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Bloomberg оценило потери ЕС от провала вакцинации в 100 млрд евро
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ЕС грозит потеря около 100 млрд евро инвестиций из-за провала вакцинации от коронавируса в первом квартале 2021 года, сообщило агентство Bloomberg.
Как указывает Bloomberg, провалы вакцинации в ЕС вызывают обеспокоенность крупнейших мировых инвесторов, так как медленные темпы возобновления работы бизнеса могут подорвать возобновление экономического роста. Из-за задержки открытия бизнеса в один-два месяца ЕС может потерять 50–100 млрд евро прибыли. Европейские инвестиционные фонды на протяжении трех недель фиксируют отток капиталов, передает ТАСС.
Bloomberg, комментируя темпы вакцинации, отмечает, что ЕС использует восемь доз вакцины на 100 человек населения, тогда как США – 33, а Великобритания – 25. Агентство связывает отставание ЕС с политическими спорами, нарушениями поставок, бюрократией и недоверием общества. Bloomberg полагает, что ЕС может реализовать задуманную стратегию и вакцинировать 75% взрослого населения до осени, но это грозит потерей уже второго туристического сезона.
Напомним, на фоне пассивности и крючкотворства европейских бюрократов правительства стран ЕС начали напрямую закупать у России вакцину «Спутник V», используя специальные лазейки в европейском законодательстве.
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Премьер Словакии ответил на российское предложение вернуть «Спутник V»
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Глава правительства Словакии Игорь Матович прокомментировал российское предложение вернуть вакцину «Спутник V» в Россию, раз уж она вызвала в Словакии политический скандал.
Матович рассказал, что производители вакцины официально предложили отменить договор о поставках без всяких санкций в отношении Словакии. Премьер отметил, что после поставки «Спутника V», в Словакии начались «крики» про «гибридную войну» и «геополитической оружие России». «А когда россияне пришли с предложением, что мы можем без санкций (вакцину) вернуть… сразу тишина. Гробовая», – приводит его слова РИА «Новости».
При этом Матович заверил, что вакцина «назад в Россию не полетит и будет сохранять жизни в Словакии». Он подчеркнул, что Словакия является крепкой составной частью Евросоюза, но «не может отвергнуть охрану людей качественной вакциной только потому, что она изготовлена в России». «Я не убийца», – заявил глава правительства.
Напомним, в Словакии ряд политиков раскритиковал закупку «Спутника V». В ответ Матович заявил, что такие люди, отметил премьер, «руководствуются девизом – чем хуже в Словакии, тем лучше для их неуспешных партий, которые очень хотят властвовать».
Еще один скандал произошел между Братиславой и Киевом. Матович заявил, что пообещал России в обмен на вакцину против коронавируса «Спутник V» «Закарпатскую Украину». Он пояснил, что это была шутка. В результате в правящей коалиции произошел раскол, а МИД Украины потребовал от Словакии официальных извинений. Здание консульства Словакии в Харькове разрисовали краской. Позже глава МИД Словакии извинился за шутку премьера. А Матович назвал свои слова неподобающими.
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США сочли неправильным способ использования Россией вакцины от COVID-19
Вашингтон обеспокоен тем, что Россия и Китай используют вакцины от коронавируса как средство дипломатии, заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.
«Я бы сказала, что мы обеспокоены тем, что Россия и Китай пытаются использовать вакцины как инструмент для дипломатии», – приводит ее слова «Интерфакс».
Напомним, успехи российской вакцины «Спутник V», пользующейся огромным спросом во многих странах мира, с уверенностью позволяют говорить о возрождении российской мягкой силы. При этом США отказались делиться своими вакцинами от COVID-19 с другими странами.
США захотели «превзойти остальной мир»
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Принятие пакета стимулирующих экономику мер позволит США «превзойти остальной мир», заявил глава американского государства Джо Байден.
В субботу Байден выступил в Белом доме с заявлением в связи с принятием в Сенате соответствующей программы в размере 1,9 трлн долларов. Законопроект поддержали 50 сенаторов, против выступили 49. Так как в документ внесены изменения, Палате представителей предстоит вновь рассмотреть его, передает ТАСС.
По словам Байдена, «это создаст миллионы рабочих мест». «Мы ожидаем 6 млн рабочих мест», – сказал он, добавив, что «план поможет увеличить ВВП на триллион долларов, поможет превзойти остальной мир», который «не стоит на месте, особенно Китай». Байден заявил, что противостояние США никогда не приводило ни к чему хорошему. Он заверил, что страна преодолеет последствия коронавируса и «останется ведущей и самой успешной экономикой мира».
