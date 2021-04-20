Диетолог перед Пасхой предупредил о противопоказаниях к яйцам

При некоторых диагнозах потребление куриных яиц противопоказано, при этом их разрешили есть больным с атеросклерозом, рассказал научный редактор журнала «Худеем правильно» диетолог Михаил Гинзбург.

Гинзбург отметил, что яйца – продукт, который является приемлемым для людей с большинством диагнозов, за некоторыми исключениями, передает «Ридус».

«Единственные случаи, когда они однозначно противопоказаны – это аллергия на яичный белок и желчно-каменная болезнь», – пояснил он, напомнив, что в яйцах содержится большое количество холестерина, и поэтому еще недавно их не рекомендовали больным с атеросклерозом.

«Пять-десять лет назад мы боялись холестерина, которого в яйцах довольно много. Но сейчас оказалось, что пищевой холестерин практически не влияет на холестерин в крови», – сказал диетолог.

При прочих условиях, по оценке Гинзбурга, «одно-два яйца в день никак не навредят» человеческому организму.

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