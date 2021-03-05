Россия отвергла претензии США по поводу прав человека

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5 марта, пятница | Последнее обновление — 08:43 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Россия выступила за углубление диалога с США по ряду вопросов
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Дзержинский, разумеется, спорная личность. Но Дзержинский – это история нашей страны, кровавая и блистательная. Мы жали на клавишу «кэнсел» тридцать лет, и только-только начало ослабевать давление, как «культура отмены» обрела свое имя и новые силы.
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Если, например, в Facebook забранки в постах Артемия Лебедева были в количестве нескольких сотен, то шум в Facebook Татьяны Никитичны достигал нескольких тысяч комментариев, доходя даже и до властных требований родить 46-летнего Артемия Татьяновича обратно.
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Казалось бы, причем тут правосудие? А при двойных стандартах. Одним мы простим что угодно, а другим (в лучших лубянских традициях) припомним даже то, чего они и не совершали.
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Часть каналов Венеции пересохла из-за отлива, который привел к снижению уровня воды на полметра. Многие гондолы и лодки оказались на мели. Это затрудняет передвижение по городу. Навигация сохраняется на Гранд-канале, который тоже заметно обмелел
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НАСА опубликовало фотографии, снятые исследовательским аппаратом Perseverance на Марсе. Миссия Mars 2020 стартовала с Земли в июле 2020 года, а 18 февраля планетоход приземлился в районе кратера Езеро. Главная задача миссии – забор образцов марсианского грунта, которые будут доставлены на Землю
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Впервые в истории открытый в 2018 году мост через Керченский пролив оказался закрыт. В ночь на пятницу на Крым обрушился рекордный снегопад, вынудивший власти остановить движение по мосту. Для борьбы с непогодой мобилизовали бронетехнику и части Минобороны, Росгвардии и МЧС
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17:52
собственная новость
Более 47,8 млн рублей получат девять районных детских школ искусств Якутии на оснащение музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами в рамках федерального проекта «Культурная среда» национального проекта «Культура» в 2021 году, сообщила пресс-служба Минкультуры Якутии.
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В Якутии выбрали девять библиотек, которые в этому году приобретут статус модельных по национальному проекту «Культура».
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Дома культуры в шести горных селах Дагестана капитально отремонтировали в 2020 году по нацпроекту «Культура». Два из них уже открылись после капремонта, остальные планируется открыть до конца декабря, сообщила врио министра культуры Дагестана Зарема Бутаева.
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Россия отвергла претензии США по поводу прав человека
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Москва отвергает претензии США по правам человека, никто не может учить Россию тому, как нужно жить, заявил посол в Вашингтоне Анатолий Антонов.
«Особенно неприемлемыми считаем претензии по правочеловеческой проблематике. Ни у кого нет права учить нас, как жить», – передает РИА «Новости» слова Антонова в дискуссионном клубе «Космос-Клаб». Текст выступления посла распространило посольство.
Он заявил, что Россия считает безосновательными обвинения США в якобы применении химического оружия против блогера Алексея Навального.
«При этом любые наши контраргументы, обращения за получением фактологической информации отметаются без внятного объяснения. Затем американские власти, не удосужившись предъявить доказательства, вводят против России очередные санкции», – добавил Антонов.
«Мы считаем категорически неприемлемыми абсурдные призывы об «освобождении» Навального. В международной практике это называется вмешательством во внутренние дела суверенного государства», – сказал посол.
Он также упомянул другие претензии США, которые Россия отвергает – по «вмешательству» в демократические процессы, хакерских атаках и противодействию американским военным в США.
«Для противодействия «российской угрозе» наращивается военный потенциал, укрепляются военно-политические союзы. Нам грозят санкциями. Против нас применяются методы недобросовестной конкуренции», – констатировал Антонов.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия уничтожила все химическое оружие и рассчитывает, что ее визави, включая США, тоже это сделают.
Китай отреагировал на новые санкции ЕС и США против России
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Пекин считает, что дело Алексея Навального является исключительно внутренним делом России, внешнее вмешательство недопустимо, заявил официальный представитель МИД Китая Ван Вэньбинь, комментируя новые санкции ЕС и США.
