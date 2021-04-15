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15 апреля, четверг | Последнее обновление — 23:58 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Россия сократила вложения в госдолг США
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Россия сократила вложения в госдолг США
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В январе 2021 года Россия сократила объем вложений в американские государственные облигации, следует из опубликованных документов Минфина США.
Согласно данным Минфина США, в январе Россия сократила объем вложений в госдолг США с 6,145 млрд долларов до 5,756 млрд в феврале. При этом доля долгосрочных американских облигаций сократилась практически в девять раз: 306 млн вместо 2,7 млрд месяцем ранее. На долю краткосрочных облигаций пришлось 5,45 млрд по сравнению с 3,4 млрд долларов за январь, передает ТАСС.
Крупнейшим держателем госдолга США в январе оставалась Япония с показателем 1,25 трлн долларов. Второе место с 1,1 трлн долларов занимает лидировавший продолжительное время Китай.
В январе Россия увеличила объем вложений в американские государственные облигации по сравнению с декабрем 2020 года на 134 млн долларов. Резко сокращать вложения в американский госдолг Россия начала в 2018 году.
Экономист оценил последствия санкций США против госдолга России
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«США не станут стрелять себе в ногу, они защитят американцев от убытков, а нам позволят торговать через посредников», – сказал газете ВЗГЛЯД экономист Антон Любич, комментируя сообщение The Wall Street Journal о скрытом «смягчающем» факторе санкций США против госдолга России.
«Если речь идет о санкциях в отношении сугубо суверенного долга России, то эта мера означает для США ровно одно – выстрелить себе в ногу. Дело в том, что это накажет не Россию, а американских и британских подданных, которые покупали наш долг. Они тогда не смогут с этим долгом совершать операции. Ценность долга упадет, и мы выкупим его за бесценок», – пояснил экономист Антон Любич.
«Смягчающий» фактор санкций как раз означает, что США себе в ногу стрелять не будут, – продолжил эксперт. – Американские граждане в таком случае смогут торговать облигациями, которые они купили».
«Смягчение» вводится для того, чтобы цены на эти облигации не рухнули и сами же американцы не понесли убытков. Для нас это означает возможность договариваться с посредником о покупке бумаг у тех эмитентов, с которыми американцам нельзя работать. А затем посредник перепродаст их американцам, заинтересованным в их приобретении», – пояснил Любич.
«Россия как государство – не в должниках, – подчеркнул собеседник. – Мы – мировые кредиторы. У нас денег больше, чем долгов. Мы берем в долг не потому, что у нас денег нет, а по соображениям кассовой дисциплины. Иногда выгоднее не свои деньги со счета снять, где ставка выше, а взять их в долг».
Любич полагает, что «США будут вводить санкции против долга российских компаний, чтобы именно они не могли привлекать деньги на долговом рынке». В данном случае самое уязвимое – это банковский сектор. «Американцы не будут бить туда, где не больно, они будут искать уязвимые места. Их задача – затормозить российскую экономику. В отрицательные значения мы вряд ли уйдем, но будем расти существенно медленнее из-за санкций», – заключил экономист.
В четверг газета Wall Street Journal сообщила, что США решили ввести санкции против госдолга России. По данным газеты, президент США Джо Байден издаст указ о расширении запретов на торговые операции американских банков с российскими государственными долговыми обязательствами. Новые санкции Вашингтона в отношении Москвы запретят финансовым учреждениям США покупать новый госдолг напрямую у Банка России, российского Минфина и ФНБ, однако они по-прежнему смогут покупать и продавать российские гособлигации на вторичном рынке.
Кроме того, агентство Bloomberg сообщило со ссылкой на источники, что США введут санкции против приблизительно 12 россиян и 20 российских организаций, а также вышлют десять российских дипломатов из-за приписываемого Москве вмешательства в выборы и кибератак через SolarWinds. Как сообщает телеканал CNN, США уже в четверг планируют объявить о высылке российских дипломатов из Вашингтона и Нью-Йорка.
В среду посол Соединенных Штатов в Москве Джон Салливан был приглашен к помощнику президента России Юрию Ушакову, где американского дипломата предупредили о готовности Москвы на решительный ответ в случае введения новых санкций.
