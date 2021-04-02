В Крыму заявили, что США могут спровоцировать конфликт в Донбассе

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2 апреля, пятница | Последнее обновление — 16:38 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: В московском «Бургер Кинге» начался пожар, эвакуированы десятки людей
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Сопоставляя с киргизскими проектами Запада или арабских стран, можно сказать, что именно Россия очень хорошо понимает нужды и потребности своего друга в Центральной Азии и точечно работает по ключевым направлениям сотрудничества на настоящих, не выдуманных принципах взаимовыгодного сотрудничества.
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Эти подонки, называя себя грузинами, разрушают свой же собственный, грузинский, культурный код, свою же собственную идентичность! Я надеюсь, грузинское общество в конце концов повзрослеет и поймет, что стоит за этими распростертыми объятиями «стратегических друзей», которые на самом деле наши общие стратегические враги.
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После установления на Украине майданного режима, Байдена стали называть «проконсулом» Украины, потому что он курировал «украинский вопрос» в Вашингтоне и по факту управлял страной с 2014 по 2017 год. Байден и сам не скрывал, какое влияние имеет на Украину.
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На Большой кольцевой линии московского метро открылись две новые станции – «Народное Ополчение» и «Мневники». Станции стали 11-й и 12-й на большом кольце, до полного завершения линии осталось еще 19. По оценкам городских властей, на этих станциях ежедневно будет перемещаться около 40 тысяч пассажиров
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Количество погибших в ходе столкновений сил безопасности и участников массовых протестов в Мьянме, начавшихся в феврале, увеличилось до 510 человек. Среди погибших есть дети. Между тем западные СМИ винят Россию в поощрении военной хунты к массовым убийствам
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Транспортный коллапс глобального значения – так мировые СМИ описывают чрезвычайное происшествие в Суэцком канале, где 400-метровый контейнеровоз сел на мель и блокировал движение других судов. Через главную морскую артерию между Азией и Европой проходит около 10% мировых торговых маршрутов
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В городе Закаменск в Бурятии подходит к концу монтаж и установка виртуального концертного зала, приобретенного на средства федерального проекта «Цифровая культура» нацпроекта «Культура».
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17:11
собственная новость
Детские школы искусств Ленинградской области получат новые музыкальные инструменты, оборудование и литературу, кроме того, будет произведена реконструкция Лодейнопольского детского центра эстетического развития.
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Руководство Пермского края решило провести ремонт сразу в нескольких театрах региона, соответствующий вопрос обсуждался на заседании краевого правительства под председательством губернатора Дмитрия Махонина.
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В Крыму заявили, что США могут спровоцировать конфликт в Донбассе
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США могут спровоцировать обострение военного конфликта в Донбассе, выразил мнение сенатор от крымского региона, член международного комитета Совфеда Сергей Цеков.
«Если бы США не вмешивались во внутренние дела Украины, то и конфликта на Донбассе не было бы. Они могут даже спровоцировать обострение конфликта со стороны Украины. Они как выступали провокаторами, так и будут выступать. Американцы готовы воевать руками украинцев с украинцами, но сами непосредственно участия в конфликте принимать не будут», – сказал Цеков РИА «Новости».
При этом, по его словам, Россия будет поддерживать и помогать республикам Донбасса. «В этом вопросе один на один с ненормальным украинским руководством и националистами мы Донбасс не оставим. Мы не оставим Донбасс на растерзание. Мы не допустим вооруженного решения проблемы Донбасса», – сказал сенатор.
Ранее Госдеп США обвинил Россию в «дестабилизирующих» действиях на Украине. Кроме того, пресс-служба Минобороны Украины заявила, что официальный Вашингтон пообещал оказать поддержку Киеву в случае обострения обстановки в Донбассе. В заявлении украинского Минобороны утверждается, что министр обороны США подчеркнул, что «в случае эскалации российской агрессии Соединенные Штаты не оставят Украину наедине».
В Совфеде предостерегли Украину от военных авантюр при покровительстве США. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что появление американских военных на Украине потребует принятия Россией дополнительных мер по обеспечению своей безопасности.
Обкуренный украинский солдат выстрелил себе в голову из автомата на камеру
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Украинский военнослужащий, который находился под воздействием наркотиков, погиб в Донбассе в результате выстрела из автомата себе в голову.
Инцидент произошел в районе села Золотой Колодец Донецкой области, недалеко от линии разграничения. Уточняется, что 20-летний солдат ВСУ выстрелил себе в голову из автомата, сообщает Telegram-канал «Днепр оперативный».
«Находившиеся рядом сослуживцы подначивали его нажать на спусковой крючок. В войсковой части в-3085 проводится проверка», – говорится в сообщении.
По данным Telegram-канала, военные находились под воздействием легких наркотиков, они снимали на камеру все происходящее, позже видео попало в Сеть.
Как сообщают источники издания «Страна», по данному факту внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований Украины по ч. 1 ст. 115 УК с дополнительной отметкой «самоубийство». Ведется расследование.
Ранее главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос заявлял, что в зоне боев в Донбассе еженедельно совершают самоубийства двое-трое бойцов вооруженных сил Украины (ВСУ). Газета ВЗГЛЯД писала, что у всплеска суицидов в ВСУ нашлось неожиданное объяснение.
На Украине заявили о гарантиях США на случай конфликта с Россией
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Министерство обороны Украины объявило о получении гарантий поддержки со стороны США от главы Пентагона Ллойда Остина на случай конфликта с Россией.
«Министр обороны США [Ллойд Остин в ходе телефонного разговора с украинским коллегой Андреем Тараном] подчеркнул, что в случае эскалации российской агрессии Соединенные Штаты не оставят Украину наедине [с ней] и не допустят реализации агрессивных устремлений Российской Федерации в отношении Украины», – говорится в сообщении на сайте Минобороны Украины.
«Звонок американского коллеги является яркой демонстрацией проактивной позиции США в поддержке суверенитета и шагов по восстановлению территориальной целостности Украины», – приводит слова Тарана пресс-служба украинского военного ведомства.
В Министерстве обороны Украины сообщили, что руководители оборонных ведомств «обсудили конкретные направления усиления взаимодействия в сфере безопасности и обороны». Состоявшийся в четверг разговор Тарана и Остина стал вторым за последние полтора месяца, отметили в пресс-службе.
Накануне США обвинили Россию в «дестабилизирующих» действиях на востоке Украины.
Ранее полпред России в Контактной группе по урегулированию на востоке Украины Борис Грызлов обвинил Украину в стягивании новых сил к линии соприкосновения сторон конфликта в Донбассе и попытке создать предлог для военной авантюры. Спецпредставитель председателя ОБСЕ на Украине Хайди Грау после встречи Контактной группы (КГ) призвала стороны конфликта в Донбассе не допустить эскалации. Газета ВЗГЛЯД разбиралась в причинах обострения конфликта в Донбассе.
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В Раде обвинили Россию в разрушении электроэнергетики Украины
Россия разрушает энергетическую систему Украины путем продажи электричества по заниженным ценам, заявил депутат Верховной рады, председатель Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец.
«Это гибридная энергетическая война для того, чтобы окончательно остановить и уничтожить украинские шахты, уничтожить шахты по добыче урановой руды, они сейчас на грани остановки, и остановить блоки тепловых электростанций», – передает слова Волынца РИА «Новости».
При этом парламентарий утверждает, что Украина не нуждается в поставках электроэнергии из России и Белоруссии, так как у нее есть собственные серьезные мощности.
Кроме того, по мнению Волынца, белорусская электроэнергия является, по сути, российской. «Поэтому президент Литвы призывает украинский парламент, нашу исполнительную власть прекратить закупать электроэнергию из Белоруссии», – заключил украинский депутат.
Напомним, в начале марта и.о. министра энергетики Украины Юрий Витренко заявил, что в 2022 году объединенная энергетическая система Украины отделится от энергосистем России и Белоруссии.
Пушков призвал Украину не полагаться на США при нападении на Донбасс
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Сенатор Алексей Пушков прокомментировал заявление минобороны Украины о якобы полученных гарантиях поддержки от Соединенных Штатов на случай конфликта с Россией и призвал Киев не полагаться на США при планировании военной операции против Донбасса.
«Киеву не стоит особо полагаться на США в случае начала Украиной военной операции против Донбасса. Если даже Киев получил такие заверения от министра обороны США, они могут означать что угодно – от новых санкций против России до поставок оружия, но не прямое военное вмешательство США на стороне Украины, которое было бы полным безумием», – написал Пушков в своем Telegram-канале.
Ранее министерство обороны Украины объявило о получении гарантий поддержки со стороны Соединенных Штатов на случай конфликта с Россией.