«Мы уже неоднократно заявляли о позиции Китая. Дело Навального является исключительно внутренним делом России, внешние силы не имеют никакого права вмешиваться», – заявил дипломат, передает РИА «Новости».
Во вторник Евросоюз ввел санкции против «высокопоставленных должностных лиц» России из-за ситуации вокруг Навального. Санкции распространяются на генпрокурора Игоря Краснова, главу Следственного комитета Александра Бастрыкина, главу ФСИН Александра Калашникова и главу Росгвардии Виктора Золотова.
Следом санкции против семи российских чиновников из-за ситуации с арестом Навального ввели США. Также Вашингтон ужесточил ограничения на экспорт в Россию и запретил предоставление России кредитов правительственными финансовыми организациями.
В МИД России, комментируя американские санкции, заявили, что Вашингтон пытается культивировать образ врага в лице России. Кроме того, официальный представитель МИД Мария Захарова сочла новые санкции ЕС и США попыткой отвлечь внимание от внутренних проблем.
Кремль анонсировал ответ на новые санкции Запада
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Москва не откажется от принципа взаимности при ответе на новые санкции Запада, ответные меры будут согласованы и доведены до оппонентов, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Ответ будет таким, какой наилучшим образом будет соответствовать нашим собственным интересам. Ну, безусловно, здесь принцип взаимности. От него невозможно отказаться в межгосударственных отношениях», – сказал Песков, передает РИА «Новости».
По его словам, в России «будут согласованы санкции, будут представлены руководству предложения соответствующими ведомствами. Они будут утверждены, и затем они будут озвучены и доведены до сведения наших оппонентов в этой истории».
Представитель Кремля назвал новые санкции против граждан России неприемлемыми ограничениями и вмешательством в дела страны. «В целом мы можем только выразить наше сожаление в связи с тем, что наши в данном случае оппоненты прибегают именно к таким методам, имеющим абсолютно деструктивное влияние на двусторонние отношения», – сказал Песков.
На просьбу пояснить, почему США и Евросоюз вводят санкции не в отношении российского госдолга или крупного бизнеса, а точечные, пресс-секретарь президента отметил, что это не является заботой Кремля – «объяснять какую-то мотивацию». «Мы в целом, точечные или не точечные, подобные решения мы считаем абсурдными, не имеющими под собой никакого обоснования. А главное, не имеющими ни эффекта, ни смысла. И в этой связи мы можем только выражать недоумение», – добавил Песков.
Он также заявил, что не знает о какой-либо американской помощи России, прекратить которую намерены США. «Я, к своему стыду, сейчас не могу припомнить, в последнее время какую помощь Америка оказывала России. Поэтому не могу просто ответить на ваш вопрос. Я тут затрудняюсь сказать, от чего в данном случае Соединенные Штаты отказываются. Мне не известно о какой-то помощи», – сказал Песков, отвечая на вопрос, какую помощь оказывала Америка России, чего из-за санкций россияне теперь лишены.
Кроме того, в Кремле назвали возмутительными утверждения о причастности ФСБ к «отравлению» Навального. «В качестве повода этих рестрикций было озвучено дело берлинского пациента. При этом американские коллеги с большой долей вероятности утверждают, что якобы имело место отравление, и за отравлением стоит Федеральная служба безопасности. Это возмутительно», – прокомментировал Песков новые санкции Запада.
Во вторник Евросоюз ввел санкции против «высокопоставленных должностных лиц» России из-за ситуации вокруг Навального. Санкции распространяются на генпрокурора Игоря Краснова, главу Следственного комитета Александра Бастрыкина, главу ФСИН Александра Калашникова и главу Росгвардии Виктора Золотова.
Следом санкции против семи российских чиновников из-за ситуации с арестом Навального ввели США. Также Вашингтон ужесточил ограничения на экспорт в Россию и запретил предоставление России кредитов правительственными финансовыми организациями.
В МИД России, комментируя американские санкции, заявили, что Вашингтон пытается культивировать образ врага в лице России. Кроме того, официальный представитель МИД Мария Захарова сочла новые санкции ЕС и США попыткой отвлечь внимание от внутренних проблем.
ЕС ввел санкции против России из-за ситуации с Навальным
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Евросоюз ввел санкции против «высокопоставленных должностных лиц» России из-за ситуации вокруг блогера Алексея Навального, в список вошли главы российских силовых ведомств, говорится в опубликованном в официальном журнале ЕС документе.
Санкции распространяются на генпрокурора Игоря Краснова, главу Следственного комитета Александра Бастрыкина, главу ФСИН Александра Калашникова и главу Росгвардии Виктора Золотова и вводятся в связи с «заключением Навального», передает РИА «Новости».
«Принятые ограничительные меры включают запрет на поездки в ЕС и замораживание активов для физических лиц. Кроме того, физическим и юридическим лицам из ЕС запрещено предоставлять средства перечисленным в списке лицам», – сказано в документе ЕС. Санкции вступают в силу в день публикации.
Напомним, представитель МИД России Мария Захарова назвала цирком ситуацию с новыми санкциями ЕС, которые анонсировал глава европейской дипломатии Жозеп Боррель. Министры иностранных дел Евросоюза 22 февраля согласовали список руководителей некоторых силовых структур России, против которых будут применены санкции в связи с арестом блогера Алексея Навального.
Президент Владимир Путин заявил о бесперспективности санкций против России.
В США российский танк Т-90М назвали «монстром»
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Американское издание The National Interest оценило российский танк Т-90М, назвав его «монстром», который «заметно быстрее, смертоноснее и живучее своих предшественников».
Как указал автор материала, журналист Марк Эпископос, Т-90М представляет собой модернизацию проверенного Т-90, которая привнесла в его конструкцию множество улучшений. Так, была значительно обновлена башня танка, он получил новую систему управления огнем, комплекс динамической защиты «Реликт», усовершенствованную пушку, а также более мощный двигатель.
«Короче говоря, Т-90М заметно быстрее, смертоноснее и живучее своих предшественников», – отметил обозреватель The National Interest. Саму военную машину автор публикации назвал «танковым монстром», который «с каждым днем становится все смертоноснее», сообщает «Царьград».
При этом российская армия планирует обновить свой парк Т-90 и Т-90А до версии Т-90М к середине 2020-х годов, напомнил автор. По словам Эпископоса, модернизация танков Т-90 идет на фоне еще более амбициозного проекта Т-14 «Армата», передает РИА «Новости».
Т-90М разработан Уральским конструкторским бюро транспортного машиностроения. По словам создателей танка, он является самой совершенной машиной в семействе Т-90 и наиболее приспособленной к действиям в условиях современного боя, в том числе благодаря наличию всеракурсной защиты, современной всесуточной высокоавтоматизированной системы управления огнем и реализации мероприятий по повышению живучести.
Ранее журналист немецкого издания Stern восхитился не имеющей аналогов российской боевой машиной поддержки танков «Терминатор», назвав ее стрелковым танком «на стероидах».
Вашингтон захотел установить диалог с Москвой и Пекином по военным технологиям
Соединенные Штаты хотят установить с Россией и Китаем субстантивный диалог по новым военным технологиям, в том числе по стратегической стабильности, говорится в американской стратегии нацбезопасности.
«Мы будем участвовать в субстантивном диалоге с Россией и Китаем по ряду новых событий в военных технологиях, которые касаются стратегической стабильности», – цитирует РИА «Новости» распространенные Белым домом положения стратегии нацбезопасности США.
Также в документе говорится, что Соединенные Штаты открыты к новым договоренностям по контролю над вооружениями, Вашингтон желает восстановить свой авторитет в этой области.
«Мы отведем угрозу дорогостоящих гонок вооружений и восстановим наш авторитет, как лидера, в контроле над вооружениями. Поэтому мы действовали быстро, продлив договор СНВ-3 с Россией», – отмечается в стратегии.
«Там, где возможно, мы будем также добиваться новых договоренностей по контролю над вооружениями. Мы примем меры, чтобы сократить роль ядерного оружия в нашей стратегии национальной безопасности, но в то же время обеспечим, чтобы стратегическое сдерживание оставалось безопасным, прочным и эффективным, и чтобы наши обязательства по сдерживанию перед нашими партнерами оставались крепкими и заслуживающими доверия», – сообщается в документе.
Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что американские власти видят Россию в качестве ключевого партнера по урегулированию ядерной проблемы Ирана.
Депутат Бундестага: Американцы показали наплевательское отношение к бизнесу Германии
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«Борьба за права немецкого бизнеса будет более перспективной только при следующем правительстве», – заявил газете ВЗГЛЯД депутат парламента Германии Вальдемар Гердт, комментируя попадание трех немецких компаний в санкционный «список Навального», опубликованный минфином США.
«Это еще раз понятно и доходчиво подчеркивает, что американцам глубоко плевать на наш бизнес. С их стороны идет жесткое продавливание своей идеологической стратегии. Кроме того, это доказывает, что не такие уж мы суверенные, раз не можем элементарно защитить интересы своего государства», – отметил депутат Бундестага от партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Вальдемар Гердт.
В среду министерство торговли США обнародовало санкционный список, введенный в связи с ситуацией с Алексеем Навальным. Помимо 27-го Научного центра Минобороны России, в списке значатся девять компаний, в том числе три немецкие фирмы – ChimConnect Gmbh, Pharmcontract Gmbh и Riol-Chemie.
По словам депутата Гердта, партия «Альтернатива для Германии» пытается оказывать давление на власти в вопросах защиты немецкого бизнеса. «Мы поднимаем эти темы на всех возможных площадках. Создан Фонд защиты немецких предпринимателей, которые пострадают от подобных действий со стороны наших заокеанских «друзей», – рассказал депутат бундестага.
«Но перспективность борьбы за права бизнеса будет зависеть от того, настолько мы проявим суверенности и мужества в своих решениях, – продолжил Гердт. – Сейчас зависимость немецкой экономики, политики и СМИ от Соединенных Штатов огромнейшая. При желании они легко поставят на колени всю нашу индустрию. Завалив, к примеру, автомобильное производство, можно с нами делать, что хочешь».
«Нужно оценивать риски и вести переговоры с позиции суверенного государства», – убежден собеседник. Но, по его словам, «этому Германия пока не научилась и при этом правительстве не научится. Думаю, следующие выборы внесут коррективу в руководящие структуры. Они станут более прагматичными и будут пытаться защищать интересы своего народа и бизнеса».
«То, что мы видим сейчас, это староизбранная элита, выращенная американцами и ими же выведенная на политическую арену. Потому ожидать от них каких-то резких движений против своего куратора не стоит», – резюмировал депутат от «АдГ».
К слову, отметим, что немецкие власти активно принимают меры против этой партии евроскептиков, которую критики обвиняют в симпатиях к России. В среду стало известно, что Федеральное ведомство ФРГ по защите конституции отнесло «Альтернативу для Германии» к «подозреваемым в экстремизме».
Во вторник Евросоюз ввел санкции против «высокопоставленных должностных лиц» России из-за ситуации вокруг Навального. Санкции распространяются на генпрокурора Игоря Краснова, главу Следственного комитета Александра Бастрыкина, главу ФСИН Александра Калашникова и главу Росгвардии Виктора Золотова.
Следом санкции против семи российских чиновников из-за ситуации с арестом Навального ввели США. Также Вашингтон ужесточил ограничения на экспорт в Россию.
«И со стороны ЕС, и со стороны США эти санкции скорее символические, нацеленные на то, чтобы унизить Россию, чтобы показать на нее пальцем, чтобы чиновники не могли выезжать из нее. К сожалению, со стороны американцев это может быть только начало. Джо Байден решил по нарастающей вводить санкции, которые не вводил Трамп», – сказал по этому поводу газете ВЗГЛЯД немецкий политолог Александр Рар.
Заметим, что едва ли не первой европейской страной, которая еще в сентябре прошлого года заявила о возможности введения антироссийских санкций в связи с «отравлением Навального» была именно Германия, где блогер проходил лечение – о том, что ФРГ не исключает санкционных мер заявили в правящем блоке ХДС/ХСС.
В начале февраля канцлер Ангела Меркель по итогам встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном, что ЕС оставляет за собой право расширения санкций против России в свете ситуации вокруг Навального – при этом Берлин постоянно настаивает на том, что позиция Берлина по делу Навального не касается отношений с Москвой по проекту «Северный поток-2».
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США ввели санкции против представителей властей России из-за Навального
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США объявили о введении финансовых санкций против семи российских чиновников из-за ситуации с арестом блогера Алексея Навального, заявил высокопоставленный представитель американской администрации.
«Министерство финансов вносит в список санкций семь высокопоставленных членов российского правительства», – передает его слова РИА «Новости».
Вся собственность попавших в список лиц, обнаруженная в юрисдикции США, будет заблокирована. «В дополнение любой иностранец, который значительно помогает транзакциям с этими лицами, также рискует санкциями», – добавил представитель администрации.
Санкции предпринимаются в дополнение к рестрикциям по линии госдепа, министерства торговли, визовым и экспортным ограничениям.
Кроме того, США ужесточают ограничения на экспорт в Россию. «Сегодня мы опубликуем в федеральном реестре [список официальных документов правительства США] список из 14 организаций, в отношении которых [будут действовать] наибольшие ограничения в рамках экспортных норм. Девять из них являются российскими, три из ФРГ, один из Швейцарии, одна является государственным исследовательским институтом. Все они вовлечены в деятельность, противоречащую американским интересам в сфере национальной безопасности и внешней политики», – передает заявление американского чиновника ТАСС. Он не уточнил, в против каких конкретно организаций вводятся ограничения.
По словам представителя администрации США, фигуранты списка якобы вовлечены в производство «биологических агентов». Санкции касаются вопросов экспорта, реэкспорта и передачи технологий. «Что касается нашей лицензионной политики [выдачи американских лицензий], то в отношении них будет действовать презумпция отказа», – отметил чиновник.
Он добавил, что «есть также дополнительные меры, которые будут подготовлены». В качестве основания американские власти ссылаются на закон о контроле над химическим и биологическим оружием и запрете его применения от 1991 года.
Напомним, во вторник Евросоюз ввел санкции против «высокопоставленных должностных лиц» России из-за ситуации вокруг Навального. Санкции распространяются на генпрокурора Игоря Краснова, главу Следственного комитета Александра Бастрыкина, главу ФСИН Александра Калашникова и главу Росгвардии Виктора Золотова.
Представитель МИД России Мария Захарова назвала цирком ситуацию с новыми санкциями ЕС, которые анонсировал глава европейской дипломатии Жозеп Боррель. Министры иностранных дел Евросоюза 22 февраля согласовали список руководителей некоторых силовых структур России, против которых будут применены санкции в связи с арестом блогера Алексея Навального. Президент Владимир Путин заявил о бесперспективности санкций против России.
США внесли в список санкций по Навальному три немецких и одну швейцарскую компании
Вашингтон ввел санкции в связи с ситуацией с Алексеем Навальным против 27-го Научного центра Минобороны России и против девяти компаний, в том числе против трех немецких и одной швейцарской.
Санкции ввело министерство торговли США, среди российских компаний значатся «Химмед», «Фемтеко», «Интерлаб», «Лабинвест», «Аналит продактс», «Интертек инструментс», Pharmcontract («Фармконтракт»), Rau Farm («Рау фарм»), «Регионснаб», передает ТАСС.
Также ограничения введены против германских компаний ChimConnect Gmbh, Pharmcontract и Riol-Chemie, а также швейцарской ChimConnect AG.
Во вторник Евросоюз ввел санкции против «высокопоставленных должностных лиц» России из-за ситуации вокруг Навального. Санкции распространяются на генпрокурора Игоря Краснова, главу Следственного комитета Александра Бастрыкина, главу ФСИН Александра Калашникова и главу Росгвардии Виктора Золотова.
Следом санкции против семи российских чиновников из-за ситуации с арестом Навального ввели США. Также Вашингтон ужесточил ограничения на экспорт в Россию.
В МИД России, комментируя американские санкции, заявили, что Вашингтон пытается культивировать образ врага в лице России.
Косачев: Новые санкции ЕС против России – недопустимый прием в международных отношениях
Введение новых санкций Евросоюза против глав российских силовых ведомств из-за дела блогера Алексея Навального является недопустимым приемом в международных отношениях, Москва ответит на это, заявил глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.
