В ВОЗ предположили сроки окончания пандемии

Мир справится с пандемией в начале 2022 года, но это не значит, что сам коронавирус исчезнет, предположил директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге.

«Полагаю, 2021 год будет еще одним годом ковида. Но сейчас мы можем лучше предсказывать события и управлять ими. В 2020 году была лишь неопределенность как в сфере здравоохранения, так и в сфере политики. Спустя год мы знаем намного больше, у нас есть инструменты, программы диагностики, вакцина. В моей работе важно планировать заранее. Поэтому я полагаю, что в начале 2022 года пандемия останется позади, однако это не значит, что уйдет сам вирус», – цитирует ТАСС интервью Клюге Die Welt.

Представитель ВОЗ призвал набраться терпения по вопросу вакцинации: «Вначале всегда спрос превышает предложение. Нельзя привить разом жителей всей планеты». По словам Клюге, «по всей видимости, неизбежен» тот факт, что у граждан в Европе летом появятся паспорта вакцинации, хоть это и не является рекомендацией ВОЗ.

Клюге с пониманием отнесся к тому, что в пользу таких документов говорит «политическая реальность», но лично у него «есть сомнения» по этому поводу. «Мы не знаем, как долго сохраняется иммунитет после прививки», - аргументировал он. «К тому же прививочный паспорт усугубляет неравенство», – сказал Клюге.

Напомним, Всемирная организация здравоохранения сообщила, что число новых случаев COVID-19, а также число жертв инфекции в мире продолжает снижаться, а стран, где выявлены мутации коронавируса, становится все больше.