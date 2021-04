Систему ПВО стран СНГ решили усилить средствами борьбы с беспилотниками NI: «Адмирал Нахимов» может стать самым мощным военным кораблем в мире 14 апреля 2021, 13:01

Фото: Олег Ласточкин/РИА Новости

Текст: Алина Назарова

В случае успешной, но затянувшейся модернизации тяжелый атомный ракетный крейсер «Адмирал Нахимов» может стать самым мощным военным кораблем в ВМФ России и, возможно, в мире, считает военный аналитик Питер Сучиу в The National Interest. Строительство крейсера началось в мае 1983 года на Балтийском судостроительном заводе, а уже в декабре 1988 года корабль вошел в состав ВМФ СССР, напомнил журналист. Примечательно, что изначально ТАРК носил имя «Калинин», однако в 1992 году его переименовали в честь знаменитого русского адмирала Павла Нахимова, разбившего турецкий флот в 1853 году в Синопе. В 1997 году «Адмирала Нахимова» отправили на ремонт и модернизацию, но из-за финансовых затруднений, которые испытывала Россия в те годы, этот процесс затянулся, так как работы фактически начались гораздо позже – в 2013 году, подчеркнул Сучиу, пишет ФАН. «Все хорошее приходит к тем, кто ждет, и после нынешних усилий по модернизации «Адмирал Нахимов», безусловно, станет самым мощным военным кораблем в ВМФ России и, возможно, в мире. Он будет оснащен различными радарами и передовыми датчиками, а также разнообразным наступательным и оборонительным вооружением», – пишет Сучиу в The National Interest. В то же время он усомнился в словах руководителя Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексея Рахманова, сделанных летом прошлого года, о том, что модернизация крейсера близка к завершению. «Военный корабль на самом деле провел больше времени на модернизации, чем в море. … С учетом последних задержек переоборудование и модернизация в сумме могут занять более десяти лет. Хотя это может быть способный военный корабль – и один из самых мощных в мире, – России все-таки нужно вывести его в море, и кто знает, когда это на самом деле произойдет», – пишет эксперт. На прошлой неделе источник в оборонно-промышленном комплексе сообщил, что тяжелый атомный ракетный крейсер проекта 11442М (шифр «Орлан») «Адмирал Нахимов» будет передан Военно-морскому флоту (ВМФ) России не раньше 2023 года. «Адмирал Нахимов» находился в ремонте с 1999 года. Реальные работы на нем ведутся с 2013 года. В рамках модернизации крейсер будет оснащен унифицированными пусковыми установками и сможет нести различные типы ракет, в частности корабль получит гиперзвуковые ракеты «Циркон».

Россия направила из Каспийского в Черное море 15 военных кораблей 13 апреля 2021, 12:27

Фото: Руслан Алибеков/РИА Новости

Текст: Наталья Ануфриева

Корабли Каспийской флотилии (КФл) России направляются из Каспийского в Черное море на учения, сообщает Южный военный округ (ЮВО). В сообщении указывается, что «в рамках сдачи контрольной проверки за зимний период обучения 15 кораблей КФл, в том числе три артиллерийских и восемь десантных катеров, а также суда обеспечения, совершают межфлотский переход из Каспийского в Черное море», передает «Интерфакс». «На пути по Волго-Донскому каналу протяженностью более 100 километров боевые корабли преодолели 13 шлюзов», – сообщили в ЮВО. Там добавили, что отряд кораблей продолжает переход в Черное море после остановки на рейде в Ростове-на-Дону. В рамках проводимой в ВС России контрольной проверки экипажи катеров Каспийской флотилии во взаимодействии с силами Черноморского флота примут участие в морских учениях. По приказу командующего войсками округа Александра Дворникова «для проверки готовности к отражению морских и воздушных десантов привлечены подразделения морской пехоты и береговых войск Черноморского флота и Каспийской флотилии». Ранее российские ракетные корабли уничтожили условного противника в Черном море. Напомним, в начале апреля Черноморский флот России приступил к контрольной проверке расположенных в Крыму и Краснодарском крае сил. В ходе маневров планируется отработать действия по наступлению и обороне. 9 апреля Турция направила участникам Конвенции Монтре уведомление о проходе американских военных кораблей из Средиземного в Черное море и в обратном направлении. Конвенция Монтре 1936 года, участником которой в том числе является Россия, восстановила суверенитет Турции над проливами Босфор и Дарданеллы, она принята на конференции о режиме черноморских проливов, проходившей 22 июня – 21 июля 1936 года в Монтре (Швейцария). До этого американские СМИ сообщали, что США могут отправить корабли в Черное море на фоне «роста российской военной активности» в знак поддержки Украины. Главком ВСУ Руслан Хомчак заявил о готовности к обострению вдоль всей границы с Россией. Позже пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби заявил, что США регулярно проводят операции в Черном море, а также по всей зоне оперативной ответственности Европейского командования (ВС США). Лавров предложил Берлину «обменять» информацию о передвижении войск на данные по Навальному 13 апреля 2021, 10:51

