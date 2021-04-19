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19 апреля, понедельник | Последнее обновление — 12:18 | vz.ru
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В ЛНР заявили о размещении украинской бронетехники в селе Крымское
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Вооруженные силы Украины (ВСУ) разместили два бронетранспортера у жилых домов в селе Крымское, сообщила пресс-служба управления народной милиции Луганской народной республики (ЛНР).
«В зоне ответственности 14-й бригады ВСУ зафиксировано нахождение двух бронетранспортеров вблизи жилых домов в населенном пункте Крымское», – цитирует сообщение Народной милиции агентство Луганскинформцентр.
Также в ЛНР напомнили, что размещение киевскими силовиками вооружений и военной техники в населенных пунктах является нарушением дополнительных мер по контролю за перемирием.
Ранее власти самопровозглашенной Донецкой народной республики зафиксировали обстрелы окрестной Горловки и Донецка со стороны украинских силовиков.
Напомним, Киев демонстрирует готовность провести военную операцию в Донбассе. Союзники Украины выражают обеспокоенность «наращиванием войск», которые, по их словам, Россия осуществляет на границе с Украиной. Москва подчеркивала, что Россия вольна передвигать вооруженные силы по стране на свое усмотрение.
В Госдуме отреагировали на слова Зеленского о превращении Крыма и Донбасса в Чернобыль
Депутат Госдумы России от крымского региона Михаил Шеремет назвал гадостями и подлостью слова президента Украины Владимира Зеленского, пообещавшего Крыму и Донбассу последствия Чернобыля.
«Зеленский продолжает свои пакости и гадости в отношении Крыма. Ничего сделать не может, так решил теперь избрать подлый метод запугивания. Не дождется. Крым сегодня – один из самых процветающих и привлекательных регионов, о чем говорят, в том числе представители международного сообщества», – цитирует РИА «Новости» Шеремета. По его словам, все прогнозы, которые Зеленский прочит Крыму и Донбассу, вернутся его же стране.
«Пусть об этом подумает. Нельзя вести такую человеконенавистническую политику в отношении других людей. Жителям Донбасса нужно скинуть оковы украинского застоя и деградации и взять курс на развитие, как это сделал однажды Крым», – добавил депутат.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что если жители Донбасса и Крыма не начнут считать себя украинцами, их может ждать судьба, сравнимая с «зоной отчуждения в Чернобыле». По словам Зеленского, «даже в Чернобыль приезжают туристы». Президент Украины утверждает, что на территориях, которые он назвал «оккупированными» – «в Абхазии, Приднестровье» – нет «какого-то научного прорыва, крутых предприятий, небоскребов Гонконга».
Напомним, в 2020 году сообщалось, что за последние 25 лет население самой Украины сократилось более чем на четверть. В 2021 году в Крыму ожидают рекордный поток туристов. Курорты Абхазии стали одними из самых популярных у россиян заграничными турами на Новый год.
Зеленский пообещал Донбассу и Крыму последствия Чернобыля
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Если жители Донбасса и Крыма не начнут считать себя украинцами, их может ждать судьба, сравнимая с «зоной отчуждения в Чернобыле», заявил президент Украины Владимир Зеленский.
«Это будет мертвая территория. Это будет хуже, чем Чернобыль», – приводит его слова РИА «Новости» со ссылкой на Le Figaro.
По словам Зеленского, «даже в Чернобыль приезжают туристы». Президент Украины утверждает, что на территориях, которые он назвал «оккупированными» – «в Абхазии, Приднестровье» – нет «какого-то научного прорыва, крутых предприятий, небоскребов Гонконга». Зеленский сказал, что «не видел там жизнь» и «не видит там счастья». «А когда люди несчастны, они едут с той территории», – приводит его слова «Комсомольская правда».
Напомним, в 2020 году сообщалось, что за последние 25 лет население самой Украины сократилось более чем на четверть. В 2021 году в Крыму ожидают рекордный поток туристов. Курорты Абхазии стали одними из самых популярных у россиян заграничными турами на Новый год.
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Меркель и Макрон заявили о важности реализации минских соглашений
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Канцлер Германии Ангела Меркель и Эммануэль Макрон подчеркнули важность реализации «Минска-2» и продолжения работы в нормандском формате, сообщил кабмин ФРГ.
Президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер ФРГ Ангела Меркель обсудили в пятницу ситуацию в Донбассе с президентом Украины Владимиром Зеленским. Лидеры Франции и Германии подчеркнули важность реализации «Минска-2» и продолжения работы в нормандском формате.
«Канцлер и французский президент указали на поддержку независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины. Они указали на необходимость полноценной реализации Минских соглашений с обеих сторон, а также заявили, что Германия и Франция продолжат прикладывать усилия в рамках нормандского формата», – говорится в сообщении кабмина ФРГ, передает ТАСС.
Ранее в пятницу пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Кремль надеется, что президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель донесут до президента Украины Владимира Зеленского тезис о необходимости соблюдения перемирия в Донбассе.
ЛНР захватила украинский беспилотник
Народная милиция ЛНР принудительно посадила беспилотник украинских силовиков, сообщил официальный представитель милиции Яков Осадчий.
Осадчий сообщил, что украинские силовики нарушили перемирие по личному указанию командира 92-й бригады ВСУ полковника Павла Федосенко. Подразделения радиоэлектронной борьбы ЛНР, используя станцию подавления «Тритон-М1», перехватила БПЛА «Фантом-4» с «закрепленным на нем боевым зарядом». Беспилотник «двигался из населенного пункта Попасная по направлению к населенному пункту Первомайск», но «был принудительно посажен, фото- и видеоматериалы, изъятые с флэш-накопителя, изучаются специалистами».
Представитель Народной милиции заявил, что Киев «преднамеренно идет на проведение провокаций» перед встречей советников лидеров «нормандской четверки». Об инциденте сообщили в Совместный центр по контролю и координации режима прекращения огня, передает «Луганский информационный центр».
В начале апреля мирный житель подорвался на взрывном устройстве в районе села Николаевка в ЛНР, устройство было сброшено украинскими силовиками с беспилотного летательного аппарата.
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Журналистку РИА «Новости» не пустили на пресс-конференцию Зеленского в Париже
Журналистке РИА «Новости» отказали в аккредитации на пресс-конференцию президента Украины Владимира Зеленского по итогам встречи в Париже с французским лидером Эммануэлем Макроном.
Организаторы сослались на нехватку мест в связи с ограничениями на фоне коронавируса. Это уже третий за два дня отказ журналистам в аккредитации на мероприятия с участием украинского президента в рамках его визита во Францию, передает РИА «Новости».
«У нас была ограниченная численность, и список был закрытый. То есть, уже мест нет», – заявили в пресс-службе администрации Макрона.
Ранее в пятницу корреспондента РИА «Новости» не пустили на протокольную съемку приезда Зеленского в Елисейский дворец, объяснив отказ санитарными ограничениями. В четверг пресс-служба Елисейского дворца не аккредитовала корреспондента РИА «Новости» на телефонный брифинг по встрече Макрона с Зеленским.
Президент Украины на фоне эскалации в Донбассе посетил в пятницу Париж, где встретился с Макроном. Канцлер Германии Ангела Меркель присоединилась к ним по видеосвязи. Накануне встречи Москва призвала Париж и Берлин сосредоточиться на побуждении Киева к деэскалации напряженности в Донбассе.
Зеленский заявил о готовности вернуться к диалогу по Донбассу
Киев всегда готов вернуться к содержательному дипломатическому разговору по Донбассу и призывает Москву к тому же, заявил президент Украины Владимир Зеленский.
«С начала моей работы в должности президента мы делали все, что возможно, для активизации переговоров и поиска мирного решения. Мы всегда готовы вернуться к содержательной дипломатической беседе, призываем Россию к этому же», – заявил Зеленский в интервью итальянскому изданию La Repubblica, текст которого обнародовал офис украинского лидера.
Отметим, что Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.
Ранее в пятницу пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Кремль надеется, что президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель донесут до президента Украины Владимира Зеленского тезис о необходимости соблюдения перемирия в Донбассе.
Зеленский назвал дату встречи политсоветников «нормандской четверки»
Встреча в «нормандском формате» на уровне политсоветников состоится 19 апреля, сообщил президент Украины Владимир Зеленский после переговоров с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Ангелой Меркель.
