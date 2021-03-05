На МКС решили установить накладку на трещину в модуле

Космонавт Сергей Рыжиков, который находится на борту Международной космической станции (МКС), нанесет третий слой герметика и установит накладку на первую трещину в модуле «Звезда», сообщили в пресс-службе Ракетно-космической корпорации (РКК) «Энергия».

«Сегодня российский экипаж МКС в рамках работ по устранению негерметичности в модуле «Звезда» выполнит ряд ремонтно-восстановительных работ. Космонавт Сергей Рыжиков подготовит поверхность перед нанесением третьего слоя герметика, нанесет герметик и установит накладку на предполагаемое место негерметичности на корпусе», – передает ТАСС сообщение пресс-службы.

Работы проводятся под руководством специалистов Главной оперативной группы управления российского сегмента МКС.

Ранее сообщалось, что космонавт Сергей Рыжиков засверлил два конца трещины в корпусе российского модуля «Звезда» на Международной космической станции (МКС). Во вторник на МКС приступили к герметизации первой трещины в российском модуле. Работы проводят российские космонавты: Рыжиков сверлит отверстия, а Сергей Кудь-Сверчков удаляет стружку пылесосом. Трещины на МКС пообещали заделать до 12 марта.

Напомним, обнаруженная в модуле «Звезда» утечка превышает допустимую величину. Были найдены два возможных места утечки воздуха. Неполадку хотели устранить при помощи скотча, однако сделать это не удалось. Позже было принято решение заделать место утечки американским пластилином. Космонавт Анатолий Иванишин ранее сообщил, что обнаружил место при помощи пакетика чая. Место находится в промежуточной камере модуля, возле аппаратуры широкополосной системы связи.

Утечку воздуха на МКС предлагали закрыть поролоном и пленкой, позднее на станции была отключена система подачи кислорода СКВ-1 для поиска мест утечки воздуха. После прохождения подготовительных работ представитель ЦУПа предложил экипажу работать с микроскопом.