Столкнувшийся с четырьмя машинами в центре Москвы автомобиль 400 раз нарушал скоростной режим

Машина, из-за которой произошло столкновение пяти автомобилей на Садовом кольце в Москве в четверг, свыше 400 раз нарушала скоростной режим в 2021 году, сообщил департамент транспорта города.

«С января этого года, за три месяца, зафиксировано более 400 нарушений скоростного режима автомобилем, из-за которого произошла авария на Новинском бульваре», – сообщил дептранс в своем Telegram-канале.

Отмечается, что штрафы на машину не выписывались, так как она ездила по подложным номерам. «Мы считаем, что это было сделано сознательно», – подчеркнули в департаменте.

Департамент также намерен обратиться в прокуратуру с просьбой возбудить уголовное дело на водителя автомобиля. «Мы передадим все имеющиеся у нас документы и видеоматериалы, чтобы виновник получил реальный срок наказания в виде лишения свободы», – заключили в ведомстве.

В четверг на Садовом кольце в Москве произошло дорожно-транспортное происшествие с участием пяти автомобилей, сообщалось, что одного человека зажало после аварии в машине.

Позднее стало известно, что в результате аварии погибла женщина. Источник в правоохранительных органах сообщал, что за рулем Audi RS 6 Avant, разбившейся в аварии, находился блогер Эдвард Бил (Эдуард Биль). При этом сам блогер заявляет, что за рулем был его друг, а он прибыл на место аварии, чтобы разобраться в произошедшем. Куда скрылся его приятель, блогер не знает.