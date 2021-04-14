США назвали Россию своим главным соперником в космосе Разработчик назвал особенности многоразовой ракеты «Крыло-СВ» 14 апреля 2021, 08:45 Текст: Дмитрий Зубарев

Разрабатываемая в России многоразовая крылатая ступень ракеты-носителя легкого класса «Крыло-СВ» сможет приземляться как на колесах, так и на лыжах в зависимости от типа посадочных полос, заявил руководитель экспериментального конструкторского бюро имени Бартини ЦНИИмаш Борис Сатовский. «В экстремальном случае мы предполагаем возможность посадки даже на грунтовой аэродром, поэтому шасси будут иметь сменное оборудование: если посадка на бетонную полосу и классный аэродром, то это будут колеса, а если это посадка на грунт, то это будут лыжи», – передает РИА «Новости» слова Сатовского. В настоящее время аналогичную по схеме крылатую ракету-носитель разрабатывает головной научный институт Роскосмоса ЦНИИмаш в рамках проекта Фонда перспективных исследований «Крыло-СВ». Кроме того, многоразовую ракету с посадкой первой ступени разрабатывает Ракетно-космический центр «Прогресс». Напомним, 31 марта инженер-конструктор Владислав Климов на Королевских чтениях по космонавтике сообщил, что разработчик ракетных двигателей НПО «Энергомаш» прорабатывает облик ракеты сверхлегкого класса с многоразовой первой ступенью.

Зеленский заявил о невозможности полета Гагарина в космос без Украины 12 апреля 2021, 14:45

Фото: Zuma/ТАСС

Текст: Евгения Шестак

Первый полет человека в космос был бы невозможен без Украины, заявил украинский президент Владимир Зеленский. По его словам, для нацбезопасности государства развитие ракетно-космической отрасли является ключевым элементом. «Без лишней скромности скажу, что без Украины он был бы невозможен. Украинские конструкторы играли ключевую роль в реализации советской космической программы. К фундаментальным расчетам ученые добавили веру в то, что можно дотянуться до звезд. И у них все получилось», – написал он в Telegram. Зеленский отметил, что космический корабль «Восток», на котором Юрий Гагарин полетел в космос 12 апреля 1961 года, создан под руководством конструктора Сергея Королева, который родом из украинского Житомира. Он также добавил, что сегодня Украина входит в «клуб космических держав» и занимает «достойное место» среди 13 участников. По его словам, задача государства в космической отрасли сейчас состоит из двух пунктов: сохранить то, что сделали старшие поколения, и прилагать все усилия, чтобы успехи прошлых лет «были не единственными». «В условиях военной агрессии это направление необходимо считать ключевым элементом национальной безопасности и обороны. Это еще один стимул восстановить лидерство и статус ведущего аэрокосмического государства. Заявленные планы необходимо воплощать в конкретных шагах. Создание Государственной космической программы упорядочит наши намерения и даст понимание, что и как мы будем делать, чтобы достичь масштабной цели по утверждению отрасли», – отметил он. Также, по его словам, сейчас украинской космической отрасли необходимо способствовать разработке системы «Сич-2-1». «Мир ожидает от нас новых подходов. У нас есть и стремление, и все возможности с новой силой заявить о себе. На повестке дня – оптимизация отрасли, развитие государственно-частного партнерства, международная кооперация. Далее – достижение Украиной ассоциированного членства в Европейском космическом агентстве», – резюмировал президент. В 2021 году исполняется 60 лет полета первого советского космонавта Юрия Гагарина. Выполнив один оборот вокруг Земли, Гагарин совершил посадку в Саратовской области. Летчик-космонавт СССР, дважды Герой Советского Союза, последний ныне живущий космонавт из первого отряда космонавтов, совершивший два полета в космос, Борис Волынов рассказал, как Гагарин поддерживал команду. Российские космонавты Сергей Рыжиков, Сергей Кудь-Сверчков, Олег Новицкий и Петр Дубров, которые находятся на МКС, поздравили россиян с Днем космонавтики и годовщиной полета Юрия Гагарина в космос. Российский космонавт ответил на вопрос о существовании инопланетян 12 апреля 2021, 17:26

Фото: «Люди в черном»/Columbia Pictures

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Текст: Елизавета Булкина

Командир отряда космонавтов Роскосмоса Олег Кононенко в интервью программе «Познер» на Первом канале заявил, что верит в существование инопланетян. На вопрос о том, верит ли он в возможное существование внеземных цивилизаций, космонавт ответил утвердительно. Кононенко пояснил, что сейчас уже открыто большое количество экзопланет, которые похожи на Землю. «Плюс мы же не знаем о всех формах жизни, которые могут существовать во Вселенной», – передает слова космонавта ТАСС.



