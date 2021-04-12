Галкин показал кадры видеосвязи Пугачевой с космонавтами в 1978 году Академик предрек появление станции на Луне в середине XXI века 12 апреля 2021, 13:06 Текст: Алексей Дегтярев

В середине XXI века человечество построит большие научные и технологические станции на Луне, уверен научный руководитель Института космических исследований РАН академик Лев Зеленый. «В середине ХХI века мы, я уверен, увидим на Луне большие станции – научные, астрофизические, технологические», – цитирует академика РИА «Новости». По его словам, в ходе освоения спутника Земли будут возникать «коллизии», для предотвращения которых нужны «цивилизованные легальные правила освоения Луны и добычи ее ресурсов». Ранее бывший глава НАСА Чарльз Болден заявил, что полет людей на Марс к 2030-м годам технически уже будет возможен, однако судьба программы будет зависеть от политической воли и желания финансировать такой проект. Газета ВЗГЛЯД писала о том, как Россия и Китай вступили в лунную гонку с США.

В Европе предсказали столкновение ступени советской ракеты с американским спутником 9 апреля 2021, 18:36 Текст: Алексей Дегтярев

Ступень советской ракеты-носителя «Космос-3М» в космосе может столкнуться с неработающим американским военным метеоспутником, это следует из данных системы космического наблюдения и слежения Евросоюза (EUSST). Вторая ступень «Космос-3М», которую запустили в мае 1981 года, и метеорологический аппарат DMSP, отправленный на орбиту в 1978 году, могут столкнуться в пятницу, 9 апреля в 20.18 мск на высоте около 800 километров, передает РИА «Новости». Объекты могут разойтись без столкновения на расстоянии в 21 метров, вероятность столкновения составляет порядка 20%, в случае, если они все же столкнутся, то на орбите могут образоваться порядка 4 млн обломков. Эксперт по космонавтике Джонатан МакДауэлл отметил, что сближение этих объектов ожидается над Чукоткой. В марте неработающий американский метеорологический спутник NOAA 17 взорвался в космосе с образованием 16 обломков. Советской ракете и американскому спутнику удалось избежать столкновения 10 апреля 2021, 04:32 Текст: Антон Никитин

Отработавшая ступень советской ракеты-носителя и нефункционирующий американский военный метеоспутник, столкновение которых прогнозировалось системой космического наблюдения и слежения Евросоюза (EUSST), пролетели мимо друга друга, сообщили в EUSST. «Оба объекта наблюдались (после пролета друг друга)», – говорится в Twitter системы EUSST. Согласно результатам моделирования EUSST, потенциальное столкновение между космическими объектами привело бы к образованию более 4 млн обломков, около 400 из которых были бы больше 20 см. Накануне система космического наблюдения и слежения Евросоюза (EUSST) предупредила о вероятности столкновения ступени советской ракеты-носителя «Космос-3М» с неработающим американским военным метеоспутником на орбите высотой около 800 километров. Минобороны рассекретило архивные документы первых космонавтов 10 апреля 2021, 03:56 Текст: Антон Никитин