По мнению политолога Станислава Ткаченко, таким образом Россия предлагает свои условия для того, чтобы будущая встреча лидеров России и США прошла в нормальной обстановке. «В противном случае, если накануне саммита с участием двух президентов нам объявят санкции – это будет выглядеть странно. В чем тогда смысл такой встречи? Потому Москва действует совершенно правильно», – сказал Ткаченко.
Во вторник по инициативе США состоялся телефонный разговор президентов Владимира Путина и Джо Байдена. Байден в ходе беседы высказал заинтересованность в нормализации дел «на двустороннем треке» и предложил российскому лидеру провести встречу. После этого Вена предложила стать площадкой для саммита России и США.
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США решили ввести санкции против суверенного долга России
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Новые антироссийские санкции США будут включать ограничения, связанные с суверенным долгом России, сообщили источники Reuters.
По их сведениям, о рестрикциях может быть объявлено в четверг. Как подчеркивает The New York Times, президент США Джо Байден подпишет указ, согласно которому будут расширены ограничения на работу американских банков с долговыми ценными бумагами России, передает ТАСС.
В частности, будет введен запрет на покупку американскими финансовыми институтами долговых ценных бумаг напрямую у Центрального банка России, Министерства финансов Российской Федерации и ее суверенного фонда. По сведениям издания, ограничительные меры могут вступить в силу 14 июня.
Ранее в четверг сообщалось, что Соединенные Штаты намерены ввести против России санкции в связи с якобы имевшим место вмешательством в американские президентские выборы и подозрениями в причастности к взлому программного обеспечения компании SolarWinds.
Накануне стало известно, что посол Соединенных Штатов в Москве Джон Салливан был приглашен к помощнику президента России Юрию Ушакову, где американского дипломата предупредили о готовности Москвы на решительный ответ в случае введения новых санкций.
Между тем во вторник по инициативе США состоялся телефонный разговор президента России Владимира Путина и главы американской администрации Джо Байдена. Байден в ходе беседы высказал заинтересованность в нормализации дел «на двустороннем треке» и предложил российскому лидеру провести встречу.
В прошлый четверг стало известно о подготовке высылки российских дипломатов из США под предлогом приписываемых Москве «злонамеренных» действий против Вашингтона. В связи с этим министр иностранных дел Сергей Лавров назвал «тупой» линию Вашингтона в отношении Москвы, подчеркнув, что она не приносит никакого результата. Он также предупредил, что Россия ответит на любые недружественные действия США. В Кремле отметили меткость формулировок главы российского внешнеполитического ведомства.
В марте Лавров раскритиковал санкционные «инстинкты» Запада и неумные попытки наказать Россию и Китай санкциями, а также обвинил Запад в стремлении сохранить доминирование в глобальной экономике и международной политике любой ценой.
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Байден ввел новые санкции против России
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Президент США Джо Байден подписал указ о введении новых санкций в отношении России, согласно которым США высылают десять сотрудников российской дипмиссии в Вашингтоне, сообщает пресс-служба Белого дома.
«Сегодня администрация (Джо) Байдена принимает меры... в отношении России за действия ее правительства и разведывательных служб против суверенитета и интересов США. … Соединенные Штаты высылают десять сотрудников российской дипломатической миссии в Вашингтоне. Среди сотрудников есть представители российских спецслужб», – говорится в заявлении Белого дома.
Там добавили, что США на фоне введения санкций против России подтвердили приверженность обеспечению безопасности своих союзников и партнеров.
Новые санкции запрещают финансовым учреждениям США покупать при первичном размещении российские гособлигации после 14 июня. «Министерство финансов выпустило указ, который запрещает финансовым учреждениям США участвовать в первичном рынке рублевых облигаций и облигаций в иностранной валюте, выпущенных после 14 июня 2021 года Центробанком РФ, Фондом национального благосостояния или министерством финансов, а также предоставлять ссуды в рублях или не рублях Центробанку РФ, Фонду национального благосостояния или министерству финансов», – говорится в сообщении.
Кроме того, указ оставляет за администрацией США право расширять санкции против российского суверенного долга.
