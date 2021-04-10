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10 апреля, суббота | Последнее обновление — 17:26 | vz.ru
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В Киеве задержали двух человек с боевыми гранатами
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Сотрудники Национальной гвардии и Нацполиции задержали в центре Киева двух мужчин, у одного из них нашли боевые гранаты Ф1 и РГД-5, им грозит до семи лет лишения свободы, сообщила пресс-служба Нацгвардии.
«Гвардейцы с сотрудником Нацполиции, что несли службу у входа станции «Майдан Независимости» киевского метрополитена, заметили подозрительных мужчин, которые имели признаки алкогольного опьянения, и остановили их для поверхностной проверки. Во время проверки личных вещей в сумке одного из них было замечено два предмета, похожих на гранаты», – говорится в сообщении ведомства, передает РИА «Новости».
На место происшествия гвардейцы вызвали полицию и взрывотехников, которые определили гранаты, как боевые Ф1 и РГД-5. Сейчас полицейские проверяют информацию и устанавливают происхождение боеприпасов.
«По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами). Подозреваемым грозит до 7 лет лишения свободы», – отметили в Нацгвардии.
Ранее в России заочно арестовали руководителя херсонского подразделения военной разведки Украины полковника Олега Ахмедова по делу о терроризме.
Экс-глава СБУ заявил о миллиардной выплате Украины России и Белоруссии
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Украина за первые три месяца 2021 года добровольно внесла в бюджет России и Белоруссии 1 млрд гривен, заявил бывший председатель СБУ, депутат Верховной рады Валентин Наливайченко.
«Украина выплатила более 1 млрд гривен за только три месяца и восемь дней этого года. Уплатила в бюджет Российской Федерации и Беларуси для финансирования вооруженных сил, вооруженных учений и этого бряцания оружием у нас на границе, которое теперь, как вы говорите, пугает каждого гражданина Украины», – приводит слова Наливайченко РИА «Новости».
По его словам, именно в эту сумму Киеву обошлась покупка электроэнергии в Белоруссии и России. В феврале этого года на украинских электростанциях произошли две аварии и Киев обратился к Минску с просьбой об экстренной поставке электроэнергии. В этом же месяце Украина нарастила в два раза закупки электроэнергии из России.
Напомним, в прошлую пятницу в Раде обвинили Россию в разрушении электроэнергетики Украины. В начале марта и.о. министра энергетики Украины Юрий Витренко заявил, что в 2022 году объединенная энергетическая система Украины отделится от энергосистем России и Белоруссии.
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Главком ВСУ заявил о готовности к обострению вдоль всей границы с Россией
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Вооруженные силы Украины готовы к реагированию на обострение ситуации как в Донбассе, так и вдоль всей границы с Россией, заявил главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак.
«Наша армия обеспечена и вооружением, и боеприпасами для того, чтобы предоставить соответствующее реагирование и соответствующий отпор», – передает ТАСС текст заявления Хомчака в эфире телеканала «1+1».
Отвечая на вопрос, возвращены ли соответствующие подразделения ВС на позиции у линии соприкосновения в Донбассе, Хомчак сказал, что «все подразделения, которые должны выполнять задания там, где им предписано, они там их выполняют».
«Мы действительно наблюдаем увеличение числа обстрелов [в Донбассе], адекватное реагирование подразделений военных частей ВС есть по всему фронту, и сказать, что сегодня сжимается кольцо вокруг Украины, наверное, будет преувеличением», – сказал Хомчак.
Он заявил, что ситуация является контролируемой и что ВС Украины готовы к реагированию как на обострение ситуации в Донбассе, так и вдоль всей украино-российской границы.
Ранее в четверг замглавы администрации президента Дмитрий Козак заявил о заинтересованности России в дружественной, спокойной и стабильной Украине. При этом он предупредил, что в случае войны Россия встанет на защиту своих граждан в Донбассе. В МИД подчеркивали, что разговоры о грядущем конфликте России и Украины – очередной вымысел, Москва не заинтересована в военной конфронтации.
Между тем в среду в НАТО заверили главкома ВСУ в дальнейшей поддержке Киева со стороны Североатлантического альянса. Ранее Минобороны Украины объявило о получении гарантий поддержки со стороны Соединенных Штатов на случай конфликта с Россией. В Совфеде предостерегли Украину от военных авантюр при покровительстве США.
