является наглядной демонстрацией политической автономии Европы», – отметил генеральный директор Российского совета по международным делам (РСМД) Андрей Кортунов.

Можно спорить касательно того, насколько активной была непосредственная роль Вашингтона в развязывании скандала с российскими дипломатами в Чехии, но стремление администрации Джо Байдена поддерживать некоторый уровень напряженности, сомнений не вызывает, рассуждает политолог. По оценке Кортунова, «Байден намерен решить хотя бы частично задачу по поддержанию в Европе «управляемой напряженности» в отношениях с Россией».

«До этого момента США сталкивались с препятствиями на данном направлении, – отметил эксперт-международник. – Во-первых, Эммануэль Макрон периодически возвращается к идее общеевропейского пространства от Лиссабона до Владивостока, что в корне противоречит установкам администрации Байдена. Во-вторых, Германия не скрывает заинтересованность в получении российского газа через трубопровод «Северный поток – 2». Ангелу Меркель едва можно обвинить в мягком отношении к России, но тем не менее есть вещи, которые для Берлина более существенны, чем указания из Вашингтона». В целом, за время президентства Дональда Трампа наблюдалось ослабление трансатлантических связей, и у стран Евросоюза окрепло политическое и экономическое стремление к самостоятельности, отмечает эксперт. Новая администрация США намерена переломить этот тренд, но это будет трудной задачей, добавил Кортунов.

«Восстановить и цементировать евроатлантическое партнерство можно, постоянно муссируя тему «российской агрессии», – подчеркнул гендиректор РСМД. Собственно, Вашингтон не скрывает свое намерение консолидировать европейских союзников на антикитайской и антироссийской основе. «Но с антикитайской платформой возникают постоянные проблемы из-за сильной зависимости Европы от экономических отношений с Пекином, – указал Кортунов, – Поэтому, если не получается объединить европейцев на антикитайской платформе, то остается антироссийская». Если исходить из этой логики, разжигание шпионско-дипломатического скандала в отношениях Чехии и России, выглядит вполне логичным, делает вывод собеседник.

В заявлениях Байдена и членов его команды часто звучит «тема обеспечения единого западного фронта против российского авторитаризма», напомнил Корутнов. «Отсюда вытекает усиление дисциплины в НАТО, повышение военных расходов и другие сопутствующие меры, принятия которых Байден ожидает в том числе и от своих европейских партнеров», – поясняет аналитик.

В разворачивающемся противостоянии очевидна заинтересованность не только США, но и некоторых их младших партнеров, добавил Кортунов. «В частности, эту ситуацию будут активно использовать страны Балтии и Польша, чтобы зафиксировать «новую нормальность» в максимально жестком по отношению к России виде», – считает собеседник. Поэтому вполне объяснима высылка из Польши российских дипломатов на фоне скандала в Чехии, полагает эксперт.

В минувшую субботу стало известно, что Чехия высылает 18 сотрудников посольства России, которые, по утверждению местных спецслужб – офицеры российской разведки. Власти Чехии подозревают спецслужбы РФ в причастности к взрыву на складе боеприпасов в поселке Врбетице в 2014 году. В тот же день чешская полиция сообщила, что россияне Александр Петров и Руслан Боширов, которых Лондон считает подозреваемыми в отравлении Скрипалей, объявлены в розыск. Правоохранители пояснили, что Петрова и Боширова объявили в розыск в рамках расследования «обстоятельств серьезного преступления». При этом чешская сторона отказалась раскрывать детали расследования взрывов во Врбетице.

В ответ на демарш спецслужб Чехии в отношении наших дипломатов, представитель МИД России Мария Захарова заявила: «Праге хорошо известно, что последует за подобными фокусами». В МИДе сообщили о том, что Москва объявила 20 сотрудников посольства Чехии персонами нон грата, дипломаты должны покинуть Россию до конца понедельника. Отъезд этих сотрудников парализовал работу чешского представительства, признал и.о.главы МИД Чехии Ян Гамачек.

Посольствам США и Чехии в Москве будет запрещено нанимать российских граждан, поскольку прием россиян на работу является элементом вербовочной работы, сообщила Захарова в понедельник.

В тот же день власти Праги потребовали, чтобы Москва вернула часть парка Стромовка, которую с 1968 года занимало посольство СССР, а сейчас занимает посольство России.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о резком ухудшении чешско-российских отношений в связи со скандалом вокруг «агентов ГРУ», и приводила реакцию западной прессы на высылку дипломатов.

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