|
|
Зеленский захотел нарастить турпоток в Турцию после ограничений России
Подписывайтесь на ВЗГЛЯД в
Президент Украины Владимир Зеленский считает необходимым наращивать туристический поток украинцев в Турцию на фоне приостановки Россией авиасообщения с этой страной.
По словам Зеленского, в ходе визита в Турцию, который состоялся в минувшую субботу, он обсудил с президентом этой страны Реджепом Эрдоганом вопрос создания благоприятных условий для взаимного туризма, передает РИА «Новости».
«Мы с ним (Эрдоганом) говорим об особых условиях для украинского и турецкого туриста. Говорим о том, чтобы можно было увеличивать уровень туризма украинцев и граждан Турции. Особенно сейчас, я думаю, мы должны поддерживать друг друга. Он поддерживает нас, нашу независимость и суверенитет. Вы слышали, что Россия сказала, что они будут ограничивать туризм из России в Турцию. Ну, это их личное дело. А я думаю, что нам надо, наоборот, наращивать и показать, что мы поддерживаем Турцию», – заявил он в видеокомментарии по итогам заседания СНБО Украины в четверг.
Ранее вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса принял решение приостановить авиасообщение с Турцией и Танзанией. Российским туроператорам на фоне приостановки авиасообщения с Турцией рекомендовали временно прекратить продажу туров до 1 июня, российские туристы смогут вернуться домой чартерами.
Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что около 80% заразившихся коронавирусом россиян, возвращающихся из-за границы, приезжают из Турции.
Глава МИД Украины обозначил «красную линию» в отношениях с Россией
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что для Украины «красной линией», которую «не должна переходить Россия», является государственная граница.
«Если она пересечет границу – то должны быть последствия», – передает РИА «Новости» слова Кулебы.
Высказывание прозвучало на совместной пресс-конференции с главами МИД Эстонии, Латвии и Литвы. В ходе встречи Кулеба обратился к коллегам из Балтийских стран с просьбой озвучивать в ЕС и НАТО необходимость практической поддержки Киева.
Ранее замглавы администрации президента Дмитрий Козак заявил о заинтересованности России в дружественной, спокойной и стабильной Украине. При этом он предупредил, что в случае войны Россия встанет на защиту своих граждан в Донбассе. В МИД подчеркивали, что Москва не заинтересована в военной конфронтации с Украиной.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Посол Украины в Германии попросил членства в НАТО или статуса ядерной державы
|
|
Украинский посол в Берлине Андрей Мельник заявил, что в его стране сложилась «чрезвычайно опасная ситуация», и у Киева остается только два варианта: вступить в Североатлантический альянс или вернуть статус ядерной державы.
«Я знаю, что некоторые немцы очень скептически относятся к этому сценарию (вступления Украины в НАТО), прикрываясь девизом: «Ради бога, ни в коем случае не гневите и не провоцируйте русских». Но этот «немецкий страх» непонятен на Украине», – заявил посол в ответ на комментарий журналиста Deutschlandfunks о том, что вступление Украины в альянс станет «провокацией против Москвы», поскольку НАТО еще ближе подойдет к российским границам.
По его словам, на Украине сложилась «чрезвычайно опасная ситуация». «У Украины нет выбора. Либо мы становимся частью такого альянса, как НАТО, и помогаем Европе стать сильнее и увереннее в себе, либо у нас остается только один вариант: … снова подумать о ядерном статусе. Как еще мы можем гарантировать свою защиту?» – заявил Мельник.
В начале апреля президент Украины Владимир Зеленский обсудил с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом обострение ситуации с безопасностью в Донбассе и заявил, что Североатлантический альянс – это единственный путь к окончанию конфликта в Донбассе. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что вступление Украины в Североатлантический альянс усугубит внутриукраинские проблемы, а для жителей самопровозглашенных республик Донбасса такое членство является «глубоко неприемлемой перспективой». В то же время в США указали, что Киев неоднократно заявлял о желании вступить в НАТО, однако окончательное решение по этому вопросу должно приниматься всеми членами альянса.