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Украина обвинила Россию в гибели пятилетнего ребенка в Донецке
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Пятилетний мальчик погиб на окраине Донецка не из-за сброшенной украинским беспилотником бомбы, а из-за одного из взрывных устройств, которые якобы «разбросала» Россия, заявил пресс-секретарь киевской делегации в контактной группе по Донбассу Алексей Арестович.
Арестович заявил, что «никакие украинские БПЛА не летают на неподконтрольных территориях» Донбасса, передает «Коммерсант» со ссылкой на украинское «Общественное радио».
«По нашей версии, ребенок погиб от взрывного устройства, найденного во дворе. Это свидетельствует о том, что российская сторона мало того, что оккупировала нашу землю, она там разбрасывает опасные взрывные устройства, от которых погибают граждане Украины, в том числе пятилетний ребенок», – добавил он.
Представитель Киева также заявил, что этот инцидент планируется обсудить на заседании Трехсторонней контактной группы (ТКГ) 13-14 апреля.
Напомним, 3 апреля в результате атаки украинского беспилотника в ДНР погиб ребенок. Генпрокуратура самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) возбудила уголовное дело по статье «Теракт».
Также Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту гибели ребенка и ранений двух жителей в результате обстрела Донбасса украинскими силовиками.
Вице-адмирал призвал проучить корабли США в Черном море
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«России следует поставить американцев на место с помощью систем радиоэлектронной борьбы», – сказал газете ВЗГЛЯД вице-адмирал Петр Святашов. Так он отреагировал на намерение США отправить корабли в Черное море в знак поддержки Украины на фоне «роста российской военной активности».
«Не надо бояться американских кораблей в Черном море», – считает вице-адмирал, бывший начальник штаба Черноморского флота ВМФ России Петр Святашов. Собеседник напомнил, что накануне министр иностранных дел РФ Сергей Лавров назвал американскую линию в отношении России «тупой». «Я уверен, что в таком случае Москва не оставит без внимания любые действия, которые совершит Вашингтон», – подчеркнул вице-адмирал.
«Если американские корабли все же зайдут в Черное море, то нам следует проучить их с помощью средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Хозяева этого региона – причерноморские державы, а не американцы. Мы же не идем к берегам Америки и не демонстрируем там свою боевую мощь», – считает вице-адмирал.
Собеседник также указал, что прерогатива России – это обеспечение мира и спокойствия в акватории Черного моря. «Нам нужно смело и решительно действовать без боязни за рискованный маневр в случае агрессивных действий со стороны США. Иначе, если мы будем все это терпеть, американцы будут продолжать нас провоцировать», – отметил он.
Святашов напомнил историю, когда в ноябре 2020 года в заливе Петра Великого американский корабль «Джон Маккейн» вторгся в российские территориальные воды, на что командир Тихоокеанского флота пригрозил ему тараном. В результате американский корабль вынужден был изменить свой курс. «В этой связи я считаю, что до потопления кораблей дело не дойдет, поскольку американцы слишком трусливы. Но России надо поставить их на место», – заключил вице-адмирал.
Накануне американские СМИ сообщили, что США могут отправить корабли в Черное море на фоне «роста российской военной активности» в знак поддержки Украины. В тот же день главком ВСУ Руслан Хомчак заявил о готовности к обострению вдоль всей границы с Россией.
В свою очередь замглавы администрации президента Дмитрий Козак заявил о заинтересованности России в дружественной, спокойной и стабильной Украине. При этом он предупредил, что в случае войны Россия встанет на защиту своих граждан в Донбассе. В МИД подчеркивали, что разговоры о грядущем конфликте России и Украины – очередной вымысел, Москва не заинтересована в военной конфронтации.
Между тем в среду в НАТО заверили главкома ВСУ в дальнейшей поддержке Киева со стороны Североатлантического альянса. Ранее Минобороны Украины объявило о получении гарантий поддержки со стороны Соединенных Штатов на случай конфликта с Россией. В Совфеде предостерегли Украину от военных авантюр при покровительстве США.
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Генерал СБУ предупредил о потере Киевом юго-востока Украины из-за НАТО
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Бывший глава Следственного управления СБУ генерал-майор Василий Вовк заявил, что вмешательство НАТО в ситуацию на востоке Украины может привести к потере контроля Киева над несколькими областями юго-востока страны.