Напомним, в середине марта полпред России в Контактной группе по урегулированию на востоке Украины Борис Грызлов обвинил Украину в стягивании новых сил к линии соприкосновения сторон конфликта в Донбассе и попытке создать предлог для военной авантюры. Газета ВЗГЛЯД разбиралась в причинах обострения конфликта в Донбассе.
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В Кремле оценили последствия возможного появления военных США на Украине
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Появление американских военных на Украине потребует принятия Россией дополнительных мер по обеспечению своей безопасности, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Безусловно, такое развитие сценария (появление военных США на Украине) привело бы к дальнейшему росту напряженности вблизи российских границ. Конечно, это потребует дополнительных мер от российской стороны по обеспечению ее безопасности», – сказал Песков.
На уточняющий вопрос о том, какие это могут быть меры, Песков ответил, что «все, которые необходимы», передает РИА «Новости».
Он также подчеркнул, что Россия, не являясь стороной конфликта, не может обеспечить всеобъемлющее перемирие в Донбассе, но использует свое влияние для выполнения соглашений. Так он ответил на вопрос о заявлении главы киевской делегации в контактной группе Леонида Кравчука, что российская делегация не поддержала его инициативу предложить Москве обеспечить соблюдение всеобъемлющего перемирия в Донбассе.
«Дело в том, что Россия не может обеспечить всеобъемлющее перемирие, Россия может работать над тем, чтобы ранее достигнутые договоренности выполнялись. Россия может использовать свое влияние. Россия, еще раз повторяю, не является участницей этого конфликта, поэтому это перемирие, оно же касается тех сторон, которые находятся на линии разделения: украинские вооруженные силы и силы непризнанных Украиной самопровозглашенных республик», – сказал Песков.
Кроме того, журналисты спросили у Пескова, не выдает ли российская сторона желаемое за действительное, говоря о готовящихся провокациях со стороны Киева. Песков с утверждением не согласился, подчеркнув, что у России риторика по этому вопросу «как раз абсолютно конструктивная», и российская сторона не пытается «выдавать желаемое за действительное».
«К нашему сожалению, действительность весьма пугающая на линии соприкосновения, провокации со стороны вооруженных сил Украины имеют место, они не одиночные, а множественные. Что касается риторики, я только что отвечал как раз на вопрос о заявлениях, сделанных в Киеве, о необходимости привлечения войск НАТО и так далее. Мне кажется, такие заявления говорят сами за себя», – добавил он.
Ранее Госдеп США обвинил Россию в «дестабилизирующих» действиях на Украине. Кроме того, пресс-служба Минобороны Украины заявила, что официальный Вашингтон пообещал оказать поддержку Киеву в случае обострения обстановки в Донбассе. В заявлении украинского Минобороны утверждается, что министр обороны США подчеркнул, что «в случае эскалации российской агрессии Соединенные Штаты не оставят Украину наедине». В ответ в Совфеде предостерегли Украину от военных авантюр при покровительстве США.
В Совфеде предостерегли Украину от военных авантюр при покровительстве США
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«Не надо провоцировать Россию на ответные действия. Не надо бряцать оружием у нас под носом. Это кончится для властей Украины печально», – заявил газете ВЗГЛЯД сенатор Владимир Джабаров. Так он прокомментировал заявление министра обороны Украины о получении обещания предоставить «меры поддержки» со стороны США в случае конфликта с Россией.
«За обещаниями со стороны США ничего, кроме слов, не стоит. Американцы никогда не будут воевать за Украину. Правительству Зеленского просто следует порядочно себя вести и не бегать к новому старшему брату за помощью. Пусть они лучше садятся за стол переговоров с ДНР и ЛНР и решают спорные вопросы в рамках Минских соглашений», – считает первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.
Сейчас Киев, по словам собеседника, провоцирует Кремль на военный конфликт, рассчитывая, что с помощью США они смогут одолеть Россию. «При этом Украина до сих пор не может понять, что она своим существованием во многом обязана России, которая поддерживает ее в том числе и транзитом газа», – добавил сенатор. «Поэтому не надо провоцировать Россию на ответные действия. Не надо бряцать оружием у нас под носом. Это кончится для властей Украины печально», – сказал собеседник.
Джабаров также отметил, что «странам – гарантам Минских соглашений уже надоела политика Украины». «Немцы и французы поняли бесперспективность работы с режимом Зеленского. Поэтому они даже не посчитали нужным сообщить Киеву о прошедших на днях переговорах с нашим президентом. Дело в том, что они не уважают Зеленского и не относятся к нему серьезно», – полагает сенатор.
