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В Приамурье анонсировали открытие семи библиотек
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До конца года в селах Амурской области будут открыты семь библиотек, модернизация четырех из них профинансирована за счет нацпроекта «Культура», сообщила пресс-служба правительства региона.
«Всего в 2021 году в Амурской области откроются семь библиотек нового поколения: из них четыре будут модернизованы за счет средств федерального бюджета – в Благовещенске, Свободном, Константиновке и Березовке, еще три – в Поярково, Екатеринославке и Новобурейском – за счет региональных средств», – приводятся слова губернатора области Василия Орлова на сайте правительства региона.
Отмечается, что на модернизацию библиотеки села Поярково выделено 11,5 млн рублей, там появится Центр краеведческого чтения. «Основная идея проекта – развитие библиотеки как многофункционального учреждения, сочетающего в своей работе информационные, просветительские и культурно-досуговые функции, по принципу коворкинг-библиотеки», – сказала директор Центральной межпоселенческой библиотеки села Поярково Наталья Сухорукова.
Кроме этого, в ходе нацпроекта «Культура» в этом году отремонтируют Дворец культуры в селе Константиновка. Обновление ждет и культурное учреждение в селе Поляна Серышевского района.
Напомним, национальный проект «Культура» в Амурской области реализуется с 2019 года. В прошлом году на него потратили 58,9 млн рублей. В этом году объем финансирования увеличен до 221,6 млн рублей.
В прошлом году нацпроект «Культура» позволил региону приобрести пять автоклубов, помог отремонтировать сельский Дом культуры в селе Толстовка Тамбовского района. Кроме этого, были модернизированы две муниципальные библиотеки в Благовещенске и Ивановском районе.
МИД снова рекомендовал послу США отправиться в Вашингтон на консультации
Предложение Москвы американскому после Джону Салливану отправиться на консультации в Вашингтон по-прежнему актуально, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова в эфире телеканала «Россия 1».
«Хотела бы вернуть к тем заявлениям, которые были сделаны Сергеем Викторовичем Лавровым, они по-прежнему актуальны. Нужно исходить из того, о чем в Москве официально заявили на прошлой неделе», – заявила Захарова, передает РИА «Новости».
Напомним, Лавров 16 апреля заявил, что российская сторона рекомендовала послу Салливану «поехать в свою столицу и провести там подробные, серьезные консультации».
На прошлой неделе МИД России официально объявил ответные меры в связи с враждебными действиями США. На санкции Россия решила ответить высылкой сотрудников дипмиссий США, ограничить практику краткосрочных командируемых по линии Госдепа, запретить найм дипмиссиями США работников из числа граждан России и третьих стран, прекратить деятельность на территории страны ряда американских фондов и НПО.
МИД отреагировал на требование Чехии отнять у России часть территории посольства
Участки посольства России в Праге были выделены СССР в начале 1970-х годах на основании действующих советско-чехословацких соглашений, заявил российский МИД в ответ на требования властей Чехии вернуть землю в парке Стромовка, где находится посольство России.
«Упоминаемые земельные участки были выделены СССР в начале 70-х годов на основании действующих советско-чехословацких соглашений», – говорится в сообщении в официальном аккаунте МИД в Telegram.
Как отметили в российском дипведомстве, «ранее, если у чешской или российской стороны возникали вопросы в сфере недвижимости, включая пользование земельными участками, задействовался механизм соответствующих экспертных консультаций». «Инструменты для профессионального и компетентного диалога у нас есть», – подчеркнули в МИД.
«Если Прага с ее особо ретивыми районными старостами рискнут прибегнуть к иному «инструментарию», напоминаем, что и у чешской стороны также есть немалая недвижимость в районе Тверской улицы российской столицы», – добавляется в заявлении.
Ранее власти Праги потребовали Москву вернуть часть парка Стромовка, которую с 1968 года занимало посольство СССР, а сейчас занимает посольство России.