Он пояснил, что людям на сегодняшний день не все известно даже о галактике, в которой они живут. Кононенко подчеркнул, что не считает разговоры об НЛО ерундой. «Но сам я не видел и ко мне с той стороны люка никто не стучался», – сказал при этом он. Ранее российский космонавт Иван Вагнер, находящийся на МКС, сообщил, что над Южным полушарием пролетели пять неизвестных объектов. Старший научный сотрудник Государственного астрономического института имени Штернберга Владимир Сурдин заявил, что НЛО, запечатленные Вагнером, скорее всего, являются спутниками компании Илона Маска SpaceX. Российские дипломаты призвали Госдеп не стеснятся произносить имя Гагарина 13 апреля 2021, 07:24

Фото: Посольство России в США/Facebook

Текст: Дмитрий Зубарев

Посольство России прокомментировало сообщения Госдепа о Дне космонавтики, в которых ведомство США не упомянуло Юрия Гагарина. «С сожалением отмечаем, что уже не в первый раз госдепартамент США демонстрирует беспамятство в том, что касается истории освоения космоса. Хотели бы напомнить, что Генеральная Ассамблея ООН объявила 12 апреля Международным днем полета человека в космос в память о советском космонавте Ю.А.Гагарине. В этот день 60 лет назад, в 1961 году он совершил первый в истории человечества орбитальный виток вокруг Земли», – говорится в сообщении российской дипмиссии в Facebook. «С бюстом космического первопроходца забывчивые коллеги могут ознакомиться в расположенном в Вашингтоне Национальном музее воздухоплавания и аэронавтики. Скульптуры Ю.А.Гагарина также установлены в Кливленде, Колорадо-Спрингс, Нью-Йорке, Хьюстоне и Чикаго. Тысячи американцев, включая астронавтов и сотрудников НАСА, ежегодно посещают эти мемориалы, чтобы почтить память советского космонавта», – сказано в сообщении. В посольстве также процитировали хранящееся в архивах госдепартамента послание президента США Джона Кеннеди советскому лидеру Никите Хрущеву: «Народ Соединенных Штатов разделяет удовлетворение народа Советского Союза в связи с благополучным полетом астронавта, представляющим собой первое проникновение человека в космос. Мы поздравляем Вас, а также советских ученых и инженеров, сделавших это достижение возможным». «Не далее как 9 апреля астронавт НАСА М.Ванде Хай отправился на Международную космическую станцию на носящем имя Ю.А.Гагарина российском корабле «Союз». Надеемся, что изложенные факты помогут американским дипломатам впредь не стесняться произносить вслух имя первого космонавта Земли», – указали в посольстве России. Ранее в соцсетях Госдеп заявил, что 12 апреля «отмечают 60-летие пребывания человека в космосе, а также технический прогресс и международное сотрудничество». Сообщение сопровождается снимком американского астронавта. Госдеп не стал упоминать Гагарина в сообщениях о Дне космонавтики. Экс-глава НАСА назвал сроки полета человека на Марс 12 апреля 2021, 09:21 Текст: Дмитрий Зубарев

