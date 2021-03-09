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На Украине захотели заменить русский язык английским
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Английский язык должен стать вторым обязательным языком на Украине, поскольку это вопрос «выживания» украинцев в русскоязычном мире, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов.
«Если мы говорим, что двигаемся в ЕС и двигаемся в НАТО, – это вопрос нашего выживания в лингвистическом русскоязычном мире, поэтому, если мы не будем этим вопросом заниматься, мы постоянно будем подвергаться российским нарративам», – передает его слова РИА «Новости».
По мнению Данилова, английский язык должен стать обязательным в обиходе украинцев. «Для того, чтобы мы были цивилизованной страной», – пояснил он.
По данным проведенного в мае 2019 года опроса исследовательской компании Kantar, 63% украинцев считают родным украинский язык, еще 35% граждан считают родным русский. При этом 70% респондентов ответили, что знают английский язык, а 63% опрошенных – русский язык.
На Украине государственным языком является украинский. При этом конституция страны гарантирует свободное развитие, использование и защиту русского языка и других языков национальных меньшинств.
16 июля 2019 года на Украине вступил в силу закон о госязыке. Он закрепляет украинский язык в качестве единственного государственного на территории страны. По данным Украинского института политики, несмотря на политику Киева, загруженность русскоязычных школ на Украине в восемь раз выше украинских.
В МВД Украины похвастались «ударом» по России
Закрытие оппозиционных телеканалов на Украине стало «очень сильным ударом и потрясением для России», заявил советник главы украинского МВД Валерий Поцелуйко.
Он заявил о «мощных шагах» СНБО Украины и президента страны Владимира Зеленского. По словам Поцелуйко, «закрытие каналов Медведчука и Козака – это удар по их инструменту влияния в Украине». При этом Киев, как заявил Поцелуйко, готов к гипотетическому ответу Москвы. «Мы считаем, что будет противодействие. Вопрос только, когда и в какой степени», – приводит его слова РИА «Новости» со ссылкой на «Обозреватель».
В феврале каналы «112 Украина», NewsOne и ZIK прекратили эфирное вещание после указа Зеленского о введении в действие решения Совета национальной безопасности и обороны о применении пятилетних санкций. Программы вышеперечисленных каналов стали доступны для просмотра только на YouTube.
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Украинский дипломат призвал подготовиться к разрыву отношений с Россией
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Украина должна быть готова к разрыву дипломатических отношений с Россией, заявил в эфире телеканала Espreso бывший посол Украины в США Валерий Чалый.
«Нужно быть готовыми к разрыву дипломатических отношений с Российской Федерацией. Необходимо подготовить это решение и в случае дальнейших шагов немедленно его принимать», – цитирует РИА «Новости» дипломата.
По словам Чалого, Киеву стоит обратиться к третьей стране, чтобы она выступила посредником между Москвой и Киевом и представляла бы позиции Украины по консульским вопросам.
Ранее глава делегации Киева в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук заявил, что Украина пойдет на «радикальные шаги», если Россия не признает себя стороной конфликта в Донбассе.
Напомним, глава офиса президента Украины Андрей Ермак выступил с утверждением, что Минские договоренности практически невозможно выполнить в той редакции, в которой их подписали. Представитель МИД России Мария Захарова в связи с шестой годовщиной подписания Минских соглашений заявила, что Киев делает все, чтобы не исполнять обязательства по Минским соглашениям, отказываясь от шанса к миру в Донбассе. Россия неоднократно подчеркивала, что является гарантом Минских соглашений, как Франция и Германия, а не стороной конфликта в Донбассе, как Украина, ДНР и ЛНР.
Рогозин пошутил про фамилию советника главы МВД Украины
Гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин пошутил про фамилию советника главы МВД Украины Валерия Поцелуйко, по его словам, с такой фамилией не надо «стучать кулаком в грудь».
«С такой фамилией надо женщин с 8 марта поздравлять, а не стучать кулачком в цыплячью грудь», – заявил Рогозин в соцсетях, комментируя новость про то, что Поцелуйко говорит об ударе по России, передает Ura.ru.