В понедельник сотрудники посольства России покинули Чехию. Всего из Праги вылетели 62 человека, в том числе 28 детей. Днем ранее МИД сообщил, что Москва объявила 20 сотрудников посольства Чехии персонами нон грата, дипломаты должны покинуть Россию до конца дня 19 апреля.
Напомним, Чехия в субботу заявила, что высылает 18 сотрудников посольства России, которые, по утверждению местных спецслужб, являются офицерами российской разведки. Власти Чехии подозревают спецслужбы России в причастности к взрыву на складе боеприпасов в населенном пункте Врбетице в 2014 году. Прага пообещала рассекретить данные о взрыве на складе боеприпасов в Врбетице в 2014 году.
Между тем бывший президент Чехии Вацлав Клаус заявил, что не верит в причастность России к взрывам складов боеприпасов в Врбетице в 2014 году.
Власти Праги потребовали отнять у России часть территории посольства
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Власти Праги требуют, чтобы Москва вернула часть парка Стромовка, которую с 1968 года занимало посольство СССР, а сейчас занимает посольство России, заявил староста района «Прага-7» Ян Чижински.
«Пражский городской совет призвал чешское правительство провести переговоры о приведении площади посольства РФ в состояние, предшествовавшее вторжению войск Варшавского договора в 1968 году. Через 53 года оккупация части Стромовки Российской Федерацией должна наконец закончиться», – цитирует его слова РИА «Новости». Как сообщает агентство со ссылкой на издание Novinky.cz, Чижински говорит о половине гектара земли в Праге, власти города хотят восстановить там зеленые насаждения.
Отмечается, что во время вторжения в Чехию войск Варшавского договора солдаты заняли пражский парк Стромовка, там они разбили лагерь и использовали его в качестве базы. Позже площадь посольства Советского Союза в Праге увеличилась на часть парка Стромовка.
Ранее МИД России сообщил, что Москва объявила 20 сотрудников посольства Чехии персонами нон грата, дипломаты должны покинуть Россию до конца дня 19 апреля.
В субботу стало известно, что Чехия высылает 18 сотрудников посольства России, которые, по утверждению местных спецслужб, являются офицерами российской разведки. Власти Чехии подозревают спецслужбы России в причастности к взрыву на складе боеприпасов в населенном пункте Врбетице в 2014 году. В тот же день полиция Чехии сообщила, что россияне Александр Петров и Руслан Боширов, которых Лондон считает подозреваемыми в отравлении Скрипалей, объявлены в розыск. Полиция пояснила, что Петрова и Боширова объявили в розыск в рамках расследования «обстоятельств серьезного преступления».
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что «Праге хорошо известно, что последует за подобными фокусами». Российский МИД выразил чешским властям решительный протест в связи с высылкой российских дипломатов, отметив, что Москва примет ответные меры в адрес Чехии.
В Чехии заявили, что взрывы на складах в Врбетице не были актом гостерроризма
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Взрывы на складах боеприпасов во Врбетице в 2014 году не были актом государственного терроризма, заявил премьер-министр Чехии Андрей Бабиш, отметив, что Россия не нападала на Чехию.
«Это не был акт государственного терроризма. Россия не напала на Чехию. Это было нападение на товар, который предназначался для болгарского торговца [оружием], который затем, наверное, хотел продать его», – цитирует ТАСС Бабиша.
В свою очередь генпрокурор Чехии Павел Земан сообщил, что следователи республики, расследующие инцидент со взрывом на складах в Врбетице, работают с версией, согласно которой целью нападавших было вооружение, предназначенное для отправки в Болгарию, передает РИА «Новости».
«Целью нападения (на склад во Врбетице) было вооружение, предназначенное для вывоза в Болгарию. При этом взрыв не должен был произойти на территории Чехии», – сказал Земан.
В понедельник сотрудники посольства России покинули Чехию. Всего из Праги вылетели 62 человека, в том числе 28 детей. Днем ранее МИД сообщил, что Москва объявила 20 сотрудников посольства Чехии персонами нон грата, дипломаты покинули Россию 19 апреля.