Фото: Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

Текст: Наталья Ануфриева

Россия хотела бы получить от Германии информацию по блогеру Алексею Навальному, если Берлин просит данные о передвижении российских войск вблизи границы с Украиной, заявил глава МИД Сергей Лавров. Лавров на пресс-конференции в Тегеране заявил, что Россия имеет право «проводить те или иные мероприятия на своей территории», передает РИА «Новости». «А что касается германской стороны, у нее оказался при известных обстоятельствах господин Навальный, о состоянии здоровья которого нам германская сторона до сих пор ничего не рассказывает», – отметил министр, указав, что в адрес российского руководства продолжают звучать бездоказательные обвинения в том, что блогер якобы был отравлен. «Ни единого факта нам не предоставили. Поэтому я бы хотел, если уж госпожа (министр обороны Германии Аннегрет) Крамп-Карренбауэр так одержима необходимостью получать информацию по тому или иному поводу, чтобы она отвечала нам взаимностью и добилась от своего правительства предоставления той информации, которую от нас тщательно скрывают немецкие коллеги», – подчеркнул Лавров. Ранее Крамп-Карренбауэр, комментируя сообщения о ситуации на границе России и Украины, выразила мнение, что Москва должна объяснить передвижения своих войск. До этого президент России Владимир Путин в ответ на призывы канцлера Германии Ангелы Меркель отказаться от наращивания военного присутствия у границ с Украиной подчеркнул, что Россия вольна передвигать вооруженные силы по стране на свое усмотрение. Путин также указал Меркель на провокации Киева в Донбассе. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Киев потребовал от США разместить ЗРК Patriot на Украине 13 апреля 2021, 06:42

Фото: Alfredas Pliadis/Xinhua/

Zuma/Global Look Press

Текст: Антон Антонов

Американские ЗРК Patriot должны быть на Украине, которая «держит оборону против России», заявил глава офиса украинского президента Андрей Ермак. По его словам, Украина «держит оборону не только для себя, но и для Запада». «А где США размещают свои ракеты Patriot? Ближайшие – в Польше», – сказал он. Ермак заявил: «Они должны быть здесь», – передает РИА «Новости» со ссылкой на Time. Еще в 2018 году минобороны Украины предложило использовать бюджетные средства в целях покупки американских систем ПРО Patriot. Глава минобороны ФРГ предложила увязать заполняемость «Северного потока – 2» с действиями России 13 апреля 2021, 14:06

Фото: Jens Schicke/Global Look Press

Текст: Наталья Ануфриева

Необходимо увязать вопрос заполняемости «Северного потока – 2» газом с действиями России, заявила глава Минобороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр по итогам переговоров с коллегой из США Ллойдом Остином. Крамп-Карренбауэр заявила, что «вопросом о том, есть ли смысл незадолго до завершения вводить мораторий, конечно, можно задаться». Она убеждена, «что если продолжить реализацию «Северного потока – 2», то вопрос, сколько по нему будет проходить газа, нужно ставить в зависимость в том числе и от поведения России», передает ТАСС. В свою очередь Остин заявил, что Вашингтон не позволит, чтобы вопрос трубопровода «Северный поток – 2» встал на пути развития отношений США и Германии. «Поэтому мы продолжим работать с Германией и остальными партнерами в регионе, чтобы укреплять наш альянс и двигаться вперед», – добавил он. Ранее Крамп-Карренбауэр, комментируя сообщения о ситуации на границе России и Украины, выразила мнение, что Москва якобы должна объяснить передвижения своих войск. До этого президент России Владимир Путин в ответ на призывы канцлера Германии Ангелы Меркель отказаться от наращивания военного присутствия у границ с Украиной подчеркнул, что Россия вольна передвигать вооруженные силы по стране на свое усмотрение. Между тем немецкие экологи подали иск против строительства «Северного потока – 2». Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Баку отправил в Москву письмо с фотографиями относительно «Искандеров» 13 апреля 2021, 11:58 Текст: Наталья Ануфриева

