Стал известен владелец устроившего ДТП на Садовом кольце автомобиля

Автомобиль, из-за которого произошло столкновение пяти машин на Садовом кольце в Москве, не принадлежит блогеру Эдварду Билу (Эдуард Биль), хозяином является его друг, сообщил источник в правоохранительных органах.

«Автомобиль Audi принадлежит другу блогера Эдварда Била, который также является блогером», – сказал ТАСС источник.

По его словам, за этот год у блогера не много нарушений ПДД: штраф за непристегнутый ремень безопасности, за нарушение правил ОСАГО, за управление автомобилем с нечитаемыми государственными регистрационными знаками он был лишен прав на два месяца. Источник отметил, что в совокупности за Билем числится около 10 нарушений ПДД.

Напомним, в четверг на Садовом кольце в Москве произошло ДТП с участием пяти автомобилей, в результате серьезно пострадала женщина. Столичный департамент транспорта опубликовал видеозапись с моментом происшествия, согласно которой один из автомобилей перед ДТП выехал на встречную полосу движения. Виновником ДТП, предположительно, стал водитель спорткара Audi RS6 одного из последних поколений, оценочная стоимость которого превышает 9 млн рублей. По словам источника в правоохранительных органах, за рулем Audi RS6 находился блогер и пранкер Эдвард Бил (Эдуард Биль). Сам блогер заявил о своей невиновности в аварии. При этом, по словам блогера, за рулем принадлежащей ему Audi RS 6 Avant якобы находился его приятель, а сам он подъехал на место, чтобы разобраться в инциденте.

Однако, по сообщениям СМИ, свидетели аварии утверждают, что в момент ДТП видеоблогер все же находился за рулем Audi, а позже пересел с водительского сиденья автомобиля на пассажирское. Одна из пострадавших в аварии успела разглядеть лицо блогера, который «быстро перепрыгнул назад», и обвинила Била в провоцировании ДТП.

В ГИБДД по столице подтвердили, что причиной аварии, по предварительным данным, стал выезд одного из автомобилей на встречную полосу. Департамент транспорта Москвы сообщал, что у водителя, устроившего аварию на Садовом кольце, более 566 штрафов за нарушения правил дорожного движения. По информации ведомства, автомобиль, из-за которого произошло столкновение, в 2021 году свыше 400 раз нарушал скоростной режим.

Дело о ДТП на Смоленской площади взял на личный контроль прокурор Москвы Денис Попов.