Напомним, Чехия в субботу заявила, что высылает 18 сотрудников посольства России, которые, по утверждению местных спецслужб, являются офицерами российской разведки. Власти Чехии подозревают спецслужбы России в причастности ко взрыву на складе боеприпасов в населенном пункте Врбетице в 2014 году. Прага пообещала рассекретить данные о взрыве на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году. Кроме того, власти Праги потребовали у Москвы вернуть часть парка Стромовка, которую с 1968 года занимало посольство СССР, а сейчас занимает посольство России.
Между тем бывший президент Чехии Вацлав Клаус заявил, что не верит в причастность России ко взрывам складов боеприпасов во Врбетице в 2014 году.
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МИД Чехии: Работа посольства в Москве парализована
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Высылка 20 сотрудников посольства Чехии в России парализовала работу чешского представительства, заявил первый вице-премьер и глава чешского МВД Ян Гамачек, также временно исполняющий обязанности главы МИД республики.
По его словам, полностью прекратили работу политический и экономический отделы посольства. В российскую столицу МИД Чехии планирует перевести часть дипломатов из генконсульств республики из других городов, передает РИА «Новости».
Он отметил, что если из посольства высылают 20 дипломатов, а в самом посольстве – около 30 дипломатов, «это парализует работу посольства».
«Русские ... утверждают, что у нас большое посольство. Мы говорим, что должны считать только граждан Чехии. Это еще одна дискуссия, которую мы ведем», – добавил он.
Ранее МИД России сообщил, что Москва объявила 20 сотрудников посольства Чехии персонами нон грата, дипломаты должны покинуть Россию до конца дня 19 апреля.
В субботу стало известно, что Чехия высылает 18 сотрудников посольства России, которые, по утверждению местных спецслужб, являются офицерами российской разведки. Власти Чехии подозревают спецслужбы России в причастности к взрыву на складе боеприпасов в населенном пункте Врбетице в 2014 году. В тот же день полиция Чехии сообщила, что россияне Александр Петров и Руслан Боширов, которых Лондон считает подозреваемыми в отравлении Скрипалей, объявлены в розыск. Полиция пояснила, что Петрова и Боширова объявили в розыск в рамках расследования «обстоятельств серьезного преступления».
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что «Праге хорошо известно, что последует за подобными фокусами». Российский МИД выразил чешским властям решительный протест в связи с высылкой российских дипломатов, отметив, что Москва примет ответные меры в адрес Чехии.
Партия Зеленского потребовала разорвать дипотношения с Россией
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Партия президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» потребовала разрыва дипломатических отношений с Москвой, а также призвала работающих на территории России украинцев вернуться в страну, говорится в заявлении фракции.
«Призываем президента Украины, верховного главнокомандующего вооруженными силами расторгнуть дипломатические отношения с Российской Федерацией, внести на рассмотрение Рады проект закона «О территориальной обороне», провести призыв резервистов в вооруженные силы и заблаговременно начать проведение мероприятий мобилизации», – говорится в заявлении, опубликованном в Facebook депутата фракции Елизаветы Богуцкой.
Парламентарии также предлагают обратиться к правительствам государств, подписавших так называемый Будапештский меморандум (Великобритании и США), с просьбой о временном направлении своих военных контингентов на территорию Украины «в качестве сдерживающего фактора возможной агрессии со стороны России ввиду нарушения Российской Федерацией обязательств в рамках Меморандума воздерживаться от угрозы силой или ее применения против Украины». Члены президентской фракции также предлагают обратиться к странам НАТО с предложением «временно развернуть на территории Украины подразделения противокорабельных ракет и противовоздушной и противоракетной обороны, а также боевых кораблей».
Авторы заявления отмечают, что действия России являются для Украины «экзистенциальной угрозой» и что украинская сторона должна воспринимать их как реальные приготовления к «расширению вооруженной агрессии». Кроме того, депутаты призвали «соотечественников, украинский бизнес, проживающих и работающих на территории Российской Федерации и ее государств-сателлитов по возможности завершить свои дела и вернуться на Украину».