«Считаю важным, что мы приближаемся к следующему заседанию, считаю, что оно возможно. 19 апреля будет заседание советников «нормандской четверки» и будет обсуждаться ряд вопросов. Прежде всего, будут обсуждаться кластеры. Это то, о чем мы говорили несколько месяцев назад: что будут разработаны кластеры, сделанные французской и немецкой стороной, сейчас с дополнениями Украины, также рассматриваются Россией. Все четыре страны подготовят дополнения к этим кластерам – с чем согласны, с чем не согласны. Эти кластеры – пошаговое выполнение минских договоренностей», – передает РИА «Новости» слова Зеленского.
Президент Украины на фоне эскалации в Донбассе посетил в пятницу Париж, где встретился с Макроном. Канцлер Германии присоединилась к ним по видеосвязи. Накануне встречи Москва призвала Париж и Берлин сосредоточиться на побуждении Киева к деэскалации напряженности в Донбассе. При этом пресс-служба Елисейского дворца не аккредитовала корреспондента российского агентства РИА «Новости» на телефонный брифинг по грядущей встрече Макрона с Зеленским.
«Нормандский формат» переговоров по ситуации на юго-востоке Украины существует с июня 2014 года. Тогда в ходе празднования 70-летия высадки войск союзников в Нормандии лидеры России, Германии, Украины и Франции впервые обсудили урегулирование конфликта в Донбассе. Предыдущий саммит прошел в Париже 9 декабря 2019 года.
Ранее в Кремле заявили, что Франция и Германия имеют некоторые разногласия с Москвой по Донбассу: они хотят, чтобы Россия проявляла большую гибкость, при этом обе страны понимают, что минские договоренности необходимо выполнить.
Белоруссия указала на превращение видеоконференций по Донбассу в бесполезное ТВ
Видеоформат переговоров по урегулированию ситуации в Донбассе превращается в почти бесполезное телевизионное представление, заявил замгоссекретаря Совбеза Белоруссии Владимир Арчаков.
По его словам, Белоруссия «не видит альтернативы минским соглашениям» и «готова предоставлять площадку для работы трехсторонней контактной группы». Арчаков заверил, что его страна «всегда придерживалась и придерживается мирных путей разрешения абсолютно любых противоречий» и готова «в любом формате принять участие в урегулировании возникающей и обостряющейся конфликтной ситуации» на Украине, передает РИА «Новости» со ссылкой на «Беларусь-1».
Напомним, уже более года переговоры по Донбассу ведутся в формате видеоконференций из-за ситуации с коронавирусом. В начале апреля заместитель руководителя администрации президента России Дмитрий Козак, комментируя внеочередное заседание контактной группы по Донбассу, сравнил его с сюжетом анекдота.
Украинские силовики 29 раз за неделю нарушили перемирие в Донбассе
Украинские силовики 29 раз за неделю нарушили перемирие в Донбассе, обстреляв территорию самопровозглашенной Луганской народной республики, заявил официальный представитель народной милиции ЛНР Яков Осадчий.
Осадчий сообщил, что «всего в течение недели вооруженные формирования Украины 29 раз нарушили режим прекращения огня», передает РИА «Новости».
До этого в ЛНР заявили, что в период со 2 по 9 апреля зафиксировали 18 обстрелов со стороны украинских силовиков.
Украинские силовики открывали огонь из минометов калибром 82 миллиметра, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия в направлении восьми подконтрольных ЛНР населенных пунктов.
Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Кремль надеется, что президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель донесут до президента Украины Владимира Зеленского тезис о необходимости соблюдения перемирия в Донбассе.
Зеленский заявил о готовности вернуться к диалогу по Донбассу.
ВСУ начали скрывать от ОБСЕ места с техникой в Донбассе под знаками «мины»
Украинские силовики устанавливают знаки о минной опасности, чтобы скрыть от патрулей специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ места у линии соприкосновения, где размещаются запрещенные минскими договоренностями вооружение и военная техника, заявили в народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР).
Представитель пресс-службы народной милиции сообщил, что «командованием 59-й бригады (ВС Украины) отдан приказ любым способом не допустить наблюдателей в места размещения запрещенного минскими соглашениями вооружения», передает РИА «Новости».
По его словам, чтобы не допустить въезд патрулей миссии в подконтрольные Киеву населенные пункты Луганское и Семигорье, где во дворах жилых домов замаскирована бронетехника, украинские силовики установили знаки минной опасности на въездах и выездах из населенных пунктов.