Также под санкции попали 32 физических лица и объединения. В том числе Вашингтон объявил санкции в отношении шести российских технологических компаний. «Минфин США определил шесть российских технологических компаний, которые оказывают поддержку киберпрограмме российских спецслужб. Эти компании ответственны за работу в технологическом секторе экономики РФ. Мы продолжим привлекать РФ к ответственности за злонамеренные действия в киберпространстве, подобные инциденту с SolarWinds, используя все доступные меры», – говорится в сообщении Белого дома, передает РИА «Новости».
В Белом доме также заявили, что США считают Службу внешней разведки России причастной к «широкомасштабной кампании кибершпионажа» с использованием SolarWinds. «Сегодня Соединенные Штаты официально заявляют, что Служба внешней разведки России (СВР), также известная как APT 29, Cozy Bear и The Dukes, является виновником широкомасштабной кампании кибершпионажа, в которой использовалась платформа SolarWinds Orion и другие структуры информационных технологий. Разведывательное сообщество США полностью доверяет своей оценке относительно СВР», – говорится в сообщении.
Как сообщает газета The Washington Post, ЕС и НАТО после введения санкций США выступят в их поддержку, однако вводить свои ограничения не планируют, передает ТАСС
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Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва осуждает санкционные устремления Вашингтона и ответит на них по принципу взаимности, чтобы наилучшим образом обеспечить свои интересы.
Ранее СМИ сообщили, что новые санкции Вашингтона в отношении Москвы запретят финансовым учреждениям США покупать новый госдолг напрямую у Банка России, российского Минфина и ФНБ, однако они по-прежнему смогут покупать и продавать российские гособлигации на вторичном рынке.
В то же время агентство Bloomberg сообщило со ссылкой на источники, что США введут санкции против приблизительно 12 россиян и 20 российских организаций, а также вышлют десять российских дипломатов из-за приписываемых Москве вмешательства в выборы и кибератаки через SolarWinds. Помощник Байдена подтвердил планы Вашингтона ввести санкции против России.
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Сенатор предположил несимметричный ответ России на введенные США санкции
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«Решения будут приняты соразмерные – такие, которые дадут понять американцам, что они не правы», – сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Андрей Климов, комментируя указ президента США Джо Байдена о введении новых санкций в отношении России.
«Ответ с нашей стороны последует точно – не обязательно симметричный. В сфере дипломатии мы обычно отвечаем зеркально. По всем остальным вопросам решения будут приняты соразмерные – такие, которые дадут понять американцам, что они не правы, но при этом, чтобы они не нарушали наши собственные интересы», – отметил зампредседателя сенатского комитета по международным делам Андрей Климов.
Цель этих санкций, по словам сенатора, максимально сдерживать Россию. «Причем речь идет о всей нашей стране, а не об отдельных людях. США не нужно, чтобы здесь существовала самостоятельная держава. Надо привыкать жить в таких условиях. Тем более, что мы умеем не просто жить, а развиваться в условиях санкций – мы за прошедшие семь лет продемонстрировали это всему миру», – сказал собеседник.
Напомним, президент США Джо Байден подписал указ о введении новых санкций в отношении России, согласно которым США высылают десять сотрудников российской дипмиссии в Вашингтоне.
«Сегодня администрация (Джо) Байдена принимает меры... в отношении России за действия ее правительства и разведывательных служб против суверенитета и интересов США. ... Соединенные Штаты высылают десять сотрудников российской дипломатической миссии в Вашингтоне. Среди сотрудников есть представители российских спецслужб», – говорится в заявлении Белого дома.
Там добавили, что США на фоне введения санкций против России подтвердили приверженность обеспечению безопасности своих союзников и партнеров.
Новые санкции запрещают финансовым учреждениям США покупать при первичном размещении российские гособлигации после 14 июня. Также под санкции попали 32 физических лица и объединения.
В том числе Вашингтон объявил санкции в отношении шести российских технологических компаний. «Минфин США определил шесть российских технологических компаний, которые оказывают поддержку киберпрограмме российских спецслужб. Эти компании ответственны за работу в технологическом секторе экономики РФ. Мы продолжим привлекать РФ к ответственности за злонамеренные действия в киберпространстве, подобные инциденту с SolarWinds, используя все доступные меры», – говорится в сообщении Белого дома.
В Белом доме также заявили, что США считают Службу внешней разведки России причастной к «широкомасштабной кампании кибершпионажа» с использованием SolarWinds. «Разведывательное сообщество США полностью доверяет своей оценке относительно СВР», – говорится в сообщении.