Полет людей на Марс к 2030-м годам технически уже будет возможен, однако судьба программы будет зависеть от политической воли и желания финансировать такой проект, заявил бывший глава НАСА (с 2009 по 2017 год) Чарльз Болден. В 2019 году американская администрация объявила о планах новой высадки астронавтов на Луну к 2024 году и дальнейшей отправки людей на Марс. По словам Болдена, в случае с новой лунной программой ключевой вопрос – это именно желание, поскольку все технологические возможности повторить высадку человека на естественный спутник нашей планеты уже есть. «Это не вопрос технологий, потому что у нас есть все технологические ноу-хау. Я все же думаю, что это вопрос желания, политической воли», – передает ТАСС ответ Болдена на вопрос о том, почему новый полет людей на Луну вызывает такие трудности, учитывая что ранее американцы уже высаживались там. При этом, по его словам, с лунной программой в настоящий момент есть определенные трудности. «Американское общество без особого энтузиазма относится к отправке людей на Луну, даже сейчас, а Конгресс в определенной степени воодушевлен такой идеей, но полностью отвлечен от этого [другими делами] и бездействует», – отметил Болден. По его мнению, чтобы американцы смогли вернуться на Луну, эту программу должны поддерживать обе партии в Конгрессе США, и такая поддержка, как он считает, пока что есть. «Финансирование поступает, но даже сейчас сложно получить полную сумму, которая необходима для того, чтобы иметь определенную уверенность в том, что мы сможем вернуть людей на поверхность Луны. Так что политическая воля – это главное сегодня препятствие, а вовсе не технологические вызовы», – уверен он. При этом с Красной планетой, по его словам, дела обстоят несколько иначе. «Марс – это другое дело, тут одновременно и технологический вызов, и политическая воля. Но я думаю, что мы точно к 2030-м годам уже преодолеем технологические вызовы, и это станет лишь вопросом того, захочет ли наш Конгресс и правительственные органы, а также другие страны в мире выделить такие средства на то, чтобы отправить людей на Марс», – отметил он. По его словам, освоение Красной планеты уже сейчас вызывает большой энтузиазм. «Сейчас все воодушевлены Марсом. И речь даже не о [высадке] людей, а об исследовании Марса с помощью роботов», – отметил он. Так, Болден напомнил про запланированные летные испытания вертолета Ingenuity, доставленного на Красную планету на борту марсохода Perseverance. «Именно по этому поводу сейчас испытывают воодушевление и взрослые, и дети», – добавил бывший глава НАСА. Болден надеется, что США и их международные партнеры смогут отправить людей к Марсу и даже, возможно, высадить их на поверхность Красной планеты до конца 2030-х годов. Ранее президент «Марсианского общества», инженер и энтузиаст марсианских исследований Роберт Зубрин заявил, что обитаемая база на Марсе может появиться уже к 2030 году, а к 2100 на красной планете будет уже город-миллионник. Первый испанский космонавт допустил существование внеземной жизни 12 апреля 2021, 19:48 Текст: Елена Мирошниченко

Министр науки и инноваций Испании и первый космонавт страны Педро Дуке считает, что в Солнечной системе может существовать внеземная жизнь. «Это возможно (существование внеземной жизни в нашей Солнечной системе – прим. ВЗГЛЯД), нам еще предстоит много чего исследовать. Нам известны небесные тела, планеты и спутники, но о некоторых мы знаем только по косвенным признакам и изображениям», – рассказал он ТАСС. Дуке добавил, что существует надежда найти в некоторых местах жизнь или следы прошлой жизни. По его мнению, люди должны приложить все усилия для ее поиска, чтобы приблизиться к ответу на вопрос «Откуда мы пришли?». Первый полет в космос Дуке совершил в октябре 1998 года на шаттле Discovery, второй полет состоялся в октябре 2003 года на корабле «Союз ТМА-3». Дуке награжден российским орденом Дружбы. Напомним, командир отряда космонавтов Роскосмоса Олег Кононенко в интервью программе «Познер» на Первом канале заявил, что верит в существование инопланетян. Он пояснил, что людям на сегодняшний день не все известно даже о галактике, в которой они живут. Кононенко подчеркнул, что не считает разговоры об НЛО ерундой. Ранее ученый рассказал, что примитивные следы нынешней или прежней жизни могут быть найдены в атмосфере Венеры, в ледниках Марса или в подледных океанах спутников газовых гигантов. Галкин показал кадры видеосвязи Пугачевой с космонавтами в 1978 году 12 апреля 2021, 12:34