«Решение ЕС – это классическая подтасовка, подбрасывание «улик» в нерасследованную ситуацию с целью подтвердить свою «единственно верную» версию происшедшего. Это недопустимый прием в международных отношениях, он вне сомнения встретит ответ с российской стороны. Но каким он будет – определять руководству России», – передает его слова ТАСС.
«Если бы ЕС был действительно заинтересован в установлении истины, а это невозможно без полноценного расследования в России, он приложил бы усилия не к нашей стране, а к своим собственным членам – Германии, Франции и Швеции, обязав их обеспечить прозрачность доказательной базы. Этого не произошло. Следовательно, для ЕС нынешняя ситуация важна не сама по себе, но только как повод для диффамации российского руководства», – добавил Косачев.
Сенатор подчеркнул, что придерживается аналогичного мнения и в отношении новых санкций США.
Напомним, во вторник Евросоюз ввел санкции против «высокопоставленных должностных лиц» России из-за ситуации вокруг Навального. Санкции распространяются на генпрокурора Игоря Краснова, главу Следственного комитета Александра Бастрыкина, главу ФСИН Александра Калашникова и главу Росгвардии Виктора Золотова.
Следом санкции против семи российских чиновников из-за ситуации с арестом Навального ввели США. Также Вашингтон ужесточил ограничения на экспорт в Россию.
Представитель МИД России Мария Захарова назвала цирком ситуацию с новыми санкциями ЕС, которые анонсировал глава европейской дипломатии Жозеп Боррель. Министры иностранных дел Евросоюза 22 февраля согласовали список руководителей некоторых силовых структур России, против которых будут применены санкции в связи с арестом блогера Алексея Навального. Президент Владимир Путин заявил о бесперспективности санкций против России.
США исключили «перезагрузку» в отношениях с Россией
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США не станут добиваться «перезагрузки» отношений с Россией, но Вашингтону необходимо иметь предсказуемые отношения с Москвой, заявил на брифинге высокопоставленный представитель администрации США.
«Наша цель – иметь предсказуемые и стабильные отношения с Россией... Очевидно, что Соединенные Штаты не хотят ни «перезагрузки» отношений с Россией, ни их эскалации», – цитирует его слова РИА «Новости».
Он также добавил, что администрация Байдена будет иначе вести себя по отношению к России, чем предыдущая администрация.
«Наши действия и действия наших партнеров должны ясно накладывать на Россию ответственность, когда она преступает границы, принятые и уважаемые другими странами», – подчеркнул он.
Напомним, на прошлой неделе представитель Белого дома Джен Псаки заявила, что новые санкции Вашингтона в отношении Москвы ожидаются «в течение недель, не месяцев». Замглавы МИД Сергей Рябков в ответ заявил, что Россия будет выстраивать реакцию в зависимости от содержания и характера санкций.
Вашингтон ввел запрет на оборонный экспорт в Россию
Соединенные Штаты объявили о внесении России в список стран, в которые запрещается вывозить оборонные технологии. Исключение коснется только космической отрасли.
«Департамент изменит раздел 126.1 положения о международной торговле оружием, внеся Россию в список стран, в отношении которых действует политика отказа в экспорте оборонных товаров и оборонных услуг, с определенными исключениями для экспорта в Россию в поддержку государственного сотрудничества в сфере космоса», – передает РИА «Новости» слова госсекретаря США Энтони Блинкена.
По его словам, экспорт по линии коммерческого сотрудничества в космической сфере будет ограничен через полгода переходного периода. Вместе с тем глава Госдепа сообщил, что Вашингтон выведет космическое сотрудничество с Россией из-под действия санкций, введенных в связи с арестом блогера Алексея Навального, передает ТАСС.
Напомним, во вторник министерство финансов США внесло в санкционный список в связи с ситуацией вокруг Навального среди прочих директора ФСБ Александра Бортникова, первого замглавы администрации президента РФ Сергея Кириенко и генпрокурора РФ Игоря Краснова. Всего Соединенные Штаты объявили о введении финансовых санкций против семи российских чиновников из-за ситуации с арестом блогера. В свою очередь замдиректора Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ, эксперт клуба «Валдай» Дмитрий Суслов считает, что санкции Вашингтона против Москвы направлены на демонстрацию возрождения «коллективного Запада».