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что обсуждал с президентом России Владимиром Путиным информацию об обнаружении ракет «Искандер-М» в Карабахе, Баку также послал официальное письмо в Москву по этому поводу. Алиев сообщил на конференции «Новый взгляд на Южный Кавказ: постконфликтное развитие и сотрудничество» в Дипломатической академии, что 1 апреля у него «состоялся телефонный разговор с моим российским коллегой Владимиром Путиным», передает РИА «Новости». «Обычно, как вы знаете, содержание телефонных бесед согласуется между двумя сторонами, дается совместная, согласованная информация. Но я ничего не скрываю от азербайджанского народа и считаю, что азербайджанский народ должен знать обо всем. Мы обсудили этот вопрос (с Путиным). По моему указанию, министерство обороны Азербайджана послало официальное письмо с фотографиями, доказательствами. Но пока мы не получили никакого ответа», – добавил он. При этом Алиев назвал «странными» заявления официального Еревана о ракетах: «То они говорят о не взорвавшихся ракетах, то говорят, что это секрет. Значит, все-таки были использованы. Мы ждем официального ответа от Еревана. Я вам скажу больше, у нас есть достаточно информации, но мы ждем официальных разъяснений». Напомним, Алиев на открытии в Баку Парка военных трофеев заявил, что Азербайджан ждет ответа на вопрос о том, как у Армении оказались ракеты «Искандер-М», которые, по его словам, были выпущены по городу Шуша в Нагорном Карабахе. Газета ВЗГЛЯД подробно разбирала версию о применении Ереваном российских ракетных комплексов «Искандер». Бывший министр обороны Армении Давид Тоноян отказался сообщать, применяла ли армянская сторона во время войны в Карабахе ракетные комплексы «Искандер». «Я не собираюсь раскрывать государственную тайну», – цитировало экс-главу военного ведомства агентство «Спутник Армения». Москва опровергает использование армянской стороной ракет «Искандер». Комментируя сообщения Баку о находке обломков ракет в зоне конфликта, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул: комплексы «Искандер» не применялись в ходе обострения ситуации в Нагорном Карабахе. До этого аналогичные объяснения давал Генштаб России. Эксперт Центра анализа стратегий и технологий Василий Кашин заявил в комментарии газете ВЗГЛЯД, что «Алиев – выпускник МГИМО, профессиональный международник», и «его линия – способ аргументации: если Россия поставила Армении летальное оружие, которое та использовала не должным образом, то Москва больше не имеет права поставлять его Армении». Россия получила новые заявки на С-400 12 апреля 2021, 13:51 Текст: Дмитрий Зубарев

Россия продолжает получать заявки от зарубежных стран на поставки систем ПВО С-400 «Триумф», заявила пресс-секретарь Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Валерия Решетникова. «Мы констатируем сохраняющийся интерес других потенциальных покупателей к С-400, в ФСВТС поступают соответствующие обращения. На сегодняшний день только эта система способна обеспечить гарантированное поражение как крылатых и баллистических ракет, так и беспилотных летательных аппаратов различных классов», – передает РИА «Новости» ответ Решетниковой на вопрос о сроках поставок С-400 Индии. По ее словам, сроки поставок Россией систем ПВО С-400 Индии будут объявлены «в ближайшей перспективе». «В настоящее время Россия и Индия продолжают работать над реализацией контракта на поставку индийской стороне систем противовоздушной обороны С-400 «Триумф» по ранее согласованному плану. О сроках начала поставок систем в рамках указанной сделки будет объявлено в ближайшей перспективе», – сказала Решетникова. Напомним, первая партия систем ПВО С-400 «Триумф» будет поставлена Индии до конца 2021 года в соответствии с графиком. Концерн ВКО «Алмаз-Антей» начал производство ЗРК С-400 для Индии в феврале. Отметим, что против поставок С-400 в Индию выступают США, которые пытаются вынудить эту страну отказаться от российских зенитно-ракетных комплексов в пользу американских аналогов. Газета ВЗГЛЯД подробно писала о шантаже Вашингтона. Напомним, в марте директор ФСВТС Дмитрий Шугаев заявлял о том, что Россия ведет переговоры с 4-5 странами по закупке систем ПВО С-400. Названы сроки поставок ударного беспилотника «Охотник» в войска 13 апреля 2021, 22:03 Текст: Алексей Дегтярев