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что киевский режим является «сплошной импортной антиукраинской голограммой» и не учитывает национальные интересы Украины.
Напомним, в Киеве прозвучала новая серия заявлений о готовности ВСУ «идти в наступление» в Донбассе и о том, что Россия якобы сконцентрировала огромные военные силы на границе с Украиной.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, с чем связано наращивание военного присутствия на границах с Украиной и переброска военных в Крым, заявил, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение, это никому не угрожает и не должно никого волновать. Он добавил, что Россия принимает меры для обеспечения безопасности своих рубежей, по периметру которых отмечается активность НАТО.
Экс-президент Чехии назвал причину обвинений в причастности РФ к взрывам в Врбетице
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Бывший президент Чехии Вацлав Клаус заявил, что не верит в причастность России к взрывам складов боеприпасов в Врбетице в 2014 году.
«Нашему правительству и связанной с ним псевдооппозиции становится понятно, что коронавирусом нельзя пугать людей бесконечно, и поэтому они отчаянно искали другое сконструированное пугало, чтобы держать людей в страхе. Они очень хорошо знают, что напуганными людьми легче управлять», – цитирует его слова РИА «Новости».
Клаус также отметил, что «если бы (президент США Дональд – прим. ВЗГЛЯД) Трамп снова победил на президентских выборах в США и был президентом сегодня, то не было бы никакой запоздалой истории про (взрывы в – прим. ВЗГЛЯД) Врбетице».
Ранее МИД России сообщил, что Москва объявила 20 сотрудников посольства Чехии персонами нон грата, дипломаты должны покинуть Россию до конца дня 19 апреля.
В субботу стало известно, что Чехия высылает 18 сотрудников посольства России, которые, по утверждению местных спецслужб, являются офицерами российской разведки. Власти Чехии подозревают спецслужбы России в причастности к взрыву на складе боеприпасов в населенном пункте Врбетице в 2014 году. В тот же день полиция Чехии сообщила, что россияне Александр Петров и Руслан Боширов, которых Лондон считает подозреваемыми в отравлении Скрипалей, объявлены в розыск. Полиция пояснила, что Петрова и Боширова объявили в розыск в рамках расследования «обстоятельств серьезного преступления».
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что «Праге хорошо известно
, что последует за подобными фокусами». Российский МИД выразил чешским властям решительный протест в связи с высылкой российских дипломатов, отметив, что Москва примет
ответные меры в адрес Чехии.
Захарова посоветовала Чехии не удивляться ответу России
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Праге не следует удивляться ответным мерам Москвы на высылку российских дипломатов, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире телеканала «Россия 24».
«Удивляться чешским официальным лицам нечему, если говорить о действиях российской стороны, они исключительно ответные», – сказала Захарова, передает РИА «Новости».
По ее словам, чешская сторона понимала, какими будут ответные действия Москвы. «Высылка чешских дипломатов, как ответная мера, была не просто предсказуема, она была неминуема», – сказала дипломат.
Она также назвала действия Чехии в отношении России предательством своих же граждан. «Ничего более унизительного, чем то, что было объявлено Прагой, для граждан Чехии представить себе невозможно», – заявила Захарова.
«Если говорить о том, удивили ли нас меры и действия, которые были предприняты официальной Прагой, то здесь и да, и нет. Мы прекрасно отдаем себе отчет, что Прага идет в фарватере во многом – к сожалению, в последнее время примеров было предостаточно – США и исповедует в целом ряде сфер открытую, несдерживаемую русофобию. Деструктивную, которая бьет по двусторонним отношениям. Честно говоря, удивительно насколько можно продавать собственные национальные интересы, я говорю, об официальных представителях Чехии, и насколько можно предавать собственных граждан в угоду реализации политического заказа своих сюзеренов, потому что логика действительно вассальная. Вот это удивляет», – сказала Захарова.
