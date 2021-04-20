В Приамурье анонсировали открытие семи библиотек

До конца года в селах Амурской области будут открыты семь библиотек, модернизация четырех из них профинансирована за счет нацпроекта «Культура», сообщила пресс-служба правительства региона.

«Всего в 2021 году в Амурской области откроются семь библиотек нового поколения: из них четыре будут модернизованы за счет средств федерального бюджета – в Благовещенске, Свободном, Константиновке и Березовке, еще три – в Поярково, Екатеринославке и Новобурейском – за счет региональных средств», – приводятся слова губернатора области Василия Орлова на сайте правительства региона.

Отмечается, что на модернизацию библиотеки села Поярково выделено 11,5 млн рублей, там появится Центр краеведческого чтения. «Основная идея проекта – развитие библиотеки как многофункционального учреждения, сочетающего в своей работе информационные, просветительские и культурно-досуговые функции, по принципу коворкинг-библиотеки», – сказала директор Центральной межпоселенческой библиотеки села Поярково Наталья Сухорукова.

Кроме этого, в ходе нацпроекта «Культура» в этом году отремонтируют Дворец культуры в селе Константиновка. Обновление ждет и культурное учреждение в селе Поляна Серышевского района.

Напомним, национальный проект «Культура» в Амурской области реализуется с 2019 года. В прошлом году на него потратили 58,9 млн рублей. В этом году объем финансирования увеличен до 221,6 млн рублей.

В прошлом году нацпроект «Культура» позволил региону приобрести пять автоклубов, помог отремонтировать сельский Дом культуры в селе Толстовка Тамбовского района. Кроме этого, были модернизированы две муниципальные библиотеки в Благовещенске и Ивановском районе.