Фото: instagram.com/maxgalkinru

Текст: Евгения Шестак

Юморист Максим Галкин в День космонавтики опубликовал архивное видео 1978 года, когда его супруга, народная артистка СССР Алла Пугачева участвовала в сеансе видеосвязи с советскими космонавтами. Она исполнила для них свой хит «Женщина, которая поет». «С Днем Космонавтики вас, дорогие подписчики! На этом видео Алла в 1978 году приветствует наших космонавтов, легендарных Георгия Гречко и Юрия Романенко!», – написал Галкин в Instagram. На кадрах Пугачева поздравила космонавтом с Новым годом, а они поблагодарили ее. Артистка исполняет свой хит «Женщина, которая поет», который она написала вместе с композитором Леонидом Гариным на слова Кулиева в переводе Наума Гребнева. Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Максим Галкин (@maxgalkinru) «Это невероятно трогательно и красиво», «Всякий раз когда слушаю эту песню, огромные мурашки по всему телу», «Только ради этого момента в жизни стоило стать космонавтом!», – отметили подписчики. 12 апреля в мире отмечают День космонавтики. В 2021 году исполняется 60 лет с того момента, как ракета-носитель «Восток» вывела на орбиту корабль «Восток – 1», на борту которого находился советский космонавт Юрий Гагарин. Он стал первым человеком, побывавшим в космосе. «Восток – 1» совершил один виток вокруг Земли, в тот же день Гагарин вернулся на Землю. Он катапультировался из спускаемого аппарата корабля и приземлился с помощью парашюта недалеко от деревни Смеловка Саратовской области. На Украине признали потери в космической отрасли от разрыва с Россией 12 апреля 2021, 15:45 Текст: Ксения Панькова

Космическая отрасль Украины в сложном положении, страна много потеряла от разрыва сотрудничества с Россией, заявил глава Государственного космического агентства Украины Владимир Тафтай. По его словам, космическая деятельность на Украине в сложном положении, потому что за последние пять-семь лет украинские космические предприятия потеряли много заказчиков. «Среди масштабных заказчиков была и Российская Федерация. Украина много потеряла от разрыва контрактов с ней, но в то же время это дает возможность налаживать сотрудничество с другими иностранными партнерами», – сказал Тафтай в интервью агентству Укринформ, передает РИА «Новости». Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что для нацбезопасности государства космическая отрасль является ключевым элементом. Определено ежегодное число пусков с модернизированного «Гагаринского старта» 12 апреля 2021, 08:55 Текст: Дмитрий Зубарев

Казахстан, Россия и Объединенные Арабские Эмираты после модернизации первой стартовой площадки космодрома Байконур («Гагаринский старт») планируют проводить с нее не менее четырех коммерческих пусков ежегодно, сообщили в пресс-службе министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Казахстана. «Проект «Гагаринский старт» предполагает создание трехстороннего совместного предприятия в целях модернизации и управления стартовой площадкой № 1 на космодроме Байконур («Гагаринский старт») и обслуживание запусков ракет-носителей «Союз-2». Модернизация стартовой площадки позволит запускать все ракеты семейства «Союз-2». Прогнозируется осуществлять не менее четырех коммерческих пусков в год», – передает ТАСС сообщение ведомства. Проект будет финансироваться тремя странами-участницами в равных долях. В результате модернизации Россия получит резервную пусковую установку, а Казахстан и ОАЭ – возможность выводить на орбиту космические аппараты. В министерстве добавили, что власти Казахстана планируют сотрудничать с Россией при создании группировки из трех спутников дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) среднего разрешения. «В настоящее время Аэрокосмическим комитетом ведутся работы по созданию группировки из трех спутников ДЗЗ среднего разрешения, так как наблюдается увеличение спроса на космические снимки аналогичных спутников, которые позволяют решать целый ряд задач в различных отраслях экономики. У Казахстана имеется успешный опыт по предоставлению сервисов на базе снимков с космической системы ДЗЗ», – заявили в пресс-службе. В министерстве пояснили, что необходимо повысить частоту предоставления снимков, так как рынок требует оперативности в получении данных ДЗЗ. В связи с этим начата работа по созданию группировки спутников. «Вместе с тем казахстанской стороной предлагается рассмотреть возможность кооперации в создании проекта с российскими предприятиями по двум направлениям: совместная разработка и производство спутников, дальнейшая совместная эксплуатация спутниковой группировки ДЗЗ и предоставление на ее основе коммерческих услуг на глобальном рынке. По этим направлениям имеются наработки наших специалистов и есть хорошие разработки российских компаний. Сотрудничество по данному вопросу повысит конкурентоспособность наших сервисов на мировом рынке», – пояснили в пресс-службе. Кроме того, власти Казахстана планируют заменить действующий спутник KazSat-3, через который организовано телерадиовещание, на систему связи KazSat-3R. «Одним из векторов развития отечественной космической программы является создание геостационарных космических аппаратов связи в рамках действующей сети KazSat с полезной нагрузкой, обеспечивающей высокие скорости передачи данных. В 2024 году планируется начать предпроектные работы по проекту «Создание и ввод в эксплуатацию космической системы связи KazSat-3R» для плановой замены космического аппарата KazSat-3, через который в настоящее время организовано все национальное телерадиовещание», – заявили в министерстве. Отмечено, что решение о возможном сотрудничестве с другими странами по проекту будет принято по результатам его всесторонней финансовой, экономической и технической оценки. Напомним, в пятницу глава администрации города Константин Бусыгин заявил, что модернизация первой площадки космодрома Байконур, также называемой «Гагаринским стартом», начнется в текущем году. В России начали разработку радиолокационного спутника «Кондор-ФКА» 12 апреля 2021, 09:45 Текст: Дмитрий Зубарев

