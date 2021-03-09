Unilever откажется от слова «нормальный» на упаковках косметики

Британо-нидерландская компания Unilever откажется от использования слова «нормальный» на упаковках своих косметических средств для ухода за волосами и кожей.

«Мы знаем, что удаление (слова) «нормальный» с наших продуктов и упаковок не решит проблему само по себе, но это важный шаг вперед. Это лишь одно из ряда действий, которые мы предпринимаем в рамках нашего позитивного видения красоты, цель которого – не только наносить меньше вреда, но и приносить больше пользы людям и планете», – говорится в сообщении на сайте компании.

Компания объяснила свое решение тем, что, согласно проведенному по ее заказу опросу, прилагательное «нормальный» на упаковках косметических средств для волос или кожи заставляет многих людей «чувствовать себя отчужденными». Как подчеркнули в Unilever, данная мера принята в рамках новой стратегии компании «Позитивная красота», целью которой заявлено стремление «приносить больше блага людям и планете». Новый подход распространится на такие массовые бренды косметики, как Dove, Axe, Sunsilk и другие.

Кроме того, компания намерена перестать изменять пропорции тел моделей и тон их кожи для своей рекламы с помощью цифровой обработки, передает ТАСС.

В прошлом году концерн Unilever на волне борьбы с расовыми стереотипами и дискриминацией заявил об отказе от использования слов «светлый» и «белый», а также их производных в названиях своих средств для ухода за кожей, объяснив такой шаг тем, что не хочет создавать впечатление, будто красивыми являются лишь светлые оттенки кожи.

Unilever – один из мировых лидеров по производству товаров повседневного спроса с ежегодным объемом продаж около 170 млрд единиц продукции. В России Unilever представлен с 1992 года и выпускает свою продукцию на базе четырех производственных кластеров: пищевой продукции и мороженого в Тульской области, чая, косметической продукции и бытовой химии в Санкт-Петербурге, косметической продукции в Екатеринбурге, а также мороженого в Омске.