По мнению экс-главы Следственного управления СБУ, такой результат получился бы в случае участия России во внутриукраинском конфликте и последующего отступления Североатлантического альянса, передает РИА «Новости».
«Все понимают, что без НАТО мы войну нигде не выиграем, если пойдем на эту войну. Первый вопрос: а если мы будем в НАТО, пойдет ли НАТО на войну с Россией? Большой вопрос. Вряд ли. Скорее нет. <...> Сейчас у нас нет ни Крыма, ни части Донбасса. И мы говорим, что мы должны идти в НАТО. <...> Никто нас не возьмет в НАТО, никто нас не будет защищать в такой ситуации в стране, когда у нас нет целостности государства, нет целостности руководства страны, территории и населенных пунктов страны», – заявил экс-глава Следственного управления СБУ в эфире телеканала «Наш».
Генерал-майор подчеркнул, что Украина не способна выиграть войну без участия Североатлантического альянса, однако, утверждает он, эта организация не станет принимать участия в боевых действиях.
«Будет хуже, если мы, например, заведем НАТО на правый берег, а потом они скажут, как в Грузии было: «Извините, мы отступаем». И отступят до тех пор, что за ними останется Харьковская, Донецкая, Херсонская, Николаевская области», – сказал Вовк.
Ранее в НАТО заверили главнокомандующего ВС Украины Руслана Хомчака в дальнейшей поддержке Киева со стороны Североатлантического альянса. В среду Москва обвинила НАТО в наращивании военной активности на Украине и в Черном море, в непосредственной близости от российских границ.
В прошлую пятницу в ВС Украины заявили о проведении военных учений на границе с Крымом. В тот же день в Киеве заявили о подготовке Украины и НАТО к войне с Россией за Крым и призвали граничащие с Украиной страны альянса повысить боеготовность.
Ранее Минобороны Украины объявило о получении гарантий поддержки со стороны Соединенных Штатов на случай конфликта с Россией. В Совфеде предостерегли Украину от военных авантюр при покровительстве США.
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Погребинский объяснил, почему все больше украинцев верят во «вторжение России»
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«Жители Украины соответствующим образом реагируют на пропаганду в местных СМИ и соцсетях», – сказал газете ВЗГЛЯД киевский политолог Михаил Погребинский. Так он прокомментировал данные группы «Рейтинг», согласно которым 36% украинцев оценивают вероятность «военного вторжения России» на Украину, как высокую. Это почти в полтора раза больше, чем в 2018 году.
«Таким образом люди реагируют на пропаганду, которая ведется на украинских каналах телевидения и в социальных сетях, где население активно пугают нападением России», – считает директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский.
Собеседник отметил, что во многих украинских СМИ муссируется антироссийская риторика в надежде на то, что это мобилизует украинцев. «На самом деле, это будет работать, скорее, против самой украинской власти», – предположил Погребинский.
При этом украинский политолог считает, что рост уверенности людей во «вторжение России» можно расценить и как положительный фактор. «Семь лет идет вялотекущая война, но антивоенное движение полностью отсутствует. Люди не ощущают по-настоящему угрозы войны. Однако, если такая угроза возникнет, то появится шанс на урегулирование конфликта невоенными методами. Многие люди смогут выразить свое антивоенное настроение и выйти, например, на протест против полномасштабного конфликта», – считает Погребинский.
Кроме того, политолог объяснил, почему 27% тех, кто «положительно относится к Путину», также считают угрозу «вторжения» высокой. «Здесь нет ничего удивительного. Люди могут согласиться с тем, что кто-то поступает неправильно, но при этом они не будут питать личного негативного отношения к нему. Это лишь отражает амбивалентную природу человеческой психики», – заключил Погребинский.
Накануне украинская социологическая группа «Рейтинг» опубликовала свежие результаты опросов, где 36% опрошенных оценивают вероятность «полномасштабного военного вторжения России на Украину», как высокую, 31% – как среднюю, 15% – низкую, 12% – считают, что угрозы нет. По сравнению с декабрем года, количество тех, кто считает, что угроза высокая, выросла почти в полтора раза.
Накануне американские СМИ сообщили, что США могут отправить корабли в Черное море на фоне «роста российской военной активности» в знак поддержки Украины. В тот же день главком ВСУ Руслан Хомчак заявил о готовности к обострению вдоль всей границы с Россией.