Напомним, беспрецедентные меры властей США по спасению экономики от коронавирусного кризиса привели к рекордному увеличению дефицита федерального бюджета страны – в начале 2021 года он приблизился к астрономическим 3,5 трлн долларов. Основным способом наращивания бюджетного дефицита остается постоянное расширение госдолга США.
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«Спутник V» стал второй по популярности вакциной в мире
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Российский препарат «Спутник V» поднялся на второе место среди вакцин против коронавируса по количеству одобривших ее государств, заявили разработчики.
«Спутник V» – вторая по популярности вакцина против коронавируса по количеству одобрений от регуляторов. Спасибо за Ваше доверие!», – говорится в сообщении в официальном аккаунте вакцины в Twitter.
Первое место в мире по количеству одобрений в настоящее время занимает вакцина AstraZeneca, разрешенная в 49 странах, за ней следует «Спутник V» с 45 странами. Третью строчку занимает Pfizer (43 страны). Далее следуют вакцина Moderna (19 стран), а также три китайские вакцины - Sinopharm (18), Sinovac (16), CanSino (4). Восьмое место занимает вакцина Johnson&Johnson, ее одобрили четыре страны, передает РИА «Новости».
В настоящее время применение вакцины «Спутник V» одобрено в России, Белоруссии, Аргентине, Боливии, Сербии, Алжире, Палестине, Венесуэле, Парагвае, Туркмении, Венгрии, ОАЭ, Иране, Республике Гвинея, Тунисе, Армении, Мексике, Никарагуа, Республике Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины), Ливане, Мьянме, Пакистане, Монголии, Бахрейне, Черногории, Сент-Винсенте и Гренадинах, Казахстане, Узбекистане, Габоне, Сан-Марино, Гане, Сирии, Киргизии, Гайане, Египте, Гондурасе, Гватемале, Молдавии, Словакии, Анголе, Джибути, Республике Конго, Шри-Ланке, Лаосе и Ираке.
Общая численность населения 45 стран, в которых зарегистрирована вакцина «Спутник V», превысила 1,2 млрд человек.
Северная Македония зарегистрировала «Спутник V»
Российскую вакцину от коронавируса «Спутник V» зарегистрировали в Северной Македонии в рамках ускоренной процедуры, заявили в Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ).
«Спрос на вакцину «Спутник V» растет в Европе и по всему миру, тысячи людей предпочитают российский препарат в качестве главного средства для защиты от коронавируса. РФПИ создал широкую сеть международных партнерств по вакцине, присоединение к ней Северной Македонии позволит спасти множество жизней в стране в период пандемии», –цитирует главу РФПИ Кирилла Дмитриева РИА «Новости».
Ранее сообщалось, что российский препарат «Спутник V» поднялся на второе место среди вакцин против коронавируса по количеству одобривших ее государств.
В настоящее время применение вакцины «Спутник V» одобрено также в России, Белоруссии, Аргентине, Боливии, Сербии, Алжире, Палестине, Венесуэле, Парагвае, Туркмении, Венгрии, ОАЭ, Иране, Республике Гвинея, Тунисе, Армении, Мексике, Никарагуа, Республике Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины), Ливане, Мьянме, Пакистане, Монголии, Бахрейне, Черногории, Сент-Винсенте и Гренадинах, Казахстане, Узбекистане, Габоне, Сан-Марино, Гане, Сирии, Киргизии, Гайане, Египте, Гондурасе, Гватемале, Молдавии, Словакии, Анголе, Джибути, Республике Конго, Шри-Ланке, Лаосе и Ираке.
Общая численность населения 45 стран, в которых зарегистрирована вакцина «Спутник V», превысила 1,2 млрд человек.
В Австрии приостановили использование вакцины AstraZeneca после гибели женщины
Власти Австрии решили приостановить использование партии вакцины AstraZeneca в связи со смертью одной привитой женщины и заболеванием другой, сообщило Федеральное ведомство по безопасности в сфере здравоохранения республики (BASG).
Уточняется, что 49-летняя женщина, получившая прививку от коронавируса, скончалась в результате тяжелых нарушений свертываемости крови. У другой привитой женщины в возрасте 35 лет развилась тромбоэмболия легочной артерии – в настоящее время она выздоравливает, передает РИА «Новости».
Ранее в Норвегии зафиксировали 82 случая смерти среди постояльцев домов престарелых после вакцинации от коронавируса, причиной стали сопутствующие заболевания.
После этого греческие врачи установили пять случаев серьезных побочных эффектов после вакцинации от коронавируса.
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Главный инфекционист США похвалил «Спутник V»
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Данные о российской вакцине от коронавируса «Спутник V» достаточно хорошие, заявил главный инфекционист США, советник американского президента Джо Байдена Энтони Фаучи.
Журналист телеканала спросил Фаучи, сделал бы он прививку российским препаратом или китайской вакциной. «Данные, которые я знаю о «Спутнике V», достаточно хорошие. У меня недостаточно информации о китайской вакцине, потому что у них есть две или три разные вакцины. Так что я не следил внимательно за их эффективностью, но российские данные выглядят неплохо», – сказал Фаучи в интервью греческому телеканалу Skai, передает РИА «Новости».
По его словам, у него минимальное беспокойство о возможных побочных эффектах вакцин. «Я говорю это потому, что тесты, проведенные в США с М-РНК вакцинами Pfizer и Moderna, показали их эффективность от 94 до 95% и минимальную реактивность. После первой дозы появляется некоторая боль в руке, которая длится около 24 часов. Во второй дозе реактивность выше. Появляется через 21 день для Pfizer и 28 для Moderna. После второй дозы появляются симптомы усталости, боли, озноба и возможна небольшая температура», – сказал эпидемиолог. По его словам, у большинства людей это длится около 24 часов, а затем проходят.
Ранее США сочли неправильным способ использования Россией вакцины от COVID-19. Напомним, успехи российской вакцины «Спутник V», пользующейся огромным спросом во многих странах мира, с уверенностью позволяют говорить о возрождении российской мягкой силы. При этом США отказались делиться своими вакцинами от COVID-19 с другими странами.
США поддержали решение ВОЗ не публиковать доклад о происхождении COVID
Глава американского государства Джо Байден поддерживает решение Всемирной организации здравоохранения не публиковать предварительный доклад о происхождении коронавируса, сообщила его пресс-секретарь Джен Псаки.
США считают, что «публикация пошлет неверный сигнал о происхождении пандемии». О том, что ВОЗ не станет публиковать промежуточный доклад по итогам поездки специалистов организации в Китай, сообщила Wall Sreet Journal, передает РИА «Новости».
Украинцев призвали готовиться к голоду
Депутат Верховной рады Украины от фракции «Оппозиционная платформа – За жизнь» Илья Кива призвал жителей Украины готовиться к голоду из-за коронавируса.
По его словам, провальная работа команды действующего президента Украины Владимира Зеленского по вакцинации населения привела к третьей волне пандемии коронавируса.
«Новый локдаун и запреты, которые уже сейчас готовит кабмин во главе со Шмыгалем (премьер-министр Украины Денис Шмыгаль), окончательно убьет средний и малый бизнес. Готовимся к голоду!» – написал Кива в Facebook.
Ранее украинский премьер Денис Шмыгаль заявил, что в стране началась третья волна пандемии коронавируса, в случае если большинство регионов страны окажутся в «красной зоне», будут вновь введены жесткие ограничения.
Министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что в стране решили проводить вакцинацию в аптеках.
Западную Украину назвали эпицентром COVID-19 из-за «чумных бараков»
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Закарпатская область стала «красной зоной», движение поездов туда приостановлено, также в неблагоприятную зону попали Ивано-Франковская, Житомирская и Черновицкая области, где больные коронавирусом выстраиваются в очередь, чтобы получить помощь, пишет «Страна.ua». По данным издания, Западная Украина вновь стала эпицентром распространения коронавируса.
«Хочу обратиться к власти: у нас ситуация критическая. В нашем ковид-центре еще утром находилось 145 больных, уже поступило еще 10 человек. Эти все больные кислородозависимые. Кислорода и концентраторов уже не хватает. Пустые кровати есть только в коридорах, но они не имеют ничего, в том числе и медперсонала. В таком режиме медперсонал не может работать, люди просто «падают». Система не выдерживает: исчезает электричество, потому что сеть не рассчитана на напряжение, когда в палатах есть по четыре концентратора. Из 145 больных утром на кислороде находилось 120. Это все плохо кончится, потому что больные задыхаются на глазах. И мы не можем им помочь», – рассказала изданию «Страна.ua» заведующая ковид-отделением Закарпатской областной клинической больницы им. Андрея Новака Оксана Цимбота.
Аналогичная ситуация наблюдается и в других городах. В центральной больнице Яремче, 40 км от горнолыжного курорта «Буковель», пациенты, больные коронавирусом, занимают все места в инфекционном и терапевтическом отделении.
«Весь год эпидемии всегда были свободные места, чтобы положить несколько больных. А теперь нет. Пациенты устраивают скандалы, что мы не хотим их класть, но ведь просто некуда», – рассказывает заведующий терапевтическим отделением Ярослав Гундяк.
Многие медики, отмечает издание, считают, что главным очагом распространения коронавируса в регионе является горнолыжный курорт «Буковель».
«Буковель» продолжает работать на фоне того, что Ивано-Франковская область оказалась в состоянии чрезвычайной ситуации из-за коронавируса. Надо говорить как есть – за прибыль олигарха и его подручных украинцы платят жизнью и здоровьем. Вопрос не в туристах, которые приехали и уехали, а в местных жителях из числа персонала. Которые подхватив заразу, несут ее домой», – написал в Facebook блогер Евгений Булавка.
«Власть и Зеленский делают вид, будто ничего не происходит. Да, признали вспышку ковида и назвали его эпицентр. Но поднять руку на Коломойского, наказать виновных, закрыть этот чумной барак духа не хватает», – добавил блогер.
Ранее премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что на Украине уже началась третья волна пандемии коронавируса, в случае если большинство регионов страны окажутся в «красной зоне», будут вновь введены жесткие ограничения.
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Ученые предупредили о проблемах с психикой у переболевших коронавирусом
Ученые из Оксфордского университета Брукса выяснили, что в краткосрочной перспективе 95% клинически стабильных пациентов с COVID-19 страдали посттравматическим стрессовым расстройством, от 17% до 42% пациентов – депрессией. Соответствующие исследование было опубликовано в журнале Frontiers in Psychology.
Основными краткосрочными когнитивными расстройствами стали нарушение внимания (45 %) и ухудшение памяти (от 13 до 28%), передает РИА «Новости».
В долгосрочной перспективе, согласно результатам исследования, психоневрологические проблемы заключаются в аффективных расстройствах и утомляемости. Однако пациенты также жаловались на проблемы с концентрацией (44%) и памятью ( от 38% до 50%). Во всем мире, по последним данным ВОЗ, насчитывается 115,2 млн инфицированных, а по подсчетам Университета Хопкинса их число уже превысило 116 млн.
Ранее ВОЗ предположила, что мир справится с пандемией в начале 2022 года, но это не значит, что сам коронавирус исчезнет.
Напомним, Всемирная организация здравоохранения сообщила, что число новых случаев COVID-19, а также число жертв инфекции в мире продолжает снижаться, а стран, где выявлены мутации коронавируса, становится все больше.
Переболевшая COVID девушка рассказала о необычном побочном эффекте
Переболевшая коронавирусом девушка рассказала о том, что она постоянно ощущает неприятные запахи после перенесенной болезни, сообщает издание Mirror.
Репортер из Северного Уэльса Джеймелуиза Хадспит переболела коронавирусом в декабре 2020 года, после выздоровления она заметила, что чувствует неприятные запахи. Долгое время девушка думала, что источник запаха находится в квартире, но позднее она заметила, что чувствует запах в супермаркете и на улице, передает сообщает РИА «Новости».
Журналистка поняла, что страдает паросмией – искаженным восприятием запахов после коронавируса. И даже спустя три месяца обычный запах вернулся к ней не до конца. Она описала неприятный запах «как смесь тухлых яиц, прогорклого мяса и рыбы, смешанных со сточными водами».
Ранее врач рассказал, как восстановить обоняние переболевшим коронавирусом.
В России спрогнозировали рост заболеваемости COVID-19
Заболеваемость коронавирусом в России может вырасти к середине весны, спад ожидается в конце мая, считают российские медики.
«Я считаю, что в середине весны, скорее всего, будет не снижение, а повышение заболеваемости. Обусловлено это различными факторами. Тем, что иммунитет при коронавирусной инфекции у людей, которые переболели в легкой и бессимптомной форме, уже будет не на настолько выражен, также будет возможность заболеть повторно людям, которые болели год назад», – рассказал РИА «Новости» главврач медцентра «Лидер медицины», врач-инфекционист Евгений Тимаков.