«В зоне ответственности 92-й бригады ВСУ в районе населенного пункта Мирная нами зафиксирован очередной случай передвижения военной техники по населенному пункту», – добавил представитель пресс-службы.
По его словам, для сокрытия этого факта от наблюдателей ОБСЕ подразделения радиоэлектронной борьбы ВС Украины осуществляли подавление сигналов управления и навигации беспилотника миссии, выполнявшего в это время наблюдательный полет в данном районе.
«Подразделения народной милиции ведут постоянное наблюдение за противником, строго придерживаясь условий действующего перемирия в готовности по приказу командования оперативно реагировать на изменения обстановки», – заключил он.
Ранее ОБСЕ зафиксировала активизацию обстрелов в Донбассе.
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В ДНР заявили об обстреле села на юге украинскими ВС из миномета
Украинские военные из минометов обстреляли село Саханка на юге самопровозглашенной Донецкой народной республики, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
«Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению Водяное (под контролем Киева – прим. ВЗГЛЯД) – Саханка», – цитирует РИА «Новости» представителя ДНР в СЦКК.
По его словам, украинские силовики выпустили 15 мин калибром 120 миллиметров. «Украинская сторона в СЦКК игнорирует запросы режима тишины путем задействования координационного механизма», – добавил он.
14 апреля украинские военные обстреляли окраины Донецка из миномета. Также применялось стрелковое оружие.
Киев демонстрирует готовность провести военную операцию в Донбассе. Союзники Украины выражают обеспокоенность «наращиванием войск», которые, по их словам, Россия осуществляет на границе с Украиной. Москва подчеркивала, что Россия вольна передвигать вооруженные силы по стране на свое усмотрение.
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Песков назвал важным донести до Зеленского тезис о прекращении огня в Донбассе
Кремль надеется, что президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель донесут до президента Украины Владимира Зеленского тезис о необходимости соблюдения перемирия в Донбассе, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Весьма, весьма и весьма эффективно может способствовать. Для нас было бы очень важно, чтобы и господин Макрон, и госпожа Меркель во время разговора с господином Зеленским использовали свое влияние и донесли до главы украинского государства тезис о необходимости решительного прекращения каких-либо провокационных действий на линии соприкосновения и акцентировали необходимость безусловного соблюдения режима прекращения огня», – сказал Песков, передает РИА «Новости».
Так он ответил на вопрос, чего в Кремле ожидают от переговоров Зеленского с Макроном и сможет ли встреча лидеров двух стран поспособствовать нормализации ситуации на востоке Украины.
Песков отметил, что также эта встреча «стала бы очень хорошим поводом для того, чтобы еще раз вспомнить минский комплекс мер и вспомнить, что его необходимо выполнять».
В то же время он заявил, что российские власти не видят повода полностью успокаиваться по ситуации в Донбассе и будут внимательно отслеживать ситуацию на линии соприкосновения. «Скажем так. По крайней мере, меньше идет сообщений о нарушении режима прекращения огня. Их действительно меньше. Но пока, наверное, нет повода для того, чтобы полностью успокоиться, и для того, чтобы перестать самым тщательным образом отслеживать ситуацию на линии соприкосновения», – сказал Песков, передает РИА «Новости».
Президент Украины Владимир Зеленский на фоне эскалации в Донбассе посетит в пятницу Париж, где встретится со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном. По данным украинских СМИ, к переговорам президентов двух стран может присоединиться канцлер Германии Ангела Меркель. Накануне предстоящей встречи Москва призвала Париж и Берлин сосредоточиться на побуждении Киева к деэскалации напряженности в Донбассе. При этом пресс-служба Елисейского дворца не аккредитовала корреспондента российского агентства РИА «Новости» на телефонный брифинг по грядущей встрече Макрона с Зеленским.
Мирный житель ЛНР подорвался на взрывном устройстве
В самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) мирный житель погиб, подорвавшись на взрывном устройстве, сообщило управление Народной милиции ЛНР.
«За истекшие сутки зафиксирован очередной случай подрыва мирного жителя на взрывном устройстве. Пренебрегая требованиями безопасности, а также предупреждениями о минной опасности, мужчина 1972 года рождения, двигаясь вдоль берега реки Северский Донец в районе населенного пункта Новокиевка, подорвался на неизвестном взрывном устройстве», – говорится в сообщении ведомства в Telegram.