Поцелуйко заявлял, что Украина введением санкций против каналов «112.Украина», NewsOne и ZIK нанесла очень сильный удар по России.
В феврале каналы «112 Украина», NewsOne и ZIK прекратили эфирное вещание после указа Зеленского о введении в действие решения Совета национальной безопасности и обороны о применении пятилетних санкций. Программы вышеперечисленных каналов стали доступны для просмотра только на YouTube.
На Украине решили сформировать взвод из представителей ЛГБТ
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Представителей ЛГБТ пригласили в украинскую армию и предложили им подписать контракт с одной из мотопехотных частей Вооруженных сил Украины (ВСУ).
«Формируем взвод. Приглашаем желающих ЛГБТ+ людей, военных, специалистов, а также дружелюбных к ЛГБТ+ сообществу, желающих подписать контракт с одним из моторизованных подразделений ВСУ. Ваша индивидуальность, как и подразделение, останется тайной», – написали «Военные ЛГБТ и наши союзники» на своей странице в Fаcebook.
«Главным критерием будут ваши способности, желание развиваться, уважение братьев и сестер и к присяге. Будем рады видеть как ЛГБТ+, так и гетеросексуалов. Также есть возможность перевода в подразделение из других частей», – говорится в сообщении.
В декабре пражский центр выделил более 180 млн рублей на ЛГБТ-пропаганду в России. Отмечалось, что проекты центра рассчитаны не только на жителей России, но и на граждан Украины, Казахстана, Белоруссии и других стран бывшего СССР.
Напомним, власти Украины намерены принять во втором чтении законопроект, который позволяет в течение суток призвать резервистов «в случае обострения ситуации на фронте или нарушения границ государства». Об этом сообщил глава комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, депутат от пропрезидентской партии «Слуга народа» Александр Завитневич. Верховная Рада приняла данный законопроект в первом чтении в сентябре прошлого года.
В начале февраля украинские силовики впервые с июля 2020 года обстреляли ДНР из орудий калибра 122 мм.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, чего добьется Украина новой войной в Донбассе.
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Facebook ввел цензуру в отношении газеты ВЗГЛЯД
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Компания Facebook заблокировала новость газеты ВЗГЛЯД, в которой сообщалось о задержании сторонников украинской неонацистской группы «МКУ» силами Федеральной службы безопасности России.
В феврале ФСБ России сообщила, что сторонники украинской неонацистской группы «МКУ» задержаны в Воронеже, у них изъято холодное оружие и экстремистская литература. Сообщение об этом также было размещено на странице газеты ВЗГЛЯД в Facebook.
Однако в субботу соцсеть прислала уведомление о блокировке новости, сославшись на проверку украинского интернет-проекта StopFake, который счел данную информацию «ложной».
Источниками финансирования StopFake являются международный фонд «Возрождение» (финансируется на средства бизнесмена Джорджа Сороса), Национальный фонд в поддержку демократии США (финансируемый Конгрессом США), министерство иностранных дел Чехии, посольство Великобритании на Украине и американский исследовательский центр Atlantic Council. Данную организацию Генпрокуратура РФ признала нежелательной в 2019 году.
Стоит отметить, что Facebook заблокировал аналогичную новость ТАСС, сообщило агентство в своем Telegram-канале. Соцсеть отметила заметку как «ложную».
Агентство отмечает, что новость была написана на основе официального сообщения ФСБ и Следственного комитета. Редакция планирует обратиться за разъяснениями к руководству соцсети и привлечь внимание к ситуации Роскомнадзора.
Напомним, в декабре президент Владимир Путин подписал федеральный закон об ответных санкциях за цензуру против российских СМИ на иностранных интернет-платформах.
Закон распространится в том числе на Twitter, Facebook и YouTube. Иностранный ресурс, отменивший цензуру против российских СМИ, должен будет проинформировать об этом Роскомнадзор, после чего генпрокурор по согласованию с МИДом отменяет решение о мерах. Также законом предусмотрена возможность блокировки, замедление трафика и административные штрафы.
Ранее газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, почему США пошли по пути Украины во вопросах цензуры.