В свою очередь зампредседателя сенатского комитета по международным делам Андрей Климов добавил, что ведущие страны континентальной Европы выступают против военного решения конфликта в Донбассе. «Они настаивают на соблюдении Минских соглашений и продолжении работы исключительно политико-дипломатическими средствами. Поэтому Вашингтон здесь остается в одиночестве, потому как, кроме правительства в Киеве, больше никто не собирается участвовать в его авантюрах», – резюмировал Климов.
1 апреля состоялся телефонный разговор министров обороны США и Украины Ллойда Остина и Андрея Тарана, по итогам которого Таран заявил о получении неких мер поддержки со стороны США в случае конфликта с Россией. В министерстве обороны Украины сообщили, что руководители оборонных ведомств также «обсудили конкретные направления усиления взаимодействия в сфере безопасности и обороны».
Накануне США обвинили Россию в «дестабилизирующих» действиях на востоке Украины.
Ранее полпред России в Контактной группе по урегулированию на востоке Украины Борис Грызлов обвинил Украину в стягивании новых сил к линии соприкосновения сторон конфликта в Донбассе и попытке создать предлог для военной авантюры. Спецпредставитель председателя ОБСЕ на Украине Хайди Грау после встречи Контактной группы (КГ) призвала стороны конфликта в Донбассе не допустить эскалации. Газета ВЗГЛЯД разбиралась в причинах обострения конфликта в Донбассе.
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США обвинили Россию в «дестабилизирующих» действиях на востоке Украины
Соединенные Штаты обеспокоены «дестабилизирующими» действиями России на востоке Украины, заявил руководитель пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс.
«Дестабилизирующие действия России подрывают намерения по деэскалации [конфликта на востоке Украины], которые были достигнуты в рамках соглашения при посредничестве ОБСЕ в июле прошлого года», – приводит утверждение Прайса ТАСС.
«Кроме того, мы в курсе сообщений украинских военных о передвижении российских подразделений на границе с Украиной», – заявил представитель Госдепартамента США. По его словам, Вашингтон обсуждает «свою обеспокоенность этим усилением напряженности и нарушением режима прекращения огня с союзниками по НАТО».
Прайс отказался пояснить, есть ли у американской стороны какие-либо свидетельства того, чтобы российские войска переходили границу с Украиной. «Я не буду углубляться в эту тему. Я оставлю возможность министерству оборону говорить о любых тактических передвижениях. Я же говорю о нашей более общей обеспокоенности этой эскалацией со стороны России», – сказал руководитель пресс-службы Госдепартамента США.
На просьбу уточнить, подразумевает ли он в таком случае под эскалацией передвижение российских войск на границе с Украиной внутри российской территории, Прайс сказал: «Я думаю, что мы возражали бы против агрессивных действий, цель которых – запугать или поставить под угрозу наших партнеров на Украине», – ответил американский дипломат.
Прайс фактически уклонился от ответа на повторный вопрос о том, о каких именно действиях идет речь, если российские войска остаются на территории России. При этом он вновь повторил, что речь идет о «конкретных действиях, которые имеют место на востоке Украины», не пояснив, считает ли Вашингтон эскалацией само передвижение российских войск на границе.
В свою очередь пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби заявил: «Мы осуждаем недавнюю эскалацию на востоке Украине. Это недавно привело к гибели четырех украинских военнослужащих. Мы следим за ситуацией в том, что касается сообщений украинских военнослужащих о размещении российских ВС вдоль границы. Мы весьма внимательно следим за этим и, безусловно, призываем Россию быть более прозрачной».
Накануне в Кремле призвали не беспокоиться из-за переброски российских войск к украинской границе, отметив, что Россия предпринимает необходимые меры для обеспечения безопасности своих рубежей, по периметру которых отмечается активность стран НАТО.
Ранее полпред России в Контактной группе по урегулированию на востоке Украины Борис Грызлов обвинил Украину в стягивании новых сил к линии соприкосновения сторон конфликта в Донбассе и попытке создать предлог для военной авантюры. Спецпредставитель председателя ОБСЕ на Украине Хайди Грау после встречи Контактной группы (КГ) призвала стороны конфликта в Донбассе не допустить эскалации. Газета ВЗГЛЯД разбиралась в причинах обострения конфликта в Донбассе.