В свою очередь замглавы администрации президента Дмитрий Козак заявил о заинтересованности России в дружественной, спокойной и стабильной Украине. При этом он предупредил, что в случае войны Россия встанет на защиту своих граждан в Донбассе. В МИД подчеркивали, что разговоры о грядущем конфликте России и Украины – очередной вымысел, Москва не заинтересована в военной конфронтации.
Между тем в среду в НАТО заверили главкома ВСУ в дальнейшей поддержке Киева со стороны Североатлантического альянса. Ранее Минобороны Украины объявило о получении гарантий поддержки со стороны Соединенных Штатов на случай конфликта с Россией. В Совфеде предостерегли Украину от военных авантюр при покровительстве США.
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Военная атташе США появилась в Донбассе с шевроном «Украина или смерть»
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На форме военного атташе США на Украине Бриттани Стюарт, которая отправилась на линию соприкосновения в Донбасс, заметили шеврон одной из бригад «Украина или смерть».
Представители аппарата атташе по вопросам обороны при посольстве США на Украине в пятницу прибыли на линию соприкосновения, где пообщались с украинскими военнослужащими, передает РИА «Новости».
Пресс-центр штаба операции объединенных сил Украины (ООС) обнародовал фотоотчет визита. На некоторых снимках военный атташе США изображена с шевроном 72-й отдельной механизированной бригады имени Черных Запорожцев сухопутных войск вооруженных сил Украины, на котором изображен череп и надпись «Украина либо смерть». При этом на других фото нашивки на ее плече отсутствуют.
Ранее военного атташе США в Москве вызвали в Минобороны, чтобы заявить о провокационности слов его коллеги в Киеве о «российской агрессии».
Тем временем президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Донбасс. Там он посетит передовые позиции и пообщается с военными на фоне эскалации ситуации на линии соприкосновения.
Напомним, Германия и Франция поддержали Украину на фоне обстрелов Донбасса. В Совфеде раскритиковали позицию Европы по Донбассу. Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора с канцлером Германии Ангелой Меркель обратил внимание на провокационные действия Киева, который целенаправленно обостряет обстановку в Донбассе.
Козак объяснил отказ Киева открыть переговоры по Донбассу для публики
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Россия выступает за полную открытость минских переговоров и опубликование соответствующих документов, однако Украина боится этого, заявил заместитель руководителя администрации президента Дмитрий Козак на встрече с экспертами Института мировой экономики и международных отношений (ИМЭМО) РАН.
Козак заявил, что «Украина боится раскрыть свою непоследовательность», передает ТАСС. «Они боятся говорить публично. Мы предложили открытость и трансляцию, чтобы всем было понятно, что происходит. Давайте документы письменные будут открыты», – добавил он.
Замглавы администрации президента России также отметил, что летом 2020 года предложил организовать трансляцию в интернете переговоров, «чтобы всем было понятно, кто и какие предложения вносит и какую позицию занимает, документы письменные тоже пусть будут открыты», однако «у всех истерика началась вплоть до звонков глав государств и правительств, что это невозможно, что переговоры должны быть закрытыми».
По его словам, за конфиденциальность, закрытость переговоров выступает прежде всего Украина, а Германия и Франция следуют этой линии, при этом «конфиденциальность эта мнимая, условная».
«Мы пытались ее соблюдать тоже, но она носит односторонний характер, она нужна только для того, чтобы Украина доминировала в информационном пространстве и проводила свою линию. Только этим они и занимаются – дезинформируют своих граждан», – указал Козак.
Он напомнил, что в украинских СМИ от политиков, с которыми ведутся переговоры по Донбассу, транслируется тезис, что Минские соглашения – это якобы «удавка на шее Украины», которая препятствует урегулированию конфликта.
«Зеленский говорит: «Минские соглашения, я бы из них вышел, но они нужны, для того чтобы сохранить санкции против России». На переговорах же: «Мы привержены Минским соглашениям от «а» до «я», – сказал Козак.
Он также назвал действия Киева в Донбассе «пиар-ходом», который сопровождается военными действиями, так как «новая политическая команда Киева переживает катастрофическое падение рейтинга (президента Украины Владимира) Зеленского», это их «стандартный рецепт». Кроме того, Козак выразил мнение, что данный конфликт может быть решен всего за год, «если действовать последовательно и придерживаться ранее достигнутых договоренностей», передает РИА «Новости».