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Генштаб ВСУ заявил о «российском следе» в «ЛГБТ-отрядах» на Украине
Сообщения о создании ЛГБТ-отрядов в рядах Вооруженных сил Украины не соответствуют действительности, эти сообщения имеют «российский след», заявил представитель Генштаба страны Богдан Сеник.
«Такие вещи создают специально для побуждения к предательству. А некоторые распространяют эту ахинею с целью дискредитации украинской армии и Вооруженных сил», – заявил Сеник в эфире украинского телеканала, передает РИА «Новости».
По его словам, сайт, имеющий отношение к сообщению о наборе ЛГБТ-военных имеет российский IP-адрес. Генштаб «имел возможность посмотреть только поверхностно» на ситуацию, но украинские военные «сразу поняли, с кем имеют дело». Сеник добавил, что в истории должна разбираться СБУ.
Ранее СМИ сообщили, что представителей ЛГБТ пригласили в украинскую армию и предложили им подписать контракт с одной из мотопехотных частей Вооруженных сил Украины.
Западную Украину назвали эпицентром COVID-19 из-за «чумных бараков»
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Закарпатская область стала «красной зоной», движение поездов туда приостановлено, также в неблагоприятную зону попали Ивано-Франковская, Житомирская и Черновицкая области, где больные коронавирусом выстраиваются в очередь, чтобы получить помощь, пишет «Страна.ua». По данным издания, Западная Украина вновь стала эпицентром распространения коронавируса.
«Хочу обратиться к власти: у нас ситуация критическая. В нашем ковид-центре еще утром находилось 145 больных, уже поступило еще 10 человек. Эти все больные кислородозависимые. Кислорода и концентраторов уже не хватает. Пустые кровати есть только в коридорах, но они не имеют ничего, в том числе и медперсонала. В таком режиме медперсонал не может работать, люди просто «падают». Система не выдерживает: исчезает электричество, потому что сеть не рассчитана на напряжение, когда в палатах есть по четыре концентратора. Из 145 больных утром на кислороде находилось 120. Это все плохо кончится, потому что больные задыхаются на глазах. И мы не можем им помочь», – рассказала изданию «Страна.ua» заведующая ковид-отделением Закарпатской областной клинической больницы им. Андрея Новака Оксана Цимбота.
Аналогичная ситуация наблюдается и в других городах. В центральной больнице Яремче, 40 км от горнолыжного курорта «Буковель», пациенты, больные коронавирусом, занимают все места в инфекционном и терапевтическом отделении.
«Весь год эпидемии всегда были свободные места, чтобы положить несколько больных. А теперь нет. Пациенты устраивают скандалы, что мы не хотим их класть, но ведь просто некуда», – рассказывает заведующий терапевтическим отделением Ярослав Гундяк.
Многие медики, отмечает издание, считают, что главным очагом распространения коронавируса в регионе является горнолыжный курорт «Буковель».
«Буковель» продолжает работать на фоне того, что Ивано-Франковская область оказалась в состоянии чрезвычайной ситуации из-за коронавируса. Надо говорить как есть – за прибыль олигарха и его подручных украинцы платят жизнью и здоровьем. Вопрос не в туристах, которые приехали и уехали, а в местных жителях из числа персонала. Которые подхватив заразу, несут ее домой», – написал в Facebook блогер Евгений Булавка.
«Власть и Зеленский делают вид, будто ничего не происходит. Да, признали вспышку ковида и назвали его эпицентр. Но поднять руку на Коломойского, наказать виновных, закрыть этот чумной барак духа не хватает», – добавил блогер.
Ранее премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что на Украине уже началась третья волна пандемии коронавируса, в случае если большинство регионов страны окажутся в «красной зоне», будут вновь введены жесткие ограничения.
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Израиль не признал применяемую Украиной вакцину от коронавируса
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Власти Израиля отказываются признавать применяемую на Украине индийскую вакцину от коронавируса Сovishield, заявил украинский посол в Израиле Евгений Корнийчук.
По его словам, Украина и Израиль ведут переговоры о взаимном признании паспортов вакцинации для туристических путешествий. «У нас с этим пока проблемы, поскольку те вакцины, которые применяются украинским правительством, Израиль пока не собирается одобрять», – заявил Корнийчук.