На сайте Минобороны России появился специальный раздел, где представлены рассекреченные архивные документы о первых космонавтах СССР. «Исторические документы и фотографии ярко и эмоционально передают тот путь, который пришлось пройти первым участникам космической программы к этому великому свершению… В разделе впервые опубликованы уникальные фотографии и документы, среди которых личные дела офицеров Военно-воздушных сил, первыми покоривших космос – космонавтов Юрия Гагарина, Германа Титова, Алексея Леонова и других космонавтов», – говорится в сообщении на сайте военного ведомства. Отмечается, что документы взяты из фондов Центрального архива Минобороны. Помимо информации о космонавтах там представлены данные о наставниках первого отряда – руководителе подготовки первых космонавтов и боевом командире Николае Каманине, пилоте дальнебомбардировочной авиации, летчике-испытателе реактивной техники и инструкторе первых летчиков-космонавтов Марке Галае. «Посетители сайта смогут окунуться в героическую эпоху космических первопроходцев, прочитав собственноручно написанные ими автобиографии и воспоминания. Среди впервые представленных документов – удостоверение космонавта №1, полетное задание на первый космический полет и боевой расчет обеспечения пуска космического корабля, личные дела, зачетные книжки, служебные характеристики, наградные листы, фотографии подготовки к полетам и тренировок, провожаний и теплых встреч», – подчеркивают в Минобороны. В военном ведомстве утверждают, что посетители нового раздела смогут проследить историю первого отряда космонавтов по записям в их послужных списках и указам о присвоении званий, в том числе и внеочередных. Согласно характеристике, которую получил Юрий Гагарин по выпуску из Чкаловского военного авиационного училища летчиков имени Ворошилова, он любил летать, и делал это уверенно, а в полетах был «смел, инициативен, настойчив». Также в разделе представлено авторское свидетельство Алексея Леонова на изобретение «тренажера ручной ориентации, стыковки космических кораблей и целенаправленной тренировки вестибулярного аппарата космонавта». Накануне пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил, что 12 апреля, в День космонавтики, президент России Владимир Путин полетит в Энгельс, посетит место приземления советского космонавта Юрия Гагарина и проведет совещание о развитии космической отрасли. Экс-глава НАСА назвал сроки полета человека на Марс 12 апреля 2021, 09:21 Текст: Дмитрий Зубарев

Полет людей на Марс к 2030-м годам технически уже будет возможен, однако судьба программы будет зависеть от политической воли и желания финансировать такой проект, заявил бывший глава НАСА (с 2009 по 2017 год) Чарльз Болден. В 2019 году американская администрация объявила о планах новой высадки астронавтов на Луну к 2024 году и дальнейшей отправки людей на Марс. По словам Болдена, в случае с новой лунной программой ключевой вопрос – это именно желание, поскольку все технологические возможности повторить высадку человека на естественный спутник нашей планеты уже есть. «Это не вопрос технологий, потому что у нас есть все технологические ноу-хау. Я все же думаю, что это вопрос желания, политической воли», – передает ТАСС ответ Болдена на вопрос о том, почему новый полет людей на Луну вызывает такие трудности, учитывая что ранее американцы уже высаживались там. При этом, по его словам, с лунной программой в настоящий момент есть определенные трудности. «Американское общество без особого энтузиазма относится к отправке людей на Луну, даже сейчас, а Конгресс в определенной степени воодушевлен такой идеей, но полностью отвлечен от этого [другими делами] и бездействует», – отметил Болден. По его мнению, чтобы американцы смогли вернуться на Луну, эту программу должны поддерживать обе партии в Конгрессе США, и такая поддержка, как он считает, пока что есть. «Финансирование поступает, но даже сейчас сложно получить полную сумму, которая необходима для того, чтобы иметь определенную уверенность в том, что мы сможем вернуть людей на поверхность Луны. Так что политическая воля – это главное сегодня препятствие, а вовсе не технологические вызовы», – уверен он. При этом с Красной планетой, по его словам, дела обстоят несколько иначе. «Марс – это другое дело, тут одновременно и технологический вызов, и политическая воля. Но я думаю, что мы точно к 2030-м годам уже преодолеем технологические вызовы, и это станет лишь вопросом того, захочет ли наш Конгресс и правительственные органы, а также другие страны в мире выделить такие средства на то, чтобы отправить людей на Марс», – отметил он. По его словам, освоение Красной планеты уже сейчас вызывает большой энтузиазм. «Сейчас все воодушевлены Марсом. И речь даже не о [высадке] людей, а об исследовании Марса с помощью роботов», – отметил он. Так, Болден напомнил про запланированные летные испытания вертолета Ingenuity, доставленного на Красную планету на борту марсохода Perseverance. «Именно по этому поводу сейчас испытывают воодушевление и взрослые, и дети», – добавил бывший глава НАСА. Болден надеется, что США и их международные партнеры смогут отправить людей к Марсу и даже, возможно, высадить их на поверхность Красной планеты до конца 2030-х годов. Ранее президент «Марсианского общества», инженер и энтузиаст марсианских исследований Роберт Зубрин заявил, что обитаемая база на Марсе может появиться уже к 2030 году, а к 2100 на красной планете будет уже город-миллионник. В США нашли похожий на фрагмент космического аппарата объект 10 апреля 2021, 18:52 Текст: Ксения Панькова