Напомним, ранее Евросоюз ввел санкции против «высокопоставленных должностных лиц» России из-за ситуации вокруг Навального. Санкции распространяются на генпрокурора Игоря Краснова, главу Следственного комитета Александра Бастрыкина, главу ФСИН Александра Калашникова и главу Росгвардии Виктора Золотова.
Представитель МИД России Мария Захарова назвала цирком ситуацию с новыми санкциями ЕС, которые анонсировал глава европейской дипломатии Жозеп Боррель. Министры иностранных дел Евросоюза 22 февраля согласовали список руководителей некоторых силовых структур России, против которых будут применены санкции в связи с арестом Навального. Президент Владимир Путин заявил о бесперспективности санкций против России.
Лавров заявил о «замерзании» отношений России и Британии
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Градус отношений между Россией и Великобританией находится на точке замерзания, заявил глава МИДа Сергей Лавров в интервью журналу «Русская мысль».
Глава российского внешнеполитического ведомства напомнил, что уже несколько лет подряд Лондон сохраняет жесткий антироссийский курс, сопровождающийся последовательным наращиванием санкционного давления. Великобритания за минувший после Brexit год трижды вводила собственные санкции в отношении российских официальных лиц и организаций.
«Вне зависимости от своего членства в ЕС британские власти последовательно предпринимают абсолютно ничем не обоснованные выпады против нас, используют в публичном пространстве жесткую антироссийскую риторику. В результате двустороннее взаимодействие в значительной степени прекращено, доверие утрачено, «градус» отношений – на точке замерзания», – передает слова Лаврова РИА «Новости».
Министр также оценил отношения Москвы и Вашингтона. По мнению Лаврова, не стоит рассчитывать на серьезные изменения в отношениях с Соединенными Штатами.
«Как представляется, рассчитывать на серьезные изменения во всем комплексе двусторонних отношений после прихода администрации [президента США Джо] Байдена вряд ли стоит. Перспективы развития взаимодействия зависят не только от нас, но и от американской стороны. Мы всегда открыты к честному, взаимоуважительному диалогу, основанному на балансе интересов и нацеленному на поиск компромиссов. К сожалению, в последние годы США идут по другому пути, причем вне зависимости от внутриполитических раскладов и от того, кто находится во главе Белого дома», – отметил глава МИД России.
Лавров выразил надежду, что в США «все-таки придет осознание того, что сложнейшие современные проблемы – от контроля над вооружениями и урегулирования региональных кризисов до пандемии коронавируса – можно решать, лишь обеспечив объединение или хотя бы сопряжение усилий и потенциалов ведущих мировых игроков».
«В этом смысле устойчивое и предсказуемое сотрудничество России и США как гарантов международной стабильности отвечает взаимным интересам и потребностям всего мирового сообщества», – отметил он.
Во вторник Евросоюз ввел санкции против «высокопоставленных должностных лиц» России из-за ситуации вокруг Навального. Санкции распространяются на генпрокурора Игоря Краснова, главу Следственного комитета Александра Бастрыкина, главу ФСИН Александра Калашникова и главу Росгвардии Виктора Золотова.
Следом санкции против семи российских чиновников из-за ситуации с арестом Навального ввели США. Также Вашингтон ужесточил ограничения на экспорт в Россию и запретил предоставление России кредитов правительственными финансовыми организациями.
В МИД России, комментируя американские санкции, заявили, что Вашингтон пытается культивировать образ врага в лице России. Кроме того, официальный представитель МИД Мария Захарова сочла новые санкции ЕС и США попыткой отвлечь внимание от внутренних проблем.
МИД назвал заявления США о санкциях против России «вещанием в пустоту»
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Вашингтон, заявляя о санкциях в отношении России и посылаемых Москве сигналах, «вещают в пустоту», заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
«Вот эти заявления госдепа мне напоминают такой сломанный звуковой извещатель. Вот он как бы звук транслирует, заело, и дальше не идет. Они же все время говорят: мы хотим направить России сигнал. Проходит неделя, они опять: мы хотим направить России сигнал. Потом опять. Ответили. А у них, знаете, как программа стоит может быть на 500 миллионов сигналов, и они выдают этот сигнал за сигналом. Они в какую-то пустоту вещают в абсолютную. Если они этот звук, который производят, направляют нам, мы на него ответили, и дальше он идет мимо», – сказала Захарова.