Дипломат добавил, что обе страны «будут решать» данный вопрос в ближайшее время, передает РИА «Новости».
В феврале в Киев прилетел самолет из Индии с 500 тыс. доз Oxford/AstraZeneca, на следующий день началась вакцинация. По данным минздрава страны, всего с начала вакцинации сделали почти 12,5 тысячи прививок.
При этом правительство Украины запретило регистрировать в стране российские вакцины от коронавируса. Президент Украины Владимир Зеленский объяснил отказ Киева от вакцины «Спутник V» тем, что российский препарат против коронавируса якобы не имеет подтверждения результативности, а украинские граждане – «не кролики для экспериментов».
Украина пыталась «удалить» крымчан из совещания ОБСЕ по свободе СМИ
Представители Киева оказывали давление на крымчан во время онлайн-совещания ОБСЕ, посвященного свободе СМИ и гендерному равенству, заявила глава украинской общины Крыма Анастасия Гридчина.
«После моего выступления представитель украинской делегации, ссылаясь на то что я и моя коллега, главный редактор «Крымской газеты» Мария Волконская, представляем оккупированную территорию, потребовали удалить нас из виртуального пространства на площадке ОБСЕ», – приводит слова Гридчины РИА «Новости».
По ее словам, с критикой и осуждением в адрес крымчан выступили и представители США, Великобритании, Канады и ряда стран ЕС.
Гридчина подчеркнула, что ее выступление было посвящено журналистике в Крыму.
«Я также рассказала о поступающих в интернете в мой адрес как руководителя первого в Крыму украиноязычного информационного агентства «Крым сегодня» угрозах от различных пользователей с территории Украины», – пояснила она.
Гридчина добавила, что информационное агентство «Крым сегодня» готово представить западным СМИ, получающим искаженную информацию о жизни на полуострове, достоверную картину ситуации в регионе.
Напомним, в начале февраля глава украинской делегации в трехсторонней контактной группе (ТКГ) Леонид Кравчук заявил, что лучшим ответом на обвинения Москвы в нарушении Киевом Минских соглашений будет «вышвыривание» России из Донбасса и Крыма.
Крым стал российским регионом после референдума, более 96% участников которого высказались за воссоединение с Россией. Киев отказался признавать воссоединение Крыма с Россией и считает его «оккупированной» территорией. Президент Владимир Путин подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно.
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В Госдуме оценили украинское заявление о «сильном ударе» по России
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Решение о закрытии оппозиционных украинских телеканалов сделано на фоне обострения ситуации в Донбассе, заявил зампред думского комитета по международным делам Алексей Чепа, комментируя заявления советника главы МВД Украины Валерия Поцелуйко о «сильном ударе» по России.
«Это вызывает большое недовольство среди людей, в первую очередь русскоязычных, потому что эти каналы пользовались популярностью и имели определённую альтернативную точку зрения на многие вопросы. Сложно сказать, что это удар по России, – это удар по демократии», – пояснил Чепа RT.
Он отметил, что решение о закрытии каналов было принято после обострения ситуации в Донбассе. «Попытка перенести ответственность на Россию в условиях тотального невыполнения минских договоренностей со стороны Украины вызывает большую озабоченность, что они связывают закрытие телеканалов с событиями в Донбассе. Они хотят полностью умалчивать ситуацию, перекраивать ее, и это вызывает серьезную озабоченность», – подчеркнул депутат.
Поцелуйко заявлял, что Украина введением санкций против каналов «112.Украина», NewsOne и ZIK нанесла очень сильный удар по России.
Гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин посоветовал Поцелуйко с его фамилией поздравлять женщин с 8 марта, а не «стучать кулаком в грудь».
В феврале каналы «112 Украина», NewsOne и ZIK прекратили эфирное вещание после указа Зеленского о введении в действие решения Совета национальной безопасности и обороны о применении пятилетних санкций. Программы вышеперечисленных каналов стали доступны для просмотра только на YouTube.