Напомним, Чехия решила выслать в течение 48 часов 18 российских дипломатов, так как подозревает спецслужбы России в «причастности к взрыву» на складе боеприпасов в 2014 году. В ответ Москва объявила 20 сотрудников посольства Чехии персонами нон грата. Они должны покинуть территорию России в течение 24 часов. При этом в посольстве Чехии в Москве разрешено остаться только пяти дипломатам.
Власти Чехии удивились реакции России на высылку дипломатов из Праги и пообещали ответить на этот шаг.
Посол США вернется в Вашингтон для консультаций по совету Москвы
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Посол США в России Джон Салливан отправится в Вашингтон, где проведет консультации с представителями администрации президента Джо Байдена, сообщили в Госдепе.
«Посол Салливан вернется в США на этой неделе, чтобы встретиться со своей семьей и представителями новой администрации, с которыми у него не было возможности проконсультироваться с того момента, как он согласился продолжить оставаться на своем посту на неопределенный срок», – передает ТАСС со ссылкой на Axios слова представителя американского внешнеполитического ведомства.
«Он вернется в Москву в ближайшие недели», – добавил он.
Ранее во вторник Axios сообщал, что Салливан не планирует покидать Россию. Глава МИД России Сергей Лавров 16 апреля сообщил, что в Кремле рекомендовали Салливану «поехать в свою столицу и провести там подробные, серьезные консультации». 19 апреля МИД снова рекомендовал послу США отправиться в Вашингтон.
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Москва запретила посольствам США и Чехии нанимать на работу россиян
Посольствам США и Чехии в Москве будет запрещено нанимать российских граждан, поскольку прием россиян на работу является элементом вербовочной работы, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
«Что касается США, (есть) очень интересная деталь, которую очень многие упускают из вида. Дело в том, что, когда американцы нанимают среди граждан той страны, где открыто их посольство, в состав своего коллектива, они сразу ставят такое условие-предложение в виде выдачи вида на жительства, а потом и выдачи гражданства. В сочетании с зарплатой, выплатой бонусов, это можно квалифицировать в том числе как элемент вербовочной работы, интересной и гибкой», – сказала Захарова в эфире телеканала «Россия 1», передает РИА «Новости».
Как отметила дипломат, «люди, которые приходят работать как бы по трудовым соглашениям, начинают работать на свое будущее государство, а от качества выполняемой ими «работы» зависит, какой статус они в своем будущем государстве получат». «Теперь ни у США, ни у Чехии такой возможности нанимать людей среди граждан нашей страны на работу к себе в посольство – нет», – добавила она.
Ранее МИД сообщил, что Москва объявила 20 сотрудников посольства Чехии персонами нон грата, дипломаты должны покинуть Россию до конца дня 19 апреля.
В субботу стало известно, что Чехия высылает 18 сотрудников посольства России, которые, по утверждению местных спецслужб, являются офицерами российской разведки. Власти Чехии подозревают спецслужбы России в причастности к взрыву на складе боеприпасов в населенном пункте Врбетице в 2014 году. Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что «Праге хорошо известно, что последует за подобными фокусами». Российский МИД выразил чешским властям решительный протест в связи с высылкой российских дипломатов, отметив, что Москва примет ответные меры в адрес Чехии. Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш заявил, что Прага рассекретит данные о взрыве на складе боеприпасов в Врбетице в 2014 году.
На минувшей неделе президент США Джо Байден подписал указ о новых антироссийских санкциях. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, что будет дальше.
В Бундестаге поставили диагноз послу Украины в Берлине
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«Слова Мельника – это бред, совмещенный с попыткой попросить дополнительных финансов», – сказал газете ВЗГЛЯД депутат Бундестага Вальдемар Гердт. Так он отреагировал на заявление посла Украины в ФРГ Андрея Мельника, потребовавшего от Германии добиться вступления его страны в НАТО из-за того, что Берлин несет историческую ответственность за нацистские преступления против украинцев.