На момент распада СССР Украина обладала третьим в мире ядерным арсеналом. По данным украинских СМИ, на территории страны оставались 900 боеголовок, 165 межконтинентальных баллистических ракет (МБР) PC-18 (УР-100Н УТТХ «Стилет») и PC-22 (РТ-23 УТТХ «Молодец»). Также на Украине располагались значительные запасы тактического атомного оружия, четыре сотни сверхзвуковых крылатых ракет большой дальности X-22 и дислоцировались подразделения стратегической авиации, вооруженные дальними бомбардировщиками Ту-22М3, передает RT.
16 июля 1990 года Верховный Совет Украинской ССР, председателем которого был Кравчук, принял декларацию о государственном суверенитете, в которой был провозглашен безъядерный статус страны. С 2014 года из Киева регулярно звучат призывы восстановить ядерный статус страны. По мнению аналитиков, подобные заявления голословны, поскольку Украина лишена ресурсов для разработки и производства атомного оружия.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
В РСТ объяснили резкий рост цен на отдых в Сочи
|
|
Отдых в Сочи действительно подорожал, но это связано не с приостановкой авиасообщения с Турцией, а с предстоящими майскими праздниками и уменьшением количества свободных мест, рассказал газете ВЗГЛЯД вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин.
Эксперты туриндустрии рассказали, что после введения ограничений на авиасообщение с Турцией, стоимость проживания в Сочи на майские праздники в среднем выросла на 50 %. Тем не менее, как только полеты снова возобновятся, есть вероятность, что цены существенно снизятся.
«Это не соответствует истине, потому что это средняя температура по больнице. То есть у одних подорожание пошло на 5 %, а у других на 100 %, из-за чего и получилось 50 %. В целом отдых действительно подорожал, причем не только в Сочи, но и в Анапе, и в Крыму на 5–7 %», – говорит Барзыкин.
Он объясняет, что это абсолютно нормальное предпраздничное повышение цен, которое происходит ежегодно. Кроме того, чем меньше остается предложений, тем выше становится цена, что также абсолютно никак не связано с тем, что россияне не смогут полететь в Турцию из-за ограничения авиасообщения.
«Это явление временное. После десятого мая цены стабилизируются. И если мы посмотрим на объем, который принимает Сочи, то увидим, что он схож с тем, сколько принимает вся Турция вместе взятая. То есть это около семи миллионов туристов принимается в год. Крым примерно столько же принимает», – сообщает собеседник.
Поэтому, по его мнению, в данной ситуации нет никакого повода для проверки Федеральной антимонопольной службой, ведь небольшое повышение цен в Сочи связано в связи с возросшим спросом и приближающимися праздниками, уверен эксперт.
«Я сам заходил, смотрел, все осталось в пределах нормы. Тем более, что не все, кто не смог полететь в Турцию, ринулись в Сочи. Туда поездку приобрели только 10–15 % туристов. Остальные отправятся на Кубу, забронировали Кипр, кто-то на дачу к себе поедет. Поэтому не вся масса ринулась на краснодарские курорты, чтобы те в связи с ситуацией в Турции существенно цены подняли. Такого нет», – убежден Барзыкин.
Тем не менее, тем, кто не приобрел отдых в Сочи заранее, а нынешнюю стоимость считает завышенной, эксперт предлагает отправиться в Крым, другие курорты Краснодарского края или Калининград по «очень хорошим ценам».
В понедельник, 12 апреля, вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса принял решение ограничить регулярное и чартерное авиасообщение с Турцией и Танзанией с 15 апреля по 1 июня, поскольку в странах сложная эпидемиологическая ситуация.
Украина заочно арестовала еще 12 российских самолетов
Суд Украины наложил заочный арест на 12 самолетов российской авиакомпании за пассажирские перевозки в Крым, поскольку Киев считает это нарушением своего законодательства, сообщила так называемая прокуратура Автономной республики Крым и Севастополя, входящая в состав Генеральной прокуратуры Украины.