АО «ВПК «НПО машиностроения» (входит в КТРВ) по заказу Роскосмоса ведет разработку спутника «Кондор-ФКА-М», сообщил главный конструктор предприятия по направлению космических аппаратов Алексей Рабочий. «Из достигнутых на нашем направлении успехов в первую очередь я бы выделил разработку спутника «Кондор-ФКА-М». Работа ведется по заказу Госкорпорации «Роскосмос» в интересах тематических заказчиков (Минсельхоз, МЧС, Росреестр, Росгидромет)», – передает ТАСС слова Рабочего в интервью корпоративному изданию предприятия «Трибуна ВПК». По словам главного конструктора, «НПО машиностроения» завершило эскизный проект по доработке космического комплекса «Кондор-ФКА» с созданием космического аппарата «Кондор-ФКА-М», были проведены все необходимые согласования и экспертиза в головных институтах Роскосмоса. «В этом году должна начаться разработка конструкторской документации», – отметил он. Как уточнил Рабочий, это будет перспективный космический аппарат с очень высокими техническими характеристиками, который позволит «решать задачи для всех ведомств в самых разных секторах нашей экономики и всецело удовлетворить интересы в радиолокационной информации». Ожидается, что аппарат получит гибридную зеркальную антенну с АФАР-облучателем (активная фазированная антенная решетка), фактически стопроцентную отечественную электронную компонентную базу. В результате аппарат сможет обеспечить значительно более высокое разрешение получаемой радиолокационной информации, более широкую полосу съемки, обеспечение лучшей информативности радиолокационного сигнала. По словам Рабочего, АО «ВПК «НПО машиностроения» изготавливает два радиолокационных аппарата серии «Кондор-ФКА», один из них начал проходить электроиспытания. «В данный момент изготавливаются два аппарата этой серии. Недавно начались электроиспытания первого, уже собранного аппарата данного типа», – сказал Рабочий. Ранее генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщал, что спутник «Кондор-ФКА» будет запущен в 2021 году.

США назвали Россию своим главным соперником в космосе 13 апреля 2021, 18:35 Текст: Елизавета Булкина

Россия остается гласным соперником США в сфере космоса, говорится в докладе американской разведки. «Россия продолжит оставаться ключевым соперником в космосе, обладая широкой сетью разведывательных, коммуникационных и навигационных спутников», – цитирует документ РИА «Новости». Американская разведка заявляет, что Москва концентрирует усилия над интеграцией космических возможностей в свои оборонные и наступательные вооружения. Кроме того, в докладе говорится, что Россия осуществляет развертывание противоспутникового оружия для подрыва космических возможностей США и их союзников.



При этом Китай, по мнению Вашингтона, работает над тем, чтобы «догнать и перегнать» США в космосе, чтобы получить военную, экономическую выгоду, а также национальный престиж. В документе американской разведки говорится, что 2022-2024 годах у Пекина появится собственная космическая станция на околоземной орбите, а также продолжатся лунные миссии. Также отмечается, что КНР интегрируеткосмические и оборонные технологии с целью подрыва военного и информационного превосходства США. Кроме того, Вашингтон считает Россию основной угрозой для США в киберпространстве. При этом разведка полагает, что Россия не заинтересована в прямом вооруженном конфликте с США. Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен в интервью телеканалу NBC, говоря о ситуации на Украине, заявил о возможных «последствиях» для России со стороны Вашингтона, если она продолжит «действовать агрессивно». Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя слова Блинкена о последствиях «агрессивных действий» России, заявил, что чем чаще звучат такие заявления, тем больше они девальвируются. RT отреставрировал поздравление Гагарина с Днем космонавтики 12 апреля 2021, 10:10 Текст: Евгения Шестак