Вместе с тем, по его словам, Россия в определенных условиях будет вынуждена защищать своих граждан: «Все зависит от того, какой масштаб будет пожара. Если там будет, как говорит наш президент (Владимир Путин), устроена Сребреница, видимо, вынуждены будем встать на защиту».
По его словам, сейчас в Донбассе «закаленные в боях вооруженные формирования», которые способны держать оборону, и необходимость защиты пока не возникает. «Все зависит от другой стороны», – подчеркнул Козак.
Заместитель руководителя администрации президента указал также, что Россия не планирует «резать суверенитет» Украины; интерес Москвы состоит лишь в том, чтобы «у нас на границах должно быть дружественное нам, спокойное и стабильное государство». «Больше мы ничего ни от кого не добиваемся, мы не хотим резать суверенитет или отхватить территории», – добавил он.
Говоря о западных участниках «минской четверки», Козак отметил, что «Германия и Франция в переговорном процессе занимают крайне непоследовательную позицию». «Прямой заинтересованности в урегулировании конфликта в той последовательности, которую они декларируют и приверженность которой они декларируют, я имею в виду, минским соглашениям, – ее нет», – сказал Козак.
Напомним, Германия и Франция поддержали Украину на фоне обстрелов Донбасса. В Совфеде раскритиковали позицию Европы по Донбассу. Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора с канцлером Германии Ангелой Меркель обратил внимание на провокационные действия Киева, который целенаправленно обостряет обстановку в Донбассе.
Тем временем президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Донбасс. Там он посетит передовые позиции и пообщается с военными на фоне эскалации ситуации на линии соприкосновения.
Председатель военного комитета НАТО Стюарт Пич заверял главнокомандующего ВС Украины Руслана Хомчака в дальнейшей поддержке Украины со стороны Североатлантического альянса. Москва обвинила НАТО в наращивании военной активности на Украине и в Черном море, в непосредственной близости от российских границ.
До этого Минобороны Украины объявило о получении гарантий поддержки со стороны Соединенных Штатов на случай конфликта с Россией. В Совфеде предостерегли Украину от военных авантюр при покровительстве Вашингтона.
Военный эксперт Игорь Коротченко объяснил в комментарии газете ВЗГЛЯД, почему НАТО не будет воевать за Украину.
Эксперт объяснил срочность визита главы МИД Польши в Киев
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«Вероятно, со стороны США было дано поручение Варшаве донести до Киева некую консолидированную позицию пятерки стран, которые накануне обсудили проблему Донбасса», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Андрей Кортунов. Так он прокомментировал срочный визит главы МИД Польши в Киев, которому предшествовали переговоры представителей США, Британии, Польши, Литвы и Канады по украинской проблематике.
«Мне кажется, речь идет о своего рода аналоге Coalition of the willing (коалиции стран, участвовавших в иракской войне 2003 года – прим. газеты ВЗГЛЯД), то есть группе антироссийски настроенных стран, которая проявляет наибольшую заинтересованность в развитии событий на востоке Украины. Кроме того, они имеют схожие политические взгляды на причины конфликта, его динамику и на то, кто несет ответственность за его эскалацию», – отметил гендиректор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов.
По его мнению, такая встреча не должна вызывать ни у кого удивления. При этом неполный состав участников свидетельствует о том, что даже в такой структуре, как НАТО, очень сложно добиться единства мнений и весьма непросто навязать американскую точку зрения тем странам, которые с ней не согласны. Это касается прежде всего Франции и Германии, которые не принимали участия в обсуждении украинской проблемы. При этом Париж и Берлин обсуждают вопросы Украины и Донбасса напрямую с Москвой.
Эксперт также напомнил о срочном визите главы МИД Польши в Киев, который «очень неожиданно» совпал со встречей, прошедшей накануне с участием представителей США, Британии, Польши, Литвы и Канады. По мнению Кортунова этот визит может свидетельствовать о двух обстоятельствах. Во-первых, вероятно, со стороны США было дано поручение Варшаве донести до Киева некую консолидированную позицию по итогам обсуждения. Во-вторых, целью могла быть и двусторонняя повестка Варшавы и Киева. «Визит главы МИД Польши в Киев можно расценить, помимо всего прочего, как демонстрацию солидарности с украинским руководством по Донбассу и готовность Варшавы оказать поддержку Украине в случае обострения ситуации на востоке страны», – предположил политолог.
