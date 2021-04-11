Автомобильный мост обрушился в Оренбургской области

В Европарламенте захотели отключить Россию от SWIFT

Глава ведущей фракции Европарламента – Европейской народной партии – Манфред Вебер заявил, что «ответ» Запада Москве «должен быть недвусмысленным и сильным».

Вебер считает, что Москва «продолжает курс опасных провокаций». По его мнению, «усиление военного присутствия» у границы с Украиной «является испытанием Запада». По мнению Вебера, ответ должны дать и ЕС, и США, причем «время дозированных санкций минует», если наступит эскалация ситуации на востоке Украины.

В качестве мер, которые «должны стать реальными вариантами в случае эскалации», Вебер предложил «масштабное замораживание счетов олигархов или отключение России от SWIFT». Он заявил, что «Северный поток — 2» в таком случае тоже «ни в коем случае не имел бы под собой оснований», передает ТАСС со ссылкой на Funke.

Напомним, в марте министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что современные реалии говорят о необходимости отходить от использования контролируемых Западом международных платежных систем. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия принимает во внимание все возможные угрозы со стороны Запада, в том числе и отключение страны от международной системы передачи межбанковских платежей SWIFT.

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