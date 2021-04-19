Пасхальная корзина на Украине подорожала на 26%

За минувший год пасхальная корзина на Украине подорожала приблизительно на 25%: в 2021 году она обойдется жителям страны примерно в 780 гривен (около 28 долларов), сообщил директор Института аграрной экономики Юрий Лупенко.

Так, в 2020 году минимальный набор пасхальных продуктов стоил около 620 гривен (около 22,1 доллара по нынешнему курсу), в 2021 году его стоимость повысилась примерно на 160 гривен (5,7 доллара) – до 780 гривен (около 28 долларов), передает РИА «Новости».

При этом пасхальный кулич домашней выпечки в этом году обойдется украинцам приблизительно в 120 гривен (4,2 доллара) за 1 кг. В магазинах и супермаркетах готовая паска будет стоить дороже.

«Рост стоимости паски обусловлен несколькими факторами. С одной стороны, это подорожание яиц, сахара, муки и сливочного масла, с другой – рост цен на зерновые культуры и животноводческую продукцию из-за уменьшения мирового урожая зерновых, увеличение стоимости энергоресурсов, а также всплеск цен на продукты питания из-за введения карантина в связи с эпидемией коронавируса COVID-19», – сказал Лупенко.

Отмечается, что помимо паски, в пасхальную корзинку входят также яйца, домашняя колбаса, буженина, сало, сливочное масло, мягкий и твердый сыр, хрен и соль, которые также подорожали в сравнении с прошлым годом.

«Неожиданно дорогой составляющей праздничной корзины 2021 года стали яйца – 38 гривен за десяток (1,3 доллара), что на 90% больше, чем в марте прошлого года», – сообщили в Институте аграрной экономики.

Кроме того, по подсчетам института, стоимость колбасы за год увеличилась примерно на 10,2%, буженины – на 22,7%. За бутылку церковного вина «Кагор», которое не входит в стоимость минимальной пасхальной корзины, в среднем придется заплатить 120 гривен (4,2 доллара).

«Общая стоимость пасхальной корзины составляет 6-7% среднемесячной заработной платы рядового украинца и 20-22% средней пенсии, то есть доступной для подавляющего большинства наших сограждан», – подытожили в сообщении.

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