Он также добавил, что статистика прошлого года по переболевшим коронавирусом может быть неточной, так как многие люди, перенесшие болезнь в легкой и бессимптомной форме, избегали похода к врачу из-за боязни самоизоляции.
Помимо этого, Тимаков считает, что весной на фоне сезонной заболеваемости и влажности передача коронавируса происходит активнее. Также на рост заболеваемости COVID-19 может повлиять стандартное снижение иммунитета после зимы, отметил эксперт.
Мнение Тимакова поддержал доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский. Он выразил надежду на снижение заболеваемости к апрелю-маю, так как «каждый день количество вакцинированных увеличивается».
Напомним, врачи рассказали, что коллективный иммунитет от коронавируса на уровне 60% в России следует ожидать до второй половины 2021 года.
Ранее во вторник вице-премьер Татьяна Голикова рассказала, что уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в 60% населения страны, необходимый для полного снятия ограничений, может сформироваться в России к августу.
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Врач дал советы по вакцинации при низком уровне антител
При низком уровне антител после завершения вакцинации или выздоровления от коронавируса лучше привиться повторно, рассказал исполняющий обязанности директора ФГБУ «НИИ гриппа имени А. А. Смородинцева» Минздрава России Дмитрий Лиознов.
«Считается, что в течение года-двух мы сможем привить все группы риска, также тех, кто перенес заболевание или тех, кто был вакцинирован, но у них недостаточный иммунный ответ на COVID-19, на вакцинацию. Их нужно тоже или повторно вакцинировать, или вакцинировать после заболевания. Единственная сложность – у нас пока нет критериев, на основе которых мы должны прививать тех, кто переболел», – передает слова специалиста ТАСС.
Как пояснил врач, необходимость повторной вакцинации зависит от уровня иммуноглобулина в крови, от клеточного ответа организма и ряда других факторов. При этом, отметил Лиознов, сохраняются вопросы относительно прививок для особых групп населения, то есть детей, беременных женщин и лиц с сопутствующими заболеваниями, в частности, онкологическими или аутоиммунными. Также специалист подчеркнул, что растет количество россиян, прививающихся трижды в обход системы учета и контроля вакцинации: это вызвано отсутствием у них достаточного титра антител. Лиознов сообщил, что были случаи, когда пациенты сначала прививались вакциной «Эпиваккорона», а затем вакцинировались «Спутником V», что, по мнению эксперта, является сомнительной практикой с точки зрения последствий для организма.
Ранее представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович сообщила об улучшении ситуации с коронавирусом в России. Она также рассказала, что ВОЗ пока не рекомендует вводить «иммунные паспорта» для путешественников.
В РФПИ сравнили число вакцинировавшихся от коронавируса россиян и британцев. Полную иммунизацию против коронавируса, то есть оба укола вакцины, получили вдвое больше россиян, чем британцев, заявил глава фонда Кирилл Дмитриев, комментируя мнение, что Великобритания является лидером по массовой вакцинации.
Захарова обвинила страны Европы в политической возне в ущерб здоровью граждан
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Европейские страны вместо того, чтобы думать о здоровье своих граждан и принимать решения в соответствии с их нуждами, ведут политическую игру вокруг вакцин, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в интервью телеканалу «Россия-24».
«Если они считают, что в период пандемии, в период, когда у них нарушены или просто не соблюдаются графики поставок вакцин, или просто нет вакцины, они, имея возможность взаимодействия со странами, где эта вакцина разрабатывается, предпочитают политическую возню здравомыслию и здоровью своих людей, то мне не интересно, вернутся ли они в лоно нормальности, наступит ли у них там оттепель [в отношении России]. Это их проблемы», – приводит ТАСС слова Захаровой.
По словам дипломата, в 2020 году проблемы с европейской солидарностью «вывалились, как грязное белье из корзины». «Они стараются тщательно каким-то образом закамуфлировать, прекрасно понимая, в каком неприятном свете себя выставили», – добавила Захарова.
Ранее газета ВЗГЛЯД писала о том, как западные пропагандисты бьют тревогу – в их понимании «вакцинная дипломатия» помогает Москве разделять и властвовать в Европе. По мнению американского телеканала CNBC, «в то время, когда Европейский союз изо всех сил пытается ускорить поставку вакцины против коронавируса всем 27 странам – членам блока, российская вакцина против коронавируса очаровывает ее друзей в Восточной Европе, создавая еще один потенциальный раскол в регионе».