Специалисты телеканала RT с помощью нейросетей сделали цветным выступление Юрия Гагарина по Центральному телевидению в 1962 году. В опубликованном RT ролике Гагарин поздравляет всех с первым Днем космонавтики. Видео было найдено в архиве. «Дорогие друзья! Сегодня день первой годовщины первого в истории человечества полета человека в космос», – говорит Гагарин. По его словам, полет советского корабля «Восток-1» открыл не только новую веру в освоение космоса, но и «явился вестником мира и доброжелательства» народов Советского Союза, строящих коммунизм, ко всем народам Земли. Ранее российские космонавты Сергей Рыжиков, Сергей Кудь-Сверчков, Олег Новицкий и Петр Дубров, которые находятся на МКС, поздравили россиян с Днем космонавтики и годовщиной полета Юрия Гагарина в космос. Летчик-космонавт СССР, дважды Герой Советского Союза Борис Волынов рассказал, что Юрий Гагарин был готов помочь друзьям в трудную минуту и умел поднять настроение. Космонавт поделился видением новой орбитальной станции 12 апреля 2021, 09:35 Текст: Дмитрий Зубарев

Созданием новой орбитальной станции могут заняться частные космические компании, заявил российский космонавт и ученый Сергей Рязанский. «Сейчас, с появлением частных коммерческих компаний, космонавтика очень сильно изменится, потому что сразу у нескольких компаний появятся свои средства выведения. Можно будет заключать соглашения о сотрудничестве, об аутсорсинге, то есть заказать им сделать посещаемую коммерческую станцию. И дальше это закроет какие-то наши научные задачи», – передает ТАСС слова Рязанского. Он подчеркнул, что с удовольствием сотрудничал бы с частными компаниями в случае их создания. «Сейчас есть несколько, я бы сказал, космических стартапов. Конечно, финансирование и мощь у них не такая, как у западных коллег, но хочется надеяться, что в будущем будет проявляться интерес, и такие компании тоже появятся», – сказал он. По его словам, чтобы понять, нужна ли России своя космическая станция в случае закрытия МКС, необходимо разобраться с ее конечной задачей.

«Нужна ли станция национальной программе – решать специалистам, которые будут смотреть долгосрочную федеральную космическую программу», – сказал он. Рязанский отметил, что в случае необходимости может быть принято решение о создании посещаемой станции вместо станции постоянного пребывания. Космонавт рассказал также, что планирует написать две книги, одна из которых будет посвящена истории его семьи. «Сейчас идет работа над шестой и седьмой книгами. Но пока мы выбиваемся из всех графиков, потому что этот год юбилейный, и очень большая социальная нагрузка: командировки, интервью, съемки, встречи. А с книжкой надо спокойно сесть и писать», – пояснил Рязанский. Он рассказал, что одна из задумок носит условное название «Как я дошел до жизни такой». Это будет автобиография семьи, где, в частности, Рязанский планирует рассказать о своем дедушке – советском ученом и конструкторе Михаиле Рязанском, который входил в созданную ученым Сергеем Королевым «великолепную шестерку» – Совет главных конструкторов. «Пока в здравии мои родители, хочется взять у них интервью-воспоминания о воспитании. Я был очень болезненный ребенок, с кучей диагнозов, и это заслуга родителей, в частности мамы, которая из совершенно больного ребенка сделала человека, который прошел в отряд космонавтов», – сказал Рязанский. Вторая запланированная космонавтом книга будет посвящена лидерству, формированию команды, работе в стрессовых условиях и разрешению конфликтов в замкнутом коллективе. Она носит условное название «Космические уроки для бизнеса и жизни». «Это мои наработанные материалы, по которым я читаю лекции и выступаю как спикер, как преподаватель в «Сколково», в Корпоративном университете Сбербанка и других компаниях», – сказал космонавт. В декабре Рязанский презентовал в Музее космонавтики свою пятую книгу – «Сказки звездного неба». В ней автор рассказал 15 историй о созвездиях и звездах Северного и Южного полушарий, среди которых особое место занимают сказки о зодиакальных созвездиях. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Россия решила создать детальные карты Луны для передвижения по ней космонавтов 12 апреля 2021, 14:27 Текст: Дмитрий Зубарев