Российские военные начнут получать беспилотный ударный комплекс «Охотник» через три года, заявил зампред коллеги Военно-промышленной комиссии (ВПК) Андрей Ельчанинов. «Планируются поставки «Охотника» в войска начать уже в 2024 году», – заявил замглавы коллегии в интервью «Российской газете». По его словам, беспилотник может работать под управлением летчика, который пилотирует Су-57, при этом «эти самолеты и беспилотники могут взаимодействовать не только друг с другом, но и в различных типах боевых порядков». В скором времени планируется реализовать возможность управления несколькими беспилотниками «Охотник» из кабины одного Су-57. «Отрабатывается функция целераспределения между этими летательными аппаратами. Групповое применение управляемых самолетов и беспилотных летательных систем – совсем не за горами. И первые полеты тому подтверждение», – добавил Ельчанинов. «Охотник» в дальнейшем будет способен под управлением ведущего пилотируемого аппарата «решать любые задачи по воздушным и наземным целям», подчеркнул собеседник издания. «В этой связке мы видим большие перспективы и наращивание боевого потенциала Воздушно-космических сил России», – подвел итог зампред ВПК. Летные испытания этого беспилотника начались в августе 2019 года. Во второй половине 2021 года «Охотник» впервые применит оружие по воздушным мишеням в рамках летных испытаний. Речь идет «о стрельбах внутрифюзеляжными ракетами класса «воздух – воздух», которые ранее были отработаны на Су-57». Стало известно о расширении боевых возможностей Су-34 12 апреля 2021, 08:32 Текст: Дмитрий Зубарев

Боевые возможности российских строевых фронтовых бомбардировщиков Су-34 расширили за счет установки новых универсальных разведывательных комплексов, сообщил источник в авиастроительной отрасли. Несколько самолетов, по словам собеседника агентства, оснастили универсальными контейнерами разведки (УКР), в том числе УКР-ОЭ – для ведения оптико-электронной разведки, УКР-РЛ – для радиолокационной разведки и УКР-РТ – для радиотехнической, сообщил источник РИА «Новости». Источник отметил, что «новая аппаратура создана НИИ «Кулон» холдинга «Росэлектроника» в рамках опытно-конструкторской работы, предполагающей расширение разведывательных, ударных и сетецентрических характеристик Су-34». Новые УКР существенно повышают возможности Су-34 по обнаружению наземных и надводных целей всех типов, а также обеспечивают высокоточное определение координат и других параметров объектов поражения, подчеркнул собеседник. «Кроме того, новые контейнеры позволяют автоматически передавать данные по защищенному каналу связи с борта самолета наземным силам в режиме реального времени, что дает возможность применять Су-34 в составе межвидовых разведывательно-ударных систем и вести боевые действия в едином информационном пространстве», – добавил он. Напомним, 1 апреля в Хабаровском крае летчики бомбардировочной авиачасти армии ВВС и ПВО Восточного военного округа совершили учебно-тренировочные полеты на истребителях-бомбардировщиках Су-34 на максимальную высоту. Шойгу начал проверку пункта базирования подлодок «Борей» на Северном флоте 13 апреля 2021, 11:33 Текст: Дмитрий Зубарев

Министр обороны генерал армии Сергей Шойгу во вторник прибыл на Северный флот. «В рамках рабочей поездки министр обороны проинспектирует пункт базирования, а также инфраструктуру причального фронта атомных подводных крейсеров «Борей» и «Борей-А», – передает ТАСС сообщение российского военного ведомства. Также Шойгу заслушает командование флота по вопросам развития социальной инфраструктуры. В завершение поездки министр обороны проведет совещание с командованием Военно-морского флота, представителями центральных органов военного управления Министерства обороны России, Минпромторга и военно-промышленного комплекса. Будет обсуждаться выполнение государственного оборонного заказа по модернизации тяжелого авианесущего крейсера «Адмирал флота Советского Союза Н.Г. Кузнецов» предприятиями промышленности, сообщает Минобороны России. Напомним, в сентябре Шойгу заявил о решении повысить мобилизационную готовность армии и флота. Главком ВМФ оценил работу подлодку «Князь Владимир» во льдах Арктики 13 апреля 2021, 14:30 Текст: Дмитрий Зубарев