В США на побережье Тихого океана рыбак обнаружил предмет, похожий на фрагмент космического аппарата. Объект перемещен в безопасное место для дальнейшего изучения. Власти округа Линкольна, располагающегося в Орегоне, приняли объект за деталь ракеты SpaceX. Однако в компании подтверждения принадлежности детали не дали, передает РИА «Новости». Как сообщается в пресс-релизе офиса шерифа округа, предположительно, обугленный фрагмент космического аппарата, выброшенный на берег залива Алси около города Уолдпорт был найден 9 апреля в 15.15 по местному времени (1.15 мск). Необычную деталь заметил рыбак, который оттащил ее с берега к местному предприятию. После того, как местные чиновники из нескольких ведомств прибыли на место происшествия и изучили объект, было решено связаться с компанией SpaceX. Как отмечает офис шерифа, «SpaceX не смогла определить, является ли объект составным элементом одного из космических аппаратов компании, однако он, похоже, соответствует композитному баку высокого давления». По данным офиса, объект перемещен в безопасное место для дальнейшего изучения. В марте сообщалось, что неработающий американский метеорологический спутник NOAA 17 взорвался в космосе с образованием 16 обломков. Представитель НАСА прочитал стихи к 60-летию полета Гагарина 11 апреля 2021, 07:45 Текст: Антон Антонов

Замглавы принадлежащего НАСА Космического центра имени Кеннеди по техническим вопросам Келвин Мэннинг прочитал стихи на мероприятии по случаю 60-летия полета Юрия Гагарина в космос. Мероприятие было устроено международной организацией «Ночь Юрия» (Yuri's Night). Мэннинг не сообщил, кто является автором стихотворения, но в тексте упоминаются актуальные события, в частности, распространение коронавируса. Сказано, что для борьбы с ним требуются совместные усилия человечества, как для прорыва в космос, передает ТАСС. В стихах говорится о том, что «прошло 60 лет с тех пор, как человек впервые вышел в космос». «Все началось с космонавта по имени Гагарин. США вскоре догнали чемпиона с астронавтами Шепардом, Гриссомом и Гленном», – сказано в тексте стихотворения. Отмечается, что «это было во время холодной войны, когда дети учились прятаться под партами в случае ядерного взрыва, а их отцы целились друг в друга ракетами», но «произошедшие 60 лет назад события напомнили нам, что все мы часть человечества». Мэннинг заявил, что «международные экипажи создают новые технологии, которые становятся мировыми новостями», на МКС побывали «представители 60 стран». «Мы все работаем вместе уже более 20 лет, чтобы совершить следующие важные шаги, для которых потребуются усилия каждого из нас», – сказал он, добавив, что речь идет о «возвращении на Луну, полете на Марс, а затем – к звездам». Накануне пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков сообщил, что 12 апреля, в День космонавтики, президент России Владимир Путин полетит в Энгельс, посетит место приземления советского космонавта Юрия Гагарина и проведет совещание о развитии космической отрасли. На сайте Минобороны России появился специальный раздел, где представлены рассекреченные архивные документы о первых космонавтах СССР. ОАЭ решили отправить в космос женщину 10 апреля 2021, 14:34