Кравчук озвучил сценарий сохранения Украины в составе СССР
Украина могла стать частью Советской Конфедерации, однако президент СССР не захотел менять политическую систему государства, заявил экс-президент республики и глава украинской делегации в трехсторонней контактной группе (ТКГ) Леонид Кравчук.
По его словам, перед встречей в Беловежской пуще главы союзных республик неоднократно встречались в Ново-Огарево и обсуждали дальнейшую судьбу Союза. На одной из них Кравчук рассказал, что был согласен на конфедеративное устройство государства.
«Ельцин посоветовался со многими руководителями республик, я помню, мы с ним сидели вдвоем и обсуждали эту тему. Он говорил: «Леонид Макарович, а если мы предложим вместо федерации конфедерацию?» И мы начали обсуждать, какой может быть конфедерация на территории СССР, и пришли к выводу: давайте обсудим эту тему с Горбачевым. Сели за стол, Ельцин говорит: «Михаил Сергеевич, у нас не клеится, мы не можем договориться, потому что начались большие движения в республиках, люди хотят больше прав, свобод, независимости, давайте подумаем, как реформировать страну из федерации в конфедерацию». Горбачев говорит: «А образец конфедерации можете предложить?» Ельцин говорит: «Конечно, Швейцария, сегодня вы президент, через год Леонид Макарович, еще через год я». Горбачев так задумался и говорит: «Нет, нет, нет, так нельзя, должен быть один президент», – приводит слова Кравчука Украина 24.
Ранее Горбачев заявил, что считает своим основным достижением на внешней арене прекращение холодной войны и радикальное сокращение ядерных вооружений.
На Украине не исключили «реверсные» поставки «Спутник V»
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«Политический хайп вокруг вакцины привел к нежеланию украинцев прививаться вообще», – сказал газете ВЗГЛЯД украинский политолог Андрей Золотарев. Так он прокомментировал заявление главы местного Минздрава о том, что на Украине развернута «антивакцинальная» кампания, за которой якобы стоят политики и эксперты, желающие использовать в стране российскую вакцину от коронавируса.
«Беда Украины в том, что наши политики устраивают хайп на вопросах, которые должны обсуждаться профильными специалистами. Но пока у нас выясняют, какая вакцина патриотичнее, Украина получает третью волну эпидемии коронавируса в некоторых регионах на западе страны», – отметил украинский политолог, руководитель центра «Третий сектор» Андрей Золотарев.
«Когда горит дом, некогда разбираться, какого цвета ведро и от кого оно – это логика адекватных здравомыслящих людей, но со здравомыслием на Украине сейчас большие проблемы», – продолжил эксперт.
«Также никто не отменял коррупционную составляющую, – добавил Золотарев. – Все это приводит к тому, что в стране сорваны все сроки начала вакцинации, а 57% украинцев не хотят прививаться вообще. Сильные антивакцинные настроения стали результатом политического хайпа».
«Понятно, что эффективность вакцины Covishield на порядок ниже, чем Pfizer, Moderna и «Спутник V». Не исключено, что Украина сможет привиться «Спутником V» в так называемом реверсном режиме. Более того, уже сейчас есть такое явление, как ковид-туры в Москву. Ряд бизнесменов предпочитают прививаться российской вакциной», – рассказал собеседник.
«Для Украины самое разумное сейчас – дать возможность частному бизнесу завести в страну все возможные вакцины, чтобы у людей была возможность выбора, а не устраивать на этом политический хайп», – резюмировал политолог.
Ранее глава Минздрава Украины Максим Степанов заявил, что в стране развернута «антивакцинальная» кампания, за которой якобы стоят политики и эксперты, желающие использовать в стране российскую вакцину от коронавируса.
«В информационном пространстве страны развернута целенаправленная антивакцинальная кампания, целью которой является давление на национальную безопасность Украины. Одними из возможных заказчиков антивакцинальной истерии в том числе есть люди, которые всеми правдами и неправдами хотят, чтобы Украина не использовала вакцины ведущих стран мира, которые изготовлены ведущими компаниями мира – тот же Covishield, Pfizer, AstraZeneca и остальные вакцины. А использовала только вакцину, которая производится в стране-агрессоре», – передает слова украинского министра РИА «Новости».
