Прокурор Москвы взял на контроль дело о ДТП с участием блогера

Прокурор Москвы Денис Попов взял на личный контроль расследование уголовного дела, возбужденного после ДТП на Смоленской площади, в качестве подозреваемого по которому был задержан блогер Эдвард Бил.

«Прокурор Москвы Денис Попов поставил на личный контроль ход и результаты расследования уголовного дела по ч. 1 ст. 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств») по факту ДТП на Смоленской площади, в результате которого женщина – водитель автомобиля Volkswagen – получила телесные повреждения, повлекшие тяжкий вред ее здоровью», – передает сообщение столичной прокуратуры ТАСС.

Прокуратура также намерена проверить все факты нарушений правил дорожного движения на Audi, водитель которого, предположительно, является виновником аварии, уточняется в сообщении.

Ранее на Садовом кольце в Москве произошло дорожно-транспортное происшествие с участием пяти автомобилей, сообщалось, что одного человека зажало после аварии в машине, его пытаются извлечь. По данным ГИБДД, аварию спровоцировала выехавшая на встречную полосу движения машина, серьезно пострадала женщина-водитель.

Столичный департамент транспорта опубликовал видеозапись с моментом происшествия, на ней запечатлено, как один из автомобилей выехал на встречную полосу. Среди разбитых машин – спорткар Audi RS6 одного из последних поколений, стоимость которого от 9 – 10 млн рублей. Предположительно, его водитель и был виновником ДТП. О том, кто был за рулем Audi RS6, официально не сообщается, но, по данным источника РИА «Новости» в правоохранительных органах, это известный блогер и пранкер Эдвард Бил. Он заявил, что не виновен в аварии с пятью машинами. Но заявил, что за рулем принадлежащей ему Audi RS 6 Avant якобы находился его приятель, а сам он подъехал на место, чтобы разобраться в инциденте.



Однако свидетели аварии утверждают, что видеоблогер все же был за рулем Audi в момент ДТП, а затем пересел с водительского сиденья автомобиля на пассажирское. Одна из пострадавших в аварии успела разглядеть лицо блогера, который «быстро перепрыгнул назад», и обвинила Била в провоцировании ДТП, сообщает Lenta.

В ГИБДД по столице подтвердили, что, по предварительным данным, причиной аварии стал выезд одной из машин на встречную полосу. Департамент транспорта Москвы сообщал, что у водителя, устроившего аварию на Садовом кольце, более 566 штрафов за нарушения правил дорожного движения. По информации ведомства, машина, из-за которой произошло столкновение, свыше 400 раз нарушала скоростной режим в 2021 году.