Фото: instagram.com/hhshkmohd

Текст: Наталья Ануфриева

Нура аль-Матруш станет одной из астронавтов Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ), сообщил премьер-министр этой страны Мухаммед бен Рашид Аль Мактум. Премьер сообщил в Twitter, что новыми астронавтами станут Мохаммед аль-Мулла и Нура аль-Матруш. We announce the first Arab female astronaut, among two new astronauts, selected from over 4,000 candidates to be trained with NASA for future space exploration missions. Congratulations Noura Al Matrooshi and Mohammed Al Mulla. pic.twitter.com/bfyquyzqAJ — HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) April 10, 2021 Они были выбраны из 4 тыс. кандидатов и скоро присоединятся к программе подготовки астронавтов Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА). Аль-Матруш станет первой женщиной-астронавтом арабского мира. Напомним, первый космонавт Объединенных Арабских Эмиратов Хазза аль-Мансури отправился на МКС с космодрома Байконур в сентябре 2019 года. Первый полет вертолета на Марсе перенесли 10 апреля 2021, 21:15 Текст: Ксения Панькова

Намеченный на 11 апреля первый полет беспилотного вертолета Ingenuity на Марсе перенесен, он состоится не раньше 14 апреля, сообщила пресс-служба НАСА. «На основе данных с вертолета Ingenuity Mars, полученных поздно вечером в пятницу, НАСА решило перенести первый испытательный полет ... на срок не ранее 14 апреля», – сообщили в НАСА, при этом подчеркнув, что летательный аппарат безопасен и исправен, передает РИА «Новости». Ранее в НАСА сообщали, что первая попытка полета вертолета Ingenuity на Марсе запланирована на 11 апреля. Напомним, марсоход Perseverance совершил успешную посадку на Красной планете. Миссия Mars 2020 с ровером Perseverance стартовала с Земли в июле 2020 года. Аппарат, пятый марсоход в истории НАСА, оснащен семью научными инструментами. Ровер должен собрать образцы марсианского грунта. На марсоходе закреплен также вертолет Ingenuity, который может совершить за весь период исследований до пяти непродолжительных полетов на высоте до 10 метров от поверхности. Как рассчитывают в НАСА, Perseverance будет наблюдать за испытанием вертолета и передавать на Землю получаемые в ходе тестового полета снимки и другие данные. Командир корабля «Ю.А. Гагарин» рассказал о полете до МКС 9 апреля 2021, 15:15 Текст: Алексей Дегтярев

Названный в честь первого космонавта Юрия Гагарина космический корабль «Союз МС-18» в полете к МКС вел себя устойчиво, сообщил командир экипажа российский космонавт Олег Новицкий. «Корабль вел себя очень устойчиво, очень надежно», – заявил Новицкий в ходе сеанса связи с главой Роскосмоса Дмитрием Рогозиным, передает РИА «Новости». Руководитель госкорпорации поздравил экипаж с успешным полетом, он отметил, что считает результат полета «хорошим». Пуск проводили в преддверии 60-летия полета в космос первого человека, на обшивку «Союза МС-18» нанесли надпись «Ю.А. Гагарин». Также на МКС на корабле прибыли бортинженеры Петр Дубров и американец Марк Ванде Хай. Для Новицкого это третий полет, для Ванде Хая – второй, а для Дуброва – первый. Напомним, корабль запустили с космодрома Байконур с помощью ракеты-носителя «Союз-2.1а». Рогозин оценил сроки ввода новой схемы стыковки кораблей с МКС 9 апреля 2021, 15:30 Текст: Алексей Дегтярев