«Под процессуальным руководством прокуратуры автономии судом наложен арест на 12 самолетов российского авиаперевозчика, которые использовались для перевозки пассажиров из / в закрытого Украиной пункта пропуска «Симферополь-авиа», что находится на временно оккупированной территории АР Крым», – говорится в сообщении ведомства в Facebook.
Ранее аналогичная мера была применена в отношении 199 самолетов.
Ранее украинские суды по ходатайству прокуратуры так называемой Автономной республики Крым и города Севастополь, входящей в структуру генпрокуратуры Украины, заочно арестовали 32 судна из-за заходов в порты Крыма.
ЛНР: Американские инструкторы прибыли в Донбасс для подготовки украинских снайперов
Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики зафиксировала в Донбассе трех иностранных инструкторов, обучавших снайперов и саперов ВС Украины, заявил официальный представитель оборонного ведомства республики Яков Осадчий.
«На полигон 80-й бригады (ВС Украины, – ред.ВЗГЛЯД) в районе населенного пункта Дмитровка (под контролем Киева, – ред.ВЗГЛЯД) с целью контроля соответствия методике подготовки боевиков стандартам НАТО неофициально прибыли трое военнослужащих США, формально находящихся на Яворовском полигоне в составе Объединенной многонациональной тренировочной группы (JMTG-U)», – цитирует РИА «Новости» Осадчего.
По его словам, американские специалисты провели занятия по минно-взрывному делу и отработке действий снайперских пар. Работа инструкторов США спланирована до 20 апреля на полигонах 14-й, 92-й и 59-й бригад ВСУ, утверждает представитель ведомства.
Ранее в ЛНР сообщили об обстреле военными Украины из гранатометов подконтрольного Луганской народной республике поселка Золотое-5.
Также сообщалось, что ОБСЕ зафиксировала активизацию обстрелов в Донбассе.
Уехавших на отдых в Турцию россиян предупредили о сложностях с возвращением
|
|
Отдыхающие в Турции российские туристы, которые не успели выехать из страны до ограничения авиасообщения, будут отправлены на родину транзитом через третьи страны, заявил газете ВЗГЛЯД вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин.
В связи с ограничением авиасообщения с Турцией, многие российские туристы, уже столкнулись с проблемой при возвращении на родину, получив уведомления от авиакомпаний об отмене обратных рейсов. Об этом сообщает издание «Интерфакс».
«Возвращать всех россиян однозначно будут транзитом. У тех, кто летит через Стамбул, у них ситуация сложнее. Но, тем не менее, и турецкие авиалинии через третьи страны возвращают, через Минск в Россию, например. Такой алгоритм существует», – говорит Барзыкин.
Он рассказывает, что кто-то из россиян отказывается досрочно вылетать с отдыха, не соглашаясь на предложение авиакомпании обменять обратный рейс, который уже недействителен из-за прерванного авиасообщения, на действующий, что усложняет ситуацию. В таком случае туристам необходимо обратиться к своему туроператору, чтобы принять данный алгоритм.
«Если же такой алгоритм не предлагается, то перевозка будет осуществляться через Стамбул нашей авиакомпанией «Аэрофлот», которая будет вывозить тех, кто не сможет вылететь транзитом. Кстати, турецкие авиалинии предлагают изменение как пункта вылета, так и прилета, транзита, даты. То есть есть достаточно разные варианты. Но и проблемы в этом есть. Во всяком случае, этим занимаются», – заключил эксперт.
В понедельник, 12 апреля, вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса принял решение ограничить регулярное и чартерное авиасообщение с Турцией и Танзанией с 15 апреля по 1 июня, поскольку в странах сложная эпидемиологическая ситуация.
13 апреля президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Андрей Игнатьев сообщил, что в Турции находятся около 30 тысяч российских туристов. В четверг глава Ростуризма Зарина Догузова сообщила, что в настоящее время в стране пребывает около 50 тысяч россиян.
Анкара подтвердила отмену прохода кораблей США в Черное море
Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу подтвердил, что Вашингтон отменил проход американских военных кораблей в Черное море.