Накануне по сообщению пресс-службы Пентагона, исполняющая обязанности заместителя министра обороны США по политическим делам Аманда Дори в ходе виртуальной встречи обсудила с коллегами из Канады, Литвы, Польши и Великобритании ситуацию вокруг Украины.
В ходе совещания участники «подтвердили свою решительную поддержку суверенитету Украины, ее территориальной целостности и евроатлантическим устремлениям, а также обсудили беспокоящие их вопросы, касающиеся усиления военной активности России в регионе».
Ранее в НАТО заверили главнокомандующего ВС Украины Руслана Хомчака в дальнейшей поддержке Киева со стороны Североатлантического альянса. В среду Москва обвинила НАТО в наращивании военной активности на Украине и в Черном море, в непосредственной близости от российских границ.
В прошлую пятницу в ВС Украины заявили о проведении военных учений на границе с Крымом. В тот же день в Киеве заявили о подготовке Украины и НАТО к войне с Россией за Крым и призвали граничащие с Украиной страны альянса повысить боеготовность.
Ранее Минобороны Украины объявило о получении гарантий поддержки со стороны Соединенных Штатов на случай конфликта с Россией. В Совфеде предостерегли Украину от военных авантюр при покровительстве США.
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МИД сыронизировал в ответ на заявление Пентагона по Украине
Российский МИД иронично ответил на заявление представителя Пентагона Джона Кирби о том, что США «полностью непонятна» ситуация на границе с Украиной.
«Нам давно полностью понятно, что вам полностью многое непонятно. Догоняйте», – написал МИД в Telegram-канале.
Ранее Кирби заявил, что США «полностью непонятно, что там (на границе с Украиной) делают россияне».
На прошлой неделе Минобороны Украины объявило о получении гарантий поддержки со стороны Соединенных Штатов на случай конфликта с Россией. В Совфеде предостерегли Украину от военных авантюр при покровительстве США.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя сообщения о передвижении войск в Ростовской области, заявил, что «российская армия передвигается на российской территории в тех направлениях, в которых считает нужным». Он также подчеркнул, что Россия не представляет угрозу ни для одной страны мира, в том числе для Украины, но «всегда очень внимательно относится к своей собственной безопасности».
Кравчук пообещал убивать парашютистов с российскими флагами
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Экс-президент Украины Леонид Кравчук положительно ответил на вопрос журналиста Дмитрия Гордона о готовности стрелять из личного огнестрельного оружия, «если кто-то с парашютами начнет спрыгивать возле его дома с российскими флагами».
«Я говорю: я буду стрелять до последнего, пока у меня будут держать руки оружие, пока буду видеть врага. Я его, сукиного сына, к себе на порог не приглашал – он пришел сам. Я его убью, как только он появится. Что будет дальше – меня уже не интересует, но я его убью», – передает РИА «Новости» слова Кравчука.
После такой эмоциональной реплики Гордон спросил бывшего украинского лидера, собирается ли он использовать свое оружие по назначению, «если кто-то с парашютами начнет спрыгивать возле его дома с российскими флагами». «Использую обязательно», – заявил Кравчук. После чего экс-президент Украины призвал врагов обходить его дом стороной, так как он «сам себя охраняет».
Ранее первый президент Украины, представитель Киева в контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук назвал Россию «врагом» Украины.
В российском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что разговоры о грядущем конфликте России и Украины – очередной вымысел, Москва не заинтересована в военной конфронтации.
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Глава МИД Польши отправился со срочным визитом в Киев из-за «угрозы миру»
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Министр иностранных дел Польши Збигнев Рау срочно отправился с визитом на Украину, чтобы обсудить обстановку на границах этой страны, сообщает польское внешнеполитическое ведомство.
«Сегодня, 8 апреля, состоится внеочередной срочный визит министра Збигнева Рау в Киев. Визит связан с угрозой миру на границах Украины», – указано в сообщении ведомства в Twitter.
Тем временем председатель военного комитета НАТО Стюарт Пич заверил главнокомандующего ВС Украины Руслана Хомчака в дальнейшей поддержке Украины со стороны Североатлантического альянса. В то же время Москва обвинила НАТО в наращивании военной активности на Украине и в Черном море, в непосредственной близости от российских границ.