ЕС и НАТО после введения санкций США выступили в их поддержку, однако вводить свои ограничения не планируют.
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Москва заявила о «неотвратимом ответе» на новые санкции Вашингтона
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Российская сторона даст «решительный отпор» введенным американской стороной санкциям, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
«Подобное агрессивное поведение, безусловно, получит решительный отпор, ответ на санкции будет неотвратимым. В Вашингтоне должны осознать, что за деградацию двухсторонних отношений придется расплачиваться», – цитирует Захарову РИА «Новости».
«Наш ответ неотвратим. Он будет проработан. Вы узнаете о нем, я думаю, в ближайшее время. Наши эксперты сейчас непосредственно занимаются его подготовкой», – заявила представитель ведомства.
Она добавила, что санкционный курс США против России «не отвечает интересам двух ведущих ядерных держав», которые несут ответственность за судьбу мира.
«В разговоре с президентом России [Владимиром Путиным] Джо Байден высказывал заинтересованность в нормализации российско-американских отношений. Но действия его (Байдена) администрации свидетельствуют об обратном», – подчеркнула дипломат.
Представитель ведомства отметила что ответственность за деградацию отношений между странами целиком лежит на США, сообщает ТАСС.
Между тем высокопоставленный дипломатический источник агентства заявил, что ответ России будет жестким. «Как и говорилось ранее, реакция будет жесткой», – сказал он.
В четверг президент США Джо Байден подписал указ о введении
новых санкций против России. По этому документу, США высылают 10 сотрудников российской дипмиссии в Вашингтоне. Также под санкции попали 32 физических лица и объединения. В том числе Вашингтон объявил санкции в отношении шести российских технологических компаний. Кроме того, новые санкции запрещают финансовым учреждениям США покупать при первичном размещении российские гособлигации после 14 июня.
Зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров заявил, что американские санкции против ряда военных компаний в России не повлияют на их деятельность, предприятия даже не заметят этих ограничений.
В среду сообщалось, что американского посла в Москве Джона Салливана пригласили к помощнику президента России Юрию Ушакову.
«В ходе беседы было сказано, ... если американская сторона на фоне слов Байдена о намерениях улучшить отношения с Россией предпримет новые недружественные отношения в виде санкций, российская сторона отреагирует самым решительным образом», – говорил собеседник РИА «Новости». Представитель Кремля Дмитрий Песков подтвердил факт встречи Салливана и Ушакова.
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Заместитель постпреда РФ при ООН: Теперь наша очередь «призвать США к ответу»
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Настала очередь Москвы призывать Вашингтон «к ответу» за недружественные действия, заявил заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский.
«Что ж, теперь наша очередь «призвать США к ответу» за продвижение необоснованных обвинений и инициирование недружественных действий. Вот, как это работает в дипломатии», – заявил Полянский в соцсетях, передает РИА «Новости».
В четверг президент США Джо Байден подписал указ о введении новых санкций против России. По этому документу, США высылают 10 сотрудников российской дипмиссии в Вашингтоне. Также под санкции попали 32 физических лица и объединения. В том числе Вашингтон объявил санкции в отношении шести российских технологических компаний. Кроме того, новые санкции запрещают финансовым учреждениям США покупать при первичном размещении российские гособлигации после 14 июня.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что российская сторона даст «решительный отпор» введенным американской стороной санкциям. Она добавила, что санкционный курс США против России «не отвечает интересам двух ведущих ядерных держав», которые несут ответственность за судьбу мира.
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Эксперт объяснил отмену визита кораблей ВМС США в Черное море
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«Это решение сигнализирует о попытках администрации Байдена снизить градус напряженности в отношениях с Россией», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог-американист Малек Дудаков, комментируя сообщения о решении Вашингтона отменить проход двух военных кораблей ВМС США через Босфор в Черное море.
«Президент США Джо Байден ранее уже продемонстрировал России готовность идти на диалог, позвонив Владимиру Путину и предложив провести совместный саммит на территории нейтральной страны. Поэтому решение не направлять корабли в Черное море вполне укладывается в текущую стратегию новой администрации», – считает политолог-американист Малек Дудаков.