Новые детальные карты участков Луны будут созданы для российских космонавтов, которые будут работать на поверхности естественного спутника Земли, сообщила руководитель Лаборатории исследования внеземных территорий МИИГАиК Ирина Карачевцева. По ее словам, для безопасной работы научного оборудования, а также передвижения космонавтов на Луне «обязательно будут создаваться новые детальные карты конкретных участков в районе посадки», передает ТАСС. Как отметила руководитель лаборатории, для подготовки к пилотируемому полету нужны специальные тренажеры с очень детальными снимками. Они помогут космонавтам привыкнуть к виду и особенностям лунной поверхности, для того чтобы лучше ориентироваться при высадке. Ведущий инженер-геодезист отдела топографо-геодезических работ Роскартографии Олег Евстафьев заявил, что карта Луны будет точнее земной из-за отсутствия искажений из-за крайне разряженной атмосферы естественного спутника Земли. «Карта Луны будет точнее, чем карта Земли, потому что там [почти] нет атмосферы, поэтому искажения будут минимальны или будут практически полностью отсутствовать», – отметил Евстафьев. В свою очередь Карачевцева рассказала, что Россия планирует создавать в том числе 3D-карту естественного спутника Земли. Для этого будут использованы данные с космического аппарата «Луна-26», отправка которого запланирована на 2024 год. «Хотя трехмерная карта Луны уже есть, но, конечно, в случае успешного проведения съемки аппаратом «Луна-26», будет создана новая 3D-карта поверхности» – отметила Карачевцева. По ее словам, снимки, полученные с лунной орбиты высотой ниже 50 км, достигают разрешения 30 см. «Современные снимки поверхности Луны достигают разрешения 30 см, получены они с низкой лунной орбиты высотой ниже 50 км», – отметила Карачевцева. По словам эксперта, с помощью этих снимков лаборатория создала цифровые модели рельефа и новые детальные карты районов передвижения советских самоходных аппаратов «Луноход-1» и «Луноход-2», управлявшихся дистанционно с Земли. Карачевцева также добавила, что с помощью современных цифровых карт удалось уточнить длину маршрутов, проделанных аппаратами почти 50 лет назад. Ранее генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил, что в 2028 году российский экипаж должен совершить облет вокруг Луны, а в 2030 году – космонавты России сядут на ее поверхность. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Китай выразил желание продвигать сотрудничество с Россией по космосу 13 апреля 2021, 11:22 Текст: Дмитрий Зубарев

Китайские власти планируют наращивать сотрудничество с Россией по реализации совместных проектов в области космонавтики, а также будут защищать безопасность в космическом пространстве, заявил официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь. «Китай в 2021 году продолжит продвигать сотрудничество с Россией в области космонавтики по широкому перечню направлений. Мы также стремимся объединить усилия со всеми заинтересованными сторонами для поддержания мира и безопасности в космическом пространстве», – передает ТАСС слова дипломата. Напомним, в феврале премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Роскосмосу подписать с Китаем меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в области создания Международной научной лунной станции. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Академик предрек появление станции на Луне в середине XXI века 12 апреля 2021, 13:06 Текст: Алексей Дегтярев

В середине XXI века человечество построит большие научные и технологические станции на Луне, уверен научный руководитель Института космических исследований РАН академик Лев Зеленый. «В середине ХХI века мы, я уверен, увидим на Луне большие станции – научные, астрофизические, технологические», – цитирует академика РИА «Новости». По его словам, в ходе освоения спутника Земли будут возникать «коллизии», для предотвращения которых нужны «цивилизованные легальные правила освоения Луны и добычи ее ресурсов». Ранее бывший глава НАСА Чарльз Болден заявил, что полет людей на Марс к 2030-м годам технически уже будет возможен, однако судьба программы будет зависеть от политической воли и желания финансировать такой проект. Газета ВЗГЛЯД писала о том, как Россия и Китай вступили в лунную гонку с США.