На прошлой неделе Минобороны Украины объявило о получении гарантий поддержки со стороны Соединенных Штатов на случай конфликта с Россией. В Совфеде предостерегли Украину от военных авантюр при покровительстве США.
Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин заявлял, что ситуация на линии соприкосновения в Донбассе остается крайне неспокойной и ухудшается.
Мошенница – «сотрудница Сбербанка» рассказала о схемах обмана по телефону
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Мошенница с Украины, представляющаяся по телефону «сотрудницей Сбербанка», рассказала СМИ о популярных схемах обмана россиян и уровне своего дохода, а также ответила на вопрос о том, не жалко ли ей людей, потерявших деньги.
«По доходам стабильности нет. Может быть 7 тыс. долларов, а может быть 200 долларов – это в неделю. Работаем мы с 8.00 до 17.00, пять на два. Работаем на офисе, много нас таких очень. Тепленько, красивенько, удобненько. Кофеек пьем, печеньки кушаем», – рассказала аферистка, представившаяся Полиной, изданию 74.RU. Она позвонила журналисту, но тот, сразу догадавшись, что это «развод», предложил девушке рассказать о своей работе. Полина неожиданно согласилась.
По ее словам, на известную мошенническую схему ведутся «процентов 5». «95% я обзваниваю каждый день, и меня шлют. И только с пятью повезет, они меня хотя бы послушают. Из этих пяти еще не все смогут взять кредит. Знаете, как было обидно, когда мужчина уже взял кредит на 900 тыс., подошел в банкомат это заливать и понял, что реквизиты-то не настоящие, а киви-кошелька? Он-то рад был, что понял, что мы мошенники. А нам знаете как обидно было? Я же уже распланировала, куда зарплату потрачу. Вот сейчас два дня у меня база такая говняная! Московская. Это просто капец. С москвичами невозможно, они очень прошаренные. И Санкт-Петербург тоже», – рассказала Полина, посетовав, что «москвичи вообще не верят» и «с ними тяжело». «Я просто говорю, что это Сбербанк, и иду на ***, извините за выражение», – добавила она.
При этом она развенчала стереотип о том, что жертвами обмана чаще становятся старики. «С бабушками так тяжело! Они то не ходят, то еще что-нибудь. А если денег нет на карте, значит, надо ехать, оформлять кредит. В основном денег нет ни у кого на карте», – посетовала Полина. «Тогда мы шлем человека в региональное отделение, кто ему карту оформлял, и рассказываем, что там сидят мошенники, что эти сотрудники банка всем его данные раздали и пытаются оформить кредит. Его нужно срочно закрыть, составив такую же заявку, чтобы опередить мошенников. Люди оформляют кредит и кладут деньги на наш счет. Все!» – добавила она.
Полина рассказала, что обманывает россиян «из вашей любимой страны соседней – Украины». «Это безопаснее, чем обманывать украинцев. Вам тяжелее будет вычислить нас: существует VPN, интернет, соответственно, никто меня не найдет, и все будет в порядке. А если я буду сидеть в Украине и обманывать украинцев, меня найдут через пару дней», – сказала она.
На вопрос о том, откуда у жителей Украины номера телефонов россиян, она ответила, что россияне сами «сливают» свои персональные данные. «Доставку вы заказываете, номер указываете, почту. Есть еще турфирмы, брокерские фирмы, куча всего. Есть люди, которые этим занимаются, которые составляют все эти базы, ищут и находят номер телефона, владельца, адрес. Все зависит от того, как много вы указываете свой номер телефона, в каких местах», – отметила она.
«Мошенничество никогда не перестанет быть возможным, потому что люди доверчивые. Они могут быть даже неглупыми. Миллионеры попадаются, которые закладывают свои миллионы, миллиарды, квартиры. Это не говорит о том, что они глупые. Просто доверчивые», – заявила Полина.
«У меня высшее образование – отельно-ресторанный бизнес, а работала я официанткой. Мамы не стало, бабушки не стало, я осталась одна и пошла работать на эту ерунду. Мне же надо как-то подниматься, это очень тяжело, особенно когда нет помощи родных. Я не хочу просто умереть с голоду и бомжевать», – рассказала аферистка. Свой нынешний заработок девушка откладывает и планирует со временем купить квартиру.
В ходе разговора девушку несколько раз спросили о том, не жалко ли ей обманутых людей. Каждый раз Полина отвечала по-разному. Поначалу она говорила, что «тут не сидят те, кому жаль», и призналась, что старается об этом не думать. «А почему я должна думать о других, когда обо мне никто не думает?» – задалась вопросом она.
Позднее девушка призналась, что людей «все-таки жалко». «Я бы не хотела, чтобы с моими стариками такое произошло. Мне, в принципе, конечно, все равно, но иногда задумываешься, что люди могут собирать эти деньги на лечение, еще на что-то. Конечно, немножечко расстраиваюсь… Берегите своих родственников. Расскажите им об этом. И удачи вам, до свидания», – попрощалась Полина, расплакавшись в конце разговора.
Ранее Банк России предложил внести дополнения в Уголовный кодекс, чтобы мошенники, которые с помощью социальной инженерии обманывают банковских клиентов, не смогли избежать суда. При этом россияне стали чаще жаловаться в кол-центр ЦБ России, самой популярной причиной обращений стали мошеннические звонки якобы от имени самого Банка России.
В Госдуме отреагировали на планы США направить корабли в Черное море
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Очередные планы присутствия кораблей ВМФ США в Черном море не станут сюрпризом и поводом для паники, хотя и являются частью общей стратегии нагнетания напряженности у российских границ, сказал первый замглавы комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин.
«Да, за последние годы США не вылазят из Черного моря, пытаясь превратить его в американское озеро, но шансов это сделать у них на самом деле нет, исходя хотя бы из положений конвенции Монтре», – приводит слова Затулина РИА «Новости».
«Думаю, что касается взвинчивания напряженности вокруг российских границ, черноморских берегов – это составная часть общей стратегии, но мы понимаем пределы возможностей, которые есть в этом вопросе у США. И никакой паники по поводу очередного появления кораблей ВМС США не должно быть», – заметил парламентарий.
Накануне американские СМИ сообщили, что США могут отправить корабли в Черное море на фоне «роста российской военной активности» в знак поддержки Украины. В тот же день главком ВСУ Руслан Хомчак заявил о готовности к обострению вдоль всей границы с Россией.
В свою очередь замглавы администрации президента Дмитрий Козак заявил о заинтересованности России в дружественной, спокойной и стабильной Украине. При этом он предупредил, что в случае войны Россия встанет на защиту своих граждан в Донбассе. В МИД подчеркивали, что разговоры о грядущем конфликте России и Украины – очередной вымысел, Москва не заинтересована в военной конфронтации.
Между тем в среду в НАТО заверили главкома ВСУ в дальнейшей поддержке Киева со стороны Североатлантического альянса. Ранее Минобороны Украины объявило о получении гарантий поддержки со стороны Соединенных Штатов на случай конфликта с Россией. В Совфеде предостерегли Украину от военных авантюр при покровительстве США.
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Турецкая компания Baykar подтвердила покупку беспилотников Украиной
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Киев уже приобрел турецкие ударные беспилотники Bayraktar, посещение производства компании в ходе визита президента Украины Владимира Зеленского в Турцию не запланировано, сообщили в пресс-службе ведущего производителя турецких беспилотников – компании Baykar.
«Зеленский не собирается посещать наш завод. Нет никакой подготовки к этому. Если президент Украины будет обсуждать военные сотрудничество, то не с нами, а с министерством обороны и администрацией президента. То, что связано с нами – это покупка (украинцами) беспилотников, в том числе ударных. Но они их уже купили», – сообщили в пресс-службе Baykar, передает РИА «Новости».
Тем временем пресс-служба офиса главы украинского государства сообщила, что Анкара и Киев планируют подписать ряд двусторонних документов во время визита президента Украины Владимира Зеленского в Турцию.
«Президент Украины Владимир Зеленский 10 апреля посетит с рабочим визитом Турецкую Республику. Глава государства встретится с президентом Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом. Под сопредседательством президентов двух государств будет проведено девятое заседание Стратегического совета высокого уровня между Украиной и Турцией. Во время визита запланировано подписание ряда двусторонних документов», – говорится в сообщении на сайте офиса Зеленского.
Ранее администрация президента Турции Тайипа Эрдогана подтвердила планирующийся на субботу визит президента Украины Владимира Зеленского. Комментируя эти сообщения военный эксперт Виктор Мураховский предположил, что одной из целей поездки президента Украины Владимира Зеленского в Турцию может стать желание приобрести для Киева ударные беспилотники Bayraktar и Akinci.
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