Космический корабль «Прогресс» в 2022 году может опробовать схему стыковки с Международной космической станцией за один виток, заявил гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин. «Когда мы на нее выйдем? Наверное, в следующем году», – заявил Рогозин, отвечая на соответствующий вопрос, передает ТАСС. Он пояснил, что такая схема полета сначала будет опробована на грузовом корабле «Прогресс-МС», после чего уже на пилотируемом. При этом пилотируемый «Союз МС-19» в октябре полетит к МКС по двухвитковой схеме, а все ближайшие полеты пройдут по трехчасовой схеме, добавил Рогозин. «Все пилотируемые миссии ближайшие планируем по короткой схеме», – сказал он. В пятницу ракета-носитель «Союз-2.1а» с пилотируемым кораблем «Ю.А. Гагарин» стартовала с космодрома Байконур утром в пятницу, корабль благополучно пристыковался к МКС. Определено ежегодное число пусков с модернизированного «Гагаринского старта» 12 апреля 2021, 08:55 Текст: Дмитрий Зубарев

Казахстан, Россия и Объединенные Арабские Эмираты после модернизации первой стартовой площадки космодрома Байконур («Гагаринский старт») планируют проводить с нее не менее четырех коммерческих пусков ежегодно, сообщили в пресс-службе министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Казахстана. «Проект «Гагаринский старт» предполагает создание трехстороннего совместного предприятия в целях модернизации и управления стартовой площадкой № 1 на космодроме Байконур («Гагаринский старт») и обслуживание запусков ракет-носителей «Союз-2». Модернизация стартовой площадки позволит запускать все ракеты семейства «Союз-2». Прогнозируется осуществлять не менее четырех коммерческих пусков в год», – передает ТАСС сообщение ведомства. Проект будет финансироваться тремя странами-участницами в равных долях. В результате модернизации Россия получит резервную пусковую установку, а Казахстан и ОАЭ – возможность выводить на орбиту космические аппараты. В министерстве добавили, что власти Казахстана планируют сотрудничать с Россией при создании группировки из трех спутников дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) среднего разрешения. «В настоящее время Аэрокосмическим комитетом ведутся работы по созданию группировки из трех спутников ДЗЗ среднего разрешения, так как наблюдается увеличение спроса на космические снимки аналогичных спутников, которые позволяют решать целый ряд задач в различных отраслях экономики. У Казахстана имеется успешный опыт по предоставлению сервисов на базе снимков с космической системы ДЗЗ», – заявили в пресс-службе. В министерстве пояснили, что необходимо повысить частоту предоставления снимков, так как рынок требует оперативности в получении данных ДЗЗ. В связи с этим начата работа по созданию группировки спутников. «Вместе с тем казахстанской стороной предлагается рассмотреть возможность кооперации в создании проекта с российскими предприятиями по двум направлениям: совместная разработка и производство спутников, дальнейшая совместная эксплуатация спутниковой группировки ДЗЗ и предоставление на ее основе коммерческих услуг на глобальном рынке. По этим направлениям имеются наработки наших специалистов и есть хорошие разработки российских компаний. Сотрудничество по данному вопросу повысит конкурентоспособность наших сервисов на мировом рынке», – пояснили в пресс-службе. Кроме того, власти Казахстана планируют заменить действующий спутник KazSat-3, через который организовано телерадиовещание, на систему связи KazSat-3R. «Одним из векторов развития отечественной космической программы является создание геостационарных космических аппаратов связи в рамках действующей сети KazSat с полезной нагрузкой, обеспечивающей высокие скорости передачи данных. В 2024 году планируется начать предпроектные работы по проекту «Создание и ввод в эксплуатацию космической системы связи KazSat-3R» для плановой замены космического аппарата KazSat-3, через который в настоящее время организовано все национальное телерадиовещание», – заявили в министерстве. Отмечено, что решение о возможном сотрудничестве с другими странами по проекту будет принято по результатам его всесторонней финансовой, экономической и технической оценки. Напомним, в пятницу глава администрации города Константин Бусыгин заявил, что модернизация первой площадки космодрома Байконур, также называемой «Гагаринским стартом», начнется в текущем году. Галкин показал кадры видеосвязи Пугачевой с космонавтами в 1978 году 12 апреля 2021, 12:34