«Нам (США) устно сказали, что проход кораблей отменен. Однако если они поменяют свое решение, у них есть еще три дня, чтобы использовать прежнее уведомление и отправить корабли – уведомление будет еще действительно. Если в течение трех дней корабли не пройдут, то им снова нужно будет делать уведомление за 15 дней до предполагаемого прохода», – сказал Чавушоглу, передает РИА «Новости».
По его словам, за последнее время США направили 14 уведомлений о проходе своих военных кораблей в Черное море, из них пять потом были отменены.
Как ранее заявил источник в турецком МИД, посольство США в Анкаре уведомило Турцию, что проход двух их военных кораблей через Босфор в Черное море отменен.
В среду в МИД предупредили, что США лучше держаться подальше от Крыма и Черноморского побережья России, поскольку риски инцидентов очень высоки. В прошлую пятницу США уведомили Турцию о проходе двух американских военных кораблей через Босфор в Черное море в знак поддержки Украины на фоне «роста российской военной активности».
В Германии потребовали отклонить требования Украины о ядерном статусе
Член комитета бундестага ФРГ по международным делам Вальдемар Гердт призвал германского министра иностранных дел Хайко Мааса немедленно отклонить требования Киева о ядерном статусе.
«К сожалению, из-за внутриполитической ситуации на Украине в настоящее время, она является ненадежным партнером для Запада. Как член комитета по международным делам бундестага Германии, я отвергаю украинские требования о ядерном оружии», – передает РИА «Новости» заявление Гердта.
«Я ожидаю, что министр иностранных дел Хайко Маас немедленно отклонит требование Украины о ядерном оружии», – добавил Гердт, подчеркнув, что «любой, кто любит мир и хочет уменьшить ядерную угрозу, не может поддерживать какой-либо ядерный статус Украины».
Накануне украинский посол в ФРГ Андрей Мельник заявил, что Украина может обдумать вопрос ядерного статуса, если не станет членом НАТО. По его словам, «у Украины нет иного выбора»: или «быть частью союза, такого, как НАТО», или «вооружаться самим, возможно, также вновь задуматься над ядерным статусом».
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
СК возбудил дело после гибели мужчины при обстреле Донецка
Следственный комитет России возбудил уголовное дело после обстрела Донецка украинскими силовиками Донецка, в результате которого погиб мирный житель города, сообщило ведомство.
По информации следователей, в ночь на 15 апреля ВСУ обстреляли объекты гражданской инфраструктуры Донецка, расположенные в районе улицы Новороссийской. Обстрел, полагает следствие, «был направлен на убийство и причинение вреда гражданскому населению по мотивам политической и идеологической ненависти и вражды», говорится на сайте СК.
Уточняется, что украинские силовики применили стрелковое оружие и минометы калибра 120 миллиметров. Погибший в момент обстрела находился в квартире жилого дома. Как отметили в ведомстве, «военнослужащие выполняли заведомо преступные приказы вышестоящих командиров и должностных лиц министерства обороны Украины», нарушив Протокол о прекращении применения оружия на юго-востоке Украины и Меморандум к нему, а также положения Конвенции о защите гражданского населения. Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 356 УК РФ («Жестокое обращение с гражданским населением, применение в вооруженном конфликте средств и методов, запрещенных международным договором РФ»). В настоящее время следствие устанавливает обстоятельства произошедшего и должностных лиц силовых структур Украины, причастных к преступлению.
Ранее в ДНР сообщили, что в результате обстрела со стороны украинских силовиков в Киевском районе Донецка погиб мужчина. Генпрокуратура республики возбудила уголовное дело по статье «Теракт».
До этого в поселке Александровском самопровозглашенной Донецкой Народной Республики в результате взрыва боеприпаса во дворе дома по улице Дорожной погиб пятилетний ребенок, а его 66-летняя бабушка получила ранения». Генпрокуратура ДНР возбудила уголовное дело по статье «Теракт».
Позже пресс-секретарь киевской делегации в контактной группе по Донбассу Алексей Арестович заявил, что мальчик погиб по вине России. По его словам, «никакие украинские БПЛА не летают на неподконтрольных территориях» Донбасса.