По словам эксперта, таким образом глава США, вероятно, пытается снизить градус напряженности в отношениях с Москвой и показать, что он готов отойти от идеи конфронтации как минимум на какое-то время.
При этом отказ США направить корабли в Черное море вряд ли повлияет на положение черноморских союзников Вашингтона по НАТО. «Очевидно, здесь их основные союзники – это Турция и Грузия, как причерноморские державы. Для них это сигнал о том, что США могут ввести свои боевые корабли в Черное море, если ситуация обострится. Но сейчас американцы, судя по всему, не готовы пойти на такой шаг», – полагает политолог.
По мнению Дудакова, это решение может несколько встревожить Украину, как страну, которая сейчас активно просит финансовой и военной помощи у администрации Байдена. «Украину такой поворот, вероятно, фрустрирует. Но я не думаю, что это сильно повлияет на настроения в Киеве», – заключил эксперт.
Напомним, в четверг американское посольство в Анкаре уведомило Турцию об отмене прохода двух военных кораблей ВМС США через Босфор в Черное море. При этом в среду отряд кораблей ЧФ в составе фрегата «Адмирал Макаров», малых ракетных кораблей «Грайворон» и «Вышний Волочек», ракетного корабля на воздушной подушке «Самум», тральщика «Иван Голубец», а также больших десантных кораблей вышел в море для проведения стрельб по надводным и воздушным целям.
Ранее министр обороны Сергей Шойгу заявил о переброске войск НАТО к границам России. В тот же день в МИД предупредили, что США лучше держаться подальше от Крыма, от Черноморского побережья России, поскольку риски инцидентов очень высоки. В понедельник глава МИД Сергей Лавров обратил внимание на агрессивную риторику США в связи с проходом американских военных кораблей в Черное море.
В прошлую пятницу США уведомили Турцию о проходе двух американских военных кораблей через Босфор. Днем ранее стало известно о планах США отправить корабли в Черное море в знак поддержки Украины на фоне «роста российской военной активности».
В начале апреля в Киеве заявили о подготовке Украины и НАТО к войне с Россией за Крым и призвали граничащие с Украиной страны альянса повысить боеготовность. Ранее Минобороны Украины объявило о получении гарантий поддержки со стороны Соединенных Штатов на случай конфликта с Россией. В Совфеде предостерегли Украину от военных авантюр при покровительстве США.
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Белый дом: Байден выступит с речью о России
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Президент США Джон Байден в четверг выступит с речью, которая будет посвящена России, сообщили в Белом доме.
«Во второй половине дня президент выступит с речью по поводу России», – передает сообщение РИА «Новости».
Выступление Байдена ожидается в 16.30 по времени Вашингтона (23.30 мск).
Ранее стало известно, что Джо Байден ввел новые санкции против России, согласно которым США высылают десятерых сотрудников российской дипмиссии в Вашингтоне. Новые санкции запрещают финансовым учреждениям США покупать при первичном размещении российские гособлигации после 14 июня. Также под санкции попали 32 физических лица и объединения. В том числе Вашингтон объявил санкции в отношении шести российских технологических компаний. В Белом доме также заявили, что США считают Службу внешней разведки России причастной к «широкомасштабной кампании кибершпионажа» с использованием SolarWinds.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва осуждает санкционные устремления Вашингтона и ответит на них по принципу взаимности, чтобы наилучшим образом обеспечить свои интересы.
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Захарова: Санкции ставят под сомнение использование доллара в качестве приоритетной валюты
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Введение Вашингтоном новых санкций в отношении России поставило под сомнение целесообразность применения доллара и надежность подконтрольных США платежных механизмов, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
«Мы прекрасно понимаем, что Вашингтон использует и свою валюту и свою финансовую систему агрессивного проведения своей политики не просто в обход, а в уничтожение всей международно-правовой системы», – передает ее слова РИА «Новости».
«Естественно, все это ставит под сомнение целесообразность применения американской денежной единицы в качестве приоритетной валюты платежа, но и надежности подконтрольных Западу платежных механизмов. Логично, что в таких условиях приходится принимать меры, которые призваны минимизировать экономические потери и риски при проведении транзакции», – отметила Захарова.
