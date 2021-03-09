Посол России в Минске заявил, что Запад не отказался от идеи раскачивания Белоруссии

Страны Запада не отказались от идеи раскачивания обстановки в Белоруссии и отрыва Минска от Москвы, заявил посол России в республике Дмитрий Мезенцев в интервью телеканалу РБК.

Дипломат заявил, что Запад сегодня «переосмысливает формат давления на Белоруссию». «То жесткое беспрецедентное неправовое давление, которое мы видели в ушедшем году со дня выборов, я думаю, будет меняться на более изящную, более тонкую, более умную работу», – передает его слова РИА «Новости».



«Сегодня не получилось обеспечить противостояние на улицах. Совершенно понятно, что политическая и силовая система государства устояли против этого вызова, но задача раскачивания обстановки здесь и задача отрыва Белоруссии от России никуда не отложено в долгий ящик, к великому сожалению. И это заставляет сегодня предъявлять миру и белорусскому обществу более лояльную риторику, более внимательное отношение к запросам Белоруссии, наверное, не такой «ломовой» формат давления», – уточнил Мезенцев.

По совам посла, «те месяцы линейного наращивания угроз и претензий будут сочетаться в ближайшее время с призывами найти формат диалога, учесть мнение граждан, мнение власти». «Наверное, будут другие посулы, посулы поддержки», – сказал Мезенцев, пояснив, что речь может идти о деполитизированных и выгодных для регионов страны проектах.

Ранее Мезенцев заявил, что Запад не желает мириться с интеграцией Москвы и Минска, там хотели бы «оторвать» Белоруссию от России.

Представитель Госдепартамента США Нед Прайс до этого заявил, что Вашингтон поддерживает мирный политический диалог в Белоруссии. По его словам, результаты президентских выборов 2020 года в стране были подтасованы.

Напомним, массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после президентских выборов, по итогам которых действующий глава республики Александр Лукашенко набрал 80,1% голосов. 23 сентября Лукашенко официально вступил в должность президента Белоруссии. Тихановская в день инаугурации заявила, что отныне не считает Лукашенко легитимным президентом, и назвала его вступление в должность «попыткой захвата власти». Себя Тихановская назвала себя «символом свободы» Белоруссии.