Депутат парламента ДНР Владислав Бриг, комментируя обвинение Киева, сказал газете ВЗГЛЯД, что в ДНР уже много лет слышат «бред о том, что мы якобы сами себя обстреливаем, сами убиваем мирных жителей, разрушаем свои дома и инфраструктуру. «Разбрасывание Россией бомб по селам Донбасса – из разряда того же бреда», – подчеркнул он.
Зеленский призвал Запад пригласить Украину в НАТО
Украинский президент Владимир Зеленский призвал Запад «перейти от разговоров к решениям» и пригласить Украину вступить в Евросоюз и НАТО.
«Мы не можем бесконечно оставаться в прихожей ЕС и НАТО», – заявил Зеленский в интервью Le Figaro накануне переговоров с президентом Франции Эммануэлем Макроном в Елисейском дворце. По словам Зеленского, «настал момент перейти на новый уровень отношений и пригласить Украину вступить в ЕС и НАТО», передает ТАСС.
«Если ЕС и Эммануэль Макрон действительно считают нас членами европейской семьи, то они должны действовать соответствующим образом. Пора перейти от разговоров к решениям», – заявил украинский лидер.
В ходе интервью Зеленский выразил сожаление в связи с тем, что у Макрона «лучше отношения» с президентом России Владимиром Путиным, чем с ним. «И это происходит в тот момент, когда Украина особо нуждается в европейской поддержке», – сказал он.
Ранее в четверг украинский посол в Берлине Андрей Мельник заявил, что в его стране сложилась «чрезвычайно опасная ситуация», и у Киева остается только два варианта: вступить в НАТО или вернуть статус ядерной державы. В свою очередь глава МИД Украины Дмитрий Кулеба призвал Прибалтику привлечь НАТО к «практической поддержке» Киева.
Во вторник генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил о поддержке альянсом Украины. После этого Москва обвинила НАТО в подстрекательстве Киева к продолжению конфликта в Донбассе. Полпред России в Контактной группе по урегулированию конфликта на востоке Украины Борис Грызлов обвинил НАТО в поощрении военной активности Киева в Донбассе. Кроме того, в Совфеде обвинили Киев в стремлении вовлечь НАТО в конфликт в Донбассе.
В начале апреля Зеленский обсудил с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом обострение ситуации с безопасностью в Донбассе и заявил, что Североатлантический альянс – это единственный путь к окончанию конфликта в Донбассе. В Кремле выразили уверенность, что вступление Украины в НАТО усугубит внутриукраинские проблемы, а для жителей республик Донбасса такое членство является «глубоко неприемлемой перспективой». В то же время в США указали, что Киев неоднократно заявлял о желании вступить в НАТО, однако окончательное решение по этому вопросу должно приниматься всеми членами альянса.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Президент Грузии посетит Украину для выработки совместных планов вступления в НАТО и ЕС
Президенты Грузии и Украины Саломе Зурабишвили и Владимир Зеленский в четверг во время телефонного разговора обсудили «важность безопасности региона Черного моря и необходимость представления совместных целей на встречах высшего уровня ЕС и НАТО», передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
Как сообщила администрация президента Грузии, с целью выработки такой единой стратегии Саломе Зурабишвили вскоре посетит Украину.
Президент Грузии выразила поддержку украинскому коллеге в связи с ситуациями в Донбассе и Крыму.
«Евроатлантическая интеграция – это единственное направление для безопасности Украины и Грузии», – считает президент Грузии.
Ранее Грузия заявила, что вскоре вернет на Украину посла, отозванного в мае прошлого года после назначения экс-президента Михаила Саакашвили главой украинского исполкома реформ.
В ДНР рассказали о возвращении в «атмосферу 2014 года»
|
|
«Появились свежие укрепления в черте прифронтовых городов и районов, люди обсуждают сводки обстрелов. Всюду незримый призрак событий семилетней давности», – рассказала с газете ВЗГЛЯД жительница Донецка Виктория Демидова, комментируя сообщения о максимальном за последнее время числе нарушений перемирия со стороны Вооруженных сил Украины.