Главком ВМФ Николай Евменов доложил министру обороны Сергею Шойгу, что стратегический подводный ракетоносец «Князь Владимир» отлично зарекомендовал себя при всплытии во льдах Арктики, когда сразу три атомных субмарины взломали полутораметровый лед. Евменов доложил, что «Князь Владимир» «полностью оправдывает свое предназначение, при всплытии никаких повреждений не было». Шойгу заслушал доклад главкома в ходе инспекции военной и социальной инфраструктуры пункта базирования атомных подводных лодок в гарнизоне Гаджиево (Мурманская область), передает ТАСС. В рамках арктической экспедиции в марте 2021 года сразу три атомные подводные лодки одновременно всплыли в районе входящего в архипелаг Земля Франца-Иосифа острова Земля Александры. Две из них – подлодки проекта 667БДРМ (шифр «Дельфин»). Третья – новейшая атомная подлодка проекта 955А (шифр «Борей-А») «Князь Владимир». Определено число стран-участников форума «Армия-2021» 13 апреля 2021, 14:20 Текст: Дмитрий Зубарев

Участие в Международном военно-техническом форуме «Армия», который пройдет в парке «Патриот» в августе, подтвердили 44 страны, сообщил на брифинге для иностранных военных атташе замначальника Главного управления научно-исследовательской деятельности Минобороны генерал-майор Дмитрий Горбатенко. «На сегодняшний день участие в форуме «Армия-2021» подтвердили 44 государства, из которых шесть стран представят свои национальные экспозиции, где иностранные партнеры продемонстрируют наиболее перспективные образцы и разработки», – передает ТАСС слова Горбатенко. В брифинге в парке «Патриот» приняли участие свыше 90 аккредитованных в России военных дипломатов из 47 стран. Горбатенко поблагодарил атташе за интерес к форуму «Армия». «Участие в работе форума специалистов ваших государств способствует укреплению военно-технического сотрудничества между нашими странами», – отметил генерал. Как уточнили в Минобороны, «Армия-2021» традиционно пройдет на базе Конгрессно-выставочного центра «Патриот» – одной из крупнейших выставочных площадок мирового уровня, а также на аэродроме Кубинка и полигоне Алабино в период с 22 по 28 августа. В ведомстве напомнили, что форум «Армия-2020» летом прошлого года стал единственной международной выставкой, успешно состоявшейся в условиях сложной эпидемической обстановки. «Проведенный на выставочных площадках форума комплекс превентивных мероприятий позволил не допустить случаев возникновения и распространения новой коронавирусной инфекции», – добавили в министерстве. Россия и Армения решили обсудить увеличение возможностей 102-й военной базы 14 апреля 2021, 10:41 Текст: Дмитрий Зубарев

Армения и Россия обсуждают возможности расширения возможностей 102-й российской военной базы, а также создание в Сюникской области филиала этой базы, заявил премьер-министр Никол Пашинян. «Мы надеемся и мы обсуждаем вопрос обогащения возможностей 102-й российской военной базы в Армении, а также идут переговоры о создания плацдарма 102-й военной базы в Сюникской области республики. Эти обсуждения весьма эффективны. Российские пограничники участвуют в охране госграницы в Сюнике», – цитирует ТАСС Пашиняна. По его словам, военный союз с Россией является основой внешней безопасности Армении. «Как Армения должна обеспечить свою безопасность? Мы должны подчеркнуть, что основой внешней безопасности Армении является военный союз с Россией, который зафиксирован несколькими десятками договоров. В этом контексте для нас практическое значение имеют армяно-российская объединенная группировка войск и единая система ПВО. Согласно логике этих двух систем, нападение на Армению означает нападение на Россию», – заявил он. Напомним, 7 апреля президент России Владимир Путин на встрече с Пашиняном назвал самой актуальной проблемой ситуацию в Карабахе. Ранее Пашинян сообщил, что на встрече с российским лидером планирует обсудить вопросы военно-технического сотрудничества. Отряд кораблей ЧФ вышел в море для артиллерийских стрельб 14 апреля 2021, 10:38 Текст: Дмитрий Зубарев