«Украина – это разменная монета в мультиглобальном проекте под названием «Противостояние России». С помощью предательства славянской общности народов украинские политики стремятся перевести полыхающий локальный конфликт в глобальную конфронтацию с Россией. Поэтому Украина пытается всеми силами втянуть в нее все страны», – отметил депутат Бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Вальдемар Гердт.
По словам депутата, Украина никогда не войдет в НАТО. «Североатлантический альянс не может принять страну, находящуюся в состоянии конфликта. Более того, если такое произойдет, это будет явное объявление войны России, а на такой шаг никто не пойдет. В-третьих, НАТО не имеет будущего без модернизации. У нас есть только одна возможность выжить в этом глобальном конфликте – создать содружество суверенных государств от Лиссабона до Владивостока, потому что без России, а тем более против нее, создать архитектуру безопасности на европейском континенте невозможно», – убежден собеседник.
«Поэтому все громкие и неадекватные заявления Мельника – это очередной бред, совмещенный с попыткой попросить дополнительных финансовых вливаний в украинскую экономку», – заключил Гердт.
Напомним, Мельник заявил, что Германия должна добиться вступления Украины в НАТО, так как несет историческую ответственность за нацистские преступления против украинцев. В марте Мельник заявил, что Германия должна помочь «вернуть» Киеву Крым, поскольку она в ответе перед Украиной за «насилие национал-социалистов». В апреле Мельник поставил Западу ультиматум: или Украину примут в НАТО, или ей придется обзавестись атомной бомбой и вернуть себе статус ядерной державы.
Немцам требования украинского посла не понравились. «У нас никакой особой ответственности нет... Это была огромная ошибка, что наше правительство, особенно Штайнмайер, вмешались в это дело. Пожалуйста, никогда, никогда больше (не вмешивайтесь), это не наше дело, нам там делать нечего, кроме того, у нас есть огромный ворох собственных проблем», – заявил читатель Welt am Sonntag Paul S.
По словам пользователя Meinungshaber, «украинские политики и дипломаты считают, что могут требовать от Германии активного курса против России». Он отметил, что это уже не первое требование со стороны Киева. «Вы что, вообще?» – приводит его слова РИА «Новости».
Heinz S. заявил, что «не понимает, почему Германия должна играть здесь роль лидера». Он подчеркнул, что слышать об этом «больше не может». Thorsten L. и Evita считают, что Берлину надо заботиться о собственных проблемах. Till Z. счел смешным, что «Украина хочет в ЕС». Он полагает, это желание объясняется намерением «выкачивать финансовые ресурсы». По его словам, на Украине «политическая сфера коррумпирована, поэтому можно легко вычислить, где окажутся деньги». «Мы должны держаться подальше от этого конфликта. Если я еще услышу упоминание о нацистском прошлом Германии, то мое терпение лопнет», – говорится в сообщении.
Ранее газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, почему Украина угрожает НАТО атомной бомбой.
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Газпром предупредил о замедлении скорости заполнения европейских ПХГ
Европейские подземные хранилища газа (ПХГ) могут заполняться медленнее из-за апрельского похолодания, заявили в Газпроме.
«Европа потеряла почти месяц сезона закачки газа в хранилища. Апрельское похолодание вернуло европейские ПХГ к режиму отбора. Заполненность хранилищ, например, в Нидерландах упала до 18%, в Австрии – до 22%», – цитирует сообщение компании ТАСС.
Там отметили, что времени для восполнения такого значительного объема остается меньше, это означает, что «режим закачки газа этим летом будет еще более жестким, чем предполагали ранее».
С начала отопительного сезона из европейских ПХГ отобрали рекордные 66,4 млрд кубометров газа, В европейских подземных хранилищах, по данным Gas Infrastructure Europe на 17 апреля, остается газа на 28,7 млрд кубометров меньше, чем на ту же дату в 2020 году.