«Каждый день здесь происходят обстрелы, сообщают о все новых жертвах. Сегодня утром с позиций украинских войск били из крупнокалиберных орудий, один мирный житель погиб в своей квартире», – рассказала жительница Донецка Виктория Демидова. «О других жертвах за последние сутки неизвестно, «всего лишь» разбиты стекла в нескольких домах в Донецке, и в Старомихайловке – поселке в 25 километрах к западу от столицы ДНР. В соцсетях пишут, что с украинской стороны стреляли по Горловке и Ясиноватой», – добавила Демидова.
«На форумах вновь обсуждают темы, которые были актуальны семь лет назад, во время горячей фазы боевых действий. Говорят о том, как собрать «тревожный чемоданчик», «набор добровольца», – поделилась Демидова. – Последний раз мы жили в таком режиме в 2015 и 2016 годах». Но сейчас многое напоминает об атмосфере 2014 года, полагает собеседница.
«Сегодня по соцсетям разошлось видео от очевидцев, где здание администрации Донецка плотно обкладывают мешками с песком. Память 2014-2015 годов еще очень свежа, а руки помнят, как говорится. Появились свежие укрепления в черте прифронтовых городов и районов, какие-то фортификационные сооружения. Люди при каждом удобном случае обсуждают сводки обстрелов, утреннюю и вечернюю. Всюду незримый призрак боев семилетней давности», – рассказала Демидова.
Жители Донецка и других городов республики в подавляющем большинстве не верят заявлениям Украины о готовности урегулировать ситуацию исключительно политическим путем, подчеркнула собеседница. «Наверное, не для этого в Донбасс идут бесконечные эшелоны украинской военной техники. И раскаты взрывов от украинской артиллерии звучат не в целях политики гуманизма. При этом взрывы мы все чаще слышим в центре города, а не на окраинах», – рассказала жительница столицы ДНР.
При этом, отметила Демидова, паники в городе нет, жизнь проходит в обычном русле. «Караваны машин к границе не направляются, ажиотажа вокруг набора продуктов в магазинах нет», – рассказала она.
«Все понимают, что ситуация вокруг нас сжалась до максимума как пружина и вот-вот лопнет. Но новой большой войны здесь никто не хочет. Все очень хорошо помнят прошедшие семь трудных лет и множество ушедших знакомых и близких. Однако на улицах в диалогах простых прохожих все чаще можно услышать фразу – «Ой, пусть уже нападают, перетерпим раз и все закончится – бесконечно так быть не может», – заключила собеседница.
Ранее спецпредставитель председателя ОБСЕ на Украине и в Контактной группе по урегулированию в Донбассе Хайди Грау заявила о том, что зафиксированное ОБСЕ за последние две недели число случаев нарушения режима прекращения огня в Донбассе стао максимальным с начала года. Кроме того, в течение последних двух недель также «значительно участились случаи ограничений и препятствий для свободного передвижения СММ ОБСЕ и выполнения ее мандата».
Накануне представитель ДНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня заявил о том, что украинские военные обстреляли окраины Донецка из миномета. Он подчеркнул, что представители украинской стороны в СЦКК игнорируют запрос режима тишины.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
РИА Новости не пустили на брифинг по встрече Макрона с Зеленским
Пресс-служба Елисейского дворца не аккредитовала корреспондента российского агентства РИА «Новости» на телефонный брифинг по грядущей встрече французского лидера Эммануэля Макрона с украинским президентом Владимиром Зеленским.
«Мы получили ваш запрос на участие в брифинге (brief off) по встрече президента республики с президентом Украины Владимиром Зеленским. К сожалению, мы не можем дать положительный ответ на ваш запрос в связи со слишком большим числом записавшихся. Приносим свои извинения и благодарим за понимание», – сообщили РИА «Новости» в Елисейском дворце в ответ на запрос об аккредитации.
Представитель пресс-службы не стал обсуждать ситуацию по телефону, он посоветовал написать жалобу в письменном виде. Ответ на письмо до сих пор не получен.