Она также указала, что ответ на новые антироссийские санкции США и ЕС уже прорабатывается. «За это будьте спокойны. Можете не переживать – и ответ будет, он уже прорабатывается», – сказала Захарова, передает РИА «Новости».
Она подчеркнула, что «они уже несколько раз проходили через наши контрмеры и поэтому сейчас вам многое кажется символическим – то, что делают они в наш адрес».
Во вторник Евросоюз ввел санкции против «высокопоставленных должностных лиц» России из-за ситуации вокруг Навального. Санкции распространяются на генпрокурора Игоря Краснова, главу Следственного комитета Александра Бастрыкина, главу ФСИН Александра Калашникова и главу Росгвардии Виктора Золотова.
Следом санкции против семи российских чиновников из-за ситуации с арестом Навального ввели США. Также Вашингтон ужесточил ограничения на экспорт в Россию и запретил предоставление России кредитов правительственными финансовыми организациями.
В МИД России, комментируя американские санкции, заявили, что Вашингтон пытается культивировать образ врага в лице России. Кроме того, официальный представитель МИД Мария Захарова сочла новые санкции ЕС и США попыткой отвлечь внимание от внутренних проблем.
Захарова ответила на обвинения США в производстве химического оружия
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США, вводя санкции против Москвы, выставляют себя борцами с химоружием, однако сами его до сих пор не уничтожили, в отличие от России, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
«Вся ситуация была изначально раскручена нашими коллегами, которые делают вид, что отвечают России на ее якобы неправомочные действия», – заявила Захарова в эфире YouTube-канала «Соловьев Live».
Представитель МИД подчеркнула, что «есть главное доказательство абсурдности происходящего, в данном случае это то, что США возложили на себя роль борца с химическим оружием при том, что Россия свои обязательства выполнила несколько лет назад, уничтожив химическое оружие, а США, которые взяли на себя обязательства, их не выполнили, и этим химическим оружием продолжают обладать, так как его не уничтожили».
Ранее Захарова назвала новые санкции ЕС и США попыткой отвлечь внимание от своих проблем.
Напомним, Евросоюз (ЕС) ввел санкции против «высокопоставленных должностных лиц» России из-за ситуации вокруг блогера Алексея Навального.
Санкции распространяются на генпрокурора Игоря Краснова, главу Следственного комитета Александра Бастрыкина, главу ФСИН Александра Калашникова и главу Росгвардии Виктора Золотова.
Следом санкции против семи российских чиновников из-за ситуации с арестом Навального ввели США. Также Вашингтон ужесточил ограничения на экспорт в Россию и запретил предоставление России кредитов правительственными финансовыми организациями.
В МИД России, комментируя американские санкции, заявили, что Вашингтон пытается культивировать образ врага в лице России.
Байден продлил санкции против России в связи с ситуацией на Украине
Президент США Джо Байден продлил на год срок действия ряда введенных против России санкций в связи с ситуацией на Украине, сообщается в официальном уведомлении Белого дома.
В подписанной Байденом пояснительной записке утверждается, что «действия и политика, о которых идет речь в данных указах, продолжают представлять необычайную и чрезвычайную угрозу интересам национальной безопасности и внешней политике Соединенных Штатов». «Поэтому я продлеваю на один год режим [санкционного] чрезвычайного положения, объявленный указом 13 660», – добавил он, передает ТАСС.
Речь идет санкциях в отношении России, примененных предыдущей администрацией Дональда Трампа 20 сентября 2018 года и администрацией 44-го президента США Барака Обамы 6 марта, 16 марта, 20 марта, 19 декабря 2014 года по Крыму. По словам Байдена, он пришел к выводу, что все эти санкции «должны оставаться в силе после 6 марта 2021 года».
Напомним, отношения России и Украины обострились после госпереворота в Киеве в феврале 2014 года. Приоритетом украинской внешней политики был объявлен курс на «европейскую интеграцию». По инициативе новых украинских властей был расторгнут целый ряд двусторонних договоров в различных областях сотрудничества.
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