Газета ВЗГЛЯД отмечала, что потепление не стало помехой для роста спроса на российский газ в Европе. В первый месяц весны экспорт Газпрома оказался выше, чем в феврале, а уровень запасов газа в подземных хранилищах (ПХГ) Европы опустился ниже 30% от их вместимости. Это крайне необычная ситуация. Она напоминает холода 2018 года, когда российская компания поставила рекорд по поставкам топлива в Европу.
США потребовали от России не мешать проходу кораблей Украины в Азовское море
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США обеспокоены намерением России блокировать проход иностранных военных кораблей и государственных судов в некоторых частях Черного моря, заявил Госдеп.
«У России есть послужной список агрессивных действий против украинских судов и воспрепятствования доступа к украинским портам в Азовском море, что влияет на международную торговлю Украины», – приводит РИА «Новости» текст заявления.
В американском ведомстве назвали решение Москвы очередным «примером неспровоцированной эскалации» в рамках «кампании», которую Россия якобы ведет «с целью подорвать и дестабилизировать» ситуацию на Украине. Кроме того, такая ситуация «вызывает особенное беспокойство» у США в связи с «вызывающими доверие сообщениями о наращивании военного присутствия России» у границ с Украиной, передает ТАСС.
Госдеп заявил, что «продолжающаяся сдержанность Украины перед лицом российских провокаций заслуживает похвалы». США призвали Москву «прекратить угрозы судам в регионе и обратить вспять наращивание сил».
Напомним, по данным бюллетеня управления Минобороны, «временно, с 21.00 24 апреля по 21.00 31 октября, приостанавливается осуществление права мирного прохода через территориальные воды России для иностранных военных кораблей и других государственных судов» в трех районах Черного моря. Керченский пролив и подход к нему, по данным бюллетеня, не попадает в указанные зоны.
Кремль дал оценку действиям властей Чехии в отношении России
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал действия Чехии по высылке российских дипломатов провокационными и недружественными.
«Мы категорически не согласны с такими выводами. Считаем их провокационными и недружественными», – сказал Песков, отвечая на вопрос, как Владимир Путин отреагировал на события в Чехии и насколько выводы чешских властей его удивили.
Напомним, Чехия решила выслать в течение 48 часов 18 российских дипломатов, так как подозревает спецслужбы России в «причастности к взрыву» на складе боеприпасов в 2014 году.
В ответ Москва объявила 20 сотрудников посольства Чехии персонами нон грата. Они должны покинуть территорию России в течение 24 часов. При этом в посольстве Чехии в Москве разрешено остаться только пяти дипломатам.
Власти Чехии удивились реакции России на высылку дипломатов из Праги и пообещали ответить на этот шаг.
Колумбия выразила протест России
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МИД Колумбии вручил российскому послу в Боготе ноту протеста в связи с нарушением воздушного пространства страны российским самолетом Ил-96, заявила глава ведомства Клаудиа Блум.
«Министерство иностранных дел от имени национального правительства вручило официальное сообщение российскому послу в Боготе, в котором выразило наш энергичный протест в связи с ситуацией, которую спровоцировал российский самолет, 19 апреля нарушивший воздушное пространство Колумбии», – сообщила министр, передает РИА «Новости».
Блум заявила о неприятии повторяющихся ситуаций, когда воздушные суда из России не выполняли условия, определенные в разрешениях авиационных властей Колумбии.
«Послу (Николаю) Тавдумадзе сообщили о важности незамедлительного ответа его правительства и необходимости гарантировать, что серьезные и систематические нарушения воздушного пространства Колумбии не будут повторяться», – добавила Блум.
Ранее минобороны Колумбии сообщило, что поднимало в воздух истребители на перехват российского самолета. При этом Ил-96-400ВПУ следовал из Москвы и имел разрешение на пролет через акваторию Колумбии, однако действительные координаты его входа в воздушное пространство этой страны отличались от заявленных.
В России ранее неоднократно заявляли, что все полеты осуществляются в строгом соответствии с международными правилами, не нарушая границ других государств.