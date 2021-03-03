ЦБ подсчитал стоимость блинов к Масленице

Приготовление стопки блинов для московской семьи в этом году обойдется в 125 рублей, а для подмосковной – в 118 рублей, за год главное блюдо предстоящей Масленичной недели подорожало в среднем на 3,3%, подсчитали эксперты Главного управления Центрального банка России по ЦФО.

В этом году Масленица выпала на неделю с 8 по 14 марта. «Приготовление стопки блинчиков для московской семьи из четырех человек будет стоить 125 рублей, а для подмосковной – 118 рублей. За год стоимость блинов выросла на 3,1% для москвичей и на 3,5% для жителей Московской области», – передает РИА «Новости» сообщение ЦБ.

В основном на стоимости главного блюда Масленицы сказался рост цен на сахар (по сравнению с январем 2020 года) из-за засухи и низкого урожая в прошлом году, указали эксперты. Кроме того, в ЦБ отмечают, что «серьезно подорожала» мука – здесь сыграл рост мировых цен на зерно, подняли цены и поставщики на внутреннем рынке. А вот стоимость молока практически не изменилась – сказалась конкуренция на прилавках магазинов.

Эксперты также рассчитали стоимость блинов с разными начинками. Одни из самых популярных блинов – со сгущенкой – обойдутся в 232 рубля для москвичей, и в 225 рублей для жителей Подмосковья. На блины с мясом московская семья потратит 289 рублей (+3,3%), а подмосковная – 273 рубля (+4,8%). «На это повлиял рост стоимости мяса – ведь импортные компоненты кормов подорожали (сказалось снижение курса рубля в предыдущие месяцы)», – указали эксперты ГУ ЦБ по ЦФО.

Блины с вареньем обойдутся московской семье в 219 рублей, подмосковной – в 189. На приготовление традиционного блюда с творогом москвичи потратят 296 рублей (+2,2%), а в Подмосковье оно будет стоить 266 рублей (+3,3%).

В январе 2021 года в Москве годовая инфляция составила 4,3%, а в Московской области – 5%. «Так что блины дорожают даже чуть медленнее, чем общая корзина потребительских товаров и услуг, по которой Росстат рассчитывает инфляцию», – отметили в ЦБ.

Ранее Роскачество проверило 13 торговых марок блинной муки, выявив следы пестицидов в пяти образцах.