В четверг президент США Джо Байден подписал указ о введении новых санкций против России. По этому документу, США высылают 10 сотрудников российской дипмиссии в Вашингтоне. Также под санкции попали 32 физических лица и объединения. В том числе Вашингтон объявил санкции в отношении шести российских технологических компаний. Кроме того, новые санкции запрещают финансовым учреждениям США покупать при первичном размещении российские гособлигации после 14 июня.
Зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров заявил, что американские санкции против ряда военных компаний в России не повлияют на их деятельность, предприятия даже не заметят этих ограничений.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что российская сторона даст «решительный отпор» введенным американской стороной санкциям. Она добавила, что санкционный курс США против России «не отвечает интересам двух ведущих ядерных держав», которые несут ответственность за судьбу мира.
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В Кремле прокомментировали сообщения о новых санкциях США
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Москва осуждает санкционные устремления Вашингтона и ответит на них по принципу взаимности, чтобы наилучшим образом обеспечить свои интересы, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отметив, что вероятные санкции США не будут способствовать встрече президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена.
«Мы осуждаем любые санкционные устремления, считаем их незаконными. В любом случае действует принцип взаимности в этом деле – взаимности так, чтобы нам наилучшим образом обеспечить свои интересы», – сказал он, передает ТАСС.
В то же время Песков назвал вероятным «сливом» сообщения американских СМИ о новых санкциях против России. «Понятно, что дыма без огня не бывает – и скорее всего речь идет о каких-то уже сливах в американские газеты. Пока не будем ничего комментировать по газетным сообщениям. Дождемся, если будут объявлены какие-то конкретные решения официального Вашингтона», – сказал представитель Кремля.
Он также указал, что вероятные санкции США не будут способствовать встрече президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена. «То, что, скажем так, обсуждаемые вероятные санкции никоим образом не будут способствовать такой встрече – это однозначно. А помешает или не помешает – это будет все-таки решение президентов. Было предложение от президента США, и далее это будет предметом для решения президента России», – сказал Песков, передает РИА «Новости».
По данным СМИ, новые санкции Вашингтона в отношении Москвы запретят финансовым учреждениям США покупать новый госдолг напрямую у Банка России, российского Минфина и ФНБ, однако они по-прежнему смогут покупать и продавать российские гособлигации на вторичном рынке.
В то же время агентство Bloomberg сообщило со ссылкой на источники, что США введут санкции против приблизительно 12 россиян и 20 российских организаций, а также вышлют десять российских дипломатов из-за приписываемых Москве вмешательства в выборы и кибератаки через SolarWinds. Как сообщает телеканал CNN, США уже в четверг планируют объявить о высылке российских дипломатов из Вашингтона и Нью-Йорка.
В среду посол Соединенных Штатов в Москве Джон Салливан был приглашен к помощнику президента России Юрию Ушакову, где американского дипломата предупредили о готовности Москвы на решительный ответ в случае введения новых санкций.
МИД: Вызовы российских послов в Британии и Польше – это вассалитет 21-го века
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Вызовы российских послов в министерства иностранных дел Британии и Польши говорят о цепной реакции в странах НАТО в поддержку санкций США в отношении России, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
«Цепная реакция стран НАТО в поддержку американских санкций – признак порочной блоковой дисциплины, когда решения принимаются не на основе реальных фактов, а по команде, демонстрируя псевдосолидарность», – передает ее слова РИА «Новости».
«Это не солидарность и даже не кампанейщина. Это вассалитет 21-го века», – подчеркнула Захарова.
Президент США Джо Байден ввел новые санкции против России, согласно которым США высылают десять сотрудников российской дипмиссии в Вашингтоне. Новые санкции запрещают финансовым учреждениям США покупать при первичном размещении российские гособлигации после 14 июня. Также под санкции попали 32 физических лица и объединения. В том числе Вашингтон объявил санкции в отношении шести российских технологических компаний. В Белом доме также заявили, что США считают Службу внешней разведки России причастной к «широкомасштабной кампании кибершпионажа» с использованием SolarWinds.
Сообщалось, что посол России в Польше Сергей Андреев вызван в МИД республики, предположительно из-за санкций США против России и ситуации на восточной границе Украины. Кроме того, МИД Британии вызвал посла России в Лондоне Андрея Келина для обсуждения приписываемого Москве хакерского взлома компании SolarWinds.
