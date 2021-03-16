Россия увеличила вложения в госдолг США

Россия предупредила о последствиях выхода из СЕ

Возможный выход России из Совета Европы автоматически приведет к выходу страны из основных конвенций организации, заявил постпред при СЕ Иван Солтановский.

Комментируя заявление вице-спикера Госдумы и главы российской делегации в ПАСЕ Петра Толстого о том, что Россия должна готовиться к выходу из СЕ, Солтановский заметил: «Важно не забывать главный принцип разделения властей в Российской Федерации, который наделяет парламентариев особыми полномочиями – представлять наш народ». «Парламентская дипломатия – важнейший элемент для продвижения российских интересов. В этой связи им значительно проще откровенно говорить по самым сложным и, казалось бы, неразрешимым вопросам», – приводит слова постпреда России при СЕ РИА «Новости».

Солтановский подчеркнул, что в Ассамблее за столами сидят не дипломаты, а политики. Многие из них действительно представляют на площадке интересы своих граждан. Однако, подчеркнул он, есть и те, кто устраивает «цирковые шоу», отнимая у ПАСЕ время. «Назвать это прессингом сложно, это, скорее, похоже на клоунаду, отвлекающую от серьезной работы. Усталость и раздражение от такой ситуации накопились не только у нас. В частности, по итогам прошедшей в январе сессии ПАСЕ вызывающее поведение парламентариев из Украины и их, мягко говоря, недопустимые высказывания в адрес нашей страны попали в фокус внимания профильной комиссии по регламенту», – отметил постпред. Он также напомнил, что российская делегация не приезжала в Страсбург почти шесть лет. Дискуссии в Ассамблее велись без учета мнения Москвы.

«Как я уже говорил, в арсенале СЕ свыше 200 конвенций и дополнительных протоколов. <...> Россия присоединилась к 68 из них. Эти инструменты работают в интересах нашей страны и ее граждан. Выход из организации приведет к выходу из конвенций – это автоматический процесс. <...> Европейская конвенция о правах человека в данном случае не станет исключением», – сказал Солтановский в интервью «Независимой газете».

Также постпред добавил, что «придется забыть» и об участии Москвы в частичных соглашениях Совета Европы. Речь идет о соглашениях по борьбе с коррупцией и совместном производстве кинофильмов.

Напомним, 28 февраля глава МИД Сергей Лавров направил генсеку Совета Европы Марии Пейчинович-Бурич послание по случаю 25-летия вступления России в СЕ, указав на отсутствие реакции СЕ на дискриминацию русскоязычного населения Украины и Прибалтики. 1 марта глава международного комитета Совфеда Константин Косачев в ходе выступления на слушаниях, посвященных 25-летию членства России в СЕ, обвинил Совет Европы в нежелании защищать права русскоязычных на Украине и в Прибалтике. В тот же день вице-спикер Госдумы, глава делегации России в Парламентской ассамблее СЕ Петр Толстой допустил выход России из Совета Европы на фоне разногласий с Западом. 2 марта сенатор Алексей Пушков в комментарии газете ВЗГЛЯД подчеркнул: «Если начнется новая серьезная атака на положение России в ПАСЕ, то это может привести к новому выходу России из ПАСЕ, что поставит под вопрос и наше участие в Совете Европы как таковом».