Космонавт Рыжиков подарил новому командиру МКС бумажную корону

Соловьев объяснил «слащавые речи» Байдена после ввода санкций

«Никакой деэскалации в отношениях между Россией и США быть не может, все комплиментарные слова Байдена в адрес Москвы – это абсолютно пустая риторика», – сказал газете ВЗГЛЯД тележурналист Владимир Соловьев, комментируя заявления президента Джо Байдена, посвященные отношениям между США и Россией.

«В выступлении Байдена примечательно то, что он полностью сменил риторику. Еще недавно он оскорблял Владимира Путина и говорил о России менторским тоном. Но сейчас от этого тона ничего не осталось. Более того, он стал извиняющимся», – считает тележурналист Владимир Соловьев.

При этом, по его словам, в речи американского президента неожиданно не прозвучало ни одного обвинения в адрес России по поводу нарушения прав человека, ситуации вокруг блогера Алексея Навального или якобы поощрения атак «Талибана» (запрещенное в РФ террористическое движение) против американских войск в Афганистане.

«Байден явно не может понять, какие именно шаги предпримет Россия в ответ на действия США. Именно поэтому он сначала звонит Путину, затем вводит санкции, а после выходит, объясняет их введение более ранними обещаниями времен избирательной кампании и умудряется сказать что-то о сотрудничестве», – поясняет собеседник. По мнению Соловьева, такое поведение вполне укладывается в логику привычной американской «игры, направленной в первую очередь на свою аудиторию», но «с отсылкой к России, поведение которой новая администрация предугадать не может». Соловьев убежден, что

«слащавые речи Байдена в совокупности с новыми рестрикциями ни в коем случае не должны вводить Россию в заблуждение».

«Нам надо четко понимать, что Байдена меньше всего на свете волнуют интересы нашего государства. Поэтому то, что он вдруг умудрился высказаться даже о взаимных интересах, ни в коем случае не должно нас очаровывать. И мы должны действовать только исходя из собственных национальных интересов», – убежден журналист. Он также предположил, что в обозримом будущем со стороны США последуют новые санкции против России, причем более жесткие.

При этом задача США повлиять каким-то образом на политику Москвы для Вашингтона вторична, считает Соловьев. «Главное для них – решить свои внутренние задачи. У нас все наоборот – нам следует понять наши национальные интересы, а поведение США не должно никоим образом воздействовать на них», – сказал журналист.

По мнению Соловьева, слова Джозефа Байдена о деэскалации напряженности в двусторонних отношениях – это абсолютно пустая риторика. «Естественно, ни о какой новой перезагрузке и речи быть не может, особенно учитывая, что с 2017 года в США действует закон, который ставит нас в один ряд с Ираном и Северной Кореей», – добавил Соловьев. Более того,

«предыдущая перезагрузка образца 2009 года привела только к резкому ухудшению отношений».

По словам журналиста, своими действиями Байден стремится добиться построения новой альтернативной международной организации демократических стран, которая позволит ему решать все вопросы в обход ООН в целом и Совета Безопасности ООН в частности. «Таким образом он пытается отодвинуть Россию, Китай, Иран и еще ряд стран на периферию мировой политики и выиграть международную конкуренцию в условиях резко возросшего экономического могущества Китая», – резюмировал Соловьев.

Ранее Байден в ходе выступления в Белом доме с речью о политике США в отношении России заявил, что Соединенные Штаты не стремятся к эскалации напряженности в отношениях с Россией, однако готовы к введению новых санкций против Москвы. Он также указал, что на России и США, как на двух великих державах, лежит значительная степень ответственности за глобальную стабильность.

В четверг Байден подписал указ о новых антироссийских санкциях, которые запрещают финансовым учреждениям США после 14 июня покупать российские гособлигации при первичном размещении. Также Вашингтон объявил санкции в отношении шести российских технологических компаний. Кроме того, США решили выслать десять российских дипломатов. Под санкции также попали 32 физических лица и объединения. Также стало известно о планах Минюста США найти уязвимости в цепях поставок российских компаний.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова предупредила о «неотвратимом ответе» на новые рестрикции Вашингтона, подчеркнув, что введение новых американских санкций против России поставило под сомнение целесообразность применения доллара и надежность подконтрольных США платежных механизмов. В Кремле осудили санкционные устремления Вашингтона и напомнили о принципе взаимности.

Американские законодатели окрестили новые санкции против России «адскими». Однако главный удар, нанесенный по российскому госдолгу, оказался не столь страшным. Реакция рубля и вовсе вызывает удивление: если в 2014 и 2018 годах в ответ на экономические санкции рубль резко уходил вниз и провоцировал валютную панику, то в этот раз он даже укрепился. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, что будет дальше.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД