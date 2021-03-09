В Роспотребнадзоре дали советы по выбору продуктов к Масленице

В Роспотребнадзоре составили рекомендации, как правильно выбрать продукты к Масленице.

«В преддверии масленичной недели с 8 по 14 марта Роспотребнадзор напоминает, как правильно выбрать продукты к Масленице. Для многих праздничных блюд, блинов, вареников, сырников, пирогов с начинкой и без нее, общим продуктом является мука. К порче муки приводят следующие процессы: прогоркание, прокисание, плесневение, развитие насекомых и клещей и слеживание», – передает РИА «Новости» сообщение ведомства.

Отмечается, что плесневение муки сопровождается специфическим затхлым запахом; при прокисании появляется кислый вкус и запах, чаще всего вызвано нарушением температуры и влажности при ее хранении. Подчеркивается, что при хранении муки важно соблюдать условия, указанные на этикетке. Кроме того, в Роспотребнадзоре рассказали об обязательном просеивании муки перед замесом теста, что обогатит ее кислородом, а также предотвратит попадание мучных вредителей.

«При выборе творога и сметаны надо обратить внимание на условия их хранения и маркировку. Температура хранения не должна быть выше +6 градусов. В составе творога и сметаны не должно быть ничего, кроме молока и закваски. Нельзя покупать молочные продукты с истекшим сроком годности: в них накапливаются микроорганизмы и их токсины, способные вызвать пищевое отравление, а термическая обработка не всегда позволяет избавить от них готовый продукт», – добавляется в сообщении.

В Роспотребнадзоре отметили, что подойдут ли замороженные ягоды для начинки очень легко оценить еще в магазине: «ягоды не должны быть слипшимися в один ледяной кусок». Отмечается, что это свидетельствует о неоднократном размораживании и замораживании продукта, что приводит к порче ягод и потери ими влаги, вместе с которой теряются и витамины. Кроме того, при продаже ягод в режиме самообслуживания возможно попадание микроорганизмов, «выделяющихся при чихании и кашле, а также заносимых грязными руками при самостоятельном наборе ягод».

Добавляется, что при выборе мяса важно не покупать его у случайных лиц, в местах несанкционированной торговли, а также с автомашин вдоль дорог – в этих случаях есть риск приобрести мясо больных или павших животных.

«Напоминаем, что любые блюда из мяса необходимо подвергать достаточной термической обработке, чтобы избавить его от микрофлоры, вызывающей кишечные инфекции, такие как сальмонеллез, дизентерия и личинками паразитов, таких как свиной и бычий цепень, эхинококк, вызывающих тяжело протекающие паразитарные заболевания», – подчеркнули в службе.

Напомним, ранее ЦБ подсчитал стоимость блинов к Масленице.