Также в четверг посол США в России Джон Салливан был вызван в министерство иностранных дел России, где, по словам Марии Захаровой, разговор для американской стороны обещал быть тяжелым. Американское посольство сообщило, что визит Салливана прошел в дружественном ключе. В Министерстве иностранных дел России предупредили посла США о скором введении ответных мер на санкции Вашингтона против России.
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США собрались ввести против России новые санкции
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Соединенные Штаты намерены ввести против России санкции в связи с якобы имевшим место вмешательством в американские президентские выборы и подозрениями в причастности к взлому программного обеспечения компании SolarWinds, сообщил источники Bloomberg.
Как сообщается, санкции могут коснуться около десятка россиян, а также около 20 юридических лиц. Уточняется, что рестрикции могут быть введены уже в четверг. Источники также сообщили, что власти США намерены выслать из страны десять российских официальных лиц и дипломатов, передает ТАСС.
Россия ранее неоднократно на высоком уровне отвергала выводы Вашингтона о причастности Москвы к кибератаке в США через ПО SolarWinds, равно как утверждения американской стороны о российском вмешательстве в американские выборы.
Накануне стало известно, что посол Соединенных Штатов в Москве Джон Салливан был приглашен к помощнику президента России Юрию Ушакову, где американского дипломата предупредили о готовности Москвы на решительный ответ в случае введения новых санкций.
Во вторник по инициативе США состоялся телефонный разговор президента России Владимира Путина и главы американской администрации Джо Байдена. Байден в ходе беседы высказал заинтересованность в нормализации дел «на двустороннем треке» и предложил российскому лидеру провести встречу.
В прошлый четверг стало известно о подготовке высылки российских дипломатов из США под предлогом приписываемых Москве «злонамеренных» действий против Вашингтона. В связи с этим министр иностранных дел Сергей Лавров назвал «тупой» линию Вашингтона в отношении Москвы, подчеркнув, что она не приносит никакого результата. Он также предупредил, что Россия ответит на любые недружественные действия США. В Кремле отметили меткость формулировок главы российского внешнеполитического ведомства.
В марте Лавров раскритиковал санкционные «инстинкты» Запада и неумные попытки наказать Россию и Китай санкциями, а также обвинил Запад в стремлении сохранить доминирование в глобальной экономике и международной политике любой ценой.
Американские СМИ указали на возможность обхода санкций США против госдолга России
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Новые санкции Вашингтона в отношении Москвы запретят финансовым учреждениям США покупать новый госдолг напрямую у Банка России, российского Минфина и ФНБ, однако они по-прежнему смогут покупать и продавать российские гособлигации на вторичном рынке, пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на знакомые с ситуацией источники.
По данным газеты, президент США Джо Байден издаст указ о расширении запретов на торговые операции американских банков с российскими государственными долговыми обязательствами. «Распоряжение запретит финансовым учреждениям США покупать новые бонды напрямую у российского Центробанка, Министерства финансов и огромного Фонда национального благосостояния страны после 14 июня», – пишет газета, передает РИА «Новости».
«Однако одним смягчающим фактором является то, что учреждения США по-прежнему смогут торговать облигациями на вторичном рынке, сохранив при этом некоторые иностранные инвестиции, имеющие важное значение для российской экономики», – отмечает издание.
Таким образом, по сути введенные в августе 2019 года санкции, запрещавшие американским банкам участвовать в первичном размещении валютного российского госдолга (евробондов), расширяются на рублевые облигации (ОФЗ).
Ранее агентство Bloomberg сообщило со ссылкой на источники, что США введут санкции против приблизительно 12 россиян и 20 российских организаций, а также вышлют десять российских дипломатов из-за приписываемых Москве вмешательства в выборы и кибератаки через SolarWinds. Как сообщает телеканал CNN, США уже в четверг планируют объявить о высылке российских дипломатов из Вашингтона и Нью-Йорка.
В среду посол Соединенных Штатов в Москве Джон Салливан был приглашен к помощнику президента России Юрию Ушакову, где американского дипломата предупредили о готовности Москвы на решительный ответ в случае введения новых санкций.
Стало известно о планах США выслать российских дипломатов из Вашингтона и Нью-Йорка
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США планируют объявить о высылке российских дипломатов из Вашингтона (округ Колумбия) и Нью-Йорка, у них будет 30 дней, чтобы покинуть страну, передает телеканал CNN со ссылкой на источник.