Отряд кораблей Черноморского флота (ЧФ) вышел в море для проведения артиллерийских стрельб в рамках контрольной проверки за зимний период обучения, сообщили в отделе информационного обеспечения ЧФ. «Отряд кораблей в составе фрегата «Адмирал Макаров», малых ракетных кораблей «Грайворон» и «Вышний Волочек», ракетного корабля на воздушной подушке «Самум», тральщика «Иван Голубец», а также больших десантных кораблей вышел из пунктов базирования и провел тренировку по преодолению условного минного заграждения в обеспечении тральных сил флота», – передает ТАСС сообщение флота. Уточняется, что «в море экипажи кораблей проведут одиночные и совместные зачетные артиллерийские стрельбы по надводным и воздушным целям». Также отмечается, что в стрельбах будут задействованы самолеты и вертолеты морской авиации и ПВО ЧФ. Во вторник в Южном военном округе (ЮВО) сообщили о том, что корабли Каспийской флотилии (КФл) России направляются из Каспийского в Черное море на учения. В сообщении указывается, что «в рамках сдачи контрольной проверки за зимний период обучения 15 кораблей КФл, в том числе три артиллерийских и восемь десантных катеров, а также суда обеспечения, совершают межфлотский переход». С-400 ЗВО отразили воздушный удар «противника» 14 апреля 2021, 09:15 Текст: Дмитрий Зубарев

Расчеты зенитных ракетных комплексов С-400 «Триумф» соединения противовоздушной обороны Центрального военного округа (ЦВО), дислоцированного в Новосибирской области, отразили воздушное нападение условного противника, сообщили в Минобороны. По замыслу учения условный противник планировал нанести массированный ракетно-бомбовый удар по объектам инфраструктуры военного объекта. «Дежурные расчеты с помощью комплексов радиолокационной разведки «Небо-УМ» обнаружили авиацию условного противника на дальности около 400 км. Цели немедленно были взяты на сопровождение расчетами ЗРК С-400 «Триумф», которые выполнили захват и уничтожили средства воздушного нападения электронными пусками. Отработка учебно-боевой задачи проводилась в условиях массового радиоподавления условного противника», – передает официальный сайт российского военного ведомства. Учение проходило в рамках контрольной проверки за зимний период обучения. В нем приняло участие более 500 военнослужащих и около 30 единиц военной и специальной техники. Напомним, ранее в апреле «Панцирь-С» ЗВО уничтожил наземные цели на учениях в Астраханской области. Систему ПВО стран СНГ решили усилить средствами борьбы с беспилотниками 14 апреля 2021, 11:03 Текст: Дмитрий Зубарев

Существующая Объединенная система противовоздушной обороны стран СНГ будет усилена средствами борьбы с беспилотными летательными аппаратами, сообщил командующий войсками противовоздушной и противоракетной обороны ВС России, заместитель главкома ВКС генерал-лейтенант Юрий Грехов. «Отдельным штрихом отмечается внедрение в существующую систему противовоздушной обороны средств борьбы с беспилотными летательными аппаратами, показавших свою актуальность в ходе ведения боевых действий против террористов», – передает РИА «Новости» слова Грехова по итогам заседания Координационного комитета по вопросам противовоздушной обороны стран СНГ. В ходе заседания комитета, которое состоялось сегодня в Душанбе, обсуждались вопросы отражения массированных налетов беспилотных летательных аппаратов в ходе боевых действий и при проведении массовых спортивных мероприятий. По словам Грехова, в рамках развития объединенной системы ПВО СНГ планируется дальнейшая проработка нормативно-правовой базы, оснащение войск (сил) современными и перспективными образцами вооружения и военной техники, а также подготовка квалифицированных кадров. Объединенная система ПВО СНГ была создана на основе соглашения 10 стран Содружества, подписанного 10 февраля 1995 года в Алма-Ате. Срок действия соглашения неограничен, оно открыто для присоединения других стран. В него входят Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Таджикистан и Узбекистан. Сейчас в состав сил и средств объединенной системы ПВО государств – участников СНГ входят около 20 авиационных частей, свыше 50 частей зенитных ракетных и радиотехнических войск, около 10 бригад ПВО. Также в состав объединенной системы ПВО СНГ включены части радиоэлектронной борьбы. Ранее в НАТО сочли «Панцири» идеальным средством против беспилотников. Напомним, в начале февраля Рособоронэкспорт на выставке Aero India-2021 впервые представил систему по борьбе со всеми существующими, а также перспективными беспилотниками, включая зенитные комплексы типа «Панцирь С-1», «Тор-М2КМ», ПЗРК «Игла-С» и боевую машину отделения ПЗРК «Гибка-С».