В феврале в Киев прилетел самолет из Индии с 500 тыс. доз Oxford/AstraZeneca, на следующий день началась вакцинация. В то же время Израиль не признал применяемую Украиной вакцину от коронавируса.
При этом правительство Украины запретило регистрировать в стране российские вакцины от коронавируса. Президент Украины Владимир Зеленский объяснил отказ Киева от вакцины «Спутник V» тем, что российский препарат против коронавируса якобы не имеет подтверждения результативности, а украинские граждане – «не кролики для экспериментов».
В ответ официальный представитель МИД России Мария Захарова иронично заметила, что «на кроликах экспериментируют меньше». В Раде отказ Зеленского от российской вакцины объяснили страхом сближения с Россией.
Газета ВЗГЛЯД писала, что враньем о «Спутнике V» Зеленский наказал себя и украинцев, в то время как российская вакцина преодолела недоверие Запада.
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В Госдуме оценили слова экс-посла Украины о разрыве отношений с Россией
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«Украинское правительство и дипломаты хорохорятся и наглеют, надеясь на поддержку новой администрации США», – сказал газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Константин Затулин, комментируя заявление экс-посла Украины в США Валерия Чалого о том, что Киев должен быть готов к разрыву дипломатических отношений с Россией.
«Сейчас на Украине востребованы подобные речи, поэтому Чалый и делает такие заявления. Идея разрыва отношений между Россией и Украиной не нова. Эти отношения и без того сейчас на самом низком уровне. При этом количество вопросов, существующих между нашими странами, не уменьшается», – отметил первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин.
Собеседник пояснил, что «идея каких-либо разрывов процветает на Украине, а в настоящий момент востребована как никогда». «Президент Зеленский и его окружение решили «переобуться» и взяли курс на обострение ситуации как внутри страны, так и в конфликте в Донбассе, что отражается на отношениях с Россией. Им кажется, что это позволит поправить пошатнувшийся рейтинг нынешней власти», – пояснил парламентарий.
«Сейчас украинское правительство и дипломаты хорохорятся и наглеют, надеясь, что новая администрация США поддержит их во всех антироссийских начинаниях. При этом сама Украина, безусловно, прагматически заинтересована и в поставках российского газа, и электроэнергии, и горюче-смазочных материалов. Прожить без этого всего она не может», – подчеркнул Затулин. «Кроме того, для Валерия Чалого такие речи – это возможность привлечь к себе внимание. Но само по себе подобное заявление можно считать дежурным», – добавил депутат.
Говоря о предложении Чалого обратиться к третьей стране, чтобы она выступила посредником между Москвой и Киевом в случае разрыва дипломатических отношений, собеседник напомнил о примере Грузии.
«Разрыв отношений с Россией является для Грузии неуспешным – и с точки зрения развития страны, и ее экономики, и ее самостоятельности, которая находится под большим вопросом. Что касается Украины, то о ее самостоятельности вообще не стоит говорить», – заключил Затулин.
Напомним, бывший посол Украины в США Валерий Чалый в эфире телеканала Espreso заявил о том, что Украина должна быть готова к разрыву дипломатических отношений с Россией. По словам Чалого, Киеву стоит обратиться к третьей стране, чтобы она выступила посредником между Москвой и Киевом и представляла бы позиции Украины по консульским вопросам.
Ранее глава делегации Киева в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук заявил, что Украина пойдет на «радикальные шаги», если Россия не признает себя стороной конфликта в Донбассе.
Напомним, глава офиса президента Украины Андрей Ермак выступил с утверждением, что Минские договоренности практически невозможно выполнить в той редакции, в которой их подписали. Представитель МИД России Мария Захарова в связи с шестой годовщиной подписания Минских соглашений заявила, что Киев делает все, чтобы не исполнять обязательства по Минским соглашениям, отказываясь от шанса к миру в Донбассе. Россия неоднократно подчеркивала, что является гарантом Минских соглашений, как Франция и Германия, а не стороной конфликта в Донбассе, как Украина, ДНР и ЛНР.