«Российские дипломаты, которых высылают, находятся в Вашингтоне, округ Колумбия, и в Нью-Йорке, у них будет 30 дней, чтобы покинуть страну», – сообщает телеканал со ссылкой на неназванного американского чиновника, якобы знакомого с соответствующими планами, передает РИА «Новости».
Телеканал также сообщает, что «администрация (США), как ожидается, примет меры против России в четверг и координирует свои действия с европейскими союзниками».
Ранее агентство Bloomberg сообщило со ссылкой на источники, что США введут санкции против приблизительно 12 россиян и 20 российских организаций, а также вышлют десять российских дипломатов из-за приписываемых Москве вмешательства в выборы и кибератаки через SolarWinds. По информации источников, США могут объявить об этих мерах уже в четверг.
Накануне стало известно, что посол Соединенных Штатов в Москве Джон Салливан был приглашен к помощнику президента России Юрию Ушакову, где американского дипломата предупредили о готовности Москвы на решительный ответ в случае введения новых санкций.
Во вторник по инициативе США состоялся телефонный разговор президента России Владимира Путина и главы американской администрации Джо Байдена. Байден в ходе беседы высказал заинтересованность в нормализации дел «на двустороннем треке» и предложил российскому лидеру провести встречу.
Член ОП Малькевич оценил введенные против него Байденом санкции
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«Власти США уже наказывали меня в 2018 году – за журналистскую деятельность. И теперь, спустя два с половиной года, они снова накладывают санкции. Так ведь прежние еще не истекли! Логика непонятна», – заявил газете ВЗГЛЯД член ОП Александр Малькевич. Ранее Белый дом включил Малькевича в санкционный список россиян.
«Джозеф Байден не перестает удивлять, потому что с одной стороны он пытается добиться встречи с нашим президентом, а с другой – вводит санкции, высылает сотрудников дипмиссии России. Не совсем понятно, каким должен быть настрой у российской стороны перед этой встречей, которая теперь непонятно когда состоится», – отметил первый зампред комиссии по СМИ Общественной палаты, президент Фонда защиты национальных ценностей Александр Малькевич.
«Я тревожусь за, за его ментальное и физическое здоровье. Стойкое ощущение, что Джозеф Байден не понимает смысл документов, которые подписывает. Могу предположить два варианта. Первый: его подставляет собственный аппарат, чтобы вообще сорвать встречу, потому что его помощники боятся, что на этом саммите их босс «поплывет» и поддастся на все посылы президента России. Поэтому их задача – любой ценой сорвать встречу.
Как только Москва теперь предпримет симметричные действия, Вашингтон завизжит о том, что в такой обстановке там не готовы встречаться с Путиным, и будет выполнена та задача, которую они для себя ставят», – предположил член ОП.
Напомним, президент США Джо Байден в четверг подписал указ о новых санкциях против России, согласно которым США, в частности, высылают десять сотрудников российской дипмиссии в Вашингтоне. Санкции запрещают финансовым учреждениям США покупать при первичном размещении российские гособлигации после 14 июня. Также под санкции попали 32 физических лица и объединения.
В том числе Вашингтон объявил санкции в отношении шести российских технологических компаний. «Минфин США определил шесть российских технологических компаний, которые оказывают поддержку киберпрограмме российских спецслужб. Кроме того, в «черном списке» оказались и десятки россиян персонально, в том числе и Александр Малькевич.
«Что наводит меня на мысль о том, что Байден не понимает смысл подписываемых документов? – задается вопросом Малькевич. – В первоисточниках документов черным по белому написано, что против меня уже и так действуют финансовые санкции. Американцы уже решили меня наказать в 2018 году – за мою журналистскую деятельность. И теперь, спустя два с половиной года – снова санкции. Так ведь те-то еще не истекли? Логика непонятна. Такое ощущение, что задача клерков американского правительства – продлить мое наказание любой ценой».
По сути власти США преследуют Малькевича просто потому, что им не нравятся его выступления, считает политолог. «Под карательные меры Байдена из-за меня угодил заодно и крымский ресурс News Front. В документах так и написано, что я часто выступаю у них в эфире», – посетовал он.
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