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Украина обвинила Россию в присвоении радиочастот
Министерство иностранных дел Украины не исключает обращения в суд в связи с якобы присвоением Россией телекоммуникационной системы и радиочастотного ресурса Украины, заявила первый заместитель украинского министра иностранных дел Эмине Джапарова.
По ее словам, украинская телекоммуникационная система и радиочастотный ресурс фактически «украдены» Россией. По ее сведениям, Роскомнадзор якобы выдает лицензии на использование украинских частот, которые являются имуществом Украины, передает РИА «Новости».
«И здесь, мне кажется, есть большая перспектива, во-первых, санкционного реагирования – эта работа точно проводилась, ее надо реанимировать. И перспектива арбитража, которая, кстати, нами сейчас прорабатывается», – сказала Джапарова.
Также она подчеркнула, что на межведомственном совещании через неделю будет затронута перспектива арбитражного рассмотрения этого вопроса. «Есть факт незаконного использования радиочастотного ресурса. В соответствии с регламентом и статутом, подобные споры должны решаться по дипломатическим каналам, и когда этот инструмент исчерпывается, тогда появляется перспектива арбитража», – пояснила замминистра.
Ранее служба безопасности и Украинский государственный центр радиочастот закрыли радиостанцию из-за трансляции российской музыки.
Москва заявила о нежелании военного конфликта с Украиной
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Разговоры о грядущем конфликте России и Украины – очередной вымысел, Москва не заинтересована в военной конфронтации, заявил замглавы МИД России Андрей Руденко.
«Я уверен, что все разговоры о каком-то грядущем конфликте Украины с Россией – это пример очередного фейка, который распространяют в первую очередь украинские власти. Россия не заинтересована в конфликте с Украиной каком-либо, тем более военном», – сказал Руденко, передает РИА «Новости».
Он также заявил, что Россия никаким образом не подрывает усилия ОБСЕ по деэскалации на Украине. «Мы никаким образом не подрываем усилия ОБСЕ, Россия проголосовала за продление мандата Специальной мониторинговой миссии, которое состоялось буквально позавчера, и рассчитывает, что ОБСЕ и дальше будет вносить свой вклад в урегулирование ситуации на Украине, смягчение напряженности в Донбассе, в том числе в рамках деятельности СММ ОБСЕ», – сказал дипломат.
Тем временем официальный представитель МИД России Мария Захарова в разговоре с «Газетой.Ru» заявила, что обещанная США помощь Украине в случае конфликта с Россией может оказаться «медвежьей услугой».
«Подобные заявления – медвежья услуга Украине. Все должны работать на единую цель – на достижение мира на востоке Украины. Вашингтон же своими поставками вооружений, агрессивной и провокационной риторикой поощряет киевский режим к невыполнению минских договоренностей», – сказала дипломат.
Захарова добавила, что такое поведение США противоречит решениям Совета Безопасности ООН.
Ранее в Киеве прозвучала новая серия заявлений о готовности ВСУ «идти в наступление» в Донбассе и о том, что Россия якобы сконцентрировала огромные военные силы на границе с Украиной. В то же время Кремль призвал не беспокоиться из-за переброски российских войск к украинской границе.
Госдеп США обвинил Россию в «дестабилизирующих» действиях на Украине. Кроме того, пресс-служба Минобороны Украины заявила, что официальный Вашингтон пообещал оказать поддержку Киеву в случае обострения обстановки в Донбассе. В заявлении украинского Минобороны утверждается, что министр обороны США подчеркнул, что «в случае эскалации российской агрессии Соединенные Штаты не оставят Украину наедине».
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, с чем связано текущее обострение на линии соприкосновения с непризнанными республиками и почему в последнее время украинские военные отличаются особо агрессивной риторикой.
Глава ДНР объявил первый в республике призыв на военную службу
Глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин подписал указ о призыве граждан на военную службу.
«Осуществить с 1 апреля по 15 июля 2021 года призыв на военную службу граждан 1994–2003 годов рождения, не прибывающих в запасе и подлежащих в соответствии с законом ДНР от 13 февраля 2015 года № 08-IHC «О воинской обязанности и военной службе» призыву на военную службу», – приводит текст указа «Донецкое агентство новостей».
В соответствии с документом на прохождение службы в ряды Народной милиции ДНР направят 200 человек из числа призывников сроком на шесть месяцев.