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Киев решил оштрафовать китайскую фармкомпанию из-за вакцины
Украина намерена оштрафовать китайскую компанию «Лекхим», которая задержала поставку первой партии вакцины от коронавируса в страну, рассказал замминистра здравоохранения Украины Игорь Иващенко.
«Они не соблюдают заявленные сроки. Будут штрафы, которые указаны в контракте», – сказал Иващенко агенству Reuters, передает РИА «Новости».
Отмечается, что «Лекхим» поставляет китайскую вакцину от коронавируса компании Sinovac. Первая поставка вакцины должна была состояться до 6 марта.
Однако Иващенко не уточнил, какие именно ограничения будут применены в отношении китайской фирмы. Уточняется, что фирму могут оштрафовать на 0,1% от стоимости за каждый день просрочки.
Ранее только 1% украинцев заявили о доверии китайской вакцине от COVID, говорится в исследовании.
Напомним, правительство Украины запретило регистрировать в стране российские вакцины от коронавируса.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский объяснил отказ Киева от использования вакцины «Спутник V» тем, что российский препарат против коронавируса якобы не имеет подтверждения результативности, а украинские граждане – «не кролики для экспериментов».
В ответ официальный представитель МИД России Мария Захарова иронично заметила, что «на кроликах экспериментируют меньше». В Раде отказ Зеленского от российской вакцины объяснили страхом сближения с Россией.
Газета ВЗГЛЯД писала, что враньем о «Спутнике V» Зеленский наказал себя и украинцев, в то время как российская вакцина преодолела недоверие Запада.
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В ДНР заявили об усугублении ситуации на линии разграничения в Донбассе
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Ситуация на линии соприкосновения в Донбассе усугубляется, из-за обстрелов со стороны ВСУ в ДНР не могут провести ремонтные работы на высоковольтной линии электропередач в Старомихайловке, сообщило представительство самопровозглашенной Донецкой народной республики в СЦКК.
«Обстановка на линии соприкосновения усугубляется с каждым днем. ВФУ (вооруженные формирования Украины – прим. ВЗГЛЯД) продолжают вести обстрелы, несмотря на предоставленные ранее украинской стороной в СЦКК гарантии безопасности», – говорится на официальном сайте ДНР.
Отмечается, что на фоне этого украинские силовики препятствуют проведению согласованных ранее ремонтных работ у линии соприкосновения.
Украинская сторона, как подчеркивает представительство ДНР в СЦКК, предоставила гарантии безопасности в период с 18 февраля по 15 марта для проведения осмотра и ремонта на высоковольтной линии электропередач в Старомихайловке.
«Однако, вместо соблюдения взятых на себя обязательств, ВФУ грубо нарушили их: второй день подряд противник ведет прицельный огонь по Старомихайловке, в результате которого страдают мирные жители, их дома и инфраструктура поселка. Вчера огнем ВФУ были повреждены жилые дома, сегодня утром в результате обстрела вновь повреждена ЛЭП: обесточена ул. Гагарина», – добавляется в сообщении.
Накануне представитель ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня сообщил, что украинские военные провели обстрел окраин Донецка, в результате которого повреждения получили шесть домов.
Напомним, в начале февраля украинские силовики впервые с июля 2020 года обстреляли ДНР из орудий калибра 122 мм. Спецмониторинговая миссия ОБСЕ на Украине с начала 2021 года зафиксировала более 2,5 тыс. нарушений режима тишины в Донбассе. Экс-президент Украины и глава украинской делегации в трехсторонней контактной группе (ТКГ) Леонид Кравчук заявил, что Украина должна реагировать на обстрелы со стороны Донбасса «выстрелом на каждый выстрел», а лучшим ответом на обвинения Москвы в нарушении Киевом Минских соглашений будет «вышвыривание» России из Донбасса и Крыма.
Россия неоднократно подчеркивала, что является гарантом Минских соглашений, как Франция и Германия, а не стороной конфликта в Донбассе, как Украина, ДНР и ЛНР. Президент России Владимир Путин отметил прогресс в реализации договоренностей, достигнутых в 2019 году на «нормандском» саммите в Париже. При этом он неоднократно заявлял, что Украина не сделала ничего для политического решения конфликта.
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