В 2017 году агентству отказали во входе в администрацию французского лидера в преддверии процедуры вручения послом России Алексеем Мешковым верительной грамоты Макрону, несмотря на то, что требования к аккредитации были выполнены в срок.
В 2020 году британский медиарегулятор Ofcom оштрафовал владельца лицензии телеканала «НТВ – Мир Балтия» на 20 тыс. фунтов (1,7 млн рублей). Причиной называется нарушение принципа беспристрастности. В Роскомнадзоре заявляли, что в отношении Ofcom будут приняты зеркальные меры.
В 2018 году Ofcom также инициировал несколько расследований против RT и оштрафовал телеканал на 200 тыс. фунтов, объявив о «серьезных нарушениях правил вещания».
Прокуратура Нидерландов признала утечку данных по делу МН17
Прокуратура Нидерландов признала утечку записи телефонных разговоров фигуранта дела о крушении Boeing на востоке Украины Сергея Дубинского, при этом утверждает, что они «нелегальным образом» попали в третьи руки.
«Большинство перехваченных разговоров касаются не только дела MH17, но и криминальных преступлений на Украине. Однако мы имеем иную ситуацию, когда речь идет о документах, о которых сообщалось в передаче, и которые есть только в нашем досье по авиакатастрофе», – цитирует РИА «Новости» прокурора Манона Риддербека.
По его словам, этих документов нет в других делах прокуратуры и нигде больше, «ни прокуратура, ни полиция, ни следственный судья не передавали их третьей стороне». Он подчеркнул, что эти документы попали в руки других сторон нелегальным образом.
Ранее журналисты в Нидерландах заявили, что якобы получили доступ к телефонным разговорам Сергея Дубинского – обвиняемого по делу о крушении Boeing на Украине. «Записи» сделаны службой безопасности Украины. Утверждается, что Дубинский в течение нескольких часов после трагедии не был в курсе авиакатастрофы. Пресс-секретарь прокуратуры Брехтье ван де Мосдейк заявил, что прокуратура Нидерландов не располагает сведениями, как записи телефонных разговоров оказались у голландских журналистов.
Напомним, катастрофа произошла шесть лет назад, 17 июля 2014 года. Малайзийский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение под Донецком. На борту находились 298 человек, все погибли. Украина заявила, что самолет сбили ополченцы. Совместная следственная группа во главе с Нидерландами без участия России представила промежуточные итоги расследования, из которых следует, что самолет якобы сбили из зенитного ракетного комплекса «Бук», принадлежавшего военным из Курска. Однако российская компания «Алмаз–Антей», выпускающая вооружение, провела три эксперимента и установила, что сбившая самолет ракета была запущена с территории, контролировавшейся украинской армией.
В России утвердили меры поддержки туротрасли на фоне ограничений на полеты в Турцию
Правительство утвердило дополнительные меры поддержки туроператоров в сфере выездного туризма в связи с ограничением полетов в Турцию, сообщает пресс-служба кабмина.
В сообщении на сайте правительства говорится, что были утверждены «дополнительные меры поддержки туроператоров в сфере выездного туризма».
«Продление отмены взносов в резервный фонд объединения туроператоров и уменьшение размера отчислений в фонд персональной ответственности – эти и другие меры поддержки туристической отрасли на 2021 год утвердил председатель правительства Михаил Мишустин», – уточняется в тексте.
Кроме того, в 2021 году «для участников отрасли продлевается возможность использовать средства фонда персональной ответственности туроператоров на возврат денег туристам за аннулированные зарубежные туры, которые были забронированы до 31 марта 2020 года включительно».
Накануне Росавиация официально уведомила авиакомпании об ограничении полетов в Турцию и Танзанию. До этого вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса принял решение ограничить регулярное и чартерное авиасообщение с Турцией и Танзанией с 15 апреля по 1 июня, так как в странах сложная эпидемиологическая ситуация.
Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о том, кто лишил россиян отпусков в Турции, и о том, что решение о приостановке авиасообщения связано с резким ростом случаев COVID-19 в этой стране.