Указом предписано утвердить основной и резервный составы призывных комиссий районов, городов, а также районов в городах. Местным властям совместно с военным комиссариатом поручено провести мероприятия по призыву, Минздраву республики – определить перечень медицинских учреждений для организации стационарного и амбулаторного обследования и лечения призывников. Указ подписан и вступил в силу 25 марта. Контроль за исполнением указа возложен на военного комиссара ДНР Александра Мальковского.
Напомним, в четверг представитель ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) обвинил вооруженные формирования Украины в обстреле территории Донецкой народной республики минами калибром 120 миллиметров.
Ранее полпред России в Контактной группе по урегулированию на востоке Украины Борис Грызлов обвинил Украину в стягивании новых сил к линии соприкосновения сторон конфликта в Донбассе и попытке создать предлог для военной авантюры. Спецпредставитель председателя ОБСЕ на Украине Хайди Грау после встречи Контактной группы (КГ) призвала стороны конфликта в Донбассе не допустить эскалации. Газета ВЗГЛЯД разбиралась в причинах обострения конфликта в Донбассе.
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В «Интер РАО» объяснили принцип формирования цен электроэнергии для Украины
«Интер РАО» (российский оператор экспорта и импорта электроэнергии) проводит тендеры среди украинских покупателей электроэнергии, где они сами делают коммерческие предложения и тем самым определяют цену ее импорта из России.
«Электроэнергия на Украину продается по ценам, которые складываются на тендерах, проводимых «Интер РАО» среди украинских покупателей, именно они сами делают коммерческие предложения», – подчеркнули в компании, передает РИА «Новости».
Ранее в пятницу депутат Верховной рады, председатель Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец заявил, что Россия разрушает энергетическую систему Украины путем продажи электричества по «заниженным» ценам.
В ЛНР усомнились в желании США оказать военную помощь Украине
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«США продемонстрировали символический жест украинским радикалам с целью успокоить их, но на помощь Украине американцы не придут», – сказал газете ВЗГЛЯД советник главы ЛНР Родион Мирошник. Так он прокомментировал заявление министра обороны Украины о получении обещания «мер поддержки» со стороны США в случае конфликта с Россией.
«Я бы с определенной натяжкой назвал беседу министров переговорами. Даже заявления из официальных источников выглядят скорее как отчет подведомственного служащего старшему по званию», – считает советник главы ЛНР, представитель республики на переговорах в Минске Родион Мирошник.
«В ответ США лишь выразили озабоченность вопросом Донбасса и продемонстрировали символический жест поддержки украинским радикалам с целью успокоить их. Но на помощь Украине американцы не придут», – уверен собеседник. Он также предположил, что этот звонок был во многом обусловлен проведенными ранее переговорами «евротройки» с участием лидеров России, Германии и Франции. «Этот факт сильно обеспокоил как Киев, так и Вашингтон», – подчеркнул Мирошник.
Собеседник убежден, что в случае эскалации конфликта в Донбассе Вашингтон никаких обязательств на себя брать не станет. «Максимум, на что может рассчитывать Украина – это подливание масла в огонь в виде поставок вооружений, военной техники, либо чего-то еще, что может способствовать еще большей эскалации конфликта», – полагает Мирошник.
Советник главы ЛНР также прокомментировал сообщение министра обороны Ллойда Остина о том, что с 2014 года США выделили 2 млрд долларов на оборону Украины, «что значительно меньше, чем Украина зарабатывает на транзите российского газа».
«Более того, это существенно меньше, чем американцы тратили на «развитие украинской демократии» до 2014 года – то есть на поддержку неправительственных структур и НКО, которые сейчас носят гордое звание «соросята» (группа лиц, работающая на средства американского бизнесмена Джорджа Сороса – прим. ВЗГЛЯД). Это лишнее подтверждение того, что США не являются ни экономическим, ни стратегическим партнером Украины», – считает Мирошник.
«Но здесь абсолютно четко прослеживается стремление США использовать Украину в своих интересах: в разжигании противостояния на востоке страны, а также для создания точек напряжения у границ России», – добавил собеседник.
Мирошник обратил внимание и на тот факт, что после переговоров «евротройки» Париж и Берлин не контактировали со своими коллегами в Киеве. «Если бы такие обсуждения были, Украина бы их многократно протранслировала в СМИ», – пояснил советник главы ЛНР.