Фото: instagram.com/maxgalkinru

Текст: Евгения Шестак

Юморист Максим Галкин в День космонавтики опубликовал архивное видео 1978 года, когда его супруга, народная артистка СССР Алла Пугачева участвовала в сеансе видеосвязи с советскими космонавтами. Она исполнила для них свой хит «Женщина, которая поет». «С Днем Космонавтики вас, дорогие подписчики! На этом видео Алла в 1978 году приветствует наших космонавтов, легендарных Георгия Гречко и Юрия Романенко!», – написал Галкин в Instagram. На кадрах Пугачева поздравила космонавтом с Новым годом, а они поблагодарили ее. Артистка исполняет свой хит «Женщина, которая поет», который она написала вместе с композитором Леонидом Гариным на слова Кулиева в переводе Наума Гребнева. Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Максим Галкин (@maxgalkinru) «Это невероятно трогательно и красиво», «Всякий раз когда слушаю эту песню, огромные мурашки по всему телу», «Только ради этого момента в жизни стоило стать космонавтом!», – отметили подписчики. 12 апреля в мире отмечают День космонавтики. В 2021 году исполняется 60 лет с того момента, как ракета-носитель «Восток» вывела на орбиту корабль «Восток – 1», на борту которого находился советский космонавт Юрий Гагарин. Он стал первым человеком, побывавшим в космосе. «Восток – 1» совершил один виток вокруг Земли, в тот же день Гагарин вернулся на Землю. Он катапультировался из спускаемого аппарата корабля и приземлился с помощью парашюта недалеко от деревни Смеловка Саратовской области. В России начали разработку радиолокационного спутника «Кондор-ФКА» 12 апреля 2021, 09:45 Текст: Дмитрий Зубарев

АО «ВПК «НПО машиностроения» (входит в КТРВ) по заказу Роскосмоса ведет разработку спутника «Кондор-ФКА-М», сообщил главный конструктор предприятия по направлению космических аппаратов Алексей Рабочий. «Из достигнутых на нашем направлении успехов в первую очередь я бы выделил разработку спутника «Кондор-ФКА-М». Работа ведется по заказу Госкорпорации «Роскосмос» в интересах тематических заказчиков (Минсельхоз, МЧС, Росреестр, Росгидромет)», – передает ТАСС слова Рабочего в интервью корпоративному изданию предприятия «Трибуна ВПК». По словам главного конструктора, «НПО машиностроения» завершило эскизный проект по доработке космического комплекса «Кондор-ФКА» с созданием космического аппарата «Кондор-ФКА-М», были проведены все необходимые согласования и экспертиза в головных институтах Роскосмоса. «В этом году должна начаться разработка конструкторской документации», – отметил он. Как уточнил Рабочий, это будет перспективный космический аппарат с очень высокими техническими характеристиками, который позволит «решать задачи для всех ведомств в самых разных секторах нашей экономики и всецело удовлетворить интересы в радиолокационной информации». Ожидается, что аппарат получит гибридную зеркальную антенну с АФАР-облучателем (активная фазированная антенная решетка), фактически стопроцентную отечественную электронную компонентную базу. В результате аппарат сможет обеспечить значительно более высокое разрешение получаемой радиолокационной информации, более широкую полосу съемки, обеспечение лучшей информативности радиолокационного сигнала. По словам Рабочего, АО «ВПК «НПО машиностроения» изготавливает два радиолокационных аппарата серии «Кондор-ФКА», один из них начал проходить электроиспытания. «В данный момент изготавливаются два аппарата этой серии. Недавно начались электроиспытания первого, уже собранного аппарата данного типа», – сказал Рабочий. Ранее генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщал, что спутник «Кондор-ФКА» будет запущен в 2021 году.

