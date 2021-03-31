Украинцев обвинили в русификации Эстонии

Советник парламентской фракции Эстонской консервативной партии (EKRE) Юри Кукк пожаловался, что огромное число трудящихся в Эстонии украинцев активно общаются на русском языке, чем ставят под угрозу стабильное состояние в «межнациональных отношениях в стране».

Кукк написал колонку в национал-консервативном издании Uued Uudised, посвященную «русификации» государства, передает Strana.ua.

«Рядом с моим местом жительства в районе Таллин-Вяйке строятся три жилых дома, на стройках работают, в основном, украинцы, и их влияние на общество можно видеть ежедневно. Сегодня оттуда вышли украинец, вероятно, представитель рабочих, и его эстонский начальник», – написал Кукк.

По его словам, разговор между украинским строителем и его начальником был на русском языке, при этом прораб говорил на нем с явным эстонским акцентом.

«Неудивительно, что эстонское начальство строительного объекта общается со славянскими рабочими на русском языке - большинство украинцев, наверное, не говорит по-английски. А эстонцы, в свою очередь, всегда очень легко переходили на русский язык при общении с русскими, даже если среди группы эстонцев имеется лишь один неэстонец», – констатировал Кукк.

Кроме того, он подчеркнул, что многие в Эстонии, особенно фермеры, говорят о необходимости трудовых мигрантов для развития ее экономики.

«Но не жалуйтесь потом на то, что мы живем посреди русского языка, наши собственные язык и культура загнаны в угол, а сама страна больше напоминает российскую Мари Эл или Мордовию. (...) Угроза русификации Эстонии исходит не только от Путина или русского спецназа, но и от украинской рабочей силы и ее эстонских боссов. Говорят, что в Таллине уже не хватает русскоязычных детских садов и школ, потому что украинцы сюда приезжают семьями», – резюмировал советник Эстонской консервативной партии.

Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что английский язык должен стать вторым обязательным языком на Украине, поскольку это вопрос «выживания» украинцев в русскоязычном мире.

16 июля 2019 года на Украине вступил в силу закон о госязыке. Он закрепляет украинский язык в качестве единственного государственного на территории страны. По данным Украинского института политики, несмотря на политику Киева, загруженность русскоязычных школ на Украине в восемь раз выше украинских.