По предварительным данным Народной милиции, взрывное устройство было установлено дистанционным методом военнослужащими 3-й батальонно-тактической группы из состава 80-й бригады ВСУ.
«Призываем международных наблюдателей обратить внимание на негуманные способы и методы, применяемые подразделениями ВСУ, в части касающиеся беспорядочного минирования берегов рек, автомобильных дорог, сельскохозяйственных угодий, от которых страдает мирное население, как на подконтрольной украинской власти территории, так и в ЛНР», – добавили в ведомстве.
Ранее в ЛНР при подрыве на неизвестном взрывном устройстве в городе Славяносербск погиб подросток. Сообщалось, что причиной гибели стали мины, установленные рядом с линией разграничения. До этого мирный житель подорвался в ЛНР на взрывном устройстве, сброшенном украинскими силовиками с беспилотника.
Украину обвинили в минометном обстреле окраин Донецка и Горловки
Власти самопровозглашенной Донецкой народной республики зафиксировали обстрелы окрестной Горловки и Донецка со стороны украинских силовиков, сообщил представитель ДНР в Совместном центре по контролю и координации.
«Всего с 5.20 до 6.20 (мск) было выпущено 27 мин калибра 120 миллиметров», – приводит его слова РИА «Новости».
В свою очередь в Луганской народной республике заявили об обстреле из гранатомета со стороны Киева по населенному пункту Молодежное. О пострадавших среди мирного населения не сообщается.
Ранее сообщалось, что украинские военные из минометов обстреляли село Саханка на юге самопровозглашенной Донецкой народной республики.
14 апреля украинские военные обстреляли окраины Донецка из миномета. Также применялось стрелковое оружие.
Киев демонстрирует готовность провести военную операцию в Донбассе. Союзники Украины выражают обеспокоенность «наращиванием войск», которые, по их словам, Россия осуществляет на границе с Украиной. Москва подчеркивала, что Россия вольна передвигать вооруженные силы по стране на свое усмотрение.
ЕС призвал Россию отвести войска от украинской границы
Ситуация на границе России и Украины остается крайне опасной, Евросоюз призывает Москву отвести войска от границы, заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель перед переговорами по видеосвязи глав МИД стран ЕС.
«Мы будем обсуждать ситуацию на украинской границе, где развернуты российские войска для полевых учений. Это очень опасная ситуация, мы призываем Россию отвести свои войска от границы с Украиной. Мы пригласили главу МИД Украины Дмитрия Кулебу (подключиться к видеоконференции перед обсуждением украинской темы и) изложить нашим министрам (видение Киева) ситуации на границе с Россией», – сказал он, передает ТАСС.
Боррель также заявил, что напряженность в отношениях России и ЕС нарастает по многим направлениям. «Мы рассмотрим отношения с Россией. В целом отношения России и Евросоюза не улучшаются, а напротив, напряженность растет в различных форматах. В разделе отношений с Россией мы начнем с обсуждения высылки российских дипломатов из Чехии, наш чешский коллега проинформирует нас об этом», – сказал Боррель.
Он отметил, что главы МИД также будут обсуждать состояние здоровья блогера Алексея Навального, отбывающего срок по делу «Ив Роше» в исправительной колонии. «Мы призываем Россию немедленно предоставить ему медицинскую помощь, поскольку Россия несет за это ответственность», – добавил Боррель.
Отношения с Россией не входили изначально в программу видеоконференции министров иностранных дел ЕС, на которой предполагалось лишь обсуждать проблемы Украины и Грузии, однако Боррель принял решение дополнительно вынести на обсуждение российскую тематику. Встреча носит неформальный характер, поэтому к ней не готовится повестка и любой из участников дискуссии может вынести на обсуждение интересующий его вопрос.
Напомним, Чехия решила выслать в течение 48 часов 18 российских дипломатов, так как подозревает спецслужбы России в «причастности к взрыву» на складе боеприпасов в 2014 году. В ответ Москва объявила 20 сотрудников посольства Чехии персонами нон грата. Они должны покинуть территорию России в течение 24 часов. При этом в посольстве Чехии в Москве разрешено остаться только пяти дипломатам.
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