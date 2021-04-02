В Крыму заявили, что США могут спровоцировать конфликт в Донбассе

США могут спровоцировать обострение военного конфликта в Донбассе, выразил мнение сенатор от крымского региона, член международного комитета Совфеда Сергей Цеков.

«Если бы США не вмешивались во внутренние дела Украины, то и конфликта на Донбассе не было бы. Они могут даже спровоцировать обострение конфликта со стороны Украины. Они как выступали провокаторами, так и будут выступать. Американцы готовы воевать руками украинцев с украинцами, но сами непосредственно участия в конфликте принимать не будут», – сказал Цеков РИА «Новости».

При этом, по его словам, Россия будет поддерживать и помогать республикам Донбасса. «В этом вопросе один на один с ненормальным украинским руководством и националистами мы Донбасс не оставим. Мы не оставим Донбасс на растерзание. Мы не допустим вооруженного решения проблемы Донбасса», – сказал сенатор.

Ранее Госдеп США обвинил Россию в «дестабилизирующих» действиях на Украине. Кроме того, пресс-служба Минобороны Украины заявила, что официальный Вашингтон пообещал оказать поддержку Киеву в случае обострения обстановки в Донбассе. В заявлении украинского Минобороны утверждается, что министр обороны США подчеркнул, что «в случае эскалации российской агрессии Соединенные Штаты не оставят Украину наедине».

В Совфеде предостерегли Украину от военных авантюр при покровительстве США. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что появление американских военных на Украине потребует принятия Россией дополнительных мер по обеспечению своей безопасности.