«Но в данном случае суть переговоров заключается в том, что у лидеров России, Германии и Франции есть общее понимание того, что главным препятствием для достижения урегулирования в Донбассе является Украина. Для них важно решить эту проблему из-за территориальной близости точки напряженности. Украина же в данном случае представляется не как самостоятельное государство, а как курируемое из США. А Вашингтон абсолютно не заинтересован в прекращении кровопролития в Донбассе», – заключил Мирошник.
1 апреля состоялся телефонный разговор министров обороны США и Украины Ллойда Остина и Андрея Тарана, по итогам которого Таран заявил о получении неких мер поддержки со стороны США в случае конфликта с Россией. В Министерстве обороны Украины сообщили, что руководители оборонных ведомств также «обсудили конкретные направления усиления взаимодействия в сфере безопасности и обороны».
Накануне США обвинили Россию в «дестабилизирующих» действиях на востоке Украины.
Ранее полпред России в Контактной группе по урегулированию на востоке Украины Борис Грызлов обвинил Украину в стягивании новых сил к линии соприкосновения сторон конфликта в Донбассе и попытке создать предлог для военной авантюры. Спецпредставитель председателя ОБСЕ на Украине Хайди Грау после встречи Контактной группы (КГ) призвала стороны конфликта в Донбассе не допустить эскалации. Газета ВЗГЛЯД разбиралась в причинах обострения конфликта в Донбассе.
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В Пентагоне подсчитали выделенные Украине с 2014 года средства
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Соединенные Штаты с 2014 года выделили Украине более 2 млрд долларов в рамках оказания помощи в обеспечении безопасности, говорится в заявлении американского министра обороны Ллойда Остина по итогам телефонных переговоров с украинским коллегой Андреем Тараном.
«С 2014 года Соединенные Штаты выделили Украине более 2 млрд долларов на оказание помощи в обеспечении безопасности, в том числе недавно объявленный пакет в размере 125 млн долларов, который включает оборонительное вооружение и другие ключевые средства для усиления поражающего действия, повышения качества системы командования и управления, а также повышения эффективности отслеживания обстановки ВС Украины», – написал Остин в Twitter.
Напомним, 1 марта стало известно о решении США выделить Киеву еще 125 млн долларов в качестве нового пакета военной помощи. Позже в Пентагоне назвали условие получения Киевом «оставшихся 150 млн долларов». В ноябре 2020 года в посольстве США на Украине сообщали, что с 2014 года США оказали Киеву помощь на сумму около 4,1 млрд долларов.
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В Донбассе обвинили украинских военных в доставке новой артиллерии
Украинские силовики разместили танки и гаубицы вблизи жилых домов и муниципальных объектов на подконтрольной Киеву территории Донбасса, заявил заместитель начальника Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики Эдуард Басурин.
«Выявлено размещение военной техники вооруженных формирований Украины вблизи жилых домов и на территории муниципальных объектов на подконтрольной Украине территории», – цитирует РИА «Новости» Басурина.
По его словам, вблизи частного дома в Новооленовке выявлены две самоходные гаубицы, на территории промышленного объекта в Константиновке – восемь танков, на окраине населенного пункта Тимофеевка – пять танков и зенитно-ракетный комплекс.
Ранее в ОБСЕ призвали стороны конфликта в Донбассе не допустить эскалации. Полпред России в Контактной группе по урегулированию на востоке Украины Борис Грызлов заявил, что Украина стягивает к линии соприкосновения сторон конфликта в Донбассе новые силы, пытаясь создать предлог для военной авантюры. Во вторник и в среду в ДНР заявляли о резком ухудшении ситуации на линии соприкосновения в Донбассе.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась в причинах обострения конфликта в Донбассе.
ВСУ обстреляли ДНР из миномета
Украинские военные обстреляли территорию ДНР минами калибром 120 миллиметров, было выпущено 20 снарядов, сообщил представитель республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
«В 16.36 (совпадает с мск) был зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины в направлении населенного пункта Жабуньки. Всего было выпущено 20 мин калибром 120 миллиметров», – цитирует представителя республики РИА «Новости».
Ранее в Киеве прозвучала новая серия заявлений о готовности ВСУ «идти в наступление» в Донбассе и о том, что Россия якобы сконцентрировала огромные военные силы на границе с Украиной.
До этого в ЛНР заявляли, что украинские силовики пять раз за неделю нарушили режим прекращения огня в Донбассе, обстреливали населенные пункты из минометов и гранатометов.
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