RT отреставрировал поздравление Гагарина с Днем космонавтики 12 апреля 2021, 10:10 Текст: Евгения Шестак

Специалисты телеканала RT с помощью нейросетей сделали цветным выступление Юрия Гагарина по Центральному телевидению в 1962 году. В опубликованном RT ролике Гагарин поздравляет всех с первым Днем космонавтики. Видео было найдено в архиве. «Дорогие друзья! Сегодня день первой годовщины первого в истории человечества полета человека в космос», – говорит Гагарин. По его словам, полет советского корабля «Восток-1» открыл не только новую веру в освоение космоса, но и «явился вестником мира и доброжелательства» народов Советского Союза, строящих коммунизм, ко всем народам Земли. Ранее российские космонавты Сергей Рыжиков, Сергей Кудь-Сверчков, Олег Новицкий и Петр Дубров, которые находятся на МКС, поздравили россиян с Днем космонавтики и годовщиной полета Юрия Гагарина в космос. Летчик-космонавт СССР, дважды Герой Советского Союза Борис Волынов рассказал, что Юрий Гагарин был готов помочь друзьям в трудную минуту и умел поднять настроение. Космонавт поделился видением новой орбитальной станции 12 апреля 2021, 09:35 Текст: Дмитрий Зубарев

Созданием новой орбитальной станции могут заняться частные космические компании, заявил российский космонавт и ученый Сергей Рязанский. «Сейчас, с появлением частных коммерческих компаний, космонавтика очень сильно изменится, потому что сразу у нескольких компаний появятся свои средства выведения. Можно будет заключать соглашения о сотрудничестве, об аутсорсинге, то есть заказать им сделать посещаемую коммерческую станцию. И дальше это закроет какие-то наши научные задачи», – передает ТАСС слова Рязанского. Он подчеркнул, что с удовольствием сотрудничал бы с частными компаниями в случае их создания. «Сейчас есть несколько, я бы сказал, космических стартапов. Конечно, финансирование и мощь у них не такая, как у западных коллег, но хочется надеяться, что в будущем будет проявляться интерес, и такие компании тоже появятся», – сказал он. По его словам, чтобы понять, нужна ли России своя космическая станция в случае закрытия МКС, необходимо разобраться с ее конечной задачей.

«Нужна ли станция национальной программе – решать специалистам, которые будут смотреть долгосрочную федеральную космическую программу», – сказал он. Рязанский отметил, что в случае необходимости может быть принято решение о создании посещаемой станции вместо станции постоянного пребывания. Космонавт рассказал также, что планирует написать две книги, одна из которых будет посвящена истории его семьи. «Сейчас идет работа над шестой и седьмой книгами. Но пока мы выбиваемся из всех графиков, потому что этот год юбилейный, и очень большая социальная нагрузка: командировки, интервью, съемки, встречи. А с книжкой надо спокойно сесть и писать», – пояснил Рязанский. Он рассказал, что одна из задумок носит условное название «Как я дошел до жизни такой». Это будет автобиография семьи, где, в частности, Рязанский планирует рассказать о своем дедушке – советском ученом и конструкторе Михаиле Рязанском, который входил в созданную ученым Сергеем Королевым «великолепную шестерку» – Совет главных конструкторов. «Пока в здравии мои родители, хочется взять у них интервью-воспоминания о воспитании. Я был очень болезненный ребенок, с кучей диагнозов, и это заслуга родителей, в частности мамы, которая из совершенно больного ребенка сделала человека, который прошел в отряд космонавтов», – сказал Рязанский. Вторая запланированная космонавтом книга будет посвящена лидерству, формированию команды, работе в стрессовых условиях и разрешению конфликтов в замкнутом коллективе. Она носит условное название «Космические уроки для бизнеса и жизни». «Это мои наработанные материалы, по которым я читаю лекции и выступаю как спикер, как преподаватель в «Сколково», в Корпоративном университете Сбербанка и других компаниях», – сказал космонавт. В декабре Рязанский презентовал в Музее космонавтики свою пятую книгу – «Сказки звездного неба». В ней автор рассказал 15 историй о созвездиях и звездах Северного и Южного полушарий, среди которых особое место занимают сказки о зодиакальных созвездиях. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД