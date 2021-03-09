Дети погибшего в Рочестере афроамериканца подали в суд на местную полицию

Дети афроамериканца Дэниела Пруда, которого задушили в прошлом году мешком в американском Рочестере, выдвинули обвинения против местной полиции и администрации города в ненадлежащем поведении и жестоком обращении, сообщает газета USA Today со ссылкой на судебный иск.

Сообщается, что это уже второй иск, поданный родственниками погибшего афроамериканца против полиции и города. Ранее сестра Пруда обвинила полицию города в смерти брата, однако ни одному полицейскому не были предъявлены обвинения в связи со смертью афроамериканца, передает ТАСС.

В соответствии с обвинением, у Пруда были психологические проблемы, он выбежал на улицу за помощью, однако правоохранители задержали его. Представители полиции были плохо подготовлены к взаимодействию с человеком, у которого есть проблемы с психикой. Сотрудники полиции удерживали его прижатым к асфальту, в результате чего потерпевший потерял доступ к кислороду и впоследствии скончался.

«Бегая по улицам, мистер Пруд искал помощи, поскольку он боролся с серьезными проблемами с психикой … Он попросил о помощи. Вместо этого он был убит, подвергся жестокому обращению и был задушен, поскольку в отношении него была применена чрезмерная сила, а затем на его состояние не обратили внимание, когда его еще можно было реанимировать», - заявил один из адвокатов детей Пруда Стивен Шварц.

Инцидент произошел 23 марта прошлого года. Афроамериканец умер от удушья в штате Нью-Йорк после того, как сотрудники полиции надели ему на голову мешок и удерживали прижатым к асфальту в течение двух минут. Сообщалось, что у Пруда были проблемы с психикой, в день инцидента он выбежал голым на улицу, говоря, что у него коронавирус. После данного случая в США вспыхнули протесты.

Между тем 45-й президент США Дональд Трамп заявил, что не верит в системный характер проблемы жестокости американской полиции. При этом до этого генпрокурор США Уильям Барр обвинил американских полицейских в предубежденном отношении к чернокожим.

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