Детей без билетов запретили высаживать из общественного транспорта

В России вступает в силу запрет высаживать из общественного транспорта детей за безбилетный проезд, сообщают информационные агентства.

Закон запрещает высаживать из транспорта лиц, не достигших 16 лет, если они едут без сопровождения взрослых. Председатель Госдумы Вячеслав Володин подчеркнул, что теперь «кондукторы и водители должны понимать, что высаживая ребенка из-за отсутствия билета, они нарушают федеральный закон». Володин подчеркнул, что «оставлять детей одних на дороге опасно для их жизни и здоровья», и напомнил про инцидент в Кировской области, передает РИА «Новости».

Напомним, сообщалось, что вечером 25 февраля 12-летнюю девочку, у которой не хватало одного рубля на проезд, в 20-градусный мороз высадили из автобуса, на котором она возвращалась домой с занятий по акробатике. Региональная прокуратура начала проверку по факту инцидента.

Также законопроект предполагает изменение порядка контроля и подтверждения оплаты проезда: если сейчас он регламентируется исключительно федеральными правилами без учета региональной специфики, то теперь предлагается субъектам самим решать, в каком порядке будет проходить контроль за оплатой.