Пентагон решил выплачивать силам безопасности Афганистана довольствие

Соединенные Штаты стремятся продолжать финансировать выплату денежного довольствия силам безопасности Афганистана даже после вывода американских войск, заявил шеф Пентагона Ллойд Остин.

«Благодаря усилиям коалиции и союзников по обучению силы безопасности Афганистана стали лучше и эффективнее в вопросе защиты границ и своих граждан. Мы продолжим поддерживать их в этих усилиях. Мы намерены продолжить финансирование ключевых ресурсов, таких как ВВС Афганистана и [афганское] авиаподразделение специального назначения. Мы также будем стремиться продолжать платить денежное довольствие силам безопасности Афганистана. Мы также продолжим тесно сотрудничать с ними и нашими союзниками, чтобы поддерживать потенциал в области противодействия терроризму в регионе», – приводит слова Остина ТАСС.

Глава Пентагона также подчеркнул, что в полной мере поддерживает решение президента США Джо Байдена о выводе американских войск из Афганистана к 11 сентября. «Наши силы выполнили миссию. [Они] сделали возможным значительное уменьшение угрозы [со стороны террористических группировок]. [Они] также сделали возможным экономический, гражданский и политический прогресс [в Афганистане]. Там все еще очень много насилия. Мы знаем, что [запрещенное в России террористическое движение] «Талибан» все еще будет стремиться обратить вспять часть этого [достигнутого в Афганистане] прогресса. Именно поэтому мы всемерно поддерживаем дипломатические усилия, предпринимаемые для достижения политического урегулирования», – сказал руководитель американского оборонного ведомства.

Накануне главы внешнеполитических ведомств и министров обороны стран НАТО в ходе состоявшейся в среду видеоконференции решили начать вывод войск из Афганистана. В Сенате стремительный вывод войск США из Афганистана назвали «фатальной ошибкой». В свою очередь министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо назвал решение о выводе воинского контингента НАТО из Афганистана «историческим» и «эпохальным».

Во вторник появились сообщения о планах президента США Джо Байдена вывести американские войска из Афганистана до 11 сентября 2021 года – 20-й годовщины теракта в Нью-Йорке. Позже Байден объяснил решение о выводе войск из Афганистана тем, что присутствие военнослужащих США не поможет Кабулу создать устойчивое правительство.

Также стало известно, что Байден решил вывести американские войска из Афганистана вопреки советам некоторых помощников. Так, глава ЦРУ Уильям Бернс заявил, что вывод американских войск из Афганистана ослабит возможности США реагировать на угрозы и собирать информацию. Ранее запрещенное в России террористическое движение «Талибан